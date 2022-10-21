Президент на "Криницькому Форумі '22": ми повинні докласти усіх зусиль, щоб зупинити цю навалу

21 października 2022, 20:54
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Andrzej Duda podczas Kongresu "Krynica Forum'22"
TVN24Andrzej Duda podczas Kongresu "Krynica Forum'22"

Президент Анджей Дуда виступив у четвер на конгресі "Криницький форум '22". - Я не маю жодних сумнівів, що ми повинні докласти всіх зусиль, аби зупинити російське вторгнення в Україну. Кожен, хто сьогодні підтримує Україну - стоїть на боці справедливості, - сказав президент.

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Президент сказав, що війна в Україні - це щось, "чого ми не очікували' і що він також не передбачав, що Росія може брутально напасти на Україну, "вести таку війну, яку вона сьогодні веде", і що "раптом до нас приїде кілька мільйонів людей".

Президент Анджей Дуда виступив у четвер на конгресі "Криницький форум '22"PAP

Він висловив подяку всім, хто "відкрив свої серця, домівки, приватні гаманці, просто поділився по-людськи, по-сусідськи, по-християнськи". 

- Не один раз на другий план відійшли терни в серці, бо ми ж знаємо, якою була наша спільна історія, - додав президент. За його словами, поляки досягли "чогось неймовірного" і він вірить, що це проллє "яскраве світло на нашу історію і це, власне кажучи, велике майбутнє".

Президент Зеленський "виявився справжнім лідером"

Дуда заявив, що принаймні на даний момент "вдалося зупинити російську агресію в Україні, дякуючи героїзму самих українців, які щодня воюють і захищають свою Батьківщину, а також через наш фінансовий і матеріальний внесок у це, через допомогу, яку ми надсилаємо Україні". Він зазначив, що росіянам не вдалося захопити всю Україну, що "мало статися за 72 години". Президент наголосив на хоробрості Президента України Володимира Зеленського, який, за його словами, "виявився справжнім лідером".

Президент Анджей ДудаPAP

Президент наголосив на ролі спільних дій у допомозі Україні. - І якщо ми говоримо про відбудову, то цей контекст надзвичайно важливий. (...) Йдеться про вміння співпрацювати, - додав він. Дуда зазначив, що "для декого виявився неймовірно коштовним розрив бізнесу з Кремлем, з Москвою".

"Ми повинні докласти всіх зусиль, аби зупинити це вторгнення"

- Сьогодні дійсно всі загалом на правильному боці, на боці справедливості. (...) Кожен, хто сьогодні підтримує Україну та українців, є на боці справедливості. (...) Я не сумніваюся, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зупинити це вторгнення, - сказав він.

Президент зазначив, що на міжнародних форумах і зустрічах, в яких він нещодавно брав участь, "скрізь дві основні теми: енергетична криза, інфляційна криза, контекст війни в Україні та продовольча криза".

Президент Анджей ДудаPAP

- Чи доведеться нам опинитися в цих проблемах на самоті? Я (...) оптиміст, пані та панове. Я дивлюся на це так, що ми, поляки, звикли до складної ситуації. Зрештою, справді небагато було років, коли у нас була гарна ситуація, або дуже добра ситуація, щоб мати отой славнозвісний "товстий гаманець", такий, що ми можемо робити все. Завжди доводилося рахувати в цьому гаманці, щоб дати собі раду. Тепер теж доведеться рахувати, - сказав він.

Він додав, що "нам буде набагато легше порахувати, ніж іншим, у кого цей товстий гаманець був часто десятиліттями і вони не в змозі зараз зрозуміти, як цей гаманець раптом схуднув". - І я вірю, що і це ми також зможемо подолати, - підкреслив Дуда.

"Відбудова" через "налагодження зв'язків"

Говорячи про післявоєнну відбудову України, президент зазначив, що йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури: будинків і мостів, але й про процес розбудови сучасної України. Він додав, що говорив українським друзям, що руйнування їхніх будинків - це драма, але в багатьох випадках це були старі, пострадянські будинки, а відбудують тепер нові. Він порадив їм спробувати подивитися на це під тим кутом, що необхідність відбудови несе з собою модернізацію.

- Так само і в нас, у Польщі. Це змушує нас будувати нову Польщу, це змушує нас лагодити її там, де вона ще стара, - сказав президент.

Президент Анджей Дуда на конгресі "Криницький форум '22"PAP

Він заявив, що "прикро, що замість охорони здоров'я та освіти ми повинні витрачати мільярди на озброєння". "Але така є реальність, щоб нам не довелося розмовляти в школі російською", - додав він.

Він попросив учасників конгресу "Криницький форум 22" аби ті дивилися "крізь призму відбудови, але відбудови не лише у фізичному сенсі, а також крізь призму будування у сенсі створення зв’язків і не лише з Україною", а також з іншими партнерами в нашій частині Європи.

Президент заохочує інвестувати в країни Балтії

- Погляньте, будь ласка, крізь призму необхідності будувати ці добрі дружні зв’язки з нашими сусідами, які поблизу. Прошу про це і наші компанії, які мають у своїх структурах майно Державної скарбниці. Будь ласка, розвивайте свій бізнес, створюйте свої філії в країнах Балтії. Про це мене просять президенти країн Балтії, - сказав Дуда.

Президент Анджей Дуда на конгресі "Криницький форум '22"PAP

Він закликав до дій на цьому ринку та до сміливості, тому що, як він сказав, "можливо, у важкі часи варто ризикнути та інвестувати, тому що іноді буває, що "ведмежий" ринок (ринок, на якому падає ціна акцій - ред.) приносить багаторазовий прибуток".

- Давайте зробимо цю відбудову так, щоб польський бренд - "made in Poland", "made by polish hands" - був наявний у багатьох місцях у нашій частині Європи, і ви побачите, що це не тільки принесе нам економічну вигоду, але й значно зміцнить наші позиції як держави, - сказав президент.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Tagi:
Andrzej Duda
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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