Президент відвідує Латвію. Нагородив орденами, розповів про "моноліт держав" і "російського монстра"

1 lutego 2023, 17:35
Autor:
red.
Źródło:
PAP
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Andrzej Duda w Rydze: wierzę, że dzięki naszemu wsparciu Ukraina zwycięży
TVN24
TVN24Andrzej Duda w Rydze: wierzę, że dzięki naszemu wsparciu Ukraina zwycięży

Анджей Дуда зустрівся в Ризі з поляками, які проживають у Латвії. Під час церемонії Президент вручив державні нагороди. У своєму виступі він торкнувся війни в Україні та підтримки Латвією та Польщею держави, що захищається. - Ми дуже сильно підтримуємо один одного, особливо останнім часом, коли цей російський монстр знову постає зі сходу,, - сказав президент.

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Президент разом зі своєю дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою, які у вівторок розпочали свій триденний візит до Латвії, цього дня зустрілися з поляками, які проживають у цій державі. Під час церемонії президент вручив державні нагороди.

Командорським хрестом Ордена Заслуг перед Польською Республікою за видатні заслуги в діяльності на благо польської громади та збереження польської культурної спадщини був нагороджений архиєпископ Збігнєв Станкевич, а Офіцерським хрестом Ордена Заслуг перед Польською Республікою за визначні заслуги у розвитку польсько-латвійських відносин та популяризації знань з історії польсько-литовських відносин - професор Ерік Єкабсонс.

Нагородив президент серед інших також Ришарда Станкевича - за визначні заслуги в діяльності на користь польської громади в Латвійській Республіці та сприяння польській культурі та національним традиціям, - Офіцерським хрестом Ордена Заслуг перед Польською Республікою. Він також подарував польські прапори представникам організацій польської громади.

Анджей Дуда подякував нагородженим за їхній щоденний внесок у зміцнення польсько-латвійських відносин, збереження польських традицій та культури в Латвії.

Президент: дякую, що сьогодні всі разом підтримуємо Україну

Президент також говорив про відносини між двома країнами. Він нагадав, що поляки та латиші мають спільні традиції боротьби з радянською владою, але також і важкі часи відсутності або обмеження власної державності.

Він наголосив, що зараз наші країни разом є членами НАТО та ЄС.  

- Ми дуже підтримуємо один одного, особливо - останнім часом, коли цей російський монстр зі сходу знову постає і простягає свою хижу лапу, щоб захопити ще більше народів. Він напав на наших сусідів з України, на наших колишніх співвітчизників по Річпосполитій, тій великій Річпосполитій, і сьогодні хоче відібрати у них свободу, незалежність, суверенітет, життя і, насамперед, право на самовизначення, - наголосив він.

І відзначив, що українці "з великою мужністю і неймовірною рішучістю" стали на захист.  

- Дякую, що сьогодні всі разом їх підтримуємо, - сказав Анджей Дуда.

Президент: ми б хотіли жити з росіянами в мирі, але це неможливо, тому що вони нападають, грабують, вбивають

Президент підкреслив, що польська та латвійська влада дуже добре співпрацюють у підтримці України в її обороні.  

- Я глибоко вірю, що завдяки нашій спільній підтримці, а також завдяки рішучості наших сусідів, народів колишньої Річпосполитої, Україна переможе, українці переможуть ворога, який знову виявився ненависним, на жаль, - сказав він.

- Кажу "на жаль", тому що ми всі хотіли б мати можливість жити з Росією, з росіянами в мирі, мати можливість вільно розвиватися, мати можливість торгувати, будувати наше життя і добробут, разом. На жаль, як ви бачите, це зробити не можна, тому що вони нападають, грабують, вбивають, хочуть забрати свободу, - додав президент Дуда.

- Я якось сказав, не так давно, президенту України Володимиру Зеленському: "Володимире, дивлячись на нашу історію, на те як колись ці шляхи розійшлися, я тебе прошу - як тільки ви переможете Росію, як тільки росіяни приповзатимуть сюди на колінах аби підписати мир, то відвези їх у Переяслав, нехай вони там з вами підпишуть мир, нехай зітруть таким чином усі ті роки радянського та російського впливу", - розповів президент.

Він висловив переконання, що поляки та латвійці підтримають українців і "будуватимуть наш добробут разом тут, у нашій частині Європи, як три братні народи, разом з нашими спільними сусідами литовцями, а також з вашими сусідами та нашими друзями - естонцями".

Він також висловив сподівання, що "разом ми будемо таким собі монолітом держав, які чудово знають свою історію, дружать, торгують між собою, підтримують один одного", а поляки та латвійці у майбутньому "будуть братніми народами в кращому, в тому справжньому значення цього слова" - не викривленого чужинською пропагандою, а власне з внутрішнім відчуттям людей, що вони з сусідами їх пов'єзує нитка дружби.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Lange

Tagi:
Ukraina
Rosja
Andrzej Duda
Łotwa
Raporty:
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ww/kg
Źródło:
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Autor:
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Źródło:
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1 lutego 2023, 9:49
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wac//az
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Israel National News, Times of Israel, Ryanair

Kierowca tureckiej ciężarówki zatrzymany w Rzeszowie (woj. podkarpackie) przejechał ponad dwa tysiące kilometrów bez odpoczynku. Podczas kontroli okazało się, że używał magnesu, który zakłócał pracę tachografu i drogomierza pojazdu. - Swoim postępowaniem narażał na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego - podkreślają inspektorzy ruchu drogowego.

Przejechał bez przerwy ponad dwa tysiące kilometrów. W ręce miał magnes, który zakłócał pracę tachografu

Przejechał bez przerwy ponad dwa tysiące kilometrów. W ręce miał magnes, który zakłócał pracę tachografu

1 lutego 2023, 13:15
Autor:
ms/
tam
Źródło:
tvn24.pl, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego 
Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista

Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista

31 stycznia 2023, 8:55
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Nauczyciel początkujący zarabia poniżej płacy minimalnej, a tutaj minister lekką ręką wydaje kilkadziesiąt milionów na instytucje niemające nic wspólnego z rzeczywistymi potrzebami szkoły - mówił Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Takie działanie - dodał - "to jest fatalny sygnał" dla środowiska nauczycielskiego.

Broniarz o pieniądzach od Czarnka na wille: to fatalny sygnał, minister lekką ręką wydaje miliony

Broniarz o pieniądzach od Czarnka na wille: to fatalny sygnał, minister lekką ręką wydaje miliony

1 lutego 2023, 11:28
Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

Jeśli chodzi o Fundację Polska Wielki Projekt, trudno nazwać ten podmiot fundacją krzakiem utworzoną tylko po to, żeby chwycić jakąś nieruchomość - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bielan, europoseł PiS, prezes Partii Republikańskiej. Odniósł się w ten sposób do dotacji przyznawanych przez resort Przemysława Czarnka organizacjom zbliżonym do PiS, na zakup nieruchomości. Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że jest dziennikarzem, którzy waży słowa, ale w jego ocenie to "ordynarny skok na kasę". - To jest gruba przesada - odparł Bielan.

"Willa plus". "Ordynarny skok na kasę?". Bielan odpowiada

"Willa plus". "Ordynarny skok na kasę?". Bielan odpowiada

1 lutego 2023, 8:18
Aktualizacja: 1 lutego 2023, 9:00
Autor:
js//now
Źródło:
TVN24

Pan Dominik przejeżdżał przez Groblę (woj. małopolskie), gdy zauważył zakleszczoną między prętami barierki sarnę. Mężczyzna próbował samodzielnie pomóc rozpaczliwie próbującemu się uwolnić zwierzęciu, jednak konieczna okazała się interwencja strażaków. Niedługo potem przestraszona sarna wróciła na wolność. Nagranie z akcji dostaliśmy na Kontakt 24.

Sarna utknęła między prętami barierki. Zauważył ją jeden z kierowców i ruszył na ratunek. Jest nagranie

Sarna utknęła między prętami barierki. Zauważył ją jeden z kierowców i ruszył na ratunek. Jest nagranie

1 lutego 2023, 13:04
Autor:
dk,
bp/tok
Źródło:
Kontakt24

W Białogardzie (woj. zachodniopomorskie) podczas postoju na przystanku do autobusu wszedł pies i usiadł na jednym z miejsc przeznaczonych dla pasażerów. Zwierzę nie reagowało na próby wyproszenia go na zewnątrz. Interweniowała policja.

Pies zajął miejsce pasażera w autobusie i nie chciał wysiąść. Interweniowała policja

Pies zajął miejsce pasażera w autobusie i nie chciał wysiąść. Interweniowała policja

1 lutego 2023, 12:57
Autor:
ng/
tam
Źródło:
KPP Białogard, TVN24

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami, ale trwają wspierające WOŚP aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty, cenne pamiątki czy niezapomniane doświadczenia. W akcji biorą udział gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 1 lutego 2023, 15:18
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl