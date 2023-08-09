Президент оголосив дату парламентських виборів у 2023 році

Парламентські вибори 2023 відбудуться 15 жовтня цього року, - оголосив президент Анджей Дуда. На парламентських виборах поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.

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"Керуючись змістом щойно отриманого позитивного висновку Державної виборчої комісії щодо запропонованої дати виборів до Сейму та Сенату, я вирішив призначити ці вибори на 15 жовтня 2023 року", - написав Анджей Дуда.

Президент зазначив, що "майбутнє Польщі - справа кожного з нас". "Користуйтеся своїми правами!" - звернувся він до виборців.

Раніше у вівторок голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк повідомив, що висновок ДВК щодо проекту рішення президента про призначення виборів було направлено до Канцелярії президента.

Після оприлюднення рішення президента про призначення виборів у "Журналі законів", що відбулося у вівторок увечері, передвиборча кампанія офіційно стартувала.

Wybory parlamentarne zarządzone na 15 października. Relacja reporterki TVN24 TVN24

Парламентські вибори 2023. Кого обиратимемо?

Парламентські вибори в Польщі проводяться кожні чотири роки - останні відбулися 13 жовтня 2019 року. На цих виборах обирається склад Сейму (460 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). За організацію та проведення голосування відповідає Державна виборча комісія (PKW).

Згідно з конституцією, голосування має бути організоване у неробочий день, що припадає на 30 днів до закінчення чотирьох років від початку поточного терміну повноважень Сейму та Сенату. Поточний термін закінчується 12 листопада.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl