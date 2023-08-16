Президентський законопроект у Сеймі. Повинен змінити систему командування армією

16 sierpnia 2023, 21:44
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Prezydent: Powstanie Dowództwo Sił Połączonych. Zostaną odtworzone dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych
Prezydent: Powstanie Dowództwo Sił Połączonych. Zostaną odtworzone dowództwa Rodzajów Sił ZbrojnychTVN24
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TVN24Prezydent: Powstanie Dowództwo Sił Połączonych. Zostaną odtworzone dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych

У середу президент Анджей Дуда вніс до Сейму проект закону про дії органів державної влади у разі зовнішньої загрози безпеці держави. У Бюро національної безпеки повідомили, що вже опублікований на сайті Сейму проект передбачає зміни "у військовій і невійськовій сфері держави". Зокрема, він має реформувати системи управління та командування армією.

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На прес-конференції в середу президента Анджея Дуду запитали, коли його проект змін у системі командування армією надійде до Сейму. - Сьогодні вранці я підписав супровідний лист до пані маршалек Ельжбети Вітек щодо подання цього законопроекту розгляд Сейму, - повідомив він.

Того ж дня на сайті Сейму оприлюднили президентський проект закону про дії органів державної влади у разі зовнішньої загрози безпеці держави.

Президентський законопроект >>>

Duda: podpisałem pismo przewodnie do marszałek Witek w sprawie wniesienia projektu ustawy
Duda: podpisałem pismo przewodnie do marszałek Witek w sprawie wniesienia projektu ustawy

Зміни у "військовій і позавійськовій сфері держави"

Дуда оголосив про подання законопроекту в понеділок під час церемонії присвоєння генеральських звань. Він тоді звернув увагу на необхідність змін у структурі командуванняі польською армією, серед іншого - відтворення командувань окремих родів Збройних Сил та створення Командування Об'єднаних сил.

- Створення монолітної системи командування, створення єдиних процедур у мирний і воєнний час полегшить нам вирішення складних ситуацій, коли Польська Республіка опинилася б фактично під зовнішньою загрозою, – сказав тоді президент. Він додав, що глибоко вірить у те, що "тоді кожен буде прекрасно знати, як йому діяти - ролі будуть роздані, завдання розподілені, відпрацьовані і кожен знатиме, де його місце і які в нього обов'язки". На його думку, "так має функціонувати добре підготовлена ​​армія".

Також у середу Бюро національної безпеки написало у Twitter, що "прогнозованим результатом змін є посилення стратегічних можливостей держави для протидії гібридним загрозам, прихованим загрозам і прямій збройній агресії".

Як повідомляє Бюро, "проект передбачає внесення змін у військовій та позавійськовій сфері держави". "Це відповідь на зміни в безпековому середовищі, включно з ескалацією нових форм загроз з боку Російської Федерації, спрямованих проти Польщі та інших країн ЄС і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Три основні сфери змін

У дописі згадано три основні сфери запропонованих змін. Перша з них - "посилення стійкості системи управління державною безпекою шляхом запровадження додаткових механізмів координації діяльності, обміну інформацією та негайного реагування органів державної влади, маршалків Сейму та Сенату та органів командування Збройних сил Польської Республіки".

Другим напрямком є ​​"посилення системи оборонного планування шляхом запровадження нормативних актів щодо основних документів планування - Політичної та стратегічної оборонної директиви Польської Республіки, Плану оборонного реагування Польської Республіки, національних планів використання Збройних Сил для оборони держави та загальні й детальні напрямки розвитку Збройних сил Польської Республіки". "Щоб забезпечити здатність Збройних сил Польської Республіки негайно й адекватно реагувати на раптові загрози, проект також передбачає запровадження нового рішення планування, тобто постійних планів оборони", - зазначили в Бюро національної безпеки.

По-третє, метою змін є реформування системи командування польськими Збройними силами. Пропоновані зміни включають "перетворення Оперативного командування родів Збройних Сил і Головного командування родів Збройних Сил на Об’єднане командування родів Збройних Сил (Командування Об’єднаних сил), а також створення окремих командувань родів Збройних сил, тобто командування сухопутних військ, командування повітряних сил і командування військово-морських сил".

"Метою змін є забезпечення згуртованості командування та наближення структур і процедур у мирний і воєнний час. Запропоновані зміни також є впровадженням другого етапу реформи системи командування та управління Збройними силами Польщі, започаткованої у 2018 році. Також буде створено Командування компоненту Медичних сил як роду військ. Вищезазначені зміни дозволять, серед іншого, підготуватися в мирний час до виконання завдань, які виникнуть під час конфлікту", - відзначають в Бюро національної безпеки.

Додають, що принципи проекту узгоджуються з рекомендаціями Стратегії національної безпеки Республіки Польща від 2020 року та були підготовлені, серед іншого, на основі аналізу дій Росії під час агресії проти України, а також серії навчань за участю ключових політиків, державних чиновників і військових командирів. "Проект акта як президентської ініціативи підготовлено в Бюро національної безпеки у співпраці з Канцелярією Президента Республіки Польща та Міністерством національної оборони", - читаємо.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Andrzej Duda
Wojsko
Wojsko Polskie
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mjz/dap
Źródło:
tvn24.pl. PAP

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Gabriela
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współpraca
Rafał Lesiecki
Źródło:
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Nie stwierdzili usterek, wykluczyli złą pogodę. Jest raport po katastrofie samolotu w Chrcynnie

16 sierpnia 2023, 11:07
Aktualizacja: 16 sierpnia 2023, 14:09
Aktualizacja:
Autor:
kz/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 539 dni. Wielokrotnie zwiększamy produkcję bezzałogowców - oświadczył w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. Ocenił, że drony to "oczy i ochrona na linii frontu" oraz "gwarancja, że ludzie nie będą musieli płacić życiem, kiedy można zadziałać bezzałogowcami". Wcześniej szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko pokazał nagranie ze zniszczenia rosyjskiego systemu wojskowego monitoringu Murom-M. Dodał, że sprzęt został zniszczony w pobliżu Bachmutu. "To zdalne urządzenie obserwacji (terenów wojennych - red.), które wyszukuje ludzi i sprzęt" - wyjaśnił portal zn.ua. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraina zwiększa produkcję dronów

Ukraina zwiększa produkcję dronów

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Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

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Sztuczna inteligencja pomaga odczytywać myśli pacjentów. "Sprawdzamy, jakie są możliwości wykorzystania tych metod na ogóle populacji"

16 sierpnia 2023, 21:37
Autor:
Joanna
Stempień
Źródło:
Fakty o Świecie TVn24 BiS

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Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmiany przepisów w sprawie mandatów

Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmiany przepisów w sprawie mandatów

16 sierpnia 2023, 13:21
Autor:
ads
Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura Okręgowa w Krakowie "podjęła z zawieszenia" śledztwo w sprawie przywłaszczenia 139 tysięcy złotych ze zorganizowanej w internecie zbiórki na fiata seicento. Całość kwoty miała trafić na konto Sebastiana Kościelnika, który w lutym 2017 roku zderzył się z rządową kolumną, którą podróżowała ówczesna premier Beata Szydło. Tuż po tym wydarzeniu w sieci rozpoczęła się zbiórka, jednak jej organizator zniknął po uzbieraniu znaczącej kwoty.

Po wypadku rządowej kolumny zebrał 139 tysięcy złotych na seicento i zniknął. Śledztwo "podjęte z zawieszenia"

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16 sierpnia 2023, 12:16
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bp/
tam
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tvn24.pl
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80. rocznica powstania w białostockim getcie. Ten zryw ludności żydowskiej uważany jest za drugi pod względem wielkości, większe było tylko powstanie w getcie warszawskim. Główne walki prowadzono 16 sierpnia 1943 roku. Przesłanie do uczestników uroczystości przekazał szef dyplomacji USA Antony Blinken, którego ojczymem był Samuel Pisar, ocalały z zagłady białostockiego getta. W obchodach udział wzięli też m.in. ocalały z getta Benjamin Midler, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne oraz samorządowcy.

80 lat temu w getcie w Białymstoku wybuchło powstanie. "Akty nie daremnego oporu, lecz odwagi"

80 lat temu w getcie w Białymstoku wybuchło powstanie. "Akty nie daremnego oporu, lecz odwagi"

16 sierpnia 2023, 15:12
Autor:
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Marszałek Piłsudski, miał - chyba przez nieostrożność - niepochlebnie wyrazić się Polakach, że to "naród wspaniały, tylko ludzie k...y". Nie zgadzam się z tą opinią. Z wakacyjnych podroży wyniosłem wrażenie, że jest na odwrót: poszczególni osobnicy wydają mi się nadspodziewanie rozgarnięci, rozumni i mili, natomiast zbiorowość jest do chrzanu. Przypuszczam, że przez Marszałka przemawiało rozgoryczenie charakterystyczne dla polityków, którzy mają poczucie, że naród ich nie rozumie i nie docenia ich poświęceń. Takich doświadczeń nie mam, dla narodu się nie poświęcałem, więc powodów do oczekiwania wdzięczności też nie mam.

Naród wspaniały, ale…

16 sierpnia 2023, 11:45
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

Choć przygoda w raju skończyła się 11 sierpnia, fani programu "Hotel Paradise All Stars" mogą obejrzeć na Playerze odcinek specjalny "Historie z backstage’u". Uczestnicy reality-show wspominają w nim najciekawsze momenty, które spędzili w hotelu, zdradzają tajniki produkcji i ciekawostki z planu. W odcinku wypowiada się też Bartosz Łabęcki, czyli lubiany przez widzów Pan Lektor.

Co się działo w raju? Na Playerze odcinek specjalny "Hotelu Paradise All Stars"

Co się działo w raju? Na Playerze odcinek specjalny "Hotelu Paradise All Stars"

16 sierpnia 2023, 13:50
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN, Player, Instagram