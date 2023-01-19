Президент: потрібні два елементи, аби зберегти безпеку НАТО та нашої частини Європи 

19 stycznia 2023, 15:08
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Prezydent: Proces tworzenia tego zasobu pancernego dla Ukrainy jest realizowany. Wierzę, że strona niemiecka się przyłączy
Prezydent: Proces tworzenia tego zasobu pancernego dla Ukrainy jest realizowany. Wierzę, że strona niemiecka się przyłączy
TVN24
TVN24Prezydent: Proces tworzenia tego zasobu pancernego dla Ukrainy jest realizowany. Wierzę, że strona niemiecka się przyłączy

- Потенціал НАТО в нашій частині Європи необхідний.  Ми бачимо, як поводиться Росія. Сили НАТО мають бути тут, усі зобов’язання, взяті на Мадридському саміті, мають бути виконані, - наголосив президент Анджей Дуда.

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Президент Дуда на брифінгу під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі торкнувся війни в Україні та питань безпеки.

- Ми кажемо, що для утримання безпеки НАТО та нашої частини Європи потрібні два елементи: стримування та оборона.  Тому потенціал НАТО в нашій частині Європи необхідний.  Сьогодні всі бачать, як поводиться Росія.  Росія агресивна.  Сили НАТО повинні бути тут, всі зобов'язання, взяті на саміті НАТО в Мадриді, повинні бути виконані, - сказав президент.

Він підкреслив, що Польща виконує свої зобов'язання з надлишком і, ймовірно, витратить на оборону 4% свого ВВП. 

- Незабаром ми очікуємо поставку перших реактивних систем залпового вогню HIMARS разом із ракетами.  Це дорого, але це, очевидно, підвищує нашу безпеку й інші це бачать.  Польщу тут сприймають як лідера серйозного підходу до питань безпеки, - зазначив президент.

- Як польські політики, ми вважаємо своїм абсолютним обов’язком дати відчуття безпеки нашим громадянам, і ми постійно реалізуємо цей процес, закликаючи наших союзників до підтримки в цьому плані і бачимо розуміння з їх боку.  Сподіваюся, що на всі ці питання буде дана відповідь під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, - сказав він.

"Я вірю, що німецька сторона також долучиться до цього"

Журналісти знову запитали Президента про позицію Німеччини щодо передачі Україні танків Leopard.

Він відповів, що "підходить до цього питання дуже спокійно і слід відокремити один від одного два елементи", тобто "питання згоди Німеччини, як виробника, на передання Україні танків Leopard" і питання "власної пожертви Німеччини Україні, коли йдеться про танки Leopard". 

- Тобто дієвої участв у нашій ініціативі, яку ми подали, не приховуватиму - на прохання української сторони - зібрати ці танки для України, - сказав він.

- І  в Німеччині приймаються рішення з цього приводу (...) І так само триває у Німеччині дискусія, політики висловлюються, - зазначив президент.

Він підсумував, що "йде процес створення цього броньованого ресурсу для України. 

- Я вірю, що німецька сторона також долучиться до цього, - сказав Дуда.

Дуда: є люди, які готові робити бізнес, не зважаючи на те, що проливається кров

Дуда також прокоментував слова глави МЗС Австрії Александра Шалленберга, який, за повідомленнями ЗМІ, на зустрічі з главою МЗС Франції закликав, зокрема, до  послаблення європейських обмежень щодо Москви, а також розкритикував Польщу за відмову дозволити російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову взяти участь у грудневому засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі.

- Мені прикро чути такі голоси, тому що - якщо взяти до уваги, що це говорить європейський політик країни, яка належить до Європейського Союзу - для мене це, безперечно, розрив європейської єдності, - відзначив президент.

Він запевнив, що Польща хоче "будувати цю європейську єдність". 

- Ми прекрасно розуміємо і знаємо ситуацію в Україні.  Ми підтримуємо українців, бо знаємо, що вони піддалися жорстокій і невиправданій російській агресії, - сказав він. 

- Як бачите, є люди, які готові займатися бізнесом, не зважаючи на те, що проливається кров.  Ми вважаємо, що необхідно зупинити кровопролиття і зупинити тих, хто винен у трагедії іншого народу, сьогодні цим народом є український народ, - додав він.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

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