Президент: ми, що незабаром в розпорядженні України буде ціла бронетанкова бригада

Президент Анджей Дуда разом із віце-прем’єр-міністром, головою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком відвідали Свєнтошув у Нижній Сілезії, де українські військові проходять навчання на "Леопардах".

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- Ми хочемо, щоб зібралася ціла бронетанкова бригада. Сподіваємося, що найближчим часом ця бригада буде повністю в розпорядженні України, - сказав президент.

У понеділок президент Анджей Дуда та віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак відвідали 10-ту бронетанкову бригаду в Свєнтошуві в Нижній Сілезії, де оглянули навчання українських танкістів, а також зустрілися з польськими інструкторами та українськими вояками.

Під час виступу президент зазначив, що на прохання президента України Володимира Зеленського та української сторони польська сторона вирішила передати Україні роту танків "Леопард", щоб "Україна могла протистояти російському наступу".

Президент: ми сподіваємося, що незабаром в розпорядженні України буде ціла бронетанкова бригада

- Ми закликали наших союзників, просили їх також виділити Україні танки "Леопард" та інші в рамках компоненту допомоги, ми хочемо, щоб зібралася ціла бронетанкова бригада, ми отримали позитивну відповідь від союзників, - сказав він і перерахував, які країни вирішили передати танки.

- Сподіваємося, що найближчим часом ця бронетанкова бригада буде повністю в розпорядженні України, - сказав він.

За його словами, передання танків важливе для зміцнення українських сил і для того, щоб Україна могла протистояти очікуваному наступу Росії.

Президент про "таку собі бронетанковк коаліцію для України"

Президент зазначив, що навчання триватимуть понад місяць, а їх учасники пройдуть весь цикл підготовки. Він розповів, що з польськими співпрацюють солдати-інструктори з Канади та Норвегії. Він додав, що спільними зусиллями "такої бронетанкової коаліції для України" є не лише збір техніки, а й навчання українських військових, щоб вони були "підготовлені та змогли рушити проти російської навали".

- Ми з прем’єром із задоволенням спостерігаємо за тим, як нашим інструкторам, співпрацюючи з колегами з Канади та Норвегії, вдається проводити тут заняття і як швидко засвоюють знання українські воїни, досвідчені танкісти, які приїхали сюди прямо з фронту, "схоплюють", як то кажуть, що це взагалі - керувати цими набагато сучаснішими засобами, такими як танки "Леопард". І тут є абсолютна впевненість, що того циклу підготовки, який для них передбачено, достатньо, щоб добре підготувати їх до служби на цих танках, - сказав президент.

- Ми також повадимо союзницьку діяльність не лише забезпечуючи українців зброєю, не лише завозячи гуманітарну допомогу в Україну, не лише тим, що ми поляки, мої земляки, приймаємо їх у своїх домівках, що ми даємо їм роботу, але що приїжджають сюди українські солдати для того, щоб самовдосконалюватися, щоб краще захищати свою Батьківщину з використанням західної техніки за стандартами НАТО, - зазначив Анджей Дуда.

Він додав, що військові також вчаться користуватися польською технікою, зокрема зенітними установками Piorun та гаубицями Krab.

Блащак: навколо танків для України утворюється коаліція

Маріуш Блащак нагадав, що 11 січня у Львові президент Дуда озвучив концепцію створення коаліції країн, які мають танки Leopard, для підтримки української сторони, а після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Польща розпочала її формування.

- Я домовився зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, що польська сторона зосередиться на створенні коаліції країн, які мають танки Leopard 2A4, а Німеччина створить коаліцію країн, які мають танки Leopard 2A6, - пояснив очільник міністерства. національної оборони.

Він додав, що з цього приводу вже відбулося кілька відеоконференцій і зустрічей.

- Можу прямо сказати, що ця коаліція формується. Зокрема, Канада вже поставила до Польщі танки, на яких тренуються українські військові з канадськими інструкторами, – сказав він.

- Чекаємо норвезькі танки. Також є прогрес в переговорах з іспанською стороною, тобто власниками танків Leopard 2A4, - додав віце-прем'єр.

Блащак також повідомив, що у вівторок, цього разу в Брюсселі, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує підтримку - групи країн навіть ширшого формату, ніж Північноатлантичний альянс.

Він додав, що учасники зустрічі говоритимуть про оснащення Збройних сил України цими танками.

- Зараз найбільший виклик для нас - запчастини до цих танків. Це завдання, яке ми ставимо перед оборонною промисловістю Німеччини, - повідомив він, додавши, що у вівторок буде говорити про це зі своїм німецьким колегою.

Блащак: Військо Польське посилюється

Блащак також нагадав, що цього року перші танки Abrams надійдуть до Війська Польського і "таким чином заповнять прогалини, які виникли внаслідок дарування" польської військової техніки Україні.

- Тож Військо Польське міцніє і Військо Польське розвивається, - резюмував шеф Міноборони та запевнив, що польська влада й надалі послідовно зміцнюватиме Військо Польське, а також «підтримувати Україну, бо вільна Україна – це вільна Польща».

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl