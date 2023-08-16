Президентський законопроект у Сеймі. Повинен змінити систему командування армією

У середу президент Анджей Дуда вніс до Сейму проект закону про дії органів державної влади у разі зовнішньої загрози безпеці держави. У Бюро національної безпеки повідомили, що вже опублікований на сайті Сейму проект передбачає зміни "у військовій і невійськовій сфері держави". Зокрема, він має реформувати системи управління та командування армією.

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На прес-конференції в середу президента Анджея Дуду запитали, коли його проект змін у системі командування армією надійде до Сейму. - Сьогодні вранці я підписав супровідний лист до пані маршалек Ельжбети Вітек щодо подання цього законопроекту розгляд Сейму, - повідомив він.

Того ж дня на сайті Сейму оприлюднили президентський проект закону про дії органів державної влади у разі зовнішньої загрози безпеці держави.

Duda: podpisałem pismo przewodnie do marszałek Witek w sprawie wniesienia projektu ustawy

Зміни у "військовій і позавійськовій сфері держави"

Дуда оголосив про подання законопроекту в понеділок під час церемонії присвоєння генеральських звань. Він тоді звернув увагу на необхідність змін у структурі командуванняі польською армією, серед іншого - відтворення командувань окремих родів Збройних Сил та створення Командування Об'єднаних сил.

- Створення монолітної системи командування, створення єдиних процедур у мирний і воєнний час полегшить нам вирішення складних ситуацій, коли Польська Республіка опинилася б фактично під зовнішньою загрозою, – сказав тоді президент. Він додав, що глибоко вірить у те, що "тоді кожен буде прекрасно знати, як йому діяти - ролі будуть роздані, завдання розподілені, відпрацьовані і кожен знатиме, де його місце і які в нього обов'язки". На його думку, "так має функціонувати добре підготовлена ​​армія".

Також у середу Бюро національної безпеки написало у Twitter, що "прогнозованим результатом змін є посилення стратегічних можливостей держави для протидії гібридним загрозам, прихованим загрозам і прямій збройній агресії".

Як повідомляє Бюро, "проект передбачає внесення змін у військовій та позавійськовій сфері держави". "Це відповідь на зміни в безпековому середовищі, включно з ескалацією нових форм загроз з боку Російської Федерації, спрямованих проти Польщі та інших країн ЄС і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Три основні сфери змін

У дописі згадано три основні сфери запропонованих змін. Перша з них - "посилення стійкості системи управління державною безпекою шляхом запровадження додаткових механізмів координації діяльності, обміну інформацією та негайного реагування органів державної влади, маршалків Сейму та Сенату та органів командування Збройних сил Польської Республіки".

Другим напрямком є ​​"посилення системи оборонного планування шляхом запровадження нормативних актів щодо основних документів планування - Політичної та стратегічної оборонної директиви Польської Республіки, Плану оборонного реагування Польської Республіки, національних планів використання Збройних Сил для оборони держави та загальні й детальні напрямки розвитку Збройних сил Польської Республіки". "Щоб забезпечити здатність Збройних сил Польської Республіки негайно й адекватно реагувати на раптові загрози, проект також передбачає запровадження нового рішення планування, тобто постійних планів оборони", - зазначили в Бюро національної безпеки.

По-третє, метою змін є реформування системи командування польськими Збройними силами. Пропоновані зміни включають "перетворення Оперативного командування родів Збройних Сил і Головного командування родів Збройних Сил на Об’єднане командування родів Збройних Сил (Командування Об’єднаних сил), а також створення окремих командувань родів Збройних сил, тобто командування сухопутних військ, командування повітряних сил і командування військово-морських сил".

"Метою змін є забезпечення згуртованості командування та наближення структур і процедур у мирний і воєнний час. Запропоновані зміни також є впровадженням другого етапу реформи системи командування та управління Збройними силами Польщі, започаткованої у 2018 році. Також буде створено Командування компоненту Медичних сил як роду військ. Вищезазначені зміни дозволять, серед іншого, підготуватися в мирний час до виконання завдань, які виникнуть під час конфлікту", - відзначають в Бюро національної безпеки.

Додають, що принципи проекту узгоджуються з рекомендаціями Стратегії національної безпеки Республіки Польща від 2020 року та були підготовлені, серед іншого, на основі аналізу дій Росії під час агресії проти України, а також серії навчань за участю ключових політиків, державних чиновників і військових командирів. "Проект акта як президентської ініціативи підготовлено в Бюро національної безпеки у співпраці з Канцелярією Президента Республіки Польща та Міністерством національної оборони", - читаємо.

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Autor:red.

Źródło: PAP