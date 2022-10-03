Президенти держав Центрально-східної Європи: ми ніколи не визнаємо російські спроби анексувати територію України

Президенти країн Центральної та Східної Європи, які є членами НАТО, виступили зі спільною заявою щодо спроб Росії незаконно анексувати території України. "Ми й надалі підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслили вони. "Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку частину території України", - сказано в заяві.

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Заяву підписали: Президент Чорногорії Міло Дзюканович, Президент Чеської Республіки Мілош Земан, Президент Естонської Республіки Алар Каріс, Президент Литовської Республіки Гінатас Науседа, Президент Латвійської Республіки Егіліс Левітс, Президент Республіки Північна Македонія Стево Пендаровскі, Президент Польської Республіки Анджей Дуда, Президент Румунії Клаус Йоганніс і Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова.

Спільна заява президентів

Зміст спільної заяви президентів держав Центральної та Східної Європи, які є членами НАТО, щодо спроб Росії незаконно анексувати українські території опубліковано в неділю на сайті Канцелярії Президента Польської Республіки та в соціальних мережах.

"Ми, президенти Центральної та Східної Європи, держав, лідери яких відвідали Київ під час війни, будучи очевидцями російської агресії, не можемо мовчати перед лицем грубого порушення міжнародного порядку з боку Російської Федерації, а тому оголошуємо наступну заяву: "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - сказано в заяві.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроби Росії анексувати будь-яку частину території України", - наголосили президенти.

Вони додали, що "ми залишаємося непохитними у підтримці рішення, прийнятого на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо майбутнього членства України".

Президенти вимагають від Росії негайно вивести війська

"Ми підтримуємо Україну в її обороні від російського вторгнення, вимагаємо, щоб Росія негайно вивела свої війська з усіх окупованих територій, і закликаємо Союзників значно збільшити військову допомогу Україні", - наголошується в заяві.

Як додали її автори, "всі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності та засуджені".

Повний текст заяви президентів

Спільна заява президентів країн Центральної та Східної Європи – членів НАТО щодо спроб Росії незаконно анексувати території України.

"Ми, президенти країн Центральної та Східної Європи, держав, лідери яких відвідали Київ під час війни, як очевидці російської агресії, не можемо мовчати перед лицем грубого порушення міжнародного порядку з боку Російської Федерації, тому виступаємо з наступною заявою: :

Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку частину території України. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці рішення щодо майбутнього членства України, прийнятого на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році.

Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо, щоб Росія негайно вивела свої війська з усіх окупованих територій, і закликаємо Альянс значно збільшити військову допомогу Україні.

Усі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності та віддані під суд.

Міло Джукович

Президент Чорногорії

Мілош Земан

Президент Чехії

Алар Каріс

Президент Естонської Республіки

Гітанас Науседа

Президент Литовської Республіки

Егілс Левітс

Президент Латвійської Республіки

Стево Пендаровскі

Президент Республіки Північна Македонія

Анджей Дуда

Президент Польської Республіки

Клаус Йоханніс

Президент Румунії

Зузана Чапутова

Президент Словацької Республіки

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl