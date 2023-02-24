Президент на засіданні Ради національної безпеки: прем'єр поїхав у Київ відвезти наші "Леопарди"

24 lutego 2023, 19:55
Autor:
red.
Prezydent po posiedzeniu RBN: to było bardzo konstruktywne spotkanie
Prezydent po posiedzeniu RBN: to było bardzo konstruktywne spotkanie
TVN24
TVN24Prezydent po posiedzeniu RBN: to było bardzo konstruktywne spotkanie

- Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб доставити наші "Леопарди", - повідомив президент Анджей Дуда під час засідання Ради національної безпеки. - Це перші танки, які прибудуть в Україну з тієї коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми є від самого початку, - сказав президент.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У п’ятницю опівдні розпочалося засідання РНБ, під час якого обговорювалися висновки щодо безпеки держави, пов’язані з російською агресією проти України, зокрема і в контексті консультацій між президентами Польщі та США. На п'ятницю припадає річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Анджей Дуда на початку зустрічі оголосив, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб "привезти туди наші "Леопарди", як перші танки, які дістануться Україні з тієї коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку".

Блащак про коаліцію західних держав, які передадуть Україні танки

Після вступної промови президента слово взяв Маріуш Блащак, міністр національної оборони. Він наголосив на "активності Польщі задля підтримки України". 

- 11 січня президент висунув проект створення коаліції, яка б передала Україні танки західного виробництва, і ми таку коаліцію дійсно створили. Тут принципову роль відіграє факт нашої співпраці з Німеччиною. Після розмови з німецьким колегою, на його прохання, я погодився на такий поділ, щоб польська сторона займалася створенням коаліції країн, які мають танки Leopard 2A4, а німецька сторона країн, які мають танки Leopard 2A6, - сказав глава міністерство національної оборони.

Блащак подякував міністрам оборони Норвегії, Канади, Фінляндії "а також інших країн".  

- Ми довели справу до створення батальйону цих танків. Батальйон за українськими мірками, тобто 31 танк, - сказав він і додав, що до коаліції також приєдналася Іспанія.

Міністр національної оборони також повідомив, що польські, канадські та норвезькі інструктори навчають українських військових керувати танками Leopard у навчальному центрі у Свєнтошові.

Президент Анджей Дуда підкреслив, що у зв’язку з появою "цих сучасних танків на українській землі" він тішиться, що "ми і в цій сфері утримуємо пальму першості". 

- І з цієї точки зору добре, що сьогодні прем’єр-міністр це реалізує, тим більше, що сьогодні не випадковий день - річниця нападу Росії на Україну, - сказав президент.

Пьотр Мюллер, речник уряду, наголосив у своєму Twitter, що "сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має суттєвий характер для безпеки України та Європи". "Одночасно ми виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі", - сказав Мюллер.

Засідання Ради національної безпеки в річницю російського вторгнення

У засіданні Ради національної безпеки, яке відбулося в Президентському палаці, взяли участь президент Анджей Дуда, голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра, голова Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач, маршалки Сейму та Сенату Ельжбета Вітек і Томаш Гродзький, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак і голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

До Президентського палацу також прибули, поміж інших, голова фракції ПіС Ришард Терлецький, голова фракції Лівих Кшиштоф Ґавковський, заступник голови "Громадянської платформи" Томаш Сімоняк, депутат від PSL Владислав Теофіл Бартошевський, депутат від "Конфедерації" Кшиштоф Босак, депутат від "Польщі 2050" Павло Залевський.

Участі в засіданні Ради не брав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який цього дня перебував з візитом у Києві.

Як повідомляло Бюро національної безпеки, на засіданні Ради обговорювалися поточні висновки щодо державної безпеки, пов’язані з російським вторгненням в Україну, також у контексті консультацій між президентами Польщі та США та позачергового саміту "Бухарестської дев’ятки".

Рада національної безпеки є дорадчим органом Президента Польської Республіки у сфері внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. До її складу входять: маршалки Сейму та Сенату, прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони, голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, голови Міністерства закордонних справ, міністр-координатор спецслужб, керівники груп, що мають депутатську фракцію (або голови цих фракцій), голова Канцелярії президента та голова Бюро національної безпеки. Засідання Ради скликаються президентом із визначенням їхньої тематики.

Zaślepka materiału TVN24GO
"Początek zbrodni". Tak wyglądała praca w TVN24 i tvn24.pl po tym, jak Putin rozpoczął inwazję w Ukrainie
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Andrzej Duda
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Władimir Putin musi pokazać obywatelom zwycięstwo i sukces. W Ukrainie do niego nie dojdzie, dlatego Rosja będzie szukała słabego punktu. Z punktu widzenia Kremla powinien to być kraj z obszaru wpływu byłego ZSRR - mówił w piątek Wołodymyr Zełenski, zaznaczając jednak, że mogłaby też zaatakować kraj NATO. Ukraiński przywódca podkreślił podczas konferencji prasowej w dniu rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji, że chciałby, aby najeźdźca został zwyciężony jeszcze w tym roku. Dodał, że państwa bałtyckie i Polska wspierają Ukrainę we wszystkim, o cokolwiek byśmy poprosili.

Wołodymyr Zełenski: Rosja może napaść na jeszcze jeden kraj z obszaru wpływu byłego ZSRR

Wołodymyr Zełenski: Rosja może napaść na jeszcze jeden kraj z obszaru wpływu byłego ZSRR

24 lutego 2023, 17:33
Aktualizacja: 24 lutego 2023, 18:52
Aktualizacja:
Autor:
bp//rzw
Źródło:
PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej zorganizowanej rok po rozpoczęciu inwazji lądowej przez Rosję na jego kraj, został zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, co było dla niego najstraszniejszym momentem ostatnich 12 miesięcy. - Na pewno Bucza. To, co zobaczyłem, kiedy ją wyzwoliliśmy. Było to bardzo straszne. Naprawdę widzieliśmy, że diabeł stąpa po ziemi - powiedział

"To, co zobaczyłem...". Wołodymyr Zełenski o najstraszniejszym dla niego momencie wojny

"To, co zobaczyłem...". Wołodymyr Zełenski o najstraszniejszym dla niego momencie wojny

24 lutego 2023, 18:01
Autor:
ks/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken powiedział na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, że jeśli pokój w Ukrainie ma być trwały, to nie może legitymizować zagrabienia terytorium, musi natomiast zapewnić, by Rosja nie mogła odpocząć i ponownie zaatakować. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock podkreśliła, że "ci, którzy zrównują agresora i ofiarę, nie budują pokoju, ale nagradzają przemoc".

Antony Blinken: pokój musi gwarantować, że Rosja nie mogła odpocząć i ponownie rozpocząć wojny

Antony Blinken: pokój musi gwarantować, że Rosja nie mogła odpocząć i ponownie rozpocząć wojny

24 lutego 2023, 19:13
Autor:
mjz//rzw
Źródło:
PAP

Administracja Joe Bidena ogłosiła w piątek szereg dodatkowych sankcji, dotykających rosyjski przemysł wydobywczy, zbrojeniowy, jądrowy, a także kolejne banki. Prezydent zdecydował też o radykalnym podniesieniu ceł między innymi na rosyjskie metale.

Szeroki pakiet sankcji przeciwko Rosji. Jest decyzja USA

Szeroki pakiet sankcji przeciwko Rosji. Jest decyzja USA

24 lutego 2023, 18:33
Autor:
jr/ToL
Źródło:
PAP

Państwa G7 podejmą kroki przeciw państwom wspierającym materialnie "rosyjską wojnę" - poinformowali przywódcy krajów grupy w komunikacie wydanym po piątkowym, wirtualnym szczycie. Zobowiązali się do "zintensyfikowania dyplomatycznego, finansowego i militarnego wsparcia dla Ukrainy".

Kraje G7 zapowiadają kroki przeciw państwom wspierającym "rosyjską wojnę"

Kraje G7 zapowiadają kroki przeciw państwom wspierającym "rosyjską wojnę"

24 lutego 2023, 19:52
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w Kijowie, że Polska jako pierwsze europejskie państwo przekazuje Ukrainie cztery pierwsze polskie czołgi Leopard 2 A4. - Te czołgi są już w Ukrainie. Będą wzmacniać naszą obronę - potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Szef polskiego rządu ocenił, że "siła polsko-ukraińskich relacji przeraża Moskwę, dlatego ich propaganda za wszelką cenę próbuje wbić klin między nasze narody". Ukraiński przywódca podkreślił "wspólną niezłomność i solidarność" obu krajów aż "do wspólnego zwycięstwa".

Premier Mateusz Morawiecki w Kijowie: Polska przekazuje Ukrainie cztery pierwsze czołgi Leopard 2 A4. Wkrótce dostarczymy kolejne

Premier Mateusz Morawiecki w Kijowie: Polska przekazuje Ukrainie cztery pierwsze czołgi Leopard 2 A4. Wkrótce dostarczymy kolejne

24 lutego 2023, 9:28
Aktualizacja: 24 lutego 2023, 18:55
Aktualizacja:
Autor:
momo,js//now
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Liderzy Polski, Niemiec i Francji, państw tworzących Trójkąt Weimarski, wypracowali z okazji rocznicy napaści Rosji na Ukrainę wspólne oświadczenie, w którym zapewnili, że będą nadal mocno wspierać Ukrainę i jej naród tak długo, jak będzie to konieczne - przekazał w piątek prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Polska, Niemcy i Francja zapewniają o wsparciu Ukrainy tak długo, jak będzie trzeba. Oświadczenie liderów państw Trójkąta Weimarskiego

Polska, Niemcy i Francja zapewniają o wsparciu Ukrainy tak długo, jak będzie trzeba. Oświadczenie liderów państw Trójkąta Weimarskiego

24 lutego 2023, 17:15
Autor:
ks/adso
Źródło:
PAP

Kolejny wyrok dla R. Kelly'ego. 56-letni dziś muzyk, najbardziej znany z hitu "I Believe I Can Fly", tym razem został skazany na 20 lat więzienia, informuje CNN.

R. Kelly, odsiadujący już wyrok 30 lat więzienia, właśnie został skazany na kolejne 20

R. Kelly, odsiadujący już wyrok 30 lat więzienia, właśnie został skazany na kolejne 20

24 lutego 2023, 16:02
Autor:
am
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Coraz więcej młodych osób doznaje zawału serca i mierzy się z innymi chorobami układu krążenia - wskazują wyniki badań amerykańskich naukowców. Tymczasem wiele osób poniżej 45. roku życia nie zdaje sobie sprawy, że może być narażonych na schorzenia tego typu. Jakie czynniki mogą odpowiadać za wzrost przypadków zachorowań?

Coraz więcej młodych osób umiera na zawał serca. Kardiolog o możliwych przyczynach

Coraz więcej młodych osób umiera na zawał serca. Kardiolog o możliwych przyczynach

24 lutego 2023, 17:15
Autor:
wac//am
Źródło:
Journal of Medical Virology, Cedars-Sinai, Insider, WHO

Samolot PLL LOT z Warszawy do Tallina zawrócił na Lotnisko Chopina z powodu usterki technicznej i braku mechanika w miejscu docelowym. Jak informuje przewoźnik pasażerowie wznowią podróż innym samolotem.

Samolot z Warszawy do Tallina zawrócił na Lotnisko Chopina

Samolot z Warszawy do Tallina zawrócił na Lotnisko Chopina

24 lutego 2023, 17:48
Autor:
mg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

IMGW wydał alerty przed intensywnymi opadami śniegu dla dwóch powiatów w województwie dolnośląskim. Nocą z piątku na sobotę może spaść tam nawet 20 centymetrów śniegu. Synoptycy ostrzegają również przed śliskimi nawierzchniami dróg w północno-wschodniej Polsce.

W części kraju może nasypać 20 centymetrów śniegu. Alerty IMGW

W części kraju może nasypać 20 centymetrów śniegu. Alerty IMGW

24 lutego 2023, 6:24
Aktualizacja: 24 lutego 2023, 15:26
Aktualizacja:
Autor:
kw,ps
Źródło:
IMGW

Rozmawiałem z prezydentem Joe Bidenem na temat rozpoczęcia wspólnej produkcji militarnej, na przykład amunicji - przekazał prezydent Andrzej Duda. Dodał, że "rozmowa na ten temat została rozpoczęta ze Stanami Zjednoczonymi na tym najwyższym prezydenckim poziomie" i że "rozmowy na pewno będą kontynuowane".  

Andrzej Duda: rozmawiałem z Joe Bidenem na temat wspólnej produkcji militarnej

Andrzej Duda: rozmawiałem z Joe Bidenem na temat wspólnej produkcji militarnej

24 lutego 2023, 16:31
Autor:
mjz//rzw
Źródło:
TVN24

Nieznani sprawcy uszkodzili tory kolejowe na południu okupowanego Krymu, co doprowadziło do wstrzymania ruchu pociągów na moście Krymskim - podał ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, związany z Siłami Zbrojnymi tego kraju. Według internetowej telewizji Espreso "wycięto spawarką kawałek szyny". Rosyjska agencja TASS twierdzi, że ruch ma zostać wznowiony jeszcze w piątek.

Portal ukraińskiej armii: na okupowanym Krymie uszkodzono linię kolejową, ruch został wstrzymany

Portal ukraińskiej armii: na okupowanym Krymie uszkodzono linię kolejową, ruch został wstrzymany

24 lutego 2023, 12:52
Aktualizacja: 24 lutego 2023, 16:21
Aktualizacja:
Autor:
tas,
akr//now
Źródło:
Radio Swoboda, Espreso.TV, PAP

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa rok. Sytuacja na ukraińskiej granicy pozostaje pod kontrolą, nasze siły zbrojne pilnie obserwują działania wroga, aby przeciwdziałać wszelkim prowokacjom - zapewnił rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko. Dodał, że na terytorium Białorusi wciąż przebywa około 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Nie sformowano tam jednak grupy uderzeniowej, która mogłaby dokonać ofensywy na Ukrainę - oceniają ukraińskie służby. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Straż graniczna Ukrainy: Na Białorusi jest 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Kontrolujemy sytuację 

Straż graniczna Ukrainy: Na Białorusi jest 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Kontrolujemy sytuację 

24 lutego 2023, 5:20
Aktualizacja: 24 lutego 2023, 15:15
Aktualizacja:
Autor:
ft,
momo,
tas//now
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Bardzo konstruktywne spotkanie, bardzo wiele ważnych głosów, udzieliliśmy pełnej informacji - powiedział Andrzej Duda po spotkaniu RBN, w której reprezentowana jest także opozycja. Prezydent ocenił, że w sprawie Ukrainy "wszyscy de facto mówimy jednym głosem".

Prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu RBN: w sprawie Ukrainy wszyscy de facto mówimy jednym głosem

Prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu RBN: w sprawie Ukrainy wszyscy de facto mówimy jednym głosem

24 lutego 2023, 12:15
Aktualizacja: 24 lutego 2023, 19:20
Aktualizacja:
Autor:
bp//now
Źródło:
TVN24, PAP

Przestrzeganie zasad dobrego snu wydłuża przewidywaną długość życia ludzi nawet o niemal pięć lat - informują naukowcy zrzeszeni w American College of Cardiology. Badacze wyróżnili pięć kluczowych zasad, dzięki którym możemy żyć dłużej.

Pięć zasad dobrego snu, które mogą wydłużyć życie nawet o kilka lat

Pięć zasad dobrego snu, które mogą wydłużyć życie nawet o kilka lat

24 lutego 2023, 15:21
Autor:
kgo//mm
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Przedstawiciele koncernu Orlen pojawili się na spotkaniu z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, by opowiadać im o plusach fuzji z Lotosem, sprzedaży gdańskiej rafinerii saudyjskiemu kapitałowi, a stacji benzynowych kapitałowi węgierskiemu - dowiedział się tvn24.pl. - To jawny sygnał, że kierownictwo ABW nie życzy sobie żadnej pracy w tym kluczowym temacie dla bezpieczeństwa kraju - komentuje poseł Marek Biernacki, były minister koordynator służb. 

Menedżerowie Orlenu z prezentacją dla ABW. Opowiadali o fuzji, sprzedaży rafinerii i stacji benzynowych

Menedżerowie Orlenu z prezentacją dla ABW. Opowiadali o fuzji, sprzedaży rafinerii i stacji benzynowych

24 lutego 2023, 12:42
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

24 lutego zeszłego roku nad ranem wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Nazajutrz wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z innymi przedstawicielami władz pojawił się na ulicach Kijowa i nagrał przekaz do narodu. Miało to pokazać, że nie wyjechał ze stolicy Ukrainy.

Rok temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Dzień później Wołodymyr Zełenski przemówił do narodu z ulic Kijowa

Rok temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Dzień później Wołodymyr Zełenski przemówił do narodu z ulic Kijowa

24 lutego 2023, 13:31
Autor:
js//rzw
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Rok po rozpoczęciu przez Rosję nieuzasadnionej, bezprawnej, pełnoskalowej agresji Ukraina nadal się broni i pozostaje niepodległa. Wojna przyniosła jednak wiele śmierci, przelanej krwi i rozległych zniszczeń. Moskwa w brutalny sposób atakuje cywilów i nie przestrzega prawa międzynarodowego. Niemniej Zachód wspiera Kijów i zapowiada, że nie zaprzestanie swych działań. Jednocześnie Ukraińcy, ale także społeczność międzynarodowa, snują plany odbudowy po wojnie. Już teraz, mimo nieustających ataków rakietowych, Ukraina stara się stanąć na nogi. Pokazują to fotografie wykonane niemal rok temu i teraz, na których widać częściowo odbudowany miasta i wsie.

Rok wojny. Fotografie odbudowywanej Ukrainy, które napawają optymizmem

Rok wojny. Fotografie odbudowywanej Ukrainy, które napawają optymizmem

24 lutego 2023, 6:45
Autor:
akr//now
Źródło:
PAP/EPA

Alina Makarczuk, pochodząca z Ukrainy dziennikarka TVN24, podziękowała Polakom za pomoc jej narodowi podczas trwającej od roku pełnoskalowej napaści Rosji. - Wy, Polacy, tak bardzo wspieracie nas od samego początku, jako jedyny taki kraj na świecie. Dziękujemy za waszą solidarność, dziękujemy za to, że nie jesteście zmęczeni tą wojną, bo taki był cel Putina - powiedziała Makarczuk na antenie TVN24.

Dziennikarka TVN24 z Ukrainy Alina Makarczuk do Polaków: dziękujemy, że nie jesteście zmęczeni tą wojną

Dziennikarka TVN24 z Ukrainy Alina Makarczuk do Polaków: dziękujemy, że nie jesteście zmęczeni tą wojną

24 lutego 2023, 17:15
Autor:
ks//rzw
Źródło:
TVN24
Jeden kraj, ta sama wojna, a kompletnie inna rzeczywistość. "Poproszę 17 pizz. Chłopaki w okopach chcieli..."

Jeden kraj, ta sama wojna, a kompletnie inna rzeczywistość. "Poproszę 17 pizz. Chłopaki w okopach chcieli..."

24 lutego 2023, 11:07
Mariusz
Kowalczyk
Autor:
Mariusz
Kowalczyk
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

W rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych krótki film podsumowujący ostatni rok zmagań z agresorem. Na nagraniu widać między innymi ukraińskich żołnierzy, uciekające rodziny i zniszczenia spowodowane atakami. "24 lutego miliony z nas dokonało wyboru. Zamiast białej flagi wybraliśmy niebiesko-żółtą" - napisał na Twitterze ukraiński przywódca.

"Rok łez". Zełenski opublikował nagranie na rocznicę inwazji

"Rok łez". Zełenski opublikował nagranie na rocznicę inwazji

24 lutego 2023, 11:18
Autor:
bp//now
Źródło:
Twitter

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Dyrektor generalny Warner Bros. Discovery David Zaslav poinformował w czwartek, że powstaną kolejne filmy z serii "Władca Pierścieni". Poprzednie okazały się ogromnym sukcesem i zdobyły wiele nagród. Na razie nie wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za reżyserię.

Powstaną kolejne filmy z serii "Władca Pierścieni" i "Hobbit". Co wiadomo o nowych produkcjach

Powstaną kolejne filmy z serii "Władca Pierścieni" i "Hobbit". Co wiadomo o nowych produkcjach

24 lutego 2023, 12:32
Autor:
pb//az
Źródło:
Variety, The Guardian

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl