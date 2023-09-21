Президент про слова Зеленського: мені було гірко

Президент Анджей Дуда у розмові з кореспондентом "Фактів" TVN у США Марціном Вроною говорив про польсько-українські відносини та слова президента Володимира Зеленського, сказані на форумі ООН. - Мені було гірко, прикро стало, - зізнався Дуда. Він заявив, що "це спір, який стосується певної невеликої частини наших відносин".

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Президент Анджей Дуда перебуває у США у зв'язку з 78-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН. Інтерв'ю у нього взяв кореспондент "Фактів" TVN у США Марцін Врона.

Журналіст запитав Президента про виступ президента України Володимира Зеленського, який на форумі ООН висловився що "деякі наші друзі в Європі граються з нашою солідарністю в політичному театрі, перетворюючи питання зерна на трилер".

- Здавалось би вони грають один для одного, а насправді допомагають готувати сцену для актора з Москви, - сказав Зеленський.

- Він не назвав Польщу, але натяк, звичайно, був, і ми його всі зрозуміли. Мені стало сумно в той момент, тому що я вважав це несправедливим те, що він говорив. Але чим більше проходить часу, тим більше ці емоції в мені згасають, тому що вони у мене є як і у кожної іншої людини, - сказав президент Дуда.

На запитання, чи рознервувався він після слів Зеленського, він відповів: "Можливо, рознервувався - це занадто сильне слово. Мені було прикро, - я радше так би сказав". Президент підкреслив, що "це суперечка, яка стосується певної невеликої частини наших відносин".

- Давайте не дозволимо, щоб це вплинуло на все, тому що цьому немає виправдання, і від цього виграють лише інші, - додав він.

Анджей Дуда TVN24

Анджей Дуда про те, чому не відбулася зустріч із Зеленським

Президент зазначив, що останніми днями було багато "перетлумачень, фальсифікацій, маніпуляцій різного роду заявами, в тому числі звичайною неправдою".

- Я чую, що сьогодні у нас в ЗМІ з’явилася інформація про те, що відбулася моя зустріч із президентом Зеленським, - сказав він.

Анджей Дуда пояснив, що Зеленський не зустрічався з ним, насамперед через узгоджений час зустрічі.

- У той момент це не могло відбутися, тому що я стояв на трибуні і виголошував промову, - сказав він. Водночас додав, що пізніше, "з його боку", зустріч могла відбутися.

Andrzej Duda o tym, czemu nie doszło do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim TVN24

- Якби українська сторона висловила таку потребу, зустріч могла б відбутися, - підкреслив він.

Анджея Дуду під час розмови запитали також про те, чи є досі Володимир Зеленський його другом.

- Звичайно, - відповів він.На запитання, чи хоче він ще поговорити з президентом України, він відповів, що "коли буде можливість, я обов’язково з ним поговорю, але ми точно не будемо говорити в світлі камер.Тільки так, як ми говорили багато разів, ми будемо говорити віч-на-віч, як двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації".

Президент про українське зерно: треба знайти якусь золоту середину

Президента Дуду запитали, як можна було допустити українське зерно до Польщі, а вже потім, коли це обурило польських фермерів, закрити кордон, що в свою чергу обурило українську сторону.

- Будь ласка, задайте ці питання в першу чергу міністру сільського господарства. Я не можу відповісти на конкретні питання щодо зернових відносин з Україною річної давнини, - сказав Дуда.

- Ми маємо справу з потужними компаніями. Це не індивідуальні фермери, це землевласники, великі компанії, які мають по 500 тисяч гектарів. Проблема в тому, що ми не знаємо, які фірми в Польщі купували це зерно, - продовжив президент.

- Звісно, найпростіше продати зерно аби де, щоб отримати гроші. Цим шляхом пішли наші сусіди. Але це суперечить нашим інтересам, і ми повинні стежити за нашим ринком тут, і з цієї точки зору важко не зрозуміти рішення, які польський уряд прийняв з цього приводу, - пояснив президент. Він підкреслив, що "потрібно знайти золоту середину і якось вирішити цю проблему".

Дуда зазначив, що в цьому питанні "обидві сторони повинні зрозуміти одна одну".

- Йдеться про те, щоб українська сторона теж трохи нас розуміла. Ми не можемо обвалити ринок, тому що є проблема, - сказав президент.

Duda: w kwestii relacji z Ukrainą pojawia się wiele nadinterpretacji, zafałszowań, manipulacji i po prostu nieprawdy TVN24

Президент: слова прем'єр-міністра були витлумачені якнайгіршим чином

Президент також відреагував на заяви прем’єр-міністра Матеуша Моравецького. На запитання, чи через зернову кризу польський уряд розглядає можливість скорочення допомоги Україні, Моравецький зазначив, що Польща допомагає Україні у боротьбі з Росією, але уряд не може погодитися на зрив польського ринку.

На переконання президента, "слова прем'єра були витлумачені якнайгіршим чином".

Дуда пояснив, що заява глави уряду стосується нової зброї, яку ми закуповуємо для польської армії.

- Ну, на мій погляд, прем’єр-міністр просто сказав: ми не передамо Україні ту нову зброю, яку зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії, - сказав президент. Він додав, що

розуміє заяву прем'єр-міністра, оскільки кілька місяців тому він говорив з главою уряду, в тому числі, про озброєння України.

- У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо комусь передати наше нове озброєння, яке зараз купуємо на мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі. Будь-кому, - сказав президент Дуда. Він пояснив, що "ми не будемо передавати цю зброю, тому що купуємо її для модернізації польської армії".

- Я сам буду першим, хто виступатиме проти передачі нової зброї, яку ми зараз отримуємо з Південної Кореї чи США, як-от нові "Абрамси", системи, Patriot або HIMARS, - аизнав він.

При цьому він додав, що ми підписали контракти з Україною, в тому числі, на постачання "Крабів".

- Цей контракт потрібно виконувати, і ми його виконуємо постійно, - сказав він, додавши, що ми також маємо інші домовленості з Україною щодо боєприпасів і засобів розмінування. Дуда пояснив, що "в міру того як ми отримуватимемо нову зброю з Кореї, зі Сполучених Штатів, ми будемо послаблювати озброєння, яке зараз є в наявності".

Він сказав, що, можливо, техніку, яка виходитиме з польської армії, передадуть в Україну, "як ми це робили досі, передаючи пострадянську зброю".

Він сказав, що, можливо, техніку, яка надходить від польської армії, передадуть в Україну, «як ми це робили досі, передаючи пострадянську зброю».

Prezydent: słowa premiera zostały zinterpretowane najgorzej, jak to tylko było możliwe TVN24

Wywiad Marcina Wrony z prezydentem Andrzejem Dudą Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP