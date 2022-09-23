TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Президент: ми входимо до трійки країн, які сьогодні найбільше допомагають Україні

23 września 2022, 15:05

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Andrzej Duda o wypowiedzi Joe Bidena na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Andrzej Duda o wypowiedzi Joe Bidena na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZTVN24
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TVN24Andrzej Duda o wypowiedzi Joe Bidena na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Президент Анджей Дуда в інтерв’ю кореспонденту TVN Марціну Вроні відповідав на питання, серед іншого, про виступ президента США Джо Байдена на форумі ООН і про політику Сполучених Штатів щодо війни в Україні. На його думку, американський лідер у цьому питанні дотримувався &quot;дуже жорсткої, твердої, але дуже спокійної лінії&quot; політики. Президент також торкнувся питання можливого застосування Росією ядерної зброї.

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Марцін Врона розмовляв з Анджеєм Дудою в Нью-Йорку, де президент перебуває на сесії Генасамблеї ООН. У вівторок на форумі ООН виступив Джо Байден, наголосивши, що «Росія хоче стерти Україну з карти світу», і вкотре запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Президент про слова Байдена щодо Росії

Анджей Дуда, відповідаючи на запитання TVN24 про рішучу промову американського президента, відповів, що і він, і його колеги, і глава МЗС Збігнєв Рау вважають, що це була "адекватна заява, без особливих реакцій на ту промову (Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію – ред.), без полеміки, з сухою оцінкою фактів, з якими ми, мабуть, найближчим часом матимемо справу на окупованих територіях України, із збереженням дуже жорсткої, рішучої, але дуже спокійнох лінії, яку постійно проводить президент Джо Байден, що де-факто є політикою Сполучених Штатів", - зазначив президент.

На запитання, чи його не здивувала тверда та рішуча позиція Джо Байдена щодо України та Росії, він відповів, що Джо Байден "є перш за все дуже досвідченим політиком, який багато років бере участь в американській політиці на найвищому рівні, є одним із її творців, а сьогодні він є головним її творцем як президент Сполучених Штатів".

- То ж можна було очікувати, що він буде здійснювати цю політику з великою чутливістю, і так і відбувається, - додав він.

Анджей ДудаTVN24

"Ми входимо до трійки країн, які сьогодні найбільше допомагають Україні"

Президент пригадав, що коротко розмовляв із Байденом у Лондоні, під час урочистого поховання Єлизавети II. 

- Президент запитав, яка ситуація, я подякував президенту за те, що має саме таку а не інакше позицію щодо України і за цю величезну допомогу, тому що це потрібно наголошувати на кожному кроці, - підкреслив Анджей Дуда.

Президент зазначив, що сьогодні США "це країна, яка без сумніву найбільше допомагає в плані збройної та військової допомоги". 

- Коли я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським чи його соратниками, вони наголошували, що фактично є три країни, допомога з яких для них є вирішальною та надзвичайно цінною, - зазначив він.

- Ці три держави - це в першу чергу США, це Велика Британія, внесок якої дуже значний, але це також наша країна - Польща. Для мене це дуже важливо. Ми справді входимо до трійки країн, які сьогодні найбільше допомагають Україні, але Сполучені Штати за своїм величезним потенціалом тут однозначно на першому місці, і це сьогодні принципово важливо для українського опору російському вторгненню, - визнав президент в інтерв'ю TVN24.

"Результат заплановано в Кремлі". Президент про "референдуми"

Анджей Дуда також висловився про заплановані Росією референдуми на окупованих територіях України. Голосуватимуть на них, зокрема, щодо територіальної приналежності до Росії.

- Це просто штучні референдуми, липові, - відповів президент. 

- Наперед відомо, що це не має нічого спільного з чесними виборами чи референдумами, - прокоментував він.

Додав також, що "ніхто не буде сприймати це всерйоз" і "відомо, що результат планують в Кремлі".

«Привід завжди можна знайти»

Президента також запитали, наскільки реальною є загроза того, що президент Росії Володимир Путін, "припертий до стіни", застосує ядерну зброю.

- Питання полягає в наступному: що це означає, що він "припертий до стіни"? – відповів Анджей Дуда. 

- Бо якщо поглянемо на це чесно (...), то потрібно сказати так: Росія сьогодні окуповує територію України. Війни на російській території немає і не буде, тому що я не вірю, що українці, навіть якщо їм вдасться фактично повернути собі власну територію і вигнати з неї росіян, увійдуть на територію Російськох Федерації, звичайно, в межах її міжнародно визнаних кордонів. Насправді українці борються лише за повернення землі, яка є їхньою, - зазначив президент.

Як він продовжив, "привід (для ескалації конфлікту - ред.) завжди можна знайти, приводом буде російська меншина, яка проживає в тій чи іншій країні, приводом буде земля, це може бути напад на представників російської дипломатії, російської держави, кого завгодно. "Ми живемо у сфері приводів", – додав він.

Дуда: тоді Росія стане ворогом усього світу

- Я вважаю, що не тільки Володимир Путін, але і його оточення усвідомлюють, що це означає. Вони, звичайно, скажуть, що вони усвідомлюють, всі знають, що вони усвідомлюють, але вони також добре знають, що використання її (атомної зброї – прим. ред.) навіть у найменшій мірі, навіть якщо вони використали б якісь ультрасучасні, крихітні ядерні заряди, тактичну ядерну зброю, це порушить табу, що матиме наслідки, які сьогодні неможливо передбачити, - заявив президент. 

- Тоді Росія тоді стане ворогом світу. А сьогодні ж вона намагається здобути союзників в Африці, Азії та Південній Америці, - додав він.

За словами Анджея Дуди, російська пропаганда має успіх у деяких регіонах світу. - Росія говорить про те, що абсолютно суперечить фактам, розповідає про те, чого взагалі не було, але ці країни далекі від Росії, у них немає того відчуття, яке ми маємо в Польщі, у них немає цих знань, усвідомлення й історичного досвіду. Часто у них Росія асоціюється з чимсь хорошим, - сказав президент.

Президент про "масові дії Росії", щоб тримати Європу "за енергетичне горло"

Президент Анджей Дуда також прокоментував заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що "необхідно прислухатися до голосів всередині Європейського Союзу, у Польщі та країнах Балтії" щодо Володимира Путіна.

- Це гірка сатисфакція. Підкреслюю, ми чесно і відверто говорили не лише про нашу позицію, а й про нашу переконаність, що будівництво газопроводів в обхід Центральної Європи, таких як Nord Stream 1 чи Nord Stream 2, матиме трагічні наслідки для Європи, що Газпром це не нормальна компанія, які відомі в західноєвропейських країнах, які працюють на основі ринкових реалій і принципів, а він є лише знаряддям російської держави і російської влади для поширення російського панування, - прокоментував він.

- Коли я говорив про це лідерам західних країн: чи канцлеру Ангелі Меркель, чи іншим колегам, які стояли чи стоять на чолі західноєвропейських країн, - вони дуже часто посміхалися і казали: "ви надто чутливі щодо Росії".

Між тим, сьогодні переконуються, що це правда, що «Газпром», який так щедро фінансував різні європейські заходи, наприклад, європейський яхтинг, Лігу чемпіонів, що це все була масована російська діяльність, на яку грошей не шкодували, тому що Росія і російська влада століттями мали до цього специфічний підхід: люди можуть голодувати, але на такі речі - пропаганду і поширення впливу - гроші завжди є. Отже й тут вони також мали просувати Росію в країнах Західної Європи, щоб поширювати ці можливості домінування і, як наслідок, можливість тримати її за енергетичне горло, - сказав президент.

Zaślepka materiału TVN24GO
Cały wywiad Marcina Wrony z prezydentem Andrzejem Dudą
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Andrzej Duda
Ukraina
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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katke/b
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Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
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Kreml robi wszystko, by winę za porażki na froncie w Ukrainie odsunąć od Władimira Putina i zrzucić ją na dowództwo rosyjskiej armii - ocenił wysoki rangą urzędnik NATO, cytowany przez CNN. Amerykańska stacja, powołując się na zachodnie źródła wywiadowcze, zwraca tymczasem uwagę, że to właśnie rosyjski prezydent osobiście odpowiada za działania podejmowane przez rosyjskie wojsko w Ukrainie.

"Rosyjski prezydent osobiście wydaje polecenia generałom". CNN: kłótnie i narzekania, Kreml szuka winnych

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"Rosyjski prezydent osobiście wydaje polecenia generałom". CNN: kłótnie i narzekania, Kreml szuka winnych

23 września 2022, 12:48

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
CNN, PAP

Do sześciu kilometrów długości dochodzi sznur samochodów tworzących kolejkę na przejściu granicznym z Gruzją po tym, jak władze Rosji ogłosiły częściową mobilizację – poinformowała w piątek rosyjska sekcja BBC. Z uwagi na zakaz przekraczania granicy pieszo, niektórzy pokonują ją na rowerach.

Kolejki na granicy z Gruzją. Rosjanie uciekają przed mobilizacją nawet na rowerach

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Kolejki na granicy z Gruzją. Rosjanie uciekają przed mobilizacją nawet na rowerach

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Autor:
KS//rzw
Źródło:
PAP

Ogłoszenie w Rosji mobilizacji to znak, że jej armia się posypała - ocenił w przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się też bezpośrednio do rosyjskich obywateli, mówiąc po rosyjsku. - Protestujcie. Walczcie. Uciekajcie. Albo oddawajcie się do ukraińskiej niewoli. To są wasze warianty przeżycia - powiedział.

"Warianty przeżycia". Wołodymyr Zełenski przemówił po rosyjsku

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"Warianty przeżycia". Wołodymyr Zełenski przemówił po rosyjsku

23 września 2022, 9:15

Świat

Autor:
pp//now
Źródło:
PAP

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Poborowi wsiadają do autokaru, słychać płacz dziecka. "Ojca odbiera Władimir Putin i jego poplecznicy"

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Autor:
asty//now
Źródło:
BBC, Twitter, Telegram

Rosjanie próbują wyjechać masowo z kraju, natomiast mamy też obrazki autobusów, do których wsiadają tłumy zmobilizowanych, by udać się na front - powiedziała w TVN24 Maria Domańska z zespołu rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak mówiła, decyzja Władimira Putina o częściowej mobilizacji nie cieszy się popularnością w Rosji, dlatego władze "nie tylko dają kij w postaci bardzo wysokich, zaostrzonych w ostatnich dniach kar za uchylanie się od służby wojskowej, ale też dają marchewki w postaci obietnic wypłat dodatkowych ponad żołd".

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Autor:
js//now
Źródło:
TVN24

Finlandia rozważa wprowadzenie ograniczeń w podróżach Rosjan - zapowiedziała fińska premier Sanna Marin, pytana o wzmożony ruch na przejściach granicznych od rosyjskiej strony. Długie kolejki chętnych do opuszczenia Rosji odnotowano również na granicy z Gruzją, Kazachstanem i Mongolią. Media donoszą, że ma to związek z ogłoszoną przez prezydenta Rosji decyzją o częściowej mobilizacji.

"To dla wszystkich szok". Długie kolejki na granicy Rosji z Finlandią, Gruzją, Kazachstanem i Mongolią

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"To dla wszystkich szok". Długie kolejki na granicy Rosji z Finlandią, Gruzją, Kazachstanem i Mongolią

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Autor:
asty//now
Źródło:
Reuters

Ogłoszona przez Władimira Putina mobilizacja Rosji nie pomoże. To, co Rosjanie robią teraz, trzeba było robić co najmniej pół roku temu - wyraził przekonanie w rozmowie z ukraińską sekcją Radia Swoboda ekspert wojskowy i pułkownik rezerwy ukraińskich sił zbrojnych Roman Switan.

Pułkownik Switan o mobilizacji: Putin się spóźnił, Rosja nie zdąży

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Pułkownik Switan o mobilizacji: Putin się spóźnił, Rosja nie zdąży

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Autor:
tas//now
Źródło:
Radio Swoboda

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 212 dni. Associated Press, powołując się na lokalne władze, napisało dziś, że w Iziumie na północnym wschodzie Ukrainy ekshumowano dotychczas ze skupiska pochówków 436 ciał, na 30 z nich widać ślady tortur. Władze okupacyjne w zajętych częściowo przez wojska rosyjskie czterech obwodach na wschodzie i południu Ukrainy twierdzą, że od piątku prowadzą tam pseudoreferenda w sprawie przyłączenia tych terenów do Rosji. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińskie władze: w Iziumie ekshumowano 436 ciał, 30 z nich ma ślady tortur

Świat

Ukraińskie władze: w Iziumie ekshumowano 436 ciał, 30 z nich ma ślady tortur

23 września 2022, 5:28
Aktualizacja: 23 września 2022, 16:35

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty.
momo,
akw//now
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Ojciec Mahsy Amini, 22-letniej kobiety, której śmierć wywołała falę protestów w Iranie, oskarżył władzę o rozpowszechnianie kłamstw na temat tego, co spotkało jego córkę. 22-latka zapadła w śpiączkę po zatrzymaniu przez irańską policję religijną. Następnie zmarła. Świadkowie twierdzą, że została pobita przez funkcjonariuszy. Amjad Amini w wywiadzie dla BBC Persian powiedział, że nie pozwolono mu zobaczyć raportu z autopsji Mahsy i zaprzeczył, jakoby jego córka była w złym stanie zdrowia.

Mahsa Amini nie żyje. Ojciec oskarża irańskie władze o kłamstwa w sprawie śmierci jego córki

Świat

Mahsa Amini nie żyje. Ojciec oskarża irańskie władze o kłamstwa w sprawie śmierci jego córki

23 września 2022, 10:48

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
BBC

Wegetariańska restauracja Syto zamknie się na koniec września. Wszystko przez wysokie ceny produktów i rachunków. - Mogliśmy podnosić ceny tylko do pewnego momentu, bo w pewnym momencie okazało się, że nasi goście nie mają już pieniędzy, żeby chodzić do restauracji - tłumaczy właściciel. O problemach mówi też restauratorka z Katowic.

Gdyńska restauracja zniknie z mapy miasta. "Inflacja pożera to, co udało nam się z takim trudem zarobić"

Pomorze

Gdyńska restauracja zniknie z mapy miasta. "Inflacja pożera to, co udało nam się z takim trudem zarobić"

23 września 2022, 11:34

Pomorze

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, gdynia.pl

To zostanie ze mną do końca życia - mówi mężczyzna, który twierdzi, że w wieku 10 lat stał się ofiarą księdza pedofila. Toruńska kuria robiła wszystko, by uniknąć odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania. 6 października sąd wyda wyrok w sprawie zadośćuczynienia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W oczekiwaniu na wyrok sądu w sprawie pedofilii i odpowiedzialności toruńskiej kurii

Programy

W oczekiwaniu na wyrok sądu w sprawie pedofilii i odpowiedzialności toruńskiej kurii

23 września 2022, 6:25

Programy

Autor:
Maria
Mikołajewska
Źródło:
TVN24

Trwa Tydzień Zakazanych Książek, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Książki nas łączą. Cenzura nas dzieli". Książki prowokują, skłaniają do myślenia, inspirują protesty. To tylko kilka z powodów, dla których nawet współcześnie nie brak tytułów zakazywanych w wybranych krajach, regionach czy szkołach. Oto 10 książek, które przyciągały uwagę stróżów moralności i prawomyślności w ostatnich latach.

10 książek zbyt niebezpiecznych, by je czytać. Jakie tytuły i dlaczego zostały zakazane? Ta lista zaskakuje

Ciekawostki

10 książek zbyt niebezpiecznych, by je czytać. Jakie tytuły i dlaczego zostały zakazane? Ta lista zaskakuje

23 września 2022, 14:39

Ciekawostki

Autor:
wac//az
Źródło:
The New York Times, BBC, Reader's Digest, The Moscow Times

NASA w ramach misji DART wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną sondę, która znajduje się na kursie kolizyjnym z Dimorphosem, małym satelitą planetoidy Didymos. Do historycznego zderzenia dojdzie w poniedziałek. Badacze będą obserwować, czy wpłynie to na orbitę Didymosa.

Nadchodzi moment "historyczny dla całego świata". Sonda DART uderzy w kosmiczną skałę

Nauka

Nadchodzi moment "historyczny dla całego świata". Sonda DART uderzy w kosmiczną skałę

23 września 2022, 12:01

Nauka

Autor:
anw
Źródło:
NASA, livescience.com

"Johnny" opowiada o znajomości nieżyjącego już księdza Jana Kaczkowskiego i Patryka Galewskiego, wziętego szefa kuchni. Chociaż scenariusz do filmu napisało życie, pełnometrażowy debiut fabularny Daniela Jaroszka z Dawidem Ogrodnikiem i Piotrem Trojanem nie jest typowym przykładem kina biograficznego. I bardzo dobrze.

"Johnny", wciągająca opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, od piątku w kinach

Kultura i styl

"Johnny", wciągająca opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, od piątku w kinach

23 września 2022, 9:27

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona//am
Źródło:
tvn24.pl

Trujących grzybów przybywa, podejrzewam, że to rezultat zmian klimatycznych - ostrzega Wiesław Kamiński, grzyboznawca, autor bloga NaGrzyby.pl. Trujące grzyby występują w całym kraju i nie są to tylko muchomory - trujących gatunków jest w Polsce aż około 200. A wiele z nich trudno odróżnić od gatunków jadalnych.

Nie tylko muchomory. Na te grzyby trzeba uważać - trujących gatunków przybywa

Ciekawostki

Nie tylko muchomory. Na te grzyby trzeba uważać - trujących gatunków przybywa

23 września 2022, 12:19

Ciekawostki

Autor:
kgo//mm
Źródło:
encyklopedialesna.pl, lasy.gov.pl, tvn24.pl