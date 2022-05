Професійні перекладачі допомагають медикам спілкуватися з іноземцями

czytaj dalej

Małpia ospa wykrywana jest w kolejnych krajach Europy. Pytana o rozprzestrzenianie się wirusa i o to, czy wywoływana przez niego choroba jest groźna, wirusolog profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk apelowała w rozmowie w TVN24, by zachować spokój. Jej zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, by małpia ospa rozprzestrzeniała się podobnie jak koronawirus czy inne wirusy ospy. W dodatku jej śmiertelność jest bardzo niska - dodała specjalistka.