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Приїхав до Польщі з України, має три ноги. Студенти AGH розробляють для нього протез

14 lipca 2022, 10:25

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl, WIMiC AGH
Kundelek Romeo z Ukrainy pracuje w urzędzie
Kundelek Romeo z Ukrainy pracuje w urzędzie Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
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Urząd Miejski w Aleksandrowie ŁódzkimKundelek Romeo z Ukrainy pracuje w urzędzie

Студенти Університету Науки та Техніки Гірничо-металургійної академії у Кракові розробили прототип протеза, який має допомогти Сірому - собаці з України - у повсякденному житті. Тварина після того, як їй ампутували передню лапу, непогано дає собі раду, але пересування стало клопітким. Конструкція протеза ще потребує доопрацювання, але, як стверджують конструктори, остаточний варіант дозволить Сірому навіть знову бігати.

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"Веселий і відкритий песик, який приїхав до нас з України. Відсутність частини передньої лапи не заважає йому функціонувати, але потрібно стежити, щоб у нього не було зайвої ваги. Він любить всіх людей, не втрачає жодної нагоди поластитися» - так описують дворняжку на ім'я Сірий співробітники краківського притулку на їхньому сайті. До притулку вихованця доставили в квітні в одному з транспортів, організованих волонтерами, які евакуювали тварин з охопленої війною країни.

Студенти факультету матеріалознавства Університету науки і технологій AGH, бажаючи використати отримані знання з користю, вирішили допомогти собаці в її повсякденному житті. Відвідавши краківський притулок, вони розробили та створили прототип протеза.

Сірий чекає у Польщі на адопцію Krakowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Притулок: ми не знаємо чи лапу ампутували чи відірвали?

Заступниця керівника краківського притулку Беата Наваляни в інтерв’ю сайту tvn24.pl наголошує, що фрагмент лапи Сірого видалили «дивним чином». 

- У Польщі кінцівки ампутують досить високо, а у Сірого – залишився навіть кінчик пальця. Ми не знаємо, була лапа ампутована чи відірвана, але це стара і загоєна травма, швидше за все, не пов'язана з військовими діями, - сказала Наваляни.

Команда студентів, у тому числі Оскар Аусобскі, Паула Дуда, Войцєх Маліна та Шимон Войцєховіч, розробила прототип рішення, яке дозволить діаметрально змінити повсякденне функціонування Сірого - на користь.

Студенти розробляють протез для собаки з ампутованою лапоюWIMiC AGH

«Він зможе нормально ходити, можливо навіть бігати»

Протез має форму високої (приблизно у дві довжини долоні) чаші з пласкою підставкою. Поглиблення у верхній частині має пасувати до кукси та дозволяє рухати протез, який складається з чотирьох частин і був надрукований на 3D з використанням термопластичного полімеру та смоли, що твердіє в ультрафіолетових променях.

Сірий вже приміряв прототип, але той усе ще потребує деяких виправлень.

- Ми постійно працюємо над модифікацією пристібки. На жаль, під час першої примірки виявилося, що протез не цілком підходить. Повинен був триматися до липучці. Проте виявилося, що це не працює, протез весь час спадав. Зараз ми шукаємо інше рішення, - сказав нам один з авторів проекту Шимон Войцєховіч. Студент підкреслив, що незабаром команда зробить зліпок лапи собаки, щоб протез якнайкраще відповідав потребам Сірого.

За словами Войцєховіча, завдяки протезу Сірий знову "зможе нормально ходити, а можливо, навіть бігати". Однак перш ніж це станеться, дворняжка потребує фізіотерапії. 

- Зараз чітко видно, що йому не вистачає цієї лапи, він рухає куксою, у нього є проблеми з утриманням рівноваги, особливо при більш швидких рухах, - каже Войцєховіч.

Протез лапи собаки від студентів AGHWIMiC AGH

Сотні тварин для прийняття

За словами представників краківського притулку, Сірий, як і сотні інших собак і котів, чекає на нових господарів. На початку літніх канікул притулок тріщить по швах. 220 котів та 386 собак чекають на прийняття.

- Це значно більше, ніж зазвичай, минулого року за аналогічний період у нас було близько 200 собак. Основною причиною появи великої кількості собак у притулку є зниження кількості адопцій, крім того, тваринам з України проводили додаткові процедури, що штучно затягнуло їх адопцію, – каже Наваляни.

За словами заступника керівника притулку, люди рідше зважуються на адоптування тварини, ніж зазвичай, через сезон відпусток, а також через інфляційне зростання цін на продукти для тварин і ветеринарні послуги.

Перелік тварин, які чекають на усиновлення, можна переглянути на сайті Краківського притулку для бездомних тварин.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, WIMiC AGH

Źródło zdjęcia głównego: Krakowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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pp,
momo/kab,ec
Źródło:
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Wzmożone kontrole na drogach. "Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów 'SPEED'"

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Moto

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mb
Źródło:
PAP

Licznik polskiej zbiórki na drona bojowego Bayraktar TB2 dla ukraińskiej armii bije. Z potrzebnych 22,5 miliona złotych, dotychczas udało się zebrać ponad połowę - 13,6 miliona złotych (stan na godzinę 9 w czwartek). W zbiórce uczestniczą Polacy, ale też Ukraińcy, Białorusini i osoby innych narodowości. Internetową zbiórkę założył publicysta "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski. - Ta druga połowa jest trudniejsza niż pierwsza. Musimy być dalej zmobilizowani – powiedział Sierakowski w TVN24, zachęcając do wzięcia udziału w akcji. 

Licznik zbiórki na Bayraktara dla Ukrainy bije, przekroczył 13 milionów. "Druga połowa jest trudniejsza"

Polska

Licznik zbiórki na Bayraktara dla Ukrainy bije, przekroczył 13 milionów. "Druga połowa jest trudniejsza"

7 lipca 2022, 17:56
Aktualizacja: 14 lipca 2022, 9:27

Polska

Aktualizacja:
Autor:
bp,
akr
//now
Źródło:
TVN24

Kot domowy trafił na listę gatunków obcych w Polsce. - Koty zabijają co najmniej kilkaset tysięcy kręgowców rocznie i trudno tu nie mówić o braku ich negatywnego wpływu. To są naukowe fakty - wyjaśnia w rozmowie z tvnmeteo.pl profesor Wojciech Solarz z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Co to oznacza dla posiadaczy mruczków? Czy muszą obawiać się o przyszłość swoich ukochanych pupili?

Koty domowe inwazyjnym gatunkiem obcym w Polsce. Co to oznacza dla ich właścicieli?

Ciekawostki

Koty domowe inwazyjnym gatunkiem obcym w Polsce. Co to oznacza dla ich właścicieli?

13 lipca 2022, 16:51

Ciekawostki

Autor:
anw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl, iop.krakow.pl, gov.pl

W czerwcu konto TVN24 było ponownie najpopularniejszym profilem medialnym na Facebooku - podaje Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Jak podkreśla Instytut, stacja jest od dawna liderem zestawienia. Miejsce drugie zajął TVP Sport, zaś na miejscu trzecim uplasował się profil Fakt24.pl.

Profil TVN24 najpopularniejszy wśród innych mediów na Facebooku

Z kraju

Profil TVN24 najpopularniejszy wśród innych mediów na Facebooku

13 lipca 2022, 10:56

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes