Президент відвідує Латвію. Нагородив орденами, розповів про "моноліт держав" і "російського монстра"

Анджей Дуда зустрівся в Ризі з поляками, які проживають у Латвії. Під час церемонії Президент вручив державні нагороди. У своєму виступі він торкнувся війни в Україні та підтримки Латвією та Польщею держави, що захищається. - Ми дуже сильно підтримуємо один одного, особливо останнім часом, коли цей російський монстр знову постає зі сходу,, - сказав президент.

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Президент разом зі своєю дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою, які у вівторок розпочали свій триденний візит до Латвії, цього дня зустрілися з поляками, які проживають у цій державі. Під час церемонії президент вручив державні нагороди.

Командорським хрестом Ордена Заслуг перед Польською Республікою за видатні заслуги в діяльності на благо польської громади та збереження польської культурної спадщини був нагороджений архиєпископ Збігнєв Станкевич, а Офіцерським хрестом Ордена Заслуг перед Польською Республікою за визначні заслуги у розвитку польсько-латвійських відносин та популяризації знань з історії польсько-литовських відносин - професор Ерік Єкабсонс.

Нагородив президент серед інших також Ришарда Станкевича - за визначні заслуги в діяльності на користь польської громади в Латвійській Республіці та сприяння польській культурі та національним традиціям, - Офіцерським хрестом Ордена Заслуг перед Польською Республікою. Він також подарував польські прапори представникам організацій польської громади.

Анджей Дуда подякував нагородженим за їхній щоденний внесок у зміцнення польсько-латвійських відносин, збереження польських традицій та культури в Латвії.

Президент: дякую, що сьогодні всі разом підтримуємо Україну

Президент також говорив про відносини між двома країнами. Він нагадав, що поляки та латиші мають спільні традиції боротьби з радянською владою, але також і важкі часи відсутності або обмеження власної державності.

Він наголосив, що зараз наші країни разом є членами НАТО та ЄС.

- Ми дуже підтримуємо один одного, особливо - останнім часом, коли цей російський монстр зі сходу знову постає і простягає свою хижу лапу, щоб захопити ще більше народів. Він напав на наших сусідів з України, на наших колишніх співвітчизників по Річпосполитій, тій великій Річпосполитій, і сьогодні хоче відібрати у них свободу, незалежність, суверенітет, життя і, насамперед, право на самовизначення, - наголосив він.

І відзначив, що українці "з великою мужністю і неймовірною рішучістю" стали на захист.

- Дякую, що сьогодні всі разом їх підтримуємо, - сказав Анджей Дуда.

Президент: ми б хотіли жити з росіянами в мирі, але це неможливо, тому що вони нападають, грабують, вбивають

Президент підкреслив, що польська та латвійська влада дуже добре співпрацюють у підтримці України в її обороні.

- Я глибоко вірю, що завдяки нашій спільній підтримці, а також завдяки рішучості наших сусідів, народів колишньої Річпосполитої, Україна переможе, українці переможуть ворога, який знову виявився ненависним, на жаль, - сказав він.

- Кажу "на жаль", тому що ми всі хотіли б мати можливість жити з Росією, з росіянами в мирі, мати можливість вільно розвиватися, мати можливість торгувати, будувати наше життя і добробут, разом. На жаль, як ви бачите, це зробити не можна, тому що вони нападають, грабують, вбивають, хочуть забрати свободу, - додав президент Дуда.

- Я якось сказав, не так давно, президенту України Володимиру Зеленському: "Володимире, дивлячись на нашу історію, на те як колись ці шляхи розійшлися, я тебе прошу - як тільки ви переможете Росію, як тільки росіяни приповзатимуть сюди на колінах аби підписати мир, то відвези їх у Переяслав, нехай вони там з вами підпишуть мир, нехай зітруть таким чином усі ті роки радянського та російського впливу", - розповів президент.

Він висловив переконання, що поляки та латвійці підтримають українців і "будуватимуть наш добробут разом тут, у нашій частині Європи, як три братні народи, разом з нашими спільними сусідами литовцями, а також з вашими сусідами та нашими друзями - естонцями".

Він також висловив сподівання, що "разом ми будемо таким собі монолітом держав, які чудово знають свою історію, дружать, торгують між собою, підтримують один одного", а поляки та латвійці у майбутньому "будуть братніми народами в кращому, в тому справжньому значення цього слова" - не викривленого чужинською пропагандою, а власне з внутрішнім відчуттям людей, що вони з сусідами їх пов'єзує нитка дружби.

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Autor:red.

Źródło: PAP