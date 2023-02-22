Президент Джо Байден зустрівся у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден зустрівся у вівторок у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду. У заяві йдеться, що американський лідер "підтвердив рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності Молдови".

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден зустрівся у вівторок у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду. У заяві йдеться, що американський лідер "підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови".

У повідомленні додано, що Байден підкреслив постійну підтримку США, що має на меті допомогти Молдові зміцнити її політичне та економічне здоров’я, включаючи програму демократичних реформ та енергетичну безпеку, а також подолати наслідки війни Росії з Україною.

Президент Молдови Майя Санду та президентське подружжя Польщі під час виступу Джо Байдена у Варшаві PAP/Kalbar

Президент Молдови: Росія планує державний переворот

13 лютого президент Молдови Май Санду заявила, що Росія має план повалення прозахідної влади в країні.

Росія неофіційно підтримує сепаратистське Придністров'я, розташоване в межах Молдови, де торік сталася низка інцидентів. Їхньою метою, за тодішньою оцінкою влади в Кишиневі, була спроба дестабілізувати ситуацію в країні. Серед них вибухи на радіовежі в придністровському місті Маяк поблизу українського кордону.

Mołdawia i Naddniestrze PAP

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl