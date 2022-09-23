Президент: ми входимо до трійки країн, які сьогодні найбільше допомагають Україні

Президент Анджей Дуда в інтерв’ю кореспонденту TVN Марціну Вроні відповідав на питання, серед іншого, про виступ президента США Джо Байдена на форумі ООН і про політику Сполучених Штатів щодо війни в Україні. На його думку, американський лідер у цьому питанні дотримувався "дуже жорсткої, твердої, але дуже спокійної лінії" політики. Президент також торкнувся питання можливого застосування Росією ядерної зброї.

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Марцін Врона розмовляв з Анджеєм Дудою в Нью-Йорку, де президент перебуває на сесії Генасамблеї ООН. У вівторок на форумі ООН виступив Джо Байден, наголосивши, що «Росія хоче стерти Україну з карти світу», і вкотре запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Президент про слова Байдена щодо Росії

Анджей Дуда, відповідаючи на запитання TVN24 про рішучу промову американського президента, відповів, що і він, і його колеги, і глава МЗС Збігнєв Рау вважають, що це була "адекватна заява, без особливих реакцій на ту промову (Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію – ред.), без полеміки, з сухою оцінкою фактів, з якими ми, мабуть, найближчим часом матимемо справу на окупованих територіях України, із збереженням дуже жорсткої, рішучої, але дуже спокійнох лінії, яку постійно проводить президент Джо Байден, що де-факто є політикою Сполучених Штатів", - зазначив президент.

На запитання, чи його не здивувала тверда та рішуча позиція Джо Байдена щодо України та Росії, він відповів, що Джо Байден "є перш за все дуже досвідченим політиком, який багато років бере участь в американській політиці на найвищому рівні, є одним із її творців, а сьогодні він є головним її творцем як президент Сполучених Штатів".

- То ж можна було очікувати, що він буде здійснювати цю політику з великою чутливістю, і так і відбувається, - додав він.

Анджей Дуда TVN24

"Ми входимо до трійки країн, які сьогодні найбільше допомагають Україні"

Президент пригадав, що коротко розмовляв із Байденом у Лондоні, під час урочистого поховання Єлизавети II.

- Президент запитав, яка ситуація, я подякував президенту за те, що має саме таку а не інакше позицію щодо України і за цю величезну допомогу, тому що це потрібно наголошувати на кожному кроці, - підкреслив Анджей Дуда.

Президент зазначив, що сьогодні США "це країна, яка без сумніву найбільше допомагає в плані збройної та військової допомоги".

- Коли я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським чи його соратниками, вони наголошували, що фактично є три країни, допомога з яких для них є вирішальною та надзвичайно цінною, - зазначив він.

- Ці три держави - це в першу чергу США, це Велика Британія, внесок якої дуже значний, але це також наша країна - Польща. Для мене це дуже важливо. Ми справді входимо до трійки країн, які сьогодні найбільше допомагають Україні, але Сполучені Штати за своїм величезним потенціалом тут однозначно на першому місці, і це сьогодні принципово важливо для українського опору російському вторгненню, - визнав президент в інтерв'ю TVN24.

"Результат заплановано в Кремлі". Президент про "референдуми"

Анджей Дуда також висловився про заплановані Росією референдуми на окупованих територіях України. Голосуватимуть на них, зокрема, щодо територіальної приналежності до Росії.

- Це просто штучні референдуми, липові, - відповів президент.

- Наперед відомо, що це не має нічого спільного з чесними виборами чи референдумами, - прокоментував він.

Додав також, що "ніхто не буде сприймати це всерйоз" і "відомо, що результат планують в Кремлі".

«Привід завжди можна знайти»

Президента також запитали, наскільки реальною є загроза того, що президент Росії Володимир Путін, "припертий до стіни", застосує ядерну зброю.

- Питання полягає в наступному: що це означає, що він "припертий до стіни"? – відповів Анджей Дуда.

- Бо якщо поглянемо на це чесно (...), то потрібно сказати так: Росія сьогодні окуповує територію України. Війни на російській території немає і не буде, тому що я не вірю, що українці, навіть якщо їм вдасться фактично повернути собі власну територію і вигнати з неї росіян, увійдуть на територію Російськох Федерації, звичайно, в межах її міжнародно визнаних кордонів. Насправді українці борються лише за повернення землі, яка є їхньою, - зазначив президент.

Як він продовжив, "привід (для ескалації конфлікту - ред.) завжди можна знайти, приводом буде російська меншина, яка проживає в тій чи іншій країні, приводом буде земля, це може бути напад на представників російської дипломатії, російської держави, кого завгодно. "Ми живемо у сфері приводів", – додав він.

Дуда: тоді Росія стане ворогом усього світу

- Я вважаю, що не тільки Володимир Путін, але і його оточення усвідомлюють, що це означає. Вони, звичайно, скажуть, що вони усвідомлюють, всі знають, що вони усвідомлюють, але вони також добре знають, що використання її (атомної зброї – прим. ред.) навіть у найменшій мірі, навіть якщо вони використали б якісь ультрасучасні, крихітні ядерні заряди, тактичну ядерну зброю, це порушить табу, що матиме наслідки, які сьогодні неможливо передбачити, - заявив президент.

- Тоді Росія тоді стане ворогом світу. А сьогодні ж вона намагається здобути союзників в Африці, Азії та Південній Америці, - додав він.

За словами Анджея Дуди, російська пропаганда має успіх у деяких регіонах світу. - Росія говорить про те, що абсолютно суперечить фактам, розповідає про те, чого взагалі не було, але ці країни далекі від Росії, у них немає того відчуття, яке ми маємо в Польщі, у них немає цих знань, усвідомлення й історичного досвіду. Часто у них Росія асоціюється з чимсь хорошим, - сказав президент.

Президент про "масові дії Росії", щоб тримати Європу "за енергетичне горло"

Президент Анджей Дуда також прокоментував заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що "необхідно прислухатися до голосів всередині Європейського Союзу, у Польщі та країнах Балтії" щодо Володимира Путіна.

- Це гірка сатисфакція. Підкреслюю, ми чесно і відверто говорили не лише про нашу позицію, а й про нашу переконаність, що будівництво газопроводів в обхід Центральної Європи, таких як Nord Stream 1 чи Nord Stream 2, матиме трагічні наслідки для Європи, що Газпром це не нормальна компанія, які відомі в західноєвропейських країнах, які працюють на основі ринкових реалій і принципів, а він є лише знаряддям російської держави і російської влади для поширення російського панування, - прокоментував він.

- Коли я говорив про це лідерам західних країн: чи канцлеру Ангелі Меркель, чи іншим колегам, які стояли чи стоять на чолі західноєвропейських країн, - вони дуже часто посміхалися і казали: "ви надто чутливі щодо Росії".

Між тим, сьогодні переконуються, що це правда, що «Газпром», який так щедро фінансував різні європейські заходи, наприклад, європейський яхтинг, Лігу чемпіонів, що це все була масована російська діяльність, на яку грошей не шкодували, тому що Росія і російська влада століттями мали до цього специфічний підхід: люди можуть голодувати, але на такі речі - пропаганду і поширення впливу - гроші завжди є. Отже й тут вони також мали просувати Росію в країнах Західної Європи, щоб поширювати ці можливості домінування і, як наслідок, можливість тримати її за енергетичне горло, - сказав президент.

Cały wywiad Marcina Wrony z prezydentem Andrzejem Dudą Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24