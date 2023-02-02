Президент Литви: креслять багато червоних ліній.  НАТО має перетнути їх і постачати Україні зброю

Президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю литовському телебаченню заявив, що країни НАТО повинні припинити "малювати червоні лінії" і постачати Україні всю необхідну зброю. "Важливо, щоб ми діяли без зволікань", - сказав він.

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- Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, й іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводимо не ми, західні країни, демократії, а що терористична держава Росія намагається провести їх через страх і погрози.І намагається їх нав’язати, - сказав президент Литви.

Науседа: Важливо, щоб ми діяли без зволікань

Науседа зазначив, що у випадку України вже перейдено кілька "червоних ліній".

- Я не тільки про танки. Раніше статус кандидата в ЄС для України був і табуцованою темою, і червоною лінією, я це добре пам’ятаю. Навіть коли почалася війна, німці спочатку категорично сказали, що надсилатимуть лише бронежилети, шоломи та інше, але не зброю. Але ця червона лінія також була перейдена досить давно, - сказав литовський президент.

- Цей Рубікон пройдено, тому я сподіваюся, що ця червона лінія, якщо вона дійсно є, а я думаю, що вона є тільки в наших головах - щодо ракет великої дальності та винищувачів - теж буде пройдена. Важливо, щоб ми діяли без зволікань, - сказав Гітанас Науседа.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl