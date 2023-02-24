Президент на засіданні Ради національної безпеки: прем'єр поїхав у Київ відвезти наші "Леопарди"

- Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб доставити наші "Леопарди", - повідомив президент Анджей Дуда під час засідання Ради національної безпеки. - Це перші танки, які прибудуть в Україну з тієї коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми є від самого початку, - сказав президент.

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У п’ятницю опівдні розпочалося засідання РНБ, під час якого обговорювалися висновки щодо безпеки держави, пов’язані з російською агресією проти України, зокрема і в контексті консультацій між президентами Польщі та США. На п'ятницю припадає річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Анджей Дуда на початку зустрічі оголосив, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб "привезти туди наші "Леопарди", як перші танки, які дістануться Україні з тієї коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку".

Блащак про коаліцію західних держав, які передадуть Україні танки

Після вступної промови президента слово взяв Маріуш Блащак, міністр національної оборони. Він наголосив на "активності Польщі задля підтримки України".

- 11 січня президент висунув проект створення коаліції, яка б передала Україні танки західного виробництва, і ми таку коаліцію дійсно створили. Тут принципову роль відіграє факт нашої співпраці з Німеччиною. Після розмови з німецьким колегою, на його прохання, я погодився на такий поділ, щоб польська сторона займалася створенням коаліції країн, які мають танки Leopard 2A4, а німецька сторона країн, які мають танки Leopard 2A6, - сказав глава міністерство національної оборони.

Блащак подякував міністрам оборони Норвегії, Канади, Фінляндії "а також інших країн".

- Ми довели справу до створення батальйону цих танків. Батальйон за українськими мірками, тобто 31 танк, - сказав він і додав, що до коаліції також приєдналася Іспанія.

Міністр національної оборони також повідомив, що польські, канадські та норвезькі інструктори навчають українських військових керувати танками Leopard у навчальному центрі у Свєнтошові.

Президент Анджей Дуда підкреслив, що у зв’язку з появою "цих сучасних танків на українській землі" він тішиться, що "ми і в цій сфері утримуємо пальму першості".

- І з цієї точки зору добре, що сьогодні прем’єр-міністр це реалізує, тим більше, що сьогодні не випадковий день - річниця нападу Росії на Україну, - сказав президент.

Пьотр Мюллер, речник уряду, наголосив у своєму Twitter, що "сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має суттєвий характер для безпеки України та Європи". "Одночасно ми виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі", - сказав Мюллер.

Засідання Ради національної безпеки в річницю російського вторгнення

У засіданні Ради національної безпеки, яке відбулося в Президентському палаці, взяли участь президент Анджей Дуда, голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра, голова Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач, маршалки Сейму та Сенату Ельжбета Вітек і Томаш Гродзький, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак і голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

До Президентського палацу також прибули, поміж інших, голова фракції ПіС Ришард Терлецький, голова фракції Лівих Кшиштоф Ґавковський, заступник голови "Громадянської платформи" Томаш Сімоняк, депутат від PSL Владислав Теофіл Бартошевський, депутат від "Конфедерації" Кшиштоф Босак, депутат від "Польщі 2050" Павло Залевський.

Участі в засіданні Ради не брав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який цього дня перебував з візитом у Києві.

Як повідомляло Бюро національної безпеки, на засіданні Ради обговорювалися поточні висновки щодо державної безпеки, пов’язані з російським вторгненням в Україну, також у контексті консультацій між президентами Польщі та США та позачергового саміту "Бухарестської дев’ятки".

Рада національної безпеки є дорадчим органом Президента Польської Республіки у сфері внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. До її складу входять: маршалки Сейму та Сенату, прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони, голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, голови Міністерства закордонних справ, міністр-координатор спецслужб, керівники груп, що мають депутатську фракцію (або голови цих фракцій), голова Канцелярії президента та голова Бюро національної безпеки. Засідання Ради скликаються президентом із визначенням їхньої тематики.

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Autor:red.