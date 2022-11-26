Президент: якщо німці не погодяться на виїзд батарей Patriot в Україну, цей захист треба прийняти нам

26 listopada 2022, 20:06
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24, PAP
Prezydent: najlepiej byłoby gdyby systemy Patriot znalazły się na terytorium Ukrainy
Prezydent: najlepiej byłoby gdyby systemy Patriot znalazły się na terytorium UkrainyTVN24
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TVN24Prezydent: najlepiej byłoby gdyby systemy Patriot znalazły się na terytorium Ukrainy

- З військової точки зору було б найкраще, якби для захисту в т.ч. польської території системи Patriot були розташовані на певній відстані від польського кордону на території України, - заявив президент Анджей Дуда в п'ятницю в Каунасі. Пізніше того ж дня він опублікував запис у Twitter, у якому заявив, що "якщо Німеччина не погодиться на відправлення батарей в Україну, то цей захист потрібно прийняти нам". "Пропозиція, висунута Варшавою, є предметом обговорення міністрами", - повідомила в п'ятницю речниця німецького уряду.

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Президента Анджея Дуду, який разом із президентами Литви, Латвії та Румунії брав участь у міжнародній конференції про майбутнє Європи в Каунасі (Литва), запитали про пропозицію Німеччини передати Польщі системи протиракетної оборони Patriot і чи польська сторона спробує переконати німецьких партнерів розмістити ці комплекси в Україні?

- З військової точки зору, звичайно, було б найкраще, якби для захисту в тому числі й польської території ці ракети були розташовані на певній відстані від польського кордону на території України. Тоді вони дійсно найефективніше захищали б і допомагали боронити і Україну, і Польщу, - сказав Дуда.

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Він додав, що "рішення про їхнє розміщення має ухвалити сторона, яка має ці ракети, пускові установки, всю систему, і якою в даному випадку є німецька сторона, наші союзники по НАТО".

- Відтак нашим союзникам доведеться прийняти це рішення. Як президент Польщі я можу сказати лише те, що я хочу, щоб територія Польщі була максимально захищена, - сказав він. 

- Для мене це очевидна справа, моїм обов’язком як Президента Польської Республіки є захист, насамперед, польських громадян і польської території, - заявив Дуда.

Президент: якщо німці не погодяться, то Patriot треба прийняти нам

У другій половині дня президент висловився у справі Patriot у соцмережах. У записі, опублікованому в Twitter, він повторив, що "з багатьох точок зору було б добре, якби батареї Patriot були розташовані на певній відстані від польського кордону, тому що тоді вони захищали б територію Польщі, наших громадян і частину України". Водночас він зазначив, що "якщо Німеччина не погоджується відправити батареї в Україну, цей захист маємо прийняти ми".

У наступному записі президент додав, що "можна відправити в Україну батареї Patriot без обслуги з НАТО. Україна про це давно просила". "Без сумніву там погодяться на умову, щоб вони були розміщені так, щоб також захищати країну НАТО, наприклад Польщу", - зазначив він. За словами президента, таке рішення можливе. "Але якщо на це немає згоди, нехай будуть в нас і нас захищають", - додав Дуда.

System PatriotMARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Уряд у Берліні: переговори щодо польської пропозиції тривають

Влада Німеччини також виступила із заявою з цього приводу.

 - Уряд Німеччини підтримує пропозицію про постачання систем ППО Patriot до Польщі, а висунута Варшавою пропозиція про передачу систем Patriot Україні обговорюється міністрами, - сказала в п'ятницю речниця німецького кабінету.

Речник Міноборони Німеччини підкреслив, що "передавання Україні систем Patriot має бути узгоджене з партнерами по НАТО через інтегровану протиповітряну оборону Альянсу".

Дуда в Литві: ми стоїмо поруч з Україною і за Україну

Після зустрічі президентів Польщі, Литви, Латвії та Румунії в Каунасі, лідери взяли участь у спільному прес-брифінгу. На конференції Дуда підкреслив, що народи Центральної Європи є "частиною європейської культури, в її широкому розумінні, культури Заходу та християнської культури".

- Ми завжди були частиною Європи і були частиною великої європейської спільноти, незалежно від того, як розгорталися звивини історії протягом останньої тисячі років. Тому ми сьогодні тут, коли Росія напала на Україну саме тому, що Україна хоче бути частиною Європи - вільної, незалежної, демократичної, - сказав президент.

- Сьогодні ми всі - ми, президенти країн Центральної Європи, стоїмо за Україну і з Україною, і ми підтверджуємо це не лише на словах, не лише через заяви, але також (...) через допомогу, у широкому розумінні, яку щодня несемо в Україну і захисникам України, - сказав Дуда.

Він додав, що Польща підтримує Україну відтоді, як на неї напала Росія, і підтримуватиме її надалі. 

- Ми є частиною вільного світу і, як і інші нації Центральної Європи (...), ми глибоко віримо, що кожна європейська нація має право на самовизначення (...), (...) нація України має таке ж право, - наголосив Дуда. Він також зазначив, що якщо український народ хоче, щоб його країна була частиною Європейського Союзу та НАТО, він має на це право. 

- І це право має гарантувати міжнародна спільнота, - сказав польський президент.

Andrzej DudaPAP/Radek Pietruszka

Блащак: розміщення Patriot на заході України корисне для безпеки

Під час військових навчань TUMAK-22 у Плосічні поблизу Сувалок віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак у своєму виступі торкнувся питання німецьких "патріотів" та їх дислокації.

- Розміщення німецьких пускових установок Patriot в Україні корисне для безпеки південно-східної частини нашої країни. Тому що ракетна безпека на заході України також означає безпеку на сході Польщі. (...) Все залежить від часу реакції. "Патріоти", дислоковані на сході Польщі, зможуть збивати ракети, які перетинатимуть польський кордон, а ця трагічна подія, яка сталася 15 листопада, сталася всього за кілька кілометрів від українського кордону. Ця ракета пролетіла через територію Польщі за декілька секунд, – сказав Блащак.

Як він додав, "це недостатній час, щоб ефективно її збити". 

- І, знову таки, збити таку ракету над територією України означало б вступ Польщі у війну, а ми цього не хочемо. Розміщення "Патріотів" на заході України підвищує безпеку як Західної України, так і Польщі, - зазначив він.

Глава Міноборони: посилення обороноздатності України означає послаблення тенденції, пов'язаної з появою чергової міграційної хвилі

– Ще один аргумент – це загроза блекауту, яка має місце в Україні. Інтенсивний ракетний обстріл України по електростанціях та іншим об’єктам критичної інфраструктури спричиняє відсутність доступу до електроенергії. Як наслідок, через зиму це спричинить чергову хвилю біженців, і з точки зору як безпеки України, так і безпеки Польщі і всієї Європи краще, щоб чергової хвилі біженців не було. Посилення протиракетної оборони України означає послаблення цих тенденцій, - також зазначив глава Міноборони.

Політик також повідомив, що в травні вже велися дискусії щодо передачі Україні систем Patriot. 

- Були заклики, аби США теж надали Україні таку зброю. Більше того, хочу наголосити, що президент України неодноразово просив такої підтримки. (...) За таку форму підтримки української сторони виступив і голова комітету з європейських справ німецького Бундестагу, - сказав Блащак.

Віце-прем'єр також прокоментував тезу про те, що німецькі Patriot є "надто технологічно просунутими системами, щоб їх передавати Україні". 

- По-перше, німецькі "Патріоти" - це стара версія, 1980-х років, тому не можна сказати, що вони технологічно просунуті. То польські "Патріоти" дійсно технологічно просунуті, і це справді їх остання версія, - сказав він, зазначивши, що Україні уже передали багато обладнання, "набагато більш технологічно складного", ніж німецькі "Патріоти".

Уряд про системи Patriot

Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для посилення безпеки повітряного простору Польщі. Про це в неділю заявила глава міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Спочатку в понеділок Маріуш Блащак, віце-прем'єр-міністр і голова міністерства оборони, заявив, що "із задоволенням прийняв пропозицію".

Після розмови з міністром оборони Німеччини він повідомив, що "підтвердив готовність" розмістити пускові установки на кордоні з Україною. "Версію системи ще потрібно визначити, а також як швидко вони до нас дійдуть і як довго будуть стояти", - додав віце-прем'єр-міністр.

У середу ввечері Блащак опублікував запис у Twitter, у якому повідомив, що "попросив німецьку сторону, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні та розміщені на західному кордоні". Це сталося через кілька годин після публікації інтерв’ю, в якому голова ПіС Ярослав Качинський сказав, що його "власна, особиста точка зору" полягає в тому, що "для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали це обладнання українцям, навчили українські підрозділи", за умови, що батареї будуть розміщені на заході України.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Tagi:
Ukraina
Rosja
Andrzej Duda
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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