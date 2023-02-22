Промова Джо Байдена повністю

Публікуємо повний текст промови, виголошеної президентом США Джо Байденом в "Аркадах Кубіцького".

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Вітаю, Польща! (оплески) Один з наших видатних союзників. Пан президент Дуда, пан прем'єр-міністр, пан мер, усі колишні міністри й президенти, а також мери та польські політичні лідери з усієї країни: дякую за ваш прийом у Польщі.

Знаєте, це було майже рік тому, (оплески) майже рік тому я виступав у Королівському замку тут, у Варшаві, всього за кілька тижнів після того, як Володимир Путін розв'язав свій кривавий напад на Україну. Розпочалася найбільша сухопутна війна в Європі з часів Другої світової війни. І принципи, які були наріжним каменем миру, процвітання й стабільності на цій планеті більш ніж 75 років, опинилися під загрозою знищення. Рік тому світ готувався до падіння Києва. Що ж, я щойно повернувся після візиту до Києва та маю, що сказати: Київ стоїть міцно! (оплески) Київ стоїть з гордістю. Він стоїть високо. І найголовніше – він стоїть вільно (оплески). Коли Росія вторглася, це було випробування не лише для України. Весь світ постав перед випробуванням століття. Європу випробовували на міцність. Випробовували Америку. Випробовували НАТО. Всі демократичні країни постали перед випробуванням. І питання, які ми вирішували, були настільки ж простими, наскільки й глибокими. Ми будемо реагувати, чи дивитися в інший бік? Будемо сильними чи слабкими? Ми, всі ми, всі наші союзники будемо об'єднані чи розділені? Рік потому ми знаємо відповідь. Ми відповіли. Ми були сильні. Ми були об'єднані. І світ не дивився в інший бік (оплески). Перед нами також постали фундаментальні питання про відданість найголовнішим принципам. Чи будемо ми відстоювати суверенітет націй? Чи відстоюватимемо ми право людей на життя, вільне від неприкритої агресії? Чи станемо ми на захист демократії? Рік потому ми знаємо відповіді. Так, ми постали на захист суверенітету. Ми зробили це. Так, ми постали на захист права людей жити без агресії. І це було зроблено. І ми постали на захист демократії. Саме так. Вчора я мав честь відвідати президента Зеленського в Києві, щоб заявити про наш намір продовжувати захист всіх згаданих цінностей, незважаючи ні на що (оплески). Коли президент Путін наказав своїм танкам увійти в Україну, він думав, що ми відступимо. Він помилявся. Український народ був надто хоробрий для цього. Америка, Європа, коаліція країн від Атлантики до Тихого океану – ми були надто єдині для цього. Демократія виявилася надто міцною. Замість легкої перемоги, яку він очікував і прогнозував, Путін залишив спалені танки та російські війська в повному безладі. Він думав, що отримає «Фінляндизацію» НАТО. Натомість він отримав «НАТОізацію» Фінляндії та Швеції (оплески). Він думав, що НАТО буде розколоте й розділене. Натомість НАТО є більш згуртованим і більш єдиним, ніж будь-коли – як ніколи раніше. Він думав, що зможе використати енергію як зброю, щоб зламати вашу рішучість – рішучість Європи. Натомість ми працюємо разом над тим, щоб покласти край залежності Європи від російського викопного палива. Він думав, що автократи, як він сам, були жорсткими, а лідери демократичних країн – м'якими. А потім він відчув залізну волю Америки та інших народів, які відмовлялися прийняти світ, де панує страх і сила. Він опинився у стані війни з нацією, очолюваною людиною, чия мужність була викувана у вогні та сталі: президентом Зеленським (оплески). Сьогодні президент Путін зіткнувся з ситуацією, яку вважав неможливою ще рік тому. Демократичні країни світу стали сильнішими, а не слабшими. Натомість автократи світу стали слабшими. Бо в часи великих потрясінь і невизначеності знання того, за що ти борешся, є найважливішим, а знання того, хто бореться разом з тобою, має вирішальне значення. Народ Польщі знає це. Ви це знаєте. Насправді, Польща знає це краще, ніж будь-хто. Тому що саме це означає солідарність. Через розділення та гноблення, коли прекрасне місто було зруйноване після Варшавського повстання, протягом десятиліть під залізною п’ятою комуністичного правління, Польща вистояла, бо ви боролися разом. Саме так відважні лідери опозиції та народ Білорусі продовжили боротися за свою демократію. Саме так рішучість молдовського народу (оплески), рішучість народу Молдови жити вільно здобула їм незалежність і вивела їх на шлях до членства в ЄС. Президент Санду сьогодні тут. Я не знаю, де вона. Але я пишаюся тим, що стою поруч із нею та волелюбним народом Молдови. Наші оплески їй (оплески). Через рік цієї війни Путін більше не сумнівається в силі нашої коаліції. Але він все ще сумнівається в нашій рішучості. Сумнівається в нашій стійкості. Сумнівається в нашій подальшій підтримці України. Він сумнівається в тому, що НАТО може зберегти єдність. Але не має бути жодних сумнівів: наша підтримка України не похитнеться, НАТО не розділиться, ми не втомимось (оплески). Невситима жага президента Путіна до землі та влади зазнає поразки. А любов українського народу до своєї країни візьме гору.

Демократичні країни світу стоятимуть на сторожі свободи сьогодні, завтра й завжди (оплески). Адже саме доля свободи вирішується зараз.

Це послання я привіз вчора до Києва, безпосередньо народу України. Під час візиту до США у грудні президент Зеленський сказав, цитую: ця боротьба визначатиме світ і життя наших дітей та онуків, а також їхніх дітей та онуків. Він говорив не лише про дітей та онуків України. Він говорив про всіх наших дітей та онуків. Ваших і моїх. Сьогодні ми знову бачимо те, що народ Польщі та люди по всій Європі бачили десятиліттями: апетити автократа не можна вгамувати. Їм треба протистояти. Автократи розуміють лише одне слово: «Ні». «Ні». «Ні» (оплески). «Ні, ви не заберете мою країну». «Ні, ви не заберете мою свободу». «Ні, ви не заберете моє майбутнє». І я повторюю сьогодні те, що говорив минулого року, на цьому ж місці: диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не зможе знищити любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не придушить волю вільних людей. А Україна ніколи не статне перемогою для Росії. Ніколи (оплески). Бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадії й темряви. Знаєте, це був надзвичайний рік у будь-якому сенсі. Надзвичайна жорстокість з боку російських військ і найманців. Вони чинили злочини, злочини проти людяності, без сорому й докорів сумління. Вони цілеспрямовано несли смерть і руйнування цивільному населенню. Використовували насильство як зброю війни. Викрадали українських дітей у спробі вкрасти майбутнє України. Бомбили вокзали, пологові будинки, школи та дитячі будинки. Ніхто не може відвести погляд від звірств, які Росія чинить проти українського народу. Це огидно. Брудно. Але такою ж надзвичайною є реакція українського народу та світу. Через рік після того, як почали падати бомби, а російські танки в'їхали в Україну, Україна все ще незалежна та вільна (оплески) Від Херсона до Харкова, українські бійці відстоювали свою землю. Понад 50 відсотків території, яку Росія утримувала минулого року, знову гордо здійняли жовто-блакитний прапор України. Президент Зеленський все ще очолює демократично обраний уряд, який представляє волю українського народу. А світ вже неодноразово голосував, в тому числі на Генеральній Асамблеї ООН, за засудження російської агресії та підтримку справедливого миру. Кожного разу в ООН ці голоси мали переважну більшість. У жовтні, 143 країни в Організації Об'єднаних Націй засудили незаконну анексію Криму Росією. Лише чотири учасники ООН проголосували за Росію. Чотири. Отже, сьогодні я знову звертаюся до народу Росії.

Сполучені Штати і країни Європи не прагнуть контролювати чи знищити Росію. Захід не планував напасти на Росію, як заявив сьогодні Путін. А мільйони російських громадян, які лише хочуть жити в мирі зі своїми сусідами, не є ворогами. Ця війна ніколи не була необхідністю – це трагедія. Президент Путін вибрав війну. Кожен день цієї війни – це його вибір. Він міг би зупинити війну одним словом. Це дуже просто. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, це було б кінцем війни. Якби Україна перестала захищатися від Росії, це був би кінець України. Ось чому ми разом робимо все можливе, щоб Україна могла себе захистити. Сполучені Штати створили всесвітню коаліцію з понад 50 країн, щоб надати критично важливе озброєння та припаси хоробрим українським бійцям на фронті. Системи протиповітряної оборони, артилерія, боєприпаси, танки та бронетехніка. Європейський Союз та його держави-учасниці посилили безпрецедентну підтримку України, не лише у сфері безпеки, але й щодо економічної та гуманітарної допомоги, допомоги біженцям та в багатьох інших аспектах. Звертаюся до всіх присутніх сьогодні: запам’ятайте цю мить. І я кажу це серйозно: оберніться та погляньте один на одного. Подивіться, що ви вже встигли зробили. Польща прийняла понад 1,5 мільйона біженців від цієї війни. Благослови вас Господ (оплески).

Щедрість Польщі, ваша готовність відкрити свої серця та домівки є надзвичайною. Американський народ також об'єднаний у своїй рішучості. По всій моїй країні, у великих і малих містах, над американськими оселями майорять українські прапори. За минулий рік демократи й республіканці в Конгресі США об'єдналися, щоб стати на захист свободи. Це те, ким є американці і те, що вони роблять (оплески). Світ також об'єднується для подолання глобальних наслідків війни, розв'язаної президентом Путіним. Путін намагався заморити світ голодом, блокуючи порти в Чорному морі, щоб зупинити експорт зерна з України, загострюючи глобальну продовольчу кризу, яка особливо сильно вдарила по африканським країнам, що розвиваються. Натомість США, «Велика сімка» та партнери по всьому світу відповіли на заклик історичними зобов'язаннями щодо подолання кризи та зміцнення глобальних запасів продовольства. Цього тижня, моя дружина – Джилл Байден – вирушає до Африки, щоб допомогти привернути увагу до цієї критичної проблеми. Наші зобов'язання перед народом та майбутнім України – це вільна, суверенна та демократична держава. Це була мрія тих, хто проголосив незалежність України понад 30 років тому, хто очолив Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, хто пройшов крізь лід і вогонь на Майдані та Небесної Сотні, яка там загинула, а також тих, хто продовжує боротися з намаганнями Кремля корумпувати, змушувати й контролювати. Це мрія тих українських патріотів, які роками боролися проти російської агресії на Донбасі, та героїв, які віддали все, навіть своє життя, служачи рідній Україні. Я мав честь відвідати їхній меморіал у Києві вчора, щоб віддати шану жертві загиблих, стоячи поруч із президентом Зеленським. Сполучені Штати і наші партнери стоять разом з українськими вчителями, персоналом лікарень, рятувальниками, комунальниками по всій Україні, які борються за збереження електроенергії в умовах жорстоких бомбардувань з боку Росії. Ми стоїмо разом з мільйонами біженців від цієї війни, які знайшли прихисток у Європі та США, зокрема тут – у Польщі. Звичайні люди по всій Європі робили й роблять все можливе, щоб допомогти їм. Польський бізнес, громадянське суспільство, діячі культури – разом з Першою леді Польщі, яка сьогодні тут – доклали свої серця й наміри, демонструючи все найкраще, що є в людській душі. Пані Перша Леді, ми вас любимо. Дякую вам усім (оплески). Я ніколи не забуду відвідування біженців з України минулого року – вони щойно прибули до Варшави, їхні обличчя виснажені та налякані, вони міцно притискали дітей, переживаючи, що більше ніколи не побачать своїх батьків, чоловіків, братів чи сестер. У найтяжчий момент їхнього життя ви, народ Польщі, запропонували їм безпеку й світло. Ви обійняли їх. Ви буквально обійняли їх. Це було видно. Видно з виразу їхніх облич. Тим часом, ми разом забезпечили плату Росії за її зловживання. Ми продовжуємо підтримувати режим найсуворіших санкцій, що будь-коли накладалися на країну в історії. І цього тижня ми та наші партнери оголосимо про нові санкції. Ми притягнемо до відповідальності тих, хто розпочав цю війну. І ми будемо домагатися правосуддя за воєнні злочини та злочини проти людяності, які продовжують скоювати росіяни. Знаєте, нам є чим пишатися – всім тим, чого ми разом досягли за минулий рік. Але ми повинні бути чесними та неупереджено дивитися в рік прийдешній.

Захист свободи – це робота не одного дня та не одного року. Це завжди важко. Це завжди важливо. Поки Україна продовжує захищатися від російського наступу та переходити в контрнаступ, на неї чекають важкі та дуже гіркі дні, перемоги й трагедії. Але Україна загартувалася для майбутньої боротьби. А Сполучені Штати, разом з нашими союзниками й партнерами, продовжать підтримку Україну в її боротьбі. Наступного року я запрошую усіх членів НАТО на саміт 2024 р., що відбудеться у США. Разом ми відсвяткуємо 75-ту річницю найміцнішого оборонного альянсу в історії світу – НАТО. І (оплески) нехай не буде жодних сумнівів – відданість Сполучених Штатів нашому альянсу та 5-й статті є непохитною (оплески). Кожен член НАТО знає це. Росія також це знає. Напад на одного – це напад на усіх. Це священна присяга (оплески). Священна присяга захищати кожен дюйм території НАТО. За минулий рік Сполучені Штати об'єдналися з нашими союзниками й партнерами в надзвичайну коаліцію, щоб протистояти російській агресії. Але завдання, що стоїть перед нами, полягає не лише в тому, проти чого ми виступаємо, а й за що саме. Який світ ми хочемо побудувати? Нам потрібно мати силу й можливості цієї коаліції та застосувати їх для підвищення рівня життя в усьому світі, поліпшення здоров'я, зростаючого процвітання, збереження планети, побудови миру й безпеки, ставлення до кожного з гідністю й повагою. Це наша відповідальність. Демократичні країни світу мають донести її до своїх народів. Сьогодні, під час нашої зустрічі тут, світ перебуває на переломному етапі. Рішення, які ми приймемо протягом наступних п'яти років, визначатимуть і формуватимуть наше життя на десятиліття вперед. Це стосується американців. Це стосується людей у всьому світі. І хоча рішення ми приймаємо зараз, вибір та принципи є вічними. Вибір між хаосом і стабільністю. Між будівництвом і руйнуванням. Між надією та страхом. Між демократією, яка підносить людський дух, і жорстокою рукою диктатора, яка його придушує. Між нічим іншим, як обмеженням і можливостями, тими можливостями, які з'являються, коли люди живуть не в неволі, а на свободі. Є вільними.

Свобода. Немає солодшого слова, ніж свобода. Немає благороднішої мети, ніж свобода. Немає вищого прагнення, ніж свобода (оплески). Американці це знають, і ви це знаєте. І все, що ми робимо зараз, має бути зроблено для того, щоб наші діти й онуки також це знали. Свобода. Ворог тирана, надія хоробрих та вічна істина. Свобода. Боріться разом з нами. Ми будемо боротися разом з вами.

Рухаймося вперед з вірою та переконанням, з незмінним прагненням бути союзником не темряви, а світла. Не гноблення, а визволення. Не неволі, а саме свободи. Благослови Господь вас усіх. Нехай Бог береже наше військо. Нехай Бог благословить героїв України та всіх тих, хто захищає свободу в усьому світі.

Дякую, Польща. Дякую, дякую, дякую за те, що ви робите (оплески). Благослови вас усіх Господь.

Źródło: red.