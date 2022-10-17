Професор Еш: метою Заходу має бути насправді постімперіальна Європа

"Остання імперія, яка у нас є, це Російська імперія. Метою Путіна однозначно є повернення України в стан колонії та відновлення колишньої могутності", - сказав у неділю в "Фактах після фактів" британський історик, професор Тімоті Гартон Еш. Гість студії переконував, що метою Заходу має бути "насправді постімперіальна Європа". Науковець також висловив надію на перемогу демократії в Росії. - Не сьогодні, не завтра, а може через 10, через 20 років, - прогнозував він.

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- Україна здатна виграти війну, питання в тому, чи здатна вона також виграти мир? - сказав британський історик, професор Тімоті Гартон Еш. На його думку, з останнім буде складніше.

За його оцінкою, "для цього потрібні колосальні економічні зусилля". Він зазначив, що Україна стоїть перед загрозою гіперінфляції, 7 мільйонів українців покинули країну, а до того ж вартість відновлення та реконструкції держави буде надзвичайно високою.

- Як бачимо, саме на цьому й грає Володимир Путін, - сказав він.

"Нашою метою має бути справді постімперіальна Європа"

На запитання, яка мета у Заходу, професор відповів , що "нашою метою має бути, і це перший шанс в історії, - справді постімперіальна Європа".

- Остання імперія, яку маємо - це Російська імперія, і мета Путіна, очевидна - це реколонізація України та реконструкція Російської імперії, - сказав історик. Він додав, що, якщо нам вдасться цьому запобігти і зробити так, аби Україна була суверенною, незалежною та сильною, то "у нас є шанс на цю постімперіальну Європу". "Це наша стратегічна мета, і для цього нам потрібне розширення Європейського Союзу, а також у довгостроковій перспективі - розширення НАТО", - заявив Еш.

- Так само, як після закінчення холодної війни народився проект вільної Європи, зараз є наступний етап цього проекту. Це величезний проект, з великими вимогами і питання полягає в тому, чи є довгострокова політична воля його реалізувати, - сказав професор.

На його думку, хороша новина полягає в тому, що позиція Німеччини змінилася. Він нагадав, що безпосередньо перед початком російського вторгнення в лютому він розмовляв з радником канцлера Німеччини Олафа Шольца і той сказав йому, що позиція глави уряду Німеччини така, що розширення Євросоюзу за рахунок приєднання України неможливе.

- Через чотири місяці (Шольц) стояв у Києві і говорив, що (Україна) має бути кандидатом (в ЄС). Зараз у Шольца є ціла стратегія щодо розширення та поглиблення Європейського Союзу, - зазначив він.

- На даний момент польський уряд вважає найважливішим антинімецьку кампанію та вимогу репарацій. Це дуже нерозумно, це не в національних інтересах Польщі. Бо найважливішим для Польщі сьогодні є перемога України, - підкреслив британець.

"Ми не повинні втрачати надію на демократичну Росію"

Історик визнав, що за останні три десятиліття Захід припустився величезних стратегічних помилок у східній політиці. Однак він висловив сподівання, що зміни в Росії можливі.

- Дивлячись на Олексія Навального і його людей, молодих росіян, студентів, людей, які покидають країну, щоб не воювати в Україні, ми не повинні втрачати надію, що є шанс - не сьогодні, не завтра, а, можливо, через 10, 20 років - на демократичну Росію, - зазначив гість "Фактів після фактів".

- Яка альтернатива для Росії? Бути молодшим партнером Китаю. Для неї це непривабливо, - зазначив Еш.

- Нам казали, що Німеччина не може бути демократією, потім - що Іспанія, тому що в неї авторитарні традиції. Тоді нам на Заході сказали, що Польща не може бути (демократією). І, що Україна не може. Завжди існують такі забобони. Це такий культурний детермінізм, - визнав історик.

Він визнав, що Путін має велику підтримку суспільства.

- Але треба розуміти, що це "імперія завдає удару у відповідь". Позбутися імперії нелегко, - зазначив професор Еш. Він додав, що Великій Британії, після втрати колишніх позицій довелося шукати свою роль. Це забирає час. У випадку Росії - також, - сказав науковець.

"Застосування Росією ядерної зброї було б неефективним"

Відповідаючи на запитання про можливий ядерний конфлікт, історик відзначив, що "в Україні помітна загроза ескалації".

- Це вже відбувається. Цього варто побоюватися, - сказав Еш. При цьому він висловив думку, що застосування тактичної ядерної зброї буде неефективним для Росії.

- Що відбувається в Росії, ніхто не знає. На мою думку, такі спекуляції небагато вартують, потрібно зосередитися на тому, що ми можемо зробити для України і як налякати Путіна, тобто тирана, хулігана, - пояснив він, підкресливши роль психології в цьому процесі.

- Ми повинні бути впевнені. Він має бути впевнений, що ми відреагуємо дуже гостро, - сказав професор Еш.

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Autor:red.

Źródło: TVN24