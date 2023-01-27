Президент і прем'єр-міністр України дякують Польщі за рішення передати додаткові танки. "Цього разу у ворога немає шансів"

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю подякував Польщі за рішення передати Україні 60 польських танків. "Як і 160 років тому ми разом, але цього разу у ворога немає жодних шансів", - написав він у Twitter польською мовою. У такому ж тоні висловився і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Президент України Володимир Зеленський у Twitter написав польською мовою звернення, в якому подякував президенту Анджею Дуді, прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому, міністру оборони Маріушу Блащаку, керівнику Бюро національної безпеки (BBN) Яцеку Сєвєрі та польському народу. "Дякую за такі важливі рішення передати Україні 60 польських танків, з яких 30 - це знамениті PT-91 Twardy, а також 14 машин Leopard 2. Як 160 років тому (під час Січневого повстання - ред.) ми разом, але цього разу ворог не має шансів. Разом переможемо!", - написав він.

У подібному тоні у п'ятницю висловився і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Знамениті Leopard 2 і PT-91 Twardy посилять наші збройні сили. Я вдячний прем’єр-міністру Моравецькому та всьому польському народу за потужну підтримку України на шляху до перемоги", - наголосив глава уряду у Twitter.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у четвер в інтерв'ю канадському телебаченню CTV, що "Польща була першою країною, яка передала Україні 250 танків".

- Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків ПТ-91, а також 14 танків Leopard 2, - додав він і підкреслив, що у Росії може бути кілька тисяч танків, а за деякими даними - навіть 15 тисяч.

- Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми повинні бути дуже відкритими і наполегливими в нашій підтримці, - додав Моравецький.

У середу уряд Німеччини оголосив про поставку в Україну танків Leopard 2. Берлін також видасть відповідні дозволи країнам-партнерам, зокрема Польщі, яка хоче швидко передати Києву танки Leopard 2 зі своїх ресурсів.

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Autor:red.

Źródło: PAP