Президенти держав Центрально-східної Європи: ми ніколи не визнаємо російські спроби анексувати територію України

3 października 2022, 12:56
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Prezydenci państw Europy Środowo-Wschodniej: nigdy nie uznamy rosyjskich prób zaanektowania terytorium Ukrainy
Prezydenci państw Europy Środowo-Wschodniej: nigdy nie uznamy rosyjskich prób zaanektowania terytorium UkrainyTVN24
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TVN24Prezydenci państw Europy Środowo-Wschodniej: nigdy nie uznamy rosyjskich prób zaanektowania terytorium Ukrainy

Президенти країн Центральної та Східної Європи, які є членами НАТО, виступили зі спільною заявою щодо спроб Росії незаконно анексувати території України. "Ми й надалі підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслили вони. "Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку частину території України", - сказано в заяві.

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Заяву підписали: Президент Чорногорії Міло Дзюканович, Президент Чеської Республіки Мілош Земан, Президент Естонської Республіки Алар Каріс, Президент Литовської Республіки Гінатас Науседа, Президент Латвійської Республіки Егіліс Левітс, Президент Республіки Північна Македонія Стево Пендаровскі, Президент Польської Республіки Анджей Дуда, Президент Румунії Клаус Йоганніс і Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова.

Спільна заява президентів

Зміст спільної заяви президентів держав Центральної та Східної Європи, які є членами НАТО, щодо спроб Росії незаконно анексувати українські території опубліковано в неділю на сайті Канцелярії Президента Польської Республіки та в соціальних мережах.

"Ми, президенти Центральної та Східної Європи, держав, лідери яких відвідали Київ під час війни, будучи очевидцями російської агресії, не можемо мовчати перед лицем грубого порушення міжнародного порядку з боку Російської Федерації, а тому оголошуємо наступну заяву: "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - сказано в заяві.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроби Росії анексувати будь-яку частину території України", - наголосили президенти.

Вони додали, що "ми залишаємося непохитними у підтримці рішення, прийнятого на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо майбутнього членства України".

Президенти вимагають від Росії негайно вивести війська

"Ми підтримуємо Україну в її обороні від російського вторгнення, вимагаємо, щоб Росія негайно вивела свої війська з усіх окупованих територій, і закликаємо Союзників значно збільшити військову допомогу Україні", - наголошується в заяві.

 Як додали її автори, "всі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності та засуджені".

Повний текст заяви президентів

Спільна заява президентів країн Центральної та Східної Європи – членів НАТО щодо спроб Росії незаконно анексувати території України.

"Ми, президенти країн Центральної та Східної Європи, держав, лідери яких відвідали Київ під час війни, як очевидці російської агресії, не можемо мовчати перед лицем грубого порушення міжнародного порядку з боку Російської Федерації, тому виступаємо з наступною заявою: :

 Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку частину території України. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці рішення щодо майбутнього членства України, прийнятого на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році.

Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо, щоб Росія негайно вивела свої війська з усіх окупованих територій, і закликаємо Альянс значно збільшити військову допомогу Україні.

Усі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності та віддані під суд.

Міло Джукович

Президент Чорногорії

Мілош Земан

Президент Чехії

Алар Каріс

Президент Естонської Республіки

Гітанас Науседа

Президент Литовської Республіки

Егілс Левітс

 Президент Латвійської Республіки

 Стево Пендаровскі

 Президент Республіки Північна Македонія

 Анджей Дуда

 Президент Польської Республіки

 Клаус Йоханніс

 Президент Румунії

 Зузана Чапутова

 Президент Словацької Республіки

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Władimir Putin
Rosja
Ukraina
Wojna w Ukrainie
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Gitanas Nauseda
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25 lat TVN. Pierwsze wydanie "Faktów"

25 lat TVN. Pierwsze wydanie "Faktów"

3 października 2022, 10:58
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona //now
Źródło:
tvn24.pl

3 października 1997 roku. Dokładnie o godzinie 19 rozpoczęła nadawanie telewizja TVN. - Dobry wieczór państwu, nazywam się Mariusz Walter. Nasza stacja ruszyła. To jest właściwie państwa stacja, nie nasza - powitał widzów współzałożyciel i pierwszy prezes TVN Mariusz Walter. Tak wystartowała 25-letnia historia telewizji, która szybko stała się liderem rynku medialnego w Polsce. 

25 lat TVN. Jak wyglądał pierwszy dzień?

25 lat TVN. Jak wyglądał pierwszy dzień?

3 października 2022, 8:42
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona //now
Źródło:
tvn24.pl

Ciężka praca i początkowe zderzenie z lokomotywą - tak początki TVN wspominał dziennikarz "Faktów" Grzegorz Kajdanowicz. - Pierwszy budynek TVN to był hotel robotniczy przerobiony na jakieś biura, pokoje redakcyjne. Z tyłu zostały dobudowane, niemal z blachy falistej, dwa studia. To była jedna wielka improwizacja - wspominał. - Wtedy to było dziwne zjawisko ten TVN. A po 25 latach jest najpotężniejszym medium w Polsce - mówił Ryszard Cebula, prowadzący program "Uwaga!".

Początki TVN. Wspominają Grzegorz Kajdanowicz i Ryszard Cebula. "Jedna wielka improwizacja"

Początki TVN. Wspominają Grzegorz Kajdanowicz i Ryszard Cebula. "Jedna wielka improwizacja"

3 października 2022, 10:24
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Źródło:
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"Kropka nad i" kończy 25 lat. Jak przez lata zmieniał się program

"Kropka nad i" kończy 25 lat. Jak przez lata zmieniał się program

3 października 2022, 9:00
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kkow//mm
Źródło:
tvn24.pl

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Nagroda Literacka Nike 2022 przyznana

2 października 2022, 21:02
Autor:
Tomasz-Marcin
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Źródło:
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PKO Bank Polski poinformował w poniedziałek, że zwrócił wszystkie niepoprawnie pobrane opłaty za prowadzenie rachunku. O nieprawidłowościach w tej sprawie dotyczących części klientów bank informował w sobotę. Powodem błędu miały być "przyczyny techniczne".

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Wielki bank nieprawidłowo naliczył klientom opłaty. "Wszystkie zostały zwrócone"

3 października 2022, 9:26
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ToL,
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes