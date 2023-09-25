Президент України в Польщі нагородив двох поляків. "Дякую Польщі за неоціненну підтримку та солідарність" 

Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Любліні вручив українські державні нагороди військовій кореспондентці та репортерці "Dzień Dobry TVN" Б’янці Залевській та медику Даміану Дуді. Про візит та церемонію нагородження він сповістив у соцмережах. "Дякую Польщі за неоціненну підтримку та солідарність, яка допомагає захищати свободу всієї нашої Європи", - читаємо у дописі Зеленського.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив у суботу на платформі X (раніше Twitter), що вручив двом полякам українські державні відзнаки.

Однією з цих осіб є Б’янка Залевська, військова кореспондентка і репортерка "Dzień Dobry TVN". Цією відзнакою вона була нагороджена в листопаді 2022 року, а тепер офіційно отримала її з рук президента Зеленського.

"Перебуваючи в Любліні, повертаючись в Україну, я мав честь нагородити державними нагородами України двох видатних поляків-волонтерів Б’янку Залевську та Даміана Дуду", - написав він. Останніми днями Президент України відвідав США та Канаду.

Зеленський вручив державні нагороди X/@ZelenskyyUa

Зеленський пояснив, що Б'янка Залевська "допомагала надавати гуманітарну допомогу українцям і транспортувати поранених дітей до польських лікарень". Даміан Дуда - як написав український лідер - "цивільний волонтер і медик, який зібрав бригаду медиків, щоб рятувати наших поранених бійців на передовій". "Він створив фонд, щоб допомогти лікарям, забезпечити навчання та необхідну медичну допомогу", - додав він.

"Дякую Польщі за неоціненну підтримку та солідарність, яка допомагає захищати свободу всієї нашої Європи", - читаємо у дописі Зеленського.

- Те, що ви робите - це велика праця, допомагаєте і підтримуєте українців на фронті, які фактично захищають не лише Україну, а й, на мій погляд, Європу, увесь світ, наші спільні цінності, - сказав Зеленський, вручаючи ордени.

- Я пишаюся, що Україна має таких сильних сусідів. Я хочу подякувати вам. Я хочу подякувати всьому польському народу, усім людям, які з перших днів відкрили свої родини, свої домівки, відкрились самі і допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху - ніщо в порівнянні з тим, що є така сила між нашими людьми, - заявив президент.

Українські державні нагороди для представників польської влади та журналістів

Зеленський відзначив Залевську в листопаді минулого року разом з кількома іншими людьми, серед яких були представники польської влади та журналісти. Саме тоді на сайті президента України з’явився офіційний указ з інформацією про нагородження. Журналістка отримала орден княгині Ольги ІІ ступеня.

Про свою роботу Залевська розповідала у квітні минулого року в "Фактах по фактах" TVN24. Вона, зокрема, розповіла про репортаж про українських волонтерок, які беруть участь у підтримці оборони від російської агресії.

Як сказано в указі, нагороди вручено "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва, підтримання державного суверенітету та територіальної цілісності України та популяризацію української держави у світі".

Залевська є першою полькою, яка отримала International Women of Courage

Натомість у березні цього року Залевська отримала в Білому домі Міжнародну жіночу нагороду за мужність, яку присуджує Державний департамент США. Б'янка Залевська - перша полька, яка отримала цю нагороду.

Ці нагороди вручили в резиденції американського президента у Вашингтоні держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден.

Cała rozmowa Bianki Zalewskiej z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną TVN24

"Б’янка Залевська - польська гуманітарна активістка та журналістка, яка з 2014 року самовіддано документує російську агресію в Україні та понад десять років працює на користь українського народу. Вона пережила смертельно небезпечне поранення, яке отримала у 2014 році, коли її автомобіль обстріляли російські війська в Луганській області. Вона не зупиняється, хоча продовжує стикатися з кампаніями дезінформації та онлайн-погрозами, спрямованими особисто проти неї та її сім’ї, а також ризиком насильства та поранень під час її частої роботи в Україні", - написано на сайті Державного департаменту США.

"Перед лицем постійних загроз пані Залевська залишається безстрашною і продовжує приймати біженців з України, викриває російські звірства, достовірно та відповідально інформує про ситуацію на фронті та особисто доставляє допомогу в Україну", - додали в цьому повідомленні Держдепу.

International Women of Courage Award (Міжнародна нагорода для відважних жінок) була заснована в 2007 році. Нею вшановує жінок, які продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство у просуванні миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всьому їхньому розмаїтті - часто з великим особистим ризиком і самовідданістю.

Дуда багато років допомагає в Україні як військовий медик

Даміан Дуда очолює польську команду бойових рятувальників "W międzyczasie" ("Тим часом") і з 2014 року допомагає в Україні як військовий медик.

У "Фактах по фактах" у серпні цього року він розповідав про контрнаступ українських військових та роботу бригади медиків.

- Ми досить специфічна група лікарів, тому що працюємо на передовій. Разом із хлопцями часто ходимо пліч-о-пліч на штурми. Коли ми беремося за такі дії, ми знаємо, і хлопці знають, що ми не повернемося повністю, що не всі повернуться, - сказав він.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP