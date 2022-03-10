Президент НБП про проблему з гривнею. «Ми прагнемо швидко знайти рішення»

Президент Національного банку Польщі Адам Глапінський під час конференції в середу розповів про проблему з гривнею та співпрацю з українськими банками. - Ми прагнемо швидко вирішити з PKO BP, з Українським Центробанком і з комерційними українськими банками, - підкреслив він.

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Президент НБП також звернув увагу на те, що, незважаючи на війну, Центральний банк України працює нормально, а польський центробанк постійно з ним на зв’язку. - Центральний банк України функціонує, ми з ним співпрацюємо, він є частиною міжнародної системи, - сказав він.

Президент НБП про проблему з гривнею

Він додав: - Ми також вирішуємо проблему гривні. Поширені скарги громадян України, які зараз прийшли з гривнями і не можуть обміняти їх на злоті. Ми швидко прагнемо вирішити цю проблему разом з PKO BP, з Українським Центральним Банком та з комерційними українськими банками. Це можна зробити на рівні комерційних банків.

Він пояснив, що в Україні "в цих складних умовах функціонує банківська система і все ніби працює". Він додав, що невідомо, скільки громадян України захочуть обміняти гривню на злоті.

– Якщо буде система обміну, то залежно від того, як вона масштабується, потрібно буде ввести час, коли підчас обміну можна буде уникнути небажаних явищ і (буде – ред.) максимальна сума, яку можна буде обміняти. – пояснив Глапінський.

Він сказав, що "банки обміняють ці гривні і банкам доведеться з ними щось робити". Він продовжив, що «банки (які купували гривню за злоті – ред.) будуть обмінювати гривню на інші цінності в українських комерційних банках».

Черга до обмінного пункту за адресою вул. Свєнтокшиська у Варшаві PAP/Paweł Supernak

Президент НБП про наплив іммігрантів до Польщі

Під час прес-конференції Глапінський наголосив, що приплив іммігрантів є великим викликом для нашої країни. – Невідомо, скільки переселенців приїде, скільки з них вирішить залишитися з нами, скільки повернеться в Україну, коли закінчиться війна. Але ті, хто залишиться, навіть тимчасово, створять додатковий попит, а також додаткову пропозицію робочої сили, що позитивно вплине на розвиток польської економіки, - зазначив президент Національного банку Польщі.

Приплив іммігрантів є вигідний для економіки, це означає прискорення темпів економічного зросту, збільшення трудового потенціалу, збільшення масштабів створюваного ВВП – зазначив Глапінський.

Він додав, що за останні роки ВВП Польщі зріс приблизно на 1 відсоток. швидше завдяки тому, що у нас працювало близько мільйона українців, а також громадян інших країн.

Глапінський також зазначив, що важко узагальнити всі економічні наслідки російської агресії проти України та санкцій, запроваджених у зв'язку з цим проти Москви. – Ми підтримуємо ці санкції як держава і громадяни, але вони також б’ють по нас через витрати. Все можна купити в іншому місці, але є питання ціни. Це буде коштувати нам, сказав він.

Він повідомив, що сценарій з урахуванням війни та санкцій був включений до нового прогнозу НБП.

Президент NBP про польську економіку

Він також зазначив, що основи польської економіки міцні, кризових явищ немає. – Економічна ситуація в Польщі є дуже сприятлива. ВВП стрімко зростає, тому є умови для підвищення зарплат та інших пільг, - сказав він.

Він додав, що в четвертому кварталі 2021 року ВВП зріс більш ніж на 7 відсотків, і в першому кварталі цього року він також становитиме близько 7 відсотків.

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Autor:Ред

Źródło: TVN24 Biznes, PAP