"Промова Байдена стане найважливішою політичною промовою сучасності"

15 lutego 2023, 16:36
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
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Kowal: wystąpienia Bidena będzie najważniejszą mową polityczną tych czasówTVN24
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Наближається візит президента США Джо Байдена до Польщі. - Це не випадковість, це пов'язано з позицією Польщі, але не уряду, а великого гуманітарного зрушення, яке відбулося в Польщі минулого року, - прокоментував подію TVN24 екс-заступник голови МЗС, депутат від "Громадянської Коаліції" Павел Коваль. Це має велике значення не лише для Польщі, а й для Заходу, - відзначив у свою чергу колишній заступник головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерал Мєчислав Бєнєк. 

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Президент США Джо Байден перебуватиме у Польщі 20-22 лютого. Керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Марцін Пшидач повідомив, що спочатку відбудеться двостороння зустріч із президентом Анджеєм Дудою. Як сказав Пшидач, президент США також планує виступити з промовою "перед поляками, наголошуючи на ролі Польщі та поляків у контексті кризи, яка розгортається на схід від наших кордонів, у контексті стабілізуючої ролі Польщі та поляків в цій складній для всього світу ситуації". Також запланована зустріч президента США з лідерами Бухарестської дев'ятки.

За даними журналістів видання "Dziennik Gazeta Prawna", Володимир Зеленський також може відвідати Польщу в цей день. 

- Якщо не станеться нічого надзвичайного, то найближчим часом президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом. Ми завершуємо підготовку до цього, - повідомили джерела газети в українській владі. Зеленський може приїхати до Варшави або Жешува.

Джо Байден перебуватиме у Польщі 20-22 лютогоPAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Коваль: Джо Байден побачив в Польщі масштаби гуманітарної підтримки

Про важливість цієї зустрічі в "Один на один" запитали професора Павла Коваля, колишнього заступника глави Міністерства закордонних справ, депутата "Громадянської Коаліції". 

- Промова Байдена, яка буде на початку наступного тижня, буде найважливішою політичною промовою можливо й цілого року, хоча він тільки починається, будемо сподіватися, що нічого гіршого у світі не станеться, щоб президент США мав реагувати, - сказав він.

- Цей виступ Байдена буде найважливішою політичною промовою сучасності і прозвучить у Варшаві. Це не випадковість, це пов'язано з позицією Польщі, але не уряду, а з великим гуманітарнтм зрушенням, яке сталося в Польщі минулого року, коли поляки відкрили двері для понад семи мільйонів українців. Жодна інша країна на Заході не зробила б такого, це унікально, - зазначив політик.

Він додав, що рік тому, у березні 2022 року, Джо Байден "побачив масштаби гуманітарної підтримки" і "на місці дізнався, що відбувається в Україні". "Це поклало початок ланцюжку подій: у Великій Британії був (Борис) Джонсон, у США був Байден, у Брюсселі була (Урсула) фон дер Ляєн", - перелічив Коваль.

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Генерал Бєнєк: це матиме значення не лише для Польщі

Колишнього заступника командувача НАТО з питань трансформації генерала Мєчислава Бєнєка також запитали на TVN24 про візит Джо Байдена до Польщі. 

- Це має велике значення не тільки для Польщі, але й для Заходу, - сказав він.

Він зазначив, що приїзд американського лідера до Польщі "пов'язаний не лише з позицією Польщі та її надзвичайною рішучістю підтримати українське суспільство, а й з тим, що в Польщі перебувають десять тисяч американських солдатів".

За словами Бєнєка, це також має бути сигналом для американського суспільства.

 - Американці вже пожертвували близько 40 мільярдів доларів, готується ще пакет на 10 мільярдів, а загалом ця група підтримки Ramstein вже пожертвувала близько 60 мільярдів доларів, – зазначив він.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Tagi:
Joe Biden
USA
Polska
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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/ prpb
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Autor:
Justyna
Suchecka,
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Szostak
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Autor:
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ft/kg
Źródło:
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ms/tok
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Autor:
wac//mm
Źródło:
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Autor:
ww
/ prpb
Źródło:
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bp/tok
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ms/tok
Źródło:
PAP

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Dziennikarze TVN, TVN24 i tvn24.pl wśród nominowanych w Konkursie Newsweeka im. Teresy Torańskiej

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Autor:
momo/kg
Źródło:
Newsweek, tvn24.pl

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Nasz człowiek na Księżycu. Hubert Kijek i jego Dziennik Księżycowy. Co dzień o misji LunAres

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Aktualizacja: 15 lutego 2023, 7:16
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Źródło:
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Czy świat uwierzy we łzy?

Czy świat uwierzy we łzy?

15 lutego 2023, 17:18
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

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red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

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Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl