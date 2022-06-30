Президент про саміт НАТО: Це повна протилежність тому, чого хотів Путін. Безсумнівна поразка Росії

Президент Анджей Дуда заявив, що рішення, ухвалені на саміті НАТО в Мадриді, це щось "повністю протилежне тому, чого хотів досягти Путін", атакуючи Україну. - Вся ця ситуація, безсумнівно, є поразкою Росії, - відзначив він. - Росія - агресор, і кожен це бачить. Вона порушує норми міжнародного права, чинить злочини проти мирного населення, - підкреслив Дуда.

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У Мадриді завершися саміт НАТО. Перед початком переговорів у четвер президент Анджей Дуда поспілкувався з журналістами. Він відзначив, що середа "була дуже хорошим днем, були прийняті дуже важливі рішення" і що вони були прийняті "в дуже хорошій атмосфері, в єдності, солідарності, з розумінням потреб".

Президент: рішення на саміті НАТО повна протилежність тому, чого хотів Путін

- Якщо Володимир Путін наважився атакувати Україну, щоб розширити «Русский мир» і зміцнити могутність Росії, то його чекало глибоке розчарування. НАТО виявилося серйозним, впевненим і рішучим. Путін хотів послабити НАТО, та зустрів єдність, швидкі рішення Альянсу, швидку і потужну підтримку України. Це щось цілковито протилежне тому, чого хотів досягти Путін. Вся ця ситуація, безсумнівно, є поразкою Росії, - відзначив Дуда.

Він додав, що, атакуючи Україну, "Росія показала своє обличчя".

- Ми, поляки, завжди говорили про це - і нас звинувачували в русофобії - що росіяни безжальні, що вони мають імперські апетити, що вони мають почуття «великорусскості», яке штовхає їх до того, щоб правити іншими націями, що Росія веде експансію. На нас дивилися з недовірою, критикували, - зазначив президент.

– Сьогодні, на жаль, все це виявляється правдою, виявляється, що ми були праві. Росія є агресором і це бачить кожен. Вона порушує норми міжнародного права, скоює злочини проти мирного населення. Сьогодні всьому світу зрозуміло, що відповідальність за цю війну лежить на росіянах, Росії і Володимирі Путіні, - підкреслив Дуда.

Дуда: безпека Польщі - справа вища за будь-які поділи

Президент також сказав, що у відповідності з попередніми оголошеннями, у понеділок відбудеться засідання Ради Національної Безпеки, на якому він представить інформацію з саміту НАТО.

- Сподіваюся, що, як і досі, всі запрошені обов’язково прибудуть. Результати цього саміту НАТО варто обговорити, у групі понад усіма політичними поділами обговорити ситуацію, перспективи і обговорити, як нам, Польщі далі діяти», - сказав він.

- Ця справа є понад усіма поділами у нашій країні. Безпека Польщі є для всіх нас найважливішою. Я радий, що відповідальність на політичній сцені присутня. Завдяки цьому в такій складній ситуації ми добре даємо собі раду як країна, як суспільство, - додав Дуда.