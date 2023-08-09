Президент оголосив дату парламентських виборів у 2023 році

9 sierpnia 2023, 16:41
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Prezydent ogłosił datę wyborów parlamentarnych
Prezydent ogłosił datę wyborów parlamentarnych TVN24
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TVN24Prezydent ogłosił datę wyborów parlamentarnych

Парламентські вибори 2023 відбудуться 15 жовтня цього року, - оголосив президент Анджей Дуда. На парламентських виборах поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.

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"Керуючись змістом щойно отриманого позитивного висновку Державної виборчої комісії щодо запропонованої дати виборів до Сейму та Сенату, я вирішив призначити ці вибори на 15 жовтня 2023 року", - написав Анджей Дуда.

Президент зазначив, що "майбутнє Польщі - справа кожного з нас". "Користуйтеся своїми правами!" - звернувся він до виборців.

Раніше у вівторок голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк повідомив, що висновок ДВК щодо проекту рішення президента про призначення виборів було направлено до Канцелярії президента.

Після оприлюднення рішення президента про призначення виборів у "Журналі законів", що відбулося у вівторок увечері, передвиборча кампанія офіційно стартувала.

Wybory parlamentarne zarządzone na 15 października. Relacja reporterki TVN24
Wybory parlamentarne zarządzone na 15 października. Relacja reporterki TVN24TVN24

Парламентські вибори 2023. Кого обиратимемо?

Парламентські вибори в Польщі проводяться кожні чотири роки - останні відбулися 13 жовтня 2019 року. На цих виборах обирається склад Сейму (460 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). За організацію та проведення голосування відповідає Державна виборча комісія (PKW).

Згідно з конституцією, голосування має бути організоване у неробочий день, що припадає на 30 днів до закінчення чотирьох років від початку поточного терміну повноважень Сейму та Сенату. Поточний термін закінчується 12 листопада.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Wybory parlamentarne 2023
Andrzej Duda
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Autor:
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Źródło:
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Autor:
mp/ToL
Źródło:
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Autor:
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Źródło:
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Autor:
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/ prpb
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10 sierpnia 2023, 13:49
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Policja: zaprosiła byłych teściów, podała trujące grzyby. Trzy osoby zmarły, jedna walczy o życie

10 sierpnia 2023, 12:54
Autor:
kgo//am
Źródło:
Sky News, BBC, "Herald Sun", "Daily Mail"

- To nie jest częsta sprawa, bo to nie jest takie proste. Zapalnik jest wkręcany i w czasie lotu nie powinien się wykręcić. Trudno powiedzieć, o co chodzi - mówił w TVN24 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Komentował ten sposób czwartkowy komunikat o zgubieniu przez wojsko zapalnika jednego z pocisków.

Wojsko zgubiło zapalnik jednego z pocisków. Dura: jego zadaniem jest być niebezpiecznym

Wojsko zgubiło zapalnik jednego z pocisków. Dura: jego zadaniem jest być niebezpiecznym

10 sierpnia 2023, 11:35
Autor:
ads
Źródło:
TVN24

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W podziemiach katedry odkryli kryptę, w środku sarkofag. Należał do hrabiego, dowódcy z czasu wojny

10 sierpnia 2023, 10:44
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mm/
tam
Źródło:
PAP

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Ostrzeżenie przed zabawką z popularnej bajki

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10 sierpnia 2023, 10:48
Autor:
mb/ams
Źródło:
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Prognoza pogody na jesień 2023. Co przewidują eksperci z IMGW

10 sierpnia 2023, 14:18
Autor:
anw
Źródło:
IMGW

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu cywilnego. Dzięki nowym przepisom postępowania spadkowe ulegną skróceniu, zwiększy się też bezpieczeństwo prawne spadkobierców - poinformowało biuro komunikacji i promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmiany w przepisach spadkowych. Ministerstwo wyjaśnia

Zmiany w przepisach spadkowych. Ministerstwo wyjaśnia

10 sierpnia 2023, 17:42
Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Irak chce zakazać używania w mediach słowa "homoseksualizm", zamiast niego będzie trzeba mówić "dewiacja seksualna". Decyzją lokalnego regulatora zakazane ma zostać także słowo "gender". Zakaz ten czeka obecnie na formalne zaakceptowanie przez rząd w Bagdadzie.

Władze zakazują używania słów "homoseksualizm" i "gender"

Władze zakazują używania słów "homoseksualizm" i "gender"

10 sierpnia 2023, 17:11
Autor:
pb//mm
Źródło:
Reuters, CBS News

The Weeknd zagrał w środę w Warszawie w ramach "After Hour til Dawn Tour". 33-letni Kanadyjczyk stworzył widowisko, które na długo pozostanie w pamięci. W niezwykle spójnej, konceptualnej oprawie, wybrzmiały największe hity Kanadyjczyka i nie tylko. Na takie koncerty jak ten zawsze warto czekać, o czym w relacji pisze reporter tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona.

The Weeknd w Warszawie. Fenomenalna podróż w postapokaliptyczny świat

The Weeknd w Warszawie. Fenomenalna podróż w postapokaliptyczny świat

10 sierpnia 2023, 12:44
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl