Президенти Зеленський і Дуда зустрілися в Жешуві. "Дякуємо за вашу незмінну та потужну підтримку"

Mroźne powietrze i opady śniegu docierają już do północnych części Stanów Zjednoczonych, ale najgorsze dopiero nadchodzi i nadejść ma na święta Bożego Narodzenia. Temperatura w niektórych regionach może osiągać wartości o co najmniej 25 stopni poniżej średniej, a silny wiatr dochodzący w porywach nawet do 100 kilometrów na godzinę znacznie spotęguje odczucie chłodu. Na czwartek i piątek odwołano ponad dwa tysiące lotów. W kilku stanach wprowadzono stan wyjątkowy. O słuchanie ostrzeżeń zaapelował prezydent Joe Biden. - Spodziewamy się pogody, jakiej nie widzieliśmy od dekady lub dłużej - powiedział gubernator Georgii Brian Kemp.