"Промова Байдена стане найважливішою політичною промовою сучасності"

Наближається візит президента США Джо Байдена до Польщі. - Це не випадковість, це пов'язано з позицією Польщі, але не уряду, а великого гуманітарного зрушення, яке відбулося в Польщі минулого року, - прокоментував подію TVN24 екс-заступник голови МЗС, депутат від "Громадянської Коаліції" Павел Коваль. Це має велике значення не лише для Польщі, а й для Заходу, - відзначив у свою чергу колишній заступник головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерал Мєчислав Бєнєк.

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Президент США Джо Байден перебуватиме у Польщі 20-22 лютого. Керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Марцін Пшидач повідомив, що спочатку відбудеться двостороння зустріч із президентом Анджеєм Дудою. Як сказав Пшидач, президент США також планує виступити з промовою "перед поляками, наголошуючи на ролі Польщі та поляків у контексті кризи, яка розгортається на схід від наших кордонів, у контексті стабілізуючої ролі Польщі та поляків в цій складній для всього світу ситуації". Також запланована зустріч президента США з лідерами Бухарестської дев'ятки.

За даними журналістів видання "Dziennik Gazeta Prawna", Володимир Зеленський також може відвідати Польщу в цей день.

- Якщо не станеться нічого надзвичайного, то найближчим часом президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом. Ми завершуємо підготовку до цього, - повідомили джерела газети в українській владі. Зеленський може приїхати до Варшави або Жешува.

Джо Байден перебуватиме у Польщі 20-22 лютого PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Коваль: Джо Байден побачив в Польщі масштаби гуманітарної підтримки

Про важливість цієї зустрічі в "Один на один" запитали професора Павла Коваля, колишнього заступника глави Міністерства закордонних справ, депутата "Громадянської Коаліції".

- Промова Байдена, яка буде на початку наступного тижня, буде найважливішою політичною промовою можливо й цілого року, хоча він тільки починається, будемо сподіватися, що нічого гіршого у світі не станеться, щоб президент США мав реагувати, - сказав він.

- Цей виступ Байдена буде найважливішою політичною промовою сучасності і прозвучить у Варшаві. Це не випадковість, це пов'язано з позицією Польщі, але не уряду, а з великим гуманітарнтм зрушенням, яке сталося в Польщі минулого року, коли поляки відкрили двері для понад семи мільйонів українців. Жодна інша країна на Заході не зробила б такого, це унікально, - зазначив політик.

Він додав, що рік тому, у березні 2022 року, Джо Байден "побачив масштаби гуманітарної підтримки" і "на місці дізнався, що відбувається в Україні". "Це поклало початок ланцюжку подій: у Великій Британії був (Борис) Джонсон, у США був Байден, у Брюсселі була (Урсула) фон дер Ляєн", - перелічив Коваль.

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Генерал Бєнєк: це матиме значення не лише для Польщі

Колишнього заступника командувача НАТО з питань трансформації генерала Мєчислава Бєнєка також запитали на TVN24 про візит Джо Байдена до Польщі.

- Це має велике значення не тільки для Польщі, але й для Заходу, - сказав він.

Він зазначив, що приїзд американського лідера до Польщі "пов'язаний не лише з позицією Польщі та її надзвичайною рішучістю підтримати українське суспільство, а й з тим, що в Польщі перебувають десять тисяч американських солдатів".

За словами Бєнєка, це також має бути сигналом для американського суспільства.

- Американці вже пожертвували близько 40 мільярдів доларів, готується ще пакет на 10 мільярдів, а загалом ця група підтримки Ramstein вже пожертвувала близько 60 мільярдів доларів, – зазначив він.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24