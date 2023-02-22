Президент Джо Байден зустрівся у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду
Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден зустрівся у вівторок у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду. У заяві йдеться, що американський лідер "підтвердив рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності Молдови".
Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден зустрівся у вівторок у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду. У заяві йдеться, що американський лідер "підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови".
У повідомленні додано, що Байден підкреслив постійну підтримку США, що має на меті допомогти Молдові зміцнити її політичне та економічне здоров’я, включаючи програму демократичних реформ та енергетичну безпеку, а також подолати наслідки війни Росії з Україною.
Президент Молдови: Росія планує державний переворот
13 лютого президент Молдови Май Санду заявила, що Росія має план повалення прозахідної влади в країні.
Росія неофіційно підтримує сепаратистське Придністров'я, розташоване в межах Молдови, де торік сталася низка інцидентів. Їхньою метою, за тодішньою оцінкою влади в Кишиневі, була спроба дестабілізувати ситуацію в країні. Серед них вибухи на радіовежі в придністровському місті Маяк поблизу українського кордону.
Źródło: PAP, tvn24.pl
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