Професійні перекладачі допомагають медикам спілкуватися з іноземцями

Лікарня в щецінських Здроях отримала трьох перекладачів, які без затримок перекладають багато іноземних мов. У закладі все більше пацієнтів та працівників з України. Це значно полегшує спілкування - підтверджують зацікавлені сторони.

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Близько 400 біженців з України лікувалися в шпиталі в щецінських Здроях від початку російського вторгнення в Україну. Тут також працює щораз більше співробітників з цієї країни.

Зі спілкуванням бувають труднощі. Лікарі, натомість, повинні бути впевнені, що обидві сторони розуміють одна одну, а медична мова складна. Тому керівництво лікарні було задоволене, коли приватна компанія запропонувала їм надати професійні перекладачі.

Profesjonalne translatory pomagają w kontakcie z pacjentami z zagranicy TVN24

Перекладають 76 мов

Заклад отримав три таких пристрої. Вони перекладають 76 мов в режимі реального часу з 96-відсотковою точністю і знають медичну термінологію.

– Це дуже корисний портативний апарат, – тішиться Беата Томчик, заступниця завідувача Відділенням новонароджених, патології та інтенсивної терапії лікарні «Здроє».

Доктор Томчик розповідає про ситуацію, коли перекладач був дуже корисним у спілкуванні з пацієнткою Румунії, яка не знав жодної іноземної мови, і те саме було в спілкуваннім з громадянкою Індії. Проте зараз вони переважно допомагають у спілкуванні з українськими громадянами.

Однією з таких є Марина Великород, асистентка із контактів з іноземцями Відділення дитячої та юнацької психіатрії щецинського закладу. Вона психолог і приїхала з України після початку російського вторгнення. Польської мови не знає. Допомагає контактувати з людьми, які потребують психологічної допомоги.

– Людей, яким потрібна допомога багато, – каже вона.

Без зайвого стресу

– Пані Марина нам дуже допомагає. Українським пацієнтам дуже важливо почути рідну мову. Я пам’ятаю хлопчика, у якого в очах був страх, коли він не міг представитися, тому що нічого не вмів сказати польською, – розповідає Малгожата Вирембса-Розпара, завідувач Відділення дитячої та юнацької психіатрії. Коли пані Марина почала з ним розмову українською, хлопець розслабився і заспокоївся.

– Можемо уявити, що потрапляємо в лікарню, не знаємо мови, нас ніхто не розуміє. Це додатковий стрес, який переживають ці діти, - додає вона.

Завдяки перекладачам цю мовну блокаду можна подолати і допомогти пацієнтам краще розповісти, що їм потрібно і що їм дошкуляє.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl