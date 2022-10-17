Професор Еш: метою Заходу має бути насправді постімперіальна Європа

17 października 2022, 21:13
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Prof. Ash: Ukraina jest w stanie wygrać wojnę, pytanie, czy jest też w stanie wygrać pokój
TVN24Prof. Ash: Ukraina jest w stanie wygrać wojnę, pytanie, czy jest też w stanie wygrać pokój

"Остання імперія, яка у нас є, це Російська імперія. Метою Путіна однозначно є повернення України в стан колонії та відновлення колишньої могутності", - сказав у неділю в "Фактах після фактів" британський історик, професор Тімоті Гартон Еш. Гість студії переконував, що метою Заходу має бути "насправді постімперіальна Європа". Науковець також висловив надію на перемогу демократії в Росії. - Не сьогодні, не завтра, а може через 10, через 20 років, - прогнозував він.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

- Україна здатна виграти війну, питання в тому, чи здатна вона також виграти мир? - сказав британський історик, професор Тімоті Гартон Еш. На його думку, з останнім буде складніше.

За його оцінкою, "для цього потрібні колосальні економічні зусилля". Він зазначив, що Україна стоїть перед загрозою гіперінфляції, 7 мільйонів українців покинули країну, а до того ж вартість відновлення та реконструкції держави буде надзвичайно високою.

- Як бачимо, саме на цьому й грає Володимир Путін, - сказав він.

"Нашою метою має бути справді постімперіальна Європа"

На запитання, яка мета у Заходу, професор відповів , що "нашою метою має бути, і це перший шанс в історії, - справді постімперіальна Європа".

- Остання імперія, яку маємо - це Російська імперія, і мета Путіна, очевидна - це реколонізація України та реконструкція Російської імперії, - сказав історик. Він додав, що, якщо нам вдасться цьому запобігти і зробити так, аби Україна була суверенною, незалежною та сильною, то "у нас є шанс на цю постімперіальну Європу". "Це наша стратегічна мета, і для цього нам потрібне розширення Європейського Союзу, а також у довгостроковій перспективі - розширення НАТО", - заявив Еш.

- Так само, як після закінчення холодної війни народився проект вільної Європи, зараз є наступний етап цього проекту. Це величезний проект, з великими вимогами і питання полягає в тому, чи є довгострокова політична воля його реалізувати, - сказав професор.

На його думку, хороша новина полягає в тому, що позиція Німеччини змінилася. Він нагадав, що безпосередньо перед початком російського вторгнення в лютому він розмовляв з радником канцлера Німеччини Олафа Шольца і той сказав йому, що позиція глави уряду Німеччини така, що розширення Євросоюзу за рахунок приєднання України неможливе.

- Через чотири місяці (Шольц) стояв у Києві і говорив, що (Україна) має бути кандидатом (в ЄС). Зараз у Шольца є ціла стратегія щодо розширення та поглиблення Європейського Союзу, - зазначив він.

- На даний момент польський уряд вважає найважливішим антинімецьку кампанію та вимогу репарацій. Це дуже нерозумно, це не в національних інтересах Польщі. Бо найважливішим для Польщі сьогодні є перемога України, - підкреслив британець.

"Ми не повинні втрачати надію на демократичну Росію"

Історик визнав, що за останні три десятиліття Захід припустився величезних стратегічних помилок у східній політиці. Однак він висловив сподівання, що зміни в Росії можливі.

- Дивлячись на Олексія Навального і його людей, молодих росіян, студентів, людей, які покидають країну, щоб не воювати в Україні, ми не повинні втрачати надію, що є шанс - не сьогодні, не завтра, а, можливо, через 10, 20 років - на демократичну Росію, - зазначив гість "Фактів після фактів".

- Яка альтернатива для Росії? Бути молодшим партнером Китаю. Для неї це непривабливо, - зазначив Еш.

- Нам казали, що Німеччина не може бути демократією, потім - що Іспанія, тому що в неї авторитарні традиції. Тоді нам на Заході сказали, що Польща не може бути (демократією). І, що Україна не може. Завжди існують такі забобони. Це такий культурний детермінізм, - визнав історик.

Він визнав, що Путін має велику підтримку суспільства. 

- Але треба розуміти, що це "імперія завдає удару у відповідь". Позбутися імперії нелегко, - зазначив професор Еш. Він додав, що Великій Британії, після втрати колишніх позицій довелося шукати свою роль. Це забирає час. У випадку Росії - також, - сказав науковець.

"Застосування Росією ядерної зброї було б неефективним"

Відповідаючи на запитання про можливий ядерний конфлікт, історик відзначив, що "в Україні помітна загроза ескалації".

- Це вже відбувається. Цього варто побоюватися, - сказав Еш. При цьому він висловив думку, що застосування тактичної ядерної зброї буде неефективним для Росії.

- Що відбувається в Росії, ніхто не знає. На мою думку, такі спекуляції небагато вартують, потрібно зосередитися на тому, що ми можемо зробити для України і як налякати Путіна, тобто тирана, хулігана, - пояснив він, підкресливши роль психології в цьому процесі. 

- Ми повинні бути впевнені. Він має бути впевнений, що ми відреагуємо дуже гостро, - сказав професор Еш.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Zatrzymanie było zaskoczeniem. Trafiłem do czteroosobowej celi. Te warunki to nie są warunki, którymi powinno traktować się kogokolwiek - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Był wśród czterech osób zatrzymanych w związku ze śledztwem w sprawie wielomilionowych wyłudzeń państwowych pieniędzy. - I tutaj, i w sądzie deklaruję swoją niewinność, spędziłem bardzo dużo czasu, wyjaśniając ten temat prokuratorowi, wyjaśniając ten temat sądowi - powiedział.

Maciej Witucki: deklaruję swoją niewinność

Maciej Witucki: deklaruję swoją niewinność

17 października 2022, 19:51
Autor:
js,
mjz/kab
Źródło:
TVN24

Samolot wojskowy Su-34 uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w Jejsku w południowo-zachodniej Rosji, nieopodal granicy z Ukrainą. W wyniku katastrofy maszyny duża część budynku została objęta ogniem - przekazał w poniedziałek niezależny rosyjski portal Meduza. Agencja Interfax, powołując się na lokalne władze, przekazała, że zginęły cztery osoby, sześć uznaje się za zaginione, a 25 zostało rannych.

Samolot wojskowy uderzył w budynek mieszkalny w Jejsku

Samolot wojskowy uderzył w budynek mieszkalny w Jejsku

17 października 2022, 18:31
Autor:
js/kg
Źródło:
PAP, Reuters

O możliwości zablokowania unijnych środków dla Polski z Funduszu Spójności rozmawiali goście "Kropki nad i". Według posła Pawła Kowala (KO) "niedługo naprawdę Polacy będą w domach klepać biedę", a rząd nie będzie robił nic "w sprawie, która do niego należy". Jak mówił poseł Krzysztof Śmiszek (Lewica), działania polskich władz "to jest pierwszy krok do wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej". - Ten rząd tych pieniędzy już nie dowiezie - ocenił.

Niepewne pieniądze z Funduszu Spójności. "Jeszcze chwila, to Polacy będą żądali reparacji od PiS-u"

Niepewne pieniądze z Funduszu Spójności. "Jeszcze chwila, to Polacy będą żądali reparacji od PiS-u"

17 października 2022, 20:52
Autor:
akr
Źródło:
TVN24

Ukraiński piłkarz Andrij Szewczenko w czasie gali Złotej Piłki podkreślił, jak bardzo ważne jest, "by pamiętać, że wojna wciąż trwa, ale najważniejsze, by trwać przy Ukrainy i pomagać". - Jestem bardzo dumny z tego, jak mój kraj broni się i walczy o wolność - dodał.

Poruszony Szewczenko nagrodzony oklaskami. "Jestem bardzo dumny z tego, jak mój kraj się broni"

Poruszony Szewczenko nagrodzony oklaskami. "Jestem bardzo dumny z tego, jak mój kraj się broni"

17 października 2022, 22:15
Autor:
akr,
mjz/kg
Źródło:
tvn24.pl

Gwałt i przemoc seksualna jest częścią "strategii wojskowej" Rosji w Ukrainie - stwierdziła specjalna przedstawicielka ONZ ds. przemocy seksualnej w konfliktach Pramila Patten. Dodała, że według danych organizacji, pierwsze przypadki przestępstw były zgłaszane już po trzech dniach od rozpoczęcia inwazji. Ujawniła, że ONZ zweryfikowała ponad 100 zgłoszeń, ale to "wierzchołek góry lodowej". "Bardzo trudno jest mieć wiarygodne statystyki podczas aktywnego konfliktu, a liczby nigdy nie będą odzwierciedlać rzeczywistości" - podkreślała.

Gwałt jako "strategia wojskowa". "Kobiety zeznają o rosyjskich żołnierzach wyposażonych w viagrę"

Gwałt jako "strategia wojskowa". "Kobiety zeznają o rosyjskich żołnierzach wyposażonych w viagrę"

17 października 2022, 21:19
Autor:
akr/kg
Źródło:
CNN, France24

"Moskwa chciała słyszeć to, co miała nadzieję, że jest prawdą - nie to, do czego naprawdę dochodziło. Rosyjscy ambasadorowie na całym świecie rozumieli to, prześcigając się w wysyłaniu Kremlowi najbardziej wymyślnych depesz" - pisze na łamach magazynu "Foreign Affairs" Borys Bondarew, były rosyjski dyplomata, który w maju zrezygnował ze swojej funkcji w proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Twierdzi, że "wyskoczył z szalonego pociągu". Pisze o Putinie "w sali odbijającej echo jego własnej propagandy"

Twierdzi, że "wyskoczył z szalonego pociągu". Pisze o Putinie "w sali odbijającej echo jego własnej propagandy"

17 października 2022, 20:15
Autor:
momo/kg
Źródło:
Reuters, Foreign Affairs

W ramach kolejnej wymiany jeńców między Ukrainą i Rosją uwolniono 108 kobiet z rosyjskiej niewoli - poinformował w poniedziałek szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Dodał, że była to pierwsza wymiana, która objęła wyłącznie kobiety.

Szef biura prezydenta Ukrainy: z rosyjskiej niewoli uwolniono 108 kobiet

Szef biura prezydenta Ukrainy: z rosyjskiej niewoli uwolniono 108 kobiet

17 października 2022, 21:00
Autor:
js/kg
Źródło:
PAP

Poniedziałek jest 236. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - W ciągu 12 godzin - od godziny 21 w niedzielę - siły ukraińskie zniszczyły 37 wystrzelonych przez armię rosyjską irańskich dronów Shahed - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Zełenski: w ciągu 12 godzin strąciliśmy 37 irańskich dronów

Zełenski: w ciągu 12 godzin strąciliśmy 37 irańskich dronów

17 października 2022, 6:05
Aktualizacja: 17 października 2022, 22:16
Aktualizacja:
Autor:
kz
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Rosyjskie i prorosyjskie źródła rozsyłają nagranie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które rzekomo udowadnia, że uciekł on z Kijowa. Przekonują, że tak naprawdę prezydent się ukrywa, a jego wystąpienia są komputerowo zmanipulowane. To nieprawda.

Ten film "ujawnia prawdę", że Zełenski uciekł z Kijowa? Wcale nie

Ten film "ujawnia prawdę", że Zełenski uciekł z Kijowa? Wcale nie

17 października 2022, 17:36
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie zmarł Zdzisław Tobiasz. Aktor występował na deskach teatrów w Warszawie, Olsztynie, Szczecinie czy Lublinie. Znany był również z licznych ról filmowych i dubbingowych. Największą popularność zawdzięcza serialowi "07 zgłoś się", w którym wcielił się w rolę majora Wołczyka.

Zdzisław Tobiasz nie żyje. Aktor znany między innymi z serialu "07 zgłoś się" miał 96 lat

Zdzisław Tobiasz nie żyje. Aktor znany między innymi z serialu "07 zgłoś się" miał 96 lat

17 października 2022, 20:03
Autor:
am,
akr/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wysokość waloryzacji emerytur i rent ma być ustalona we wtorek podczas posiedzenia Rady Ministrów. Wiemy, że będzie kilkunastoprocentowa - poinformował podczas konferencji rzecznik rządu Piotr Mueller.

Podwyżka emerytur i rent w przyszłym roku. Zapowiedź rzecznika rządu

Podwyżka emerytur i rent w przyszłym roku. Zapowiedź rzecznika rządu

17 października 2022, 18:32
Autor:
kris
Źródło:
PAP

Babie lato, którego apogeum przypadło na poniedziałek, szybko odejdzie z Polski. Już we wtorek pojawią się opady deszczu. W połowie tygodnia słońce znów się pokaże, ale temperatura mocno spadnie. Nad ranem można się spodziewać przymrozków.

Pogoda na pięć dni. Czeka nas zimny prysznic. W prognozie widać przymrozki

Pogoda na pięć dni. Czeka nas zimny prysznic. W prognozie widać przymrozki

17 października 2022, 16:51
Autor:
ps//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

34-letni mieszkaniec Wejherowa (woj. pomorskie) odmówił przyjęcia mandatu za palenie w piecu odpadami. Jak informują strażnicy miejscy, złapany na gorącym uczynku miał przyznać się do wszystkiego i powiedzieć, że "prezes PiS pozwolił wszystkim palić". Mężczyzna nie przyjął mandatu. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Palił odpadami w piecu. Strażnikom miał tłumaczyć, że "prezes PiS pozwolił wszystkim palić"

Palił odpadami w piecu. Strażnikom miał tłumaczyć, że "prezes PiS pozwolił wszystkim palić"

17 października 2022, 14:50
Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
TVN24 Pomorze

Trwają poszukiwania sprawców pobicia 18-latka, do którego doszło w piątek wieczorem na bulwarze Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu. Agresorzy mieli brutalnie uderzać młodego mężczyznę po całym ciele, a potem uciec. Policja opublikowała wizerunek "osoby mogącej mieć informacje" w tej sprawie i prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny.

18-latek brutalnie pobity. Policja publikuje wizerunek "osoby mogącej mieć informacje" w tej sprawie

18-latek brutalnie pobity. Policja publikuje wizerunek "osoby mogącej mieć informacje" w tej sprawie

17 października 2022, 15:29
Autor:
bp/
tam
Źródło:
KMP we Wrocławiu

Pierwsze obfite opady śniegu w tym sezonie pojawiły się w amerykańskim stanie Michigan. W niektórych miejscach może w tych dniach spaść nawet 60 centymetrów śniegu. Napłynęło mroźne powietrze.

Sypie i wieje. W Michigan już zima

Sypie i wieje. W Michigan już zima

17 października 2022, 17:55
Autor:
ps//rzw
Źródło:
ENEX, "Detroit Free Press", tvnmeteo.pl

Rada Unii Europejskiej uzgodniła w poniedziałek powołanie Misji Wsparcia Wojskowego na rzecz Ukrainy (EUMAM Ukraine). Jej celem jest zapewnienie szkoleń ukraińskim żołnierzom. - Węgry jako jedyne nie głosowały nad tą propozycją. Skorzystały z opcji konstruktywnego wstrzymania się od głosu - przekazał szef węgierskiej dyplomacji. - Nie sądzimy, by robienie czegokolwiek, co prowadzi do eskalacji, było dobrym pomysłem - powiedział Peter Szijjarto.

Będzie unijna misja wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Węgry jako jedyne wstrzymały się od głosu

Będzie unijna misja wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Węgry jako jedyne wstrzymały się od głosu

17 października 2022, 18:25
Autor:
js/kg
Źródło:
PAP, Euronews, tvn24.pl

Nasz Bayraktar dla Ukrainy został wyprodukowany. Jest już zapakowany i gotowy do wysyłki - przekazał w poniedziałek Sławomir Sierakowski, publicysta, który zorganizował polską zbiórkę środków na zakup tureckiego drona. Dodał, że został nazwany "Marik". "Bo tak mówią mieszkańcy na Mariupol, do którego zamierzają wrócić po odbiciu go" - napisał.

Dron Bayraktar od Polski dla Ukrainy "wyprodukowany i gotowy do wysyłki". Został nazwany "Marik"

Dron Bayraktar od Polski dla Ukrainy "wyprodukowany i gotowy do wysyłki". Został nazwany "Marik"

17 października 2022, 16:26
Autor:
js/kab
Źródło:
tvn24.pl

Savannah w stanie Georgia, Nowy Orlean w Luizjanie i Salem w Massachusetts to, według CNN, "najstraszniejsze" miejscowości w Stanach Zjednoczonych. Czym zasłużyły na to miano? Od dziesiątek lat te historyczne miejsca są inspiracją dla książek, filmów i seriali. Ściągają też tłumy turystów.

To najstraszniejsze miejsca w Stanach Zjednoczonych, a co roku przyciągają tłumy

To najstraszniejsze miejsca w Stanach Zjednoczonych, a co roku przyciągają tłumy

17 października 2022, 17:46
Autor:
jdw//am
Źródło:
CNN, salemma.gov, neworleans.com, savannahchamber.com

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko opublikował na Twitterze nagranie zarejestrowane na jednym z mostów w Kijowie. Widać na nim ukraińskich policjantów strzelających do przelatującego nad nimi drona. Chwilę później maszyna spada na ziemię i eksploduje. Heraszczenko twierdzi, że została zestrzelona.

"Funkcjonariusze policji zestrzeliwują irańskiego drona". Nagranie z Kijowa

"Funkcjonariusze policji zestrzeliwują irańskiego drona". Nagranie z Kijowa

17 października 2022, 13:49
Autor:
momo\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Warunkowość w korzystaniu z funduszu strukturalnych z Unii Europejskiej to nie jest nowe rozwiązanie. Jest ryzyko, że Polska zapłaci za błędy i niedomagania PiS-u - stwierdził dyplomata Jan Truszczyński, były wiceszef MSZ. Z kolei pierwszy ambasador RP przy UE i były wiceminister spraw zagranicznych Marek Grela dodał, że Polska płaci za politykę partii rządzącej "i ten rachunek rośnie". 

Polska bez unijnych środków? "Jest ryzyko, że zapłaci za wszystkie błędy i niedomagania PiS-u"

Polska bez unijnych środków? "Jest ryzyko, że zapłaci za wszystkie błędy i niedomagania PiS-u"

17 października 2022, 20:34
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Polska od początku członkostwa w Unii Europejskiej otrzymała ponad 224 miliardy euro - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Z kolei "na czysto" - po odjęciu polskich wpłat do unijnego budżetu - otrzymaliśmy z UE niemal 150 miliardów euro.

Ile Polska dostała pieniędzy z Unii Europejskiej? Dane resortu finansów

Ile Polska dostała pieniędzy z Unii Europejskiej? Dane resortu finansów

17 października 2022, 16:54
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Nietypowego przechodnia uwieczniła w centrum Warszawy Reporterka 24. Na Kontakt 24 wysłała film ze strusiem, prowadzonym przez mężczyznę po przejściu dla pieszych przy Świętokrzyskiej.

Spacerował ze strusiem przez centrum miasta. "Przechodnie nie reagowali, tak jakby szedł z psem"

Spacerował ze strusiem przez centrum miasta. "Przechodnie nie reagowali, tak jakby szedł z psem"

17 października 2022, 13:39
Autor:
mg/b
Źródło:
Kontakt 24

23-latek został zatrzymany za kradzież perfum w drogerii. Funkcjonariusze mieli znaleźć przy nim także marihuanę. Mężczyzna został również oskarżony o kradzież smartfona, po tym jak w komendzie pojawił się mężczyzna poszukujący skradzionego telefonu. Doprowadził go tam lokalizator.

Synowi ktoś ukradł telefon. Lokalizator doprowadził ojca do... komendy policji

Synowi ktoś ukradł telefon. Lokalizator doprowadził ojca do... komendy policji

17 października 2022, 12:03
Autor:
mg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policja, pod nadzorem prokuratury, ustala okoliczności śmierci 84-latki z Krasnegostawu (woj. lubelskie). Jej ciało znaleziono trzy dni po tym jak rodzina zgłosiła zaginięcie. Leżało w piwnicy na terenie posesji, na której mieszkała. Policjanci zapewniają, że przeszukali posesję zaraz po zgłoszeniu zaginięcia.

Przez trzy dni szukali zaginionej 84-latki. Jej ciało znaleziono na posesji, gdzie mieszkała

Przez trzy dni szukali zaginionej 84-latki. Jej ciało znaleziono na posesji, gdzie mieszkała

17 października 2022, 14:30
Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Edukacja seksualna, nieobecna w polskich szkołach, pojawiła się w teatrze. A to za sprawą Michała Buszewicza, który na podstawie własnego tekstu wyreżyserował spektakl "Edukacja seksualna". - Jemy, śpimy, uprawiamy seks i jest to równorzędne, a każda z tych czynności łączy się z pewnymi wyborami. Naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby seks odczarować i sprawić, żeby znowu był czymś normalnym w zbiorowej świadomości - deklaruje Buszewicz w rozmowie z Tomaszem-Marcinem Wroną, tvn24.pl.

"Naszym wspólnym zadaniem jest odczarować seks"

"Naszym wspólnym zadaniem jest odczarować seks"

17 października 2022, 17:44
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl