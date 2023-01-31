Президент Джо Байден та представники адміністрації США про його поїздку до Польщі

Наразі жодна поїздка президента Джо Байдена не запланованп і не затверджена, - повідомили кореспонденту "Фактів" TVN Марціну Вроні представники адміністрації США. Минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що Байден розглядає поїздку до Європи приблизно до першої річниці російської агресії в Україні, можливим пунктом призначення є Польща. У понеділок Байден заявив журналістам, що їде до Польщі, але не знає, коли.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Про те, що Джо Байден розглядає можливість поїздки до Європи в першу річницю збройного вторгнення Росії в Україну, а серед можливих місць призначення - Польща, повідомили 26 січня NBC News і CNN. "Мета, за словами джерел, полягає в тому, щоб використати цей момент, щоб привернути увагу до опору України жорстокому нападу Росії та підтвердити солідарність Сполучених Штатів з українським народом, оскільки конфлікт переходить у нову фазу", - повідомляла NBC.

Джо Байден PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Тоді представники американської адміністрації повідомили кореспонденту TVN Марціну Вроні, що "наразі розглядаються різні ідеї та плани щодо того, як відзначити річницю, але поки що нічого не узгоджено і жодних рішень не прийнято".

Байден про візит до Польщі

У понеділок Джо Байден повернувся до Вашингтона з Балтимора. Перед Білим домом журналісти запитали його щодо планів, про які повідомляли ЗМІ. У відповідь президент підтвердив, що відвідає Польщу, хоча додав, що не знає, коли саме.

Представники американської адміністрації повідомили кореспонденту "Фактів" TVN Марціну Вроні, що "на даний момент ніякої поїздки президента не запланована і не затверджена".

Останній візит президента США до Польщі відбувся через місяць після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді Байден виступив із промовою у дворі Королівського замку у Варшаві, в якій заявив, що Володимир Путін "не може залишатися при владі".

Минулого тижня Байден оголосив, що США передадуть Україні 31 танк M1 Abrams. За його словами, для України будуть закуплені танки, кількість яких відповідає одному українському батальйону, їх доставка триватиме "місяці", але незабаром розпочнеться навчання українських танкістів.

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: Reuters, tvn24.pl, PAP