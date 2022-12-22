Президенти Зеленський і Дуда зустрілися в Жешуві. "Дякуємо за вашу незмінну та потужну підтримку"

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в четвер в аеропорту Жешува. Це сталося під час повернення Зеленського до своєї країни зі Сполучених Штатів.

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Літак із президентом Дудою приземлився в аеропорту Жешув-Ясьонка близько 11.10. Через кільканадцять хвилин приземлився також американський військовий літак, на борту якого ймовірно перебував Зеленський. Пополудні український президент у записі в Telegram визнав, що зустрічався в четвер з Дудою.

Він назвав Президента Польської Республіки "другом України" і додав: "дякуємо за незмінну і потужну підтримку". З президентом Польщі, за словами Зеленського, він обговорив "стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та співпрацю на міжнародному рівні у 2023 році", а також підбив підсумки минулого року, сповненого викликів через війну. Разом з коментарем він опублікував короткий відеозапис зустрічі президентів.

На відео також видно, як українського лідера в аеропорту зустрічають заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач і керівник президентського Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох.

"Ми повинні були зберегти цю зустріч у таємниці"

У телефонній розмові на TVN24 Кумох повідомив, що розмова президентів і обох - польської та української делегацій тривала понад дві години. Лідери також спілкувалися один з одним віч-на-віч.

- Українська сторона повідомила про те, що почула у Вашингтоні. Більша частина, вибачте мене, залишиться секретною інформацією, але повідомлення дуже, дуже оптимістичне, - сказав він.

Rozmowy Dudy i Zełenskiego na lotnisku w Rzeszowie Kancelaria Prezydenta RP

Кумох сказав, що "ми повинні були зберегти цю зустріч у таємниці". "Ми повідомляємо про це з великим запізненням у часі", - додав він. За його словами, українців запевнили, що США й надалі будуть стояти пліч-о-пліч з Україною. Кумох відзначив, що "вся українська делегація дуже задоволена" і "звичайно, особливо тішить справа "Патріотів".

Кумох визнав, що "Польща була причетна і поінформована про переліт Зеленського з України до США з самого початку, "але зі зрозумілих причин ми тримали це в таємниці і не хвалилися ні своєю причетністю, ні тим, де знаходиться президент Зеленський".

- Це не лише наш важливий, найважливіший регіональний партнер на даний момент, але й особистий друг президента Дуди, його безпека для нас надзвичайно важлива, - сказав він.

Керівника президентського Бюро міжнародної політики також запитали, чи піднімалася на зустрічі тема вибуху в Пшеводові, який стався біля українського кордону в середині листопада.

- Я переконаний, що президенти говорили про це віч-на-віч, тому що вони мали намір поговорити про це і обмінятися тим, що знають обидві сторони. Для нас найголовніше - прояснити цю ситуацію, - сказав Кумох.

Zełenski: podziękowałem Dudzie za wszystko, co robi Polska i polski naród dla Ukrainy Telegram

Зеленський в США

Зеленський прилетів до Вашингтона в середу. Це був його перший закордонний візит з 24 лютого, тобто від початку російського вторгнення в Україну.

У США його прийняв президент Джо Байден, з яким він мав двогодинну розмову. Пізніше Зеленський виступив у Конгресі.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP