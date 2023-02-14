Президент: ми, що незабаром в розпорядженні України буде ціла бронетанкова бригада

14 lutego 2023, 17:18
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Prezydent: tworzymy koalicję czołgów na potrzeby Ukrainy
Prezydent: tworzymy koalicję czołgów na potrzeby Ukrainy
TVN24
TVN24Prezydent: tworzymy koalicję czołgów na potrzeby Ukrainy

Президент Анджей Дуда разом із віце-прем’єр-міністром, головою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком відвідали Свєнтошув у Нижній Сілезії, де українські військові проходять навчання на "Леопардах".  

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- Ми хочемо, щоб зібралася ціла бронетанкова бригада.  Сподіваємося, що найближчим часом ця бригада буде повністю в розпорядженні України, - сказав президент.

У понеділок президент Анджей Дуда та віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак відвідали 10-ту бронетанкову бригаду в Свєнтошуві в Нижній Сілезії, де оглянули навчання українських танкістів, а також зустрілися з польськими інструкторами та українськими вояками.

Під час виступу президент зазначив, що на прохання президента України Володимира Зеленського та української сторони польська сторона вирішила передати Україні роту танків "Леопард", щоб "Україна могла протистояти російському наступу".

Президент: ми сподіваємося, що незабаром в розпорядженні України буде ціла бронетанкова бригада

- Ми закликали наших союзників,  просили їх також виділити Україні танки "Леопард" та інші в рамках компоненту допомоги, ми хочемо, щоб зібралася ціла бронетанкова бригада, ми отримали позитивну відповідь від союзників, - сказав він і перерахував, які країни вирішили передати танки.

- Сподіваємося, що найближчим часом ця бронетанкова бригада буде повністю в розпорядженні України, - сказав він.

За його словами, передання танків важливе для зміцнення українських сил і для того, щоб Україна могла протистояти очікуваному наступу Росії.

Президент про "таку собі бронетанковк коаліцію для України"

Президент зазначив, що навчання триватимуть понад місяць, а їх учасники пройдуть весь цикл підготовки.  Він розповів, що з польськими співпрацюють солдати-інструктори з Канади та Норвегії.  Він додав, що спільними зусиллями "такої бронетанкової коаліції для України" є не лише збір техніки, а й навчання українських військових, щоб вони були "підготовлені та змогли рушити проти російської навали".

- Ми з прем’єром із задоволенням спостерігаємо за тим, як нашим інструкторам, співпрацюючи з колегами з Канади та Норвегії, вдається проводити тут заняття і як швидко засвоюють знання українські воїни, досвідчені танкісти, які приїхали сюди прямо з фронту, "схоплюють", як то кажуть, що це взагалі - керувати цими набагато сучаснішими засобами, такими як танки "Леопард".  І тут є абсолютна впевненість, що того циклу підготовки, який для них передбачено, достатньо, щоб добре підготувати їх до служби на цих танках, - сказав президент.

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Він додав, що військові також вчаться користуватися польською технікою, зокрема зенітними установками Piorun та гаубицями Krab.

Блащак: навколо танків для України утворюється коаліція

Маріуш Блащак нагадав, що 11 січня у Львові президент Дуда озвучив концепцію створення коаліції країн, які мають танки Leopard, для підтримки української сторони, а після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Польща розпочала її формування.

- Я домовився зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, що польська сторона зосередиться на створенні коаліції країн, які мають танки Leopard 2A4, а Німеччина створить коаліцію країн, які мають танки Leopard 2A6, - пояснив очільник міністерства. національної оборони.

Він додав, що з цього приводу вже відбулося кілька відеоконференцій і зустрічей. 

- Можу прямо сказати, що ця коаліція формується. Зокрема, Канада вже поставила до Польщі танки, на яких тренуються українські військові з канадськими інструкторами, – сказав він. 

- Чекаємо норвезькі танки. Також є прогрес в переговорах з іспанською стороною, тобто власниками танків Leopard 2A4, - додав віце-прем'єр.

Блащак також повідомив, що у вівторок, цього разу в Брюсселі, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує підтримку - групи країн навіть ширшого формату, ніж Північноатлантичний альянс.

Він додав, що учасники зустрічі говоритимуть про оснащення Збройних сил України цими танками.

- Зараз найбільший виклик для нас - запчастини до цих танків.  Це завдання, яке ми ставимо перед оборонною промисловістю Німеччини, - повідомив він, додавши, що у вівторок буде говорити про це зі своїм німецьким колегою.

Блащак: Військо Польське посилюється

Блащак також нагадав, що цього року перші танки Abrams надійдуть до Війська Польського і "таким чином заповнять прогалини, які виникли внаслідок дарування" польської військової техніки Україні. 

- Тож Військо Польське міцніє і Військо Польське розвивається, - резюмував шеф Міноборони та запевнив, що польська влада й надалі послідовно зміцнюватиме Військо Польське, а також «підтримувати Україну, бо вільна Україна – це вільна Польща».

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Maciej Kulczyński

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Niedźwiedź pojawił się w rumuńskim mieście Sybin. Zwierzę zostało zauważone, gdy biegało po jednej z najdłuższych ulic miasta. Miejscowy urząd zarządzania kryzysowego ogłosił alarm dla mieszkańców.

Niedźwiedź biegał po rumuńskim mieście. Apele do mieszkańców: nie próbuj robić sobie z nim zdjęć, nie karm go

Niedźwiedź biegał po rumuńskim mieście. Apele do mieszkańców: nie próbuj robić sobie z nim zdjęć, nie karm go

14 lutego 2023, 17:56
Autor:
as//rzw
Źródło:
PAP, Ora de Sibiu, Naratiunea

Osiem dni po trzęsieniu ziemi w zasypanych domach wciąż znajdowani są żywi ludzie. W tureckim mieście Kahramanmaras, niemal 200 godzin po uderzeniu żywiołu, spod gruzów wydobyto dwie żywe osoby. Ratownicy w tym mieście nawiązali także kontakt z trzema uwięzionymi pod gruzami kobietami - podał Reuters. Kopią w rumowisku tunel, który może ich doprowadzić do uwięzionej rodziny: matki, babci i dziecka.

Osiem dni po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Spod gruzów wydobyte kolejne osoby

Osiem dni po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Spod gruzów wydobyte kolejne osoby

14 lutego 2023, 9:35
Aktualizacja: 14 lutego 2023, 16:08
Aktualizacja:
Autor:
ft,
tas/prpb
Źródło:
Reuters, PAP, TVN24

Mural, który pojawił się na ścianie w mieście Margate, to dzieło Banksy'ego - potwierdziło BBC. Artysta zatytułował je "Valentine's day mascara", co można przetłumaczyć jako "Makijaż na Walentynki". Zwraca nim uwagę na problem przemocy domowej. Jak jednak informuje BBC, zepsuta zamrażarka, która była integralną częścią pracy, została szybko usunięta.

Walentynkowy mural Banksy'ego zwracał uwagę na przemoc domową. Został zniszczony po kilku godzinach

Walentynkowy mural Banksy'ego zwracał uwagę na przemoc domową. Został zniszczony po kilku godzinach

14 lutego 2023, 14:32
Aktualizacja: 14 lutego 2023, 16:39
Aktualizacja:
Autor:
az
Źródło:
BBC

Miała być romantycznym akcentem na święto zakochanych, jednak dla niektórych stanowi symbol przemijania. Walentynkowa ławeczka ustawiona na Placu Artystów w Kielcach według części mieszkańców wygląda jak nagrobek. "Miłość aż po grób" - żartują kielczanie. - Mieszkańcy zobaczyli na początku półprodukt, ustawiony tam ze względów organizacyjnych na kilka dni przed otwarciem wystawy - tłumaczy sam autor ławeczki.

"Miłość aż po grób". Ta walentynkowa ławeczka niektórym przypomina nagrobek

"Miłość aż po grób". Ta walentynkowa ławeczka niektórym przypomina nagrobek

14 lutego 2023, 17:18
Autor:
Bartłomiej
Plewnia
Źródło:
tvn24.pl

Oksytocyna bywa nazywana "hormonem miłości" lub "przytulania" ze względu na rolę, jaką odgrywa w funkcjonowaniu więzi międzyludzkich. Wyniki nowego badania podważają jednak przekonanie, że ma ona kluczowe znaczenie dla przywiązania romantycznego. Przynajmniej w przypadku jednego gatunku zwierząt.

Czy to "hormon miłości" sprawia, że się zakochujemy? Wyniki nowych badań

Czy to "hormon miłości" sprawia, że się zakochujemy? Wyniki nowych badań

14 lutego 2023, 17:11
Autor:
wac//az
Źródło:
Stanford University School of Medicine, Neuron, tvn24.pl

Janet Yang, nowa prezeska Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, na spotkaniu z nominowanymi przyznała, że reakcja organizacji na zachowanie Willa Smitha podczas ubiegłorocznej gali oscarowej była "niewystarczająca".

"Zawiedliśmy na całej linii". Wraca widmo skandalu sprzed roku

"Zawiedliśmy na całej linii". Wraca widmo skandalu sprzed roku

14 lutego 2023, 17:57
Autor:
kob/kg
Źródło:
"The Hollywood Reporter", tvn24.pl

Walentynki czy też Dzień Zakochanych - jak określany jest 14 lutego - to nie tylko imprezy, czas spędzany poza domem. To również dobra okazja, aby z ukochaną osobą obejrzeć dobry film. Tym bardziej, że tych o miłości nie brakuje. Kinowe romanse to niekoniecznie ckliwe melodramaty czy mało śmieszne, przewidywalne komedie romantyczne klasy B. Miłość na ekranie pokazywana była w najróżniejszy sposób. Reporter tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona w swoim cyklu "Wybór Wrony" przypomina najciekawsze filmowe historie miłosne XXI wieku. 

"Wybór Wrony": 10 najciekawszych filmów o miłości na walentynkowy wieczór

"Wybór Wrony": 10 najciekawszych filmów o miłości na walentynkowy wieczór

14 lutego 2023, 17:53
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona//az
Źródło:
tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl