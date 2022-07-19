Про допомогу просять волонтери, які допомагають біженцям. «Вже кілька днів на вокзалах більше людей»...

Волонтери, які на вокзалах допомагають людям, що тікають від війни, просять про допомогу. «Ми ще потрібні, без вашої підтримки ми не зможемо допомогти», - стверджують вони.

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- Кілька днів як на вокзалах стало більше людей. Волонтери попереджають, що зараз приїжджають з Маріуполя й Вінниці. Люди голодні та втомлені, - розпоіла директор Каміліанської місії соціального захисту Адріана Поровська.

Від себе та від імені волонтерів, які допомагають біженцям щодня, практично від початку російської агресії проти України, вона закликала: «Ми ще потрібні, а без вашої підтримки ми не зможемо допомогти!»

Потрібна вода та сухі харчі

Насамперед необхідна допомога у вигляді бутильованої води та сухих харчів, які люди, що їдуть транзитом через столицю, можуть взяти з собою. Подарунки можна доставити, наприклад, до пункту Каміліанської Місії соціального захисту на Центральному вокзалі.

- Наближається спека, нам потрібна вода та їжа для подальшої дороги. Ми працюємо 24/7, якщо ви будете поруч, завітайте до нас, - попросила Поровська.

Минулої доби - як повідомила в понеділок Прикордонна служба - до Польщі з України в'їхали 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну виїхало 29,3 тисячі. З початку війни до Польщі з України приїхало 4,853 млн. осіб, а виїхало - 2,933 млн.

Віторок - 146-й день війни Росії проти України.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP