Президент на "Криницькому Форумі '22": ми повинні докласти усіх зусиль, щоб зупинити цю навалу

Komisja śledcza Kongresu USA, badająca atak na Kapitol z 6 stycznia ubiegłego roku, wystosowała w piątek do byłego prezydenta Donalda Trumpa wezwanie pod rygorem odpowiedzialności karnej do złożenia zeznań pod przysięgą i przedstawienia stosownych dokumentów. Komisja wysłała do prawników Trumpa list, w którym zażądała, by złożył on zeznania do 14 listopada.