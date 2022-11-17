Президент у Пшеводові: я говорив із президентом Зеленським. Це важка ситуація для них, Україна була під масованим ударом

Президент Анджей Дуда прибув у четвер до Пшеводова, де вибухнула ракета. На прес-конференції він сказав, що ніхто нікого не хотів скривдити у Польщі. "Я розмовляв з президентом Володимиром Зеленським", - повідомив Дуда і додав, що намагається того підтримати "і у цій складній ситуації".

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- Для них це дуже важка ситуація, і емоції сильні, і стрес великий, - підкреслив він. Він додав, що "в ці останні дні Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного удару з боку Росії".

Російські війська у вівторок вдень завдали по Україні масштабного ракетного удару, націленого переважно на енергетичні об’єкти. Того дня в селі Пшеводув, неподалік від українського кордону, впала ракета, пролунав вибух, в результаті якого загинули двоє - 62-річний і 60-річний поляки.

Анджей Дуда в середу заявив, що там, ймовірно, стався нещасливий випадок і українська ракета, випущена ППО, впала в Польщі.

Президент: надзвичайно складна ситуація для України

У четвер після обіду президент приїхав до Пшеводова.

Після 15:00 на прес-конференції він повідомив, що "розмовляв із президентом Володимиром Зеленським".

- Я намагаюся підтримувати президента Зеленського у всій його діяльності, пов’язаній із захистом країни, обороною України, також у цій складній ситуації. Для них це дуже важка ситуація, і емоції сильні, і стрес великий, - підкреслив він.

Він додав, що "в ці останні дні Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного удару з боку Росії".

- Напевно нікого не дивує, що емоції є, і що в президента емоції також є, - продовжив він.

Prezydent Duda w Przewodowie zaapelował o uszanowanie prywatności rodzin ofiar tragedii TVN24

Коментуючи заяви українського лідера про те, що це не була ракета України, він сказав, що "то є так, що кожен хоче бачити свої власні аргументи".

Він зазначив, що інформація, яку він надав у середу, базується на тому, що йому передали польські слідчі та представники служб. Повідомлялося, що, на думку польських експертів, трагедія сталася в результаті "абсолютно ненавмисного випадку".

- То не було так, що ця ракета була націлена на Польщу, то не було так, щоб це можна сприймати як напад на Польщу, - підкреслив він, додавши, що "ніхто не хотів нікого в Польщі скривдити".

- Тому це просто трагедія, в якомусь сенсі - наша спільна, - підсумував президент.

Президент закликав поважати приватне життя родин жертв трагедії

Президент також повідомив, що робота експертів на місці, ймовірно, триватиме кілька десятків годин, оскільки слідчі все ще витягають залишки ракети та збирають сліди.

За його словами, також триває підготовка до поховання жертв цієї трагічної події.

- У мене лише одне прохання, бо я щойно спілкувався з близькими однієї з жертв цього інциденту. Я хотів би попросити вас поважати приватність, поважати ці похоронні церемонії як приватні церемонії. Родини дуже просять, що вони хотіли б попрощатися зі своїми близькими в спокої. Прошу вас це врахувати, - звернувся до присутніх Анджей Дуда.

Як наголосив він, "це дуже-дуже важкий момент для родин, це важкий момент для цього міста, для всієї громади тут".

Президент: для того, щоб можна було говорити про участь у розслідуванні, мають бути запроваджені відповідні норми

Президента також запитали про можливість участі українських слідчих у розслідуванні обставин трагічної події у Пшеводові, про що звернувся президент України Володимир Зеленський.

- Для того, щоб можна було говорити про участь у слідчих діях, про співучасть у розслідуванні, мають бути імплементовані відповідні положення міжнародного права та міжнародних договорів у цій сфері, – пояснив він.

- Якщо гості з України захочуть побачити слідчі дії, можна буде їм показати слідчі дії, як їх показали мені, - сказав він.

- Але коли йдеться про участь у розслідуванні та про доступ до документів, до інформації, то тут потрібні конкретні договірні підстави, конкретні підстави у сфері міжнародного права та міжнародних договорів, - зазначив Дуда.

Служби працюють у Пшеводові

У Пшеводові на місці інциденту працюють представники багатьох служб: прокурори, функціонери поліції, прикордонної служби, агентства внутрішньої безпеки, Центрального слідчого бюро поліції, військові, а також експерти, в тому числі з Військового інституту технології озброєння в Зєльонці та Центральної криміналістичної лабораторії ГУ поліції, піротехніки та американські експерти.

Українські служби також звернулися з проханням долучитися до розслідування.

- Українські експерти візьмуть участь у вивченні цього місця та всіх обставин, тому я думаю, що вся справа спокійно проясниться, - заявив у четвер віце-спікер Сейму від ПіС Ришард Терлецький.

Раніше міністр президента Якуб Кумох заявив, що на це мають погодитися як польська, так і американська сторони.

Działania służb w Przewodowie PAP/Wojtek Jargiło

Президент: висока ймовірність, що це українська ракета ППО

Як заявив президент Анджей Дуда в середу після зустрічі в Бюро національної безпеки, немає жодних ознак того, що подія в Пшеводові є навмисним нападом на Польщу, і немає доказів того, що ракету запустила Росія, але є висока ймовірність що це українська ракета ППО.

Suszarnia zboża w Przewodowie PAP/Wojtek Jargiło

У середу президент України Володимир Зеленський, говорячи про вибух у Польщі, заявив, що немає сумнівів, "що це була не наша ракета, чи не наш ракетний удар". Він зазначив, що спирався на звіти, які йому надали військові. Зеленський також заявив, що переконаний, що Україна повинна і братиме участь у розслідуванні цієї справи.

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Autor:ads/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl