Президент: коли ми почнемо ставитися до звірства як до чогось нормального, це буде перемога "русского мира"

1 grudnia 2022, 21:34
Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP
Fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy podczas otwarcia szczytu OBWE
Fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy podczas otwarcia szczytu OBWETVN24
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TVN24Fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy podczas otwarcia szczytu OBWE

Будь-які мирні переговори мають відбуватися за згодою української влади. Можлива угода, яка будь-яким чином визнавала б територіальні загарбання Росії, була б бомбою, закладеною під європейську систему безпеки, - заявив президент Анджей Дуда, відкриваючи саміт Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Лодзі. Зустріч триватиме два дні.

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Президент Анджей Дуда взяв участь у відкритті дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі, підбиваючи підсумки цьогорічного польського головування в організації. До Лодзі приїхало 200 делегатів із понад 50 країн. Під час зустрічі обговорюватиметься, зокрема: війна в Україні та її вплив на європейську безпеку.

- Вперше після закінчення Другої світової війни ми маємо справу з таким кричущим збройним актом проти принципів, з якими ми всі добровільно погодилися, щоб запобігти вибуху нової війни в Європі, - сказав Дуда. Він нагадав, що "мир, рівність і співпраця були тими ідеями, згідно з якими ми мали вести діалог та діяти у нашому регіоні".

Він зазначив , що "сьогодні ми чітко бачимо, на жаль, як одна з держав-членів - Росія - брутально порушила всі ці принципи".

 - Без сумніву, сьогодні це злочинна держава, з чиєю політикою не можна погоджуватися і чиїм словам не можна вірити, - наголосив Дуда.

Президент звернув увагу присутніх на "сплановане послідовне руйнування російською армією критичної цивільної інфраструктури з метою спричинення гуманітарної катастрофи". 

- Не можна звикати до цього, не можна, поминаючи це, перейти до порядку денного, - сказав він.

Prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w EuropiePAP/Roman Zawistowski

- Неможливо перейти до порядку денного повз сплановані вбивства мирних жителів чи викрадення українських дітей, яких потім вивозять у глиб Росії. Не можна допустити, щоб демографічна політика в будь-якій країні світу проводилася таким чином, тому що, по суті, дітей викрадають, щоб покращити демографічну ситуацію в Росії, - зазначив польський президент.

Як підкреслив, він боїться, що коли "ми почнемо ставитися до російського звірства як до чогось нормального, це буде рівнозначно перемозі ідеї, того, що називається "русский мир" і означає жорстокість, агресію, війну, бідність і смерть".

- Тобто, антицінності, проти яких ми погодилися співпрацювати, щоб побудувати Європу та світ, де поважають свободу особистості та життя людини, - зазначив він.

Президент про "бомбу, закладену під систему безпеки"

Анджей Дуда підкреслив, що війна Росії проти України довела, що ОБСЄ "нездатна гарантувати мир, якщо її діяльність саботується зсередини організації агресором, який не дотримується принципів, які ми прийняли і яких дотримуємося".

- Впродовж останнього року польського головування ми намагалися знайти вирішення безпекової кризи, спричиненої Москвою, використовуючи всі можливі механізми ОБСЄ. На жаль, можливостей організації в політичному та військовому вимірі, треба це собі чітко сказати, насправді недостатньо, (...) тому що вони ґрунтуються на добрій волі та співпраці сторін, які у конфлікті, - зазначив Дуда. За його словами, "у ситуації, коли конфлікт викликаний агресивними діями держави-члена, організація, як виявляється, не в змозі досягти мирного врегулювання".

За словами Дуди, російське вторгнення в Україну є викликом для кожної країни-учасниці ОБСЄ. 

- Разом ми повинні показати, що цінності та принципи, які ми виробили десятиліття тому, все ще діють і ми досі їх дотримуємося. Це абсолютна необхідність. У 21 столітті немає згоди на злочинну агресію. Немає згоди на порушення гуманітарного права, на навмисні напади на цивільну інфраструктуру та довкілля. Такої згоди немає і не може бути ні зараз, ні в майбутньому, - заявив президент.

Zbigniew Rau i Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w ŁodziPAP/Roman Zawistowski

- Також ми не погодимося на будь-яку угоду, яка б санкціонувала примусову зміну кордонів у Європі. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за добровільної згоди української влади. Лише самі українці мають право приймати рішення про майбутнє своєї країни. Немає сумніву, що можлива угода, яка будь-яким чином визнавала або приймала б військову та територіальну здобич Росії, насправді була б бомбою, закладеною під європейську систему безпеки, яка рано чи пізно має вибухнути, - сказав він.

Рау: в мить, коли Росія напала на Україну наше відчуття безпеки зникло

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау під час відкриття засідання наголосив, що "в ту мить, коли Росія почала військову агресію в Україні, наше відчуття безпеки зникло".

- Але я впевнений, що цю величезну діру в нашому відчутті безпеки, в нашій довірі можна залатати", - сказав він.

Міністр зазначив, що ми живемо у "часи випробувань".

- Світ, за який важко боролися, був згвалтований і розтоптаний одностороннім вибором і діями, скерованими проти загальних правил, якв ми розробляли і плекали десятиліттями, - сказав Рау.

За його словами, робота в ОБСЄ вимагає, аби ми трималися нашого компаса та орієнтирів, які ми отримали в Гельсінкі, у Парижі та на багатьох інших конференціях. Він зазначив, що як голова ОБСЄ він перейнявся захистом принципів організації та захистом її ресурсів. 

- А саме інституцій, діяльності, проектів і, зрештою, також досягнень, - додав він.

"Іншого курсу я не міг вибрати", - підкреслив Рау. 

- Ми керувалися і керуємося духом Гельсінкських угод. Наша ініціатива поновлення діалогу задля безпеки Європи бере початок з цієї, власне, філософії, - сказав міністр.

- Однак, - додав він, - розрив між нашими прагненнями та нинішнім станом справ збільшується, досягаючи точки неповернення через імперські амбіції російського керівництва. Ці амбіції не залишали місця для переговорів. Російський план полягав у тому, щоб повернутися до війни, і так воно і сталося, - наголосив Збігнєв Рау.

Zbigniew RauRoman Zawistowski/PAP/EPA

У середу він заявив, що "саміт ОБСЄ стане завершенням цього найважчого року в історії організації". 

- Цей рік був таким складним, тому що не вдалося досягти консенсусу між країнами-учасницями, - визнав Рау.

Боррель: ми дамо більше мільйона євро на розмінування України

У саміті ОБСЄ в Лодзі бере участь голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 

- Я приїхав на засідання ОБСЄ, щоб взяти участь у засудженні російської агресії проти України. Це порушення як міжнародного права, так і правил ОБСЄ. Росія принесла війну в Європу, - сказав він перед початком засідання.

Глава дипломатії ЄС заявив, що в Європі необхідно будувати новий порядок безпеки, оскільки нинішній повністю зруйнований Росією. Він також заявив про необхідність притягнути до відповідальності тих, хто розв'язав війну, і повідомив, що Євросоюз тісно співпрацює з українською прокуратурою для збору доказів злочинів, скоєних в Україні.

Боррель, який також є заступником голови Єврокомісії, відгукнувся на зроблене у середу звернення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо створення спеціального суду для російських злочинів. Як пояснив шеф дипломатії ЄС, ця пропозиція повинна буде знайти якнайширшу підтримку також в ООН. Європейська Комісія також підтримує дії, вжиті в рамках розслідування російських злочинів Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

У своїй промові голова дипломатії ЄС акцентував увагу на відбудові України після війни та отримання для цього коштів. Боррель підкреслив, що ціна відновлення України буде дуже високою. За словами політика, ЄС наразі арештував майже 20 мільярдів євро, що належать олігархам і людям, які підтримують Кремль.

Posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE w ŁodziPAP/Roman Zawistowski

- Окрім того контролюємо близько 300 мільярдів євро фінансових ресурсів Центрального банку Росії. Ця сума має бути спрямована на відбудову України. Я також зустрінуся зі своїми колегами-міністрами, і ми вивчимо всі правові варіанти, щоб переконатися, що Росія заплатить за руйнування, яких вона завдає Україні, – сказав він. Боррель також повідомив, що Євросоюз надасть додатковий 1 мільйон євро на проведення операції розмінування в Україні.

Жозеп Боррель додав, що необхідно вивчити юридичні можливості передачі заблокованих російських резервів на відновлення України.

Саміт ОБСЄ в Лодзі

Під час саміту Польща символічно передасть головування в ОБСЄ міністру закордонних справ Північної Македонії Буяру Османі, який головуватиме в ОБСЄ у 2023 році.

Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації в ОБСЄ. Країну на саміті представлятиме постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич. Білорусь має бути представлена ​​на тому ж рівні, хоча спочатку її мав представляти голова білоруського МЗС Володимир Макей. Однак у суботу виявилося, що міністр раптово помер.

Того ж дня в йогодругій половині Жозеп Боррель зустрінеться у Варшаві з віце-прем’єр-міністром і міністром національної оборони Маріушем Блащаком, а ввечері візьме участь у дебатах "Виграючи війну, захистити мир: підтримка України з боку ЄС", організованих Польським інститутом міжнародних відносин. У п’ятницю, 2 грудня, Жозеп Боррель відвідає 1-й саперний полк у Бжегу.

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Autor:asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Roman Zawistowski

Andrzej Duda
OBWE
Łódź
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