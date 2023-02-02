Президент Литви: креслять багато червоних ліній.  НАТО має перетнути їх і постачати Україні зброю

2 lutego 2023, 10:54
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Ukraińskie wojsko ćwiczy odparcie ofensywy w obwodzie zaporoskim
Ukraińskie wojsko ćwiczy odparcie ofensywy w obwodzie zaporoskim
Reuters
Reuters Ukraińskie wojsko ćwiczy odparcie ofensywy w obwodzie zaporoskim

Президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю литовському телебаченню заявив, що країни НАТО повинні припинити "малювати червоні лінії" і постачати Україні всю необхідну зброю.  "Важливо, щоб ми діяли без зволікань", - сказав він.

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- Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, й іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводимо не ми, західні країни, демократії, а що терористична держава Росія намагається провести їх через страх і погрози.І намагається їх нав’язати, - сказав президент Литви.

Науседа: Важливо, щоб ми діяли без зволікань

Науседа зазначив, що у випадку України вже перейдено кілька "червоних ліній".  

- Я не тільки про танки.  Раніше статус кандидата в ЄС для України був і табуцованою темою, і червоною лінією, я це добре пам’ятаю.  Навіть коли почалася війна, німці спочатку категорично сказали, що надсилатимуть лише бронежилети, шоломи та інше, але не зброю.  Але ця червона лінія також була перейдена досить давно, - сказав литовський президент.

- Цей Рубікон пройдено, тому я сподіваюся, що ця червона лінія, якщо вона дійсно є, а я думаю, що вона є тільки в наших головах - щодо ракет великої дальності та винищувачів - теж буде пройдена.  Важливо, щоб ми діяли без зволікань, - сказав Гітанас Науседа.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OLEG PETRASYUK/PAP/EPA

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1 lutego 2023, 15:39
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Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najpopularniejszą stacją informacyjną w styczniu 2023 roku w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. "Fakty" TVN pozostają natomiast najchętniej oglądanym programem informacyjnym. Pozycję lidera wśród portali stacji telewizyjnych utrzymuje w kolejnym miesiącu także tvn24.pl.

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TVN24, "Fakty" TVN i tvn24.pl na czele. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

1 lutego 2023, 16:22
Autor:
red.
Źródło:
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Autor:
tas/kab
Źródło:
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Autor:
tas/kab
Źródło:
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Niekorzystnie zmieniła się struktura spożycia napojów alkoholowych, choć ogólnie pijemy nieco mniej - wynika z najnowszego raportu "Alkohol w Polsce". Model picia znowu przesuwa się z zachodniego w kierunku wschodniego, polegającego na częstszym sięganiu po mocne alkohole spirytusowe - ostrzegają eksperci.

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Raport "Alkohol w Polsce": przesuwamy się w kierunku wschodniego modelu picia alkoholu

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