TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Про допомогу просять волонтери, які допомагають біженцям. «Вже кілька днів на вокзалах більше людей»...

19 lipca 2022, 12:37

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
"Przez Warszawę przejechało około 800 tysięcy osób z Ukrainy"
"Przez Warszawę przejechało około 800 tysięcy osób z Ukrainy" TVN24
wideo 2/7
TVN24"Przez Warszawę przejechało około 800 tysięcy osób z Ukrainy"

Волонтери, які на вокзалах допомагають людям, що тікають від війни, просять про допомогу. «Ми ще потрібні, без вашої підтримки ми не зможемо допомогти», - стверджують вони.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

- Кілька днів як на вокзалах стало більше людей. Волонтери попереджають, що зараз приїжджають з Маріуполя й Вінниці. Люди голодні та втомлені, - розпоіла директор Каміліанської місії соціального захисту Адріана Поровська.

Від себе та від імені волонтерів, які допомагають біженцям щодня, практично від початку російської агресії проти України, вона закликала: «Ми ще потрібні, а без вашої підтримки ми не зможемо допомогти!»

Потрібна вода та сухі харчі

Насамперед необхідна допомога у вигляді бутильованої води та сухих харчів, які люди, що їдуть транзитом через столицю, можуть взяти з собою. Подарунки можна доставити, наприклад, до пункту Каміліанської Місії соціального захисту на Центральному вокзалі.

- Наближається спека, нам потрібна вода та їжа для подальшої дороги. Ми працюємо 24/7, якщо ви будете поруч, завітайте до нас, - попросила Поровська.

Минулої доби - як повідомила в понеділок Прикордонна служба - до Польщі з України в'їхали 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну виїхало 29,3 тисячі. З початку війни до Польщі з України приїхало 4,853 млн. осіб, а виїхало - 2,933 млн.

Віторок - 146-й день війни Росії проти України.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Inflacja w czerwcu 2022 roku wyniosła w Polsce 14,2 procent rok do roku - wynika z danych podanych przez Eurostat. Dla porównania, w maju wzrost cen wyniósł 12,8 procent w ujęciu rocznym. Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,6 procent, a w skali całej Unii Europejskiej inflacja wyniosła 9,6 procent.

Polska w inflacyjnej czołówce Europy. Dane Eurostatu

Z kraju

Polska w inflacyjnej czołówce Europy. Dane Eurostatu

19 lipca 2022, 12:56

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Podczas pracy z uszkodzoną szlifierką mężczyznę poraził prąd. Krzyk usłyszał sąsiad, który przez następne 12 minut walczył o życie poszkodowanego. Sam prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy i ma własny defibrylator AED. - Każdy powinien umieć dać szansę drugiemu człowiekowi - komentuje pan Piotr w rozmowie z tvn24.pl. Nagranie z przydomowej kamery udostępnił w internecie.

Z prywatnym defibrylatorem uratował życie sąsiada, zanim przyjechała karetka

Polska

Z prywatnym defibrylatorem uratował życie sąsiada, zanim przyjechała karetka

19 lipca 2022, 12:32

Polska

Autor:
bp//rzw
Źródło:
tvn24.pl

Co najmniej 23 osoby zginęły, a 30 zostało rannych po zderzeniu autobusu z ciężarówką - przekazały w oświadczeniu władze południowej prowincji Al-Minja, gdzie we wtorek rano doszło do katastrofy.

Autobus zderzył się z ciężarówką w Egipcie. Nie żyją 23 osoby

Świat

Autobus zderzył się z ciężarówką w Egipcie. Nie żyją 23 osoby

19 lipca 2022, 13:14

Świat

Autor:
tas/adso
Źródło:
Reuters, PAP

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej infekcji od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i Śląsku, a najmniej - w województwach świętokrzyskim i opolskim. We wtorek na stronie gov.pl poinformowano o 3251 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. To najwyższy dobowy raport, jaki Ministerstwo Zdrowia opublikowało od 1 kwietnia, gdy kończyła się piąta fala epidemii. To także wzrost o 60 procent względem liczby zakażeń odnotowanej przed tygodniem. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 22,5 miliona Polaków. Zobacz najnowsze dane.

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

Polska

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

19 lipca 2022, 12:23

Polska

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Na mężczyznę wychodzącego z banku przy Wołoskiej napadło kilku sprawców. Wyrwali mu torbę. Podczas zdarzenia padły strzały. Napastników szuka policja, na razie odnalazła auto, którym prawdopodobnie się poruszali. Są na nim ślady po kulach.

Napadli na mężczyznę przed bankiem. Padły strzały, odnaleziono auto

Mokotów

Napadli na mężczyznę przed bankiem. Padły strzały, odnaleziono auto

19 lipca 2022, 11:38
Aktualizacja: 19 lipca 2022, 12:16

Mokotów

Autor:
katke/b
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl, Kontakt 24

Dziennikarz kulinarny Robert Makłowicz zachęcał w TVN24 do udziału w internetowej zbiórce na zakup bojowego drona Bayraktar TB2 dla ukraińskiej armii. Jak mówił, pomoc, jaką Polacy ofiarują Ukraińcom, to "szkoła społeczeństwa obywatelskiego", a "rzeczami nie do przecenienia" są ruchy oddolne i organizowanie się społeczeństwa.

Pomoc Polaków dla Ukraińców. Robert Makłowicz o "szkole społeczeństwa obywatelskiego"

Polska

Pomoc Polaków dla Ukraińców. Robert Makłowicz o "szkole społeczeństwa obywatelskiego"

19 lipca 2022, 11:59

Polska

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
TVN24

22-letnia kobieta, wracając nad ranem po pracy do domu, została zgwałcona na klatce schodowej w bloku w Katowicach. Sprawca miał ją śledzić, a potem grozić nożem i "doprowadzić do obcowania płciowego". 25-latek podejrzany o popełnienie przestępstwa został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Wracała z nocnej zmiany, została zgwałcona na klatce schodowej. 25-latek z zarzutami i w areszcie

Polska

Wracała z nocnej zmiany, została zgwałcona na klatce schodowej. 25-latek z zarzutami i w areszcie

19 lipca 2022, 11:27

Polska

Autor:
bp
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Z wyciągu krzesełkowego na Kasprowy Wierch we wtorek spadła kobieta - poinformowało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Stan poszkodowanej jest ciężki. Prawdopodobną przyczyną wypadku był atak epilepsji.

Turystka spadła z wyciągu na Kasprowy Wierch. Jest w ciężkim stanie

Polska

Turystka spadła z wyciągu na Kasprowy Wierch. Jest w ciężkim stanie

19 lipca 2022, 11:41

Polska

Autor:
bp//rzw
Źródło:
PAP, tvn24.pl

We wtorek rano ratownicy TOPR znaleźli w masywie Giewontu zwłoki zagranicznego turysty. Przyczyną zgonu mężczyzny był upadek z dużej wysokości. Według informacji przekazanych przez zakopiańską policję, do wypadku miało dojść wiosną, prawdopodobnie trzy lub cztery miesiące temu.

Ciało turysty w masywie Giewontu. Zwłoki leżały kilka tygodni

Polska

Ciało turysty w masywie Giewontu. Zwłoki leżały kilka tygodni

19 lipca 2022, 13:04

Polska

Autor:
bp
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rusłana Pysanka, ukraińska aktorka, znana w Polsce między innymi z roli wiedźmy Horpyny w filmie "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana, zmarła w nocy z poniedziałku na wtorek. Poinformował o tym portal telewizji 1+1 tsn.ua.

Grała w "Ogniem i mieczem". Rusłana Pysanka nie żyje

Kultura i styl

Grała w "Ogniem i mieczem". Rusłana Pysanka nie żyje

19 lipca 2022, 10:36

Kultura i styl

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP, tsn.ua

Nieprawidłowe działania ochroniarzy dały zamachowcowi możliwość zastrzelenia byłego premiera Japonii Shinzo Abego - wynika z analizy Reutersa i słów ekspertów, z którymi rozmawiała agencja. Japońska policja prowadzi kontrolę w tej sprawie.

Kluczowe 2,5 sekundy zdecydowały o życiu Abego. "Gdyby był odpowiednio chroniony, można było tego uniknąć"

Świat

Kluczowe 2,5 sekundy zdecydowały o życiu Abego. "Gdyby był odpowiednio chroniony, można było tego uniknąć"

19 lipca 2022, 8:57

Świat

Autor:
ads\mtom
Źródło:
Reuters

Statystycznie umiera połowa zakażonych, wirus atakuje wszystkie najważniejsze organy, dochodzi do krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych - tak wyglądały dotychczasowe epidemie wirusa Marburg, którego nowe przypadki zostały właśnie potwierdzone w Afryce Zachodniej. W przeszłości ten niebezpieczny, podobny do Eboli wirus docierał również do Europy i Stanów Zjednoczonych.

Chorzy "podobni do duchów". Co wiemy o wirusie Marburg i jego epidemiach?

Świat

Chorzy "podobni do duchów". Co wiemy o wirusie Marburg i jego epidemiach?

19 lipca 2022, 10:56

Świat

Autor:
mm
Źródło:
WHO, BBC, tvn24.pl

W słowackim sądzie rozpoczął się proces po wypadku, w którym zginął 57-letni Słowak. Podróżował z rodziną, kiedy z naprzeciwka - z nieprzepisową prędkością - nadjechały luksusowe auta na polskich tablicach rejestracyjnych. Jedno z nich czołowo zderzyło się ze skodą 57-latka. Przed sądem stanęło dwóch Polaków, trzeci już wcześniej dobrowolnie poddał się karze.

Pędzili po Słowacji, zginęła postronna osoba. Początek procesu polskich kierowców

Świat

Pędzili po Słowacji, zginęła postronna osoba. Początek procesu polskich kierowców

19 lipca 2022, 8:46
Aktualizacja: 19 lipca 2022, 9:48

Świat

Autor:
Źródło:
TVN24 Łódź

Szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin spotkał się z premierem Armenii Nikolem Paszynianem zaledwie trzy dni po wizycie w Erywaniu dyrektora CIA Williama Burnsa - podała agencja Reuters. Oficjalne wypowiedzi władz w Erywaniu dotyczące obu spotkań były podobne: omawiano stosunki dwustronne, a także kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego.

Szef CIA i szef rosyjskiego wywiadu z wizytami w Erywaniu

Świat

Szef CIA i szef rosyjskiego wywiadu z wizytami w Erywaniu

19 lipca 2022, 12:30

Świat

Autor:
ta\mtom
Źródło:
Reuters, Radio Swoboda, panarmenian.am

Od kilku tygodni ubezpieczyciele mają dostęp do bazy danych o mandatach i punktach karnych. W związku z tym kierowcy jeżdżący nieprzepisowo mogą spodziewać się wyższych stawek OC. Zapytaliśmy największe firmy ubezpieczeniowe, czy i kiedy zaktualizują swoją ofertę.

Będzie droższe OC dla niektórych kierowców. Firmy ubezpieczeniowe już weryfikują oferty

Moto

Będzie droższe OC dla niektórych kierowców. Firmy ubezpieczeniowe już weryfikują oferty

19 lipca 2022, 10:58

Moto

Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes

Wysoka fala zakłóciła przyjęcie weselne, które odbywało się nad brzegiem oceanu na Hawajach. Nie zraziło to jednak państwa młodych i ich gości. W pobliżu Hawajów w weekend przechodził huragan Darby.

Wysoka fala zalała przyjęcie weselne. "Bawiliśmy się dalej"

Świat

Wysoka fala zalała przyjęcie weselne. "Bawiliśmy się dalej"

19 lipca 2022, 10:52

Świat

Autor:
ps
Źródło:
USA Today, The Guardian, CNN

Tak bardzo się bałam... Myślałam, że jeśli zrobię cokolwiek złego, to znaczy, że jestem strasznym człowiekiem - wspomina swoje dzieciństwo Hailie Jade Mathers. 26-letnia dziś córka Eminema zdecydowała się opowiedzieć o dorastaniu w podcaście nagranym wspólnie z przyjaciółką. Dużo miejsca poświęciła w nim wieloletniemu lękowi przed alkoholem i narkotykami, od których uzależniony był ojciec.

Córka Eminema opowiada o dorastaniu w strachu przed alkoholem i narkotykami

Kultura i styl

Córka Eminema opowiada o dorastaniu w strachu przed alkoholem i narkotykami

19 lipca 2022, 11:49

Kultura i styl

Autor:
wac//mm
Źródło:
E! News, tvn24.pl, Rolling Stone

Podczas badań w Koszewie zespół archeologów z Uniwersytetu Szczecińskiego pod posadzką gotyckiego kościoła odkrył bogato zdobioną trumnę generała Ernsta Christiana von Oesterlinga oraz szczątki jego krewnych.

Zbadali splądrowaną kryptę, znaleźli sarkofagi generała oraz jego trzech żon

Pomorze

Zbadali splądrowaną kryptę, znaleźli sarkofagi generała oraz jego trzech żon

19 lipca 2022, 11:29

Pomorze

Autor:
ng/gp
Źródło:
tvn24.pl/Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Katedra Archeologii US

Trzeba się przygotować, że zima może być ciężka - powiedział na antenie TVN24 Mariusz Marszałkowski z Biznes Alert. Zdaniem eksperta czeka nas trudny okres "nie tylko ze względu na to, że będą wysokie ceny, ale w wielu miejscach może tego węgla zabraknąć, szczególnie najuboższym". Zwrócił też uwagę, że nie ma odpowiedniej liczby węglarek, które mogłyby przewozić surowiec.

Węglowy problem, o którym nikt nie mówi głośno. "Funkcjonuje od zeszłego roku"

Z kraju

Węglowy problem, o którym nikt nie mówi głośno. "Funkcjonuje od zeszłego roku"

19 lipca 2022, 9:57

Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
TVN24

- Jest oczywiste, że jest zagrożone bezpieczeństwo energetyczne Polski. Właściwie prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego - mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Zapytana, czy węgiel będzie przyczyną odejścia premiera Morawieckiego w najbliższym czasie, odparła: - Myślę, że on będzie przyczyną odejścia całego rządu PiS.

Leszczyna: węgiel będzie przyczyną odejścia całego rządu PiS

Polska

Leszczyna: węgiel będzie przyczyną odejścia całego rządu PiS

19 lipca 2022, 7:56

Polska

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
TVN24

Jak ustalił tvn24.pl, prokuratura dysponuje niepotwierdzoną informacją, że nie żyje Andrzej I., właściciel niewielkiej firmy handlującej bronią, który na zlecenie rządu miał w trakcie pandemii dostarczyć respiratory. Wiedzę na ten temat ma także policja. Mężczyzna pod koniec 2020 roku spokojnie wyjechał z kraju, choć z zamówionych 1200 urządzeń dostarczył tylko 200, a Ministerstwo Zdrowia straciło na interesach z nim około 50 milionów złotych.

Prokuratura ma "niepotwierdzoną informację" o śmierci handlarza respiratorami

Polska

Prokuratura ma "niepotwierdzoną informację" o śmierci handlarza respiratorami

19 lipca 2022, 5:21

Polska

Autor:
Robert
Zieliński,
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl

Handlarz bronią zmarł 20 czerwca, czyli blisko miesiąc temu, w Tiranie. Przez miesiąc państwo polskie nie zauważyło tej sprawy, albo nie chciało zauważyć - mówił na konferencji prasowej poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Towarzyszący mu poseł Dariusz Joński stwierdził, że "ta sprawa nie została zamknięta, ta sprawa ma ciąg dalszy, dzisiaj tak na dobrą sprawę nabiera nowego wymiaru".

Sprawa handlarza respiratorami. Szczerba: przez miesiąc państwo polskie jej nie zauważyło, albo nie chciało zauważyć

Polska

Sprawa handlarza respiratorami. Szczerba: przez miesiąc państwo polskie jej nie zauważyło, albo nie chciało zauważyć

19 lipca 2022, 10:44

Polska

Autor:
mjz,
ads\mtom
Źródło:
TVN24

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury kolejne zawiadomienie "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia". Jak przekazała NIK, chodzi o zakup respiratorów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że informacja o złożonym zawiadomieniu nie dotarła oficjalnie do ministerstwa.

NIK składa kolejne zawiadomienie w sprawie zakupu respiratorów. Rzecznik MZ: nie mamy takiej informacji

Polska

NIK składa kolejne zawiadomienie w sprawie zakupu respiratorów. Rzecznik MZ: nie mamy takiej informacji

19 lipca 2022, 9:52
Aktualizacja: 19 lipca 2022, 12:16

Polska

Aktualizacja:
Autor:
js\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przeszukania w kilkunastu firmach w ramach śledztwa dotyczącego powoływania się na wpływy przez byłego rzecznika PiS, byłego posła Adama Hofmana - pisze "Gazeta Wyborcza". Dziennik ustalił jednak, że do przeszukań doszło 31 marca tego roku, a prokuratorskie nakazy przeleżały w CBA niemal pół roku, od października.

"Gazeta Wyborcza": Śledztwo w sprawie Hofmana hamuje. CBA czekało pół roku z wykonaniem nakazów

Polska

"Gazeta Wyborcza": Śledztwo w sprawie Hofmana hamuje. CBA czekało pół roku z wykonaniem nakazów

19 lipca 2022, 11:41

Polska

Autor:
ads
Źródło:
"Gazeta Wyborcza"

Fala upałów rozpocznie się w Polsce we wtorek. IMGW ostrzega przed niebezpiecznie wysoką temperaturą dla zdrowia i życia na dużym obszarze kraju. W pięciu województwach będą obowiązywać alerty najwyższego stopnia.

Najwyższy stopień alertów IMGW. Gorąco będzie trudne do zniesienia

Prognoza

Najwyższy stopień alertów IMGW. Gorąco będzie trudne do zniesienia

19 lipca 2022, 6:45

Prognoza

Autor:
anw,as,ps/dd
Źródło:
IMGW

Upały docierają do Polski. Wysoka temperatura jest niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia, szczególnie dla osób starszych, chorych i dzieci. Przypominamy o najważniejszych zasadach, o jakich należy pamiętać w czasie gorących dni.

Jak nie dać się upałom? Zasady, o których należy pamiętać

Polska

Jak nie dać się upałom? Zasady, o których należy pamiętać

19 lipca 2022, 9:05

Polska

Fala upałów i fala pożarów - to połączenie dwóch żywiołów, z którymi latem tego roku mierzy się Europa. Spłonęło już wiele tysięcy hektarów, są ofiary śmiertelne. Temperatura osiąga historyczne rekordy.

Upały i pożary. Aktualna sytuacja w Europie

Świat

Upały i pożary. Aktualna sytuacja w Europie

19 lipca 2022, 12:53

Świat

Autor:
ps
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Winnicy wzrosła do 25. W szpitalu zmarła lekarka, która odniosła ciężkie obrażenia w wyniku ostrzału – podała agencja Ukrinform, powołując się na lokalne władze.

Liczba ofiar ataku na Winnicę wzrosła do 25. W szpitalu zmarła lekarka

Świat

Liczba ofiar ataku na Winnicę wzrosła do 25. W szpitalu zmarła lekarka

19 lipca 2022, 11:26

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP, Ukraińska Prawda

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 146 dni. Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj napisał, że na okupowanych terenach Rosjanie zabierają do wojska "każdego, kogo widzą", w tym kryminalistów. W nocy wojska rosyjskie zbombardowały rejon Odessy. Spadło sześć pocisków, co najmniej sześć osób - w tym dziecko - jest rannych. Relacja na żywo w tvn24.pl. 

Rosjanie chcą powiększać armię. Na okupowanych terenach biorą "każdego, kogo widzą", w tym kryminalistów

Świat

Rosjanie chcą powiększać armię. Na okupowanych terenach biorą "każdego, kogo widzą", w tym kryminalistów

19 lipca 2022, 5:15
Aktualizacja: 19 lipca 2022, 9:50

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty
Źródło:
PAP

We wtorek rozpoczynają się negocjacje akcesyjne Unii Europejskiej z Albanią i Macedonią Północną. - To historyczny moment - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Albania i Macedonia Północna rozpoczynają negocjacje akcesyjne z Unią Europejską

Świat

Albania i Macedonia Północna rozpoczynają negocjacje akcesyjne z Unią Europejską

19 lipca 2022, 12:53

Świat

Autor:
ads\mtom
Źródło:
PAP

Pierwsze z 28 amerykańskich czołgów Abrams dotarły do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na początku sierpnia ma się rozpocząć szkolenie załóg.

Abramsy przyjechały do Polski. "Wkrótce żołnierze Żelaznej Dywizji rozpoczną szkolenie"

Polska

Abramsy przyjechały do Polski. "Wkrótce żołnierze Żelaznej Dywizji rozpoczną szkolenie"

19 lipca 2022, 9:13

Polska

Autor:
ads
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Mimo zastrzeżeń, że to tylko propozycja i żadne decyzje nie zapadły, rząd kontynuuje prace nad podatkiem od zysków nadmiarowych, który mógłby objąć przede wszystkim firmy surowcowe i energetyczne. Spółki Skarbu Państwa są mocno zaniepokojone - podaje "Rzeczpospolita".

Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Niepokój w państwowych spółkach

Pieniądze

Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Niepokój w państwowych spółkach

19 lipca 2022, 8:07

Pieniądze

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Nowy rodzaj benzyny o podwyższonym udziale biokomponentów od 2024 roku - taki jest pomysł rządu, który znalazł się w propozycji projektu zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Rząd chce wprowadzić nowy rodzaj benzyny

Moto

Rząd chce wprowadzić nowy rodzaj benzyny

19 lipca 2022, 7:14

Moto

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

W ostatnim losowaniu Eurojackpot w Polsce padła wygrana drugiego stopnia w wysokości ponad 4 milionów złotych. Szczęśliwy kupon wysłano w Warszawie - poinformował Totalizator Sportowy.

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie wysłano szczęśliwy kupon

Z kraju

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie wysłano szczęśliwy kupon

18 lipca 2022, 19:09

Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes