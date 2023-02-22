Президент Джо Байден зустрівся у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду

22 lutego 2023, 13:08
Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Joe Biden: Kijów stoi mocny, stoi dumnie, stoi wyprostowany. A przede wszystkim stoi wolny
Joe Biden: Kijów stoi mocny, stoi dumnie, stoi wyprostowany. A przede wszystkim stoi wolny
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Joe Biden: Kijów stoi mocny, stoi dumnie, stoi wyprostowany. A przede wszystkim stoi wolny

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден зустрівся у вівторок у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду. У заяві йдеться, що американський лідер "підтвердив рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності Молдови".

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Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден зустрівся у вівторок у Варшаві з президентом Молдови Майєю Санду. У заяві йдеться, що американський лідер "підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови".

У повідомленні додано, що Байден підкреслив постійну підтримку США, що має на меті допомогти Молдові зміцнити її політичне та економічне здоров’я, включаючи програму демократичних реформ та енергетичну безпеку, а також подолати наслідки війни Росії з Україною.

Президент Молдови Майя Санду та президентське подружжя Польщі під час виступу Джо Байдена у ВаршавіPAP/Kalbar

Президент Молдови: Росія планує державний переворот

13 лютого президент Молдови Май Санду заявила, що Росія має план повалення прозахідної влади в країні.

Росія неофіційно підтримує сепаратистське Придністров'я, розташоване в межах Молдови, де торік сталася низка інцидентів. Їхньою метою, за тодішньою оцінкою влади в Кишиневі, була спроба дестабілізувати ситуацію в країні.  Серед них вибухи на радіовежі в придністровському місті Маяк поблизу українського кордону.

Mołdawia i NaddniestrzePAP
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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Kalbar

Joe Biden
USA
Maia Sandu
Mołdawia
Pozostałe wiadomości

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu telewizji CNN. Przypomniał, że 23 lutego 2022 roku, kilka godzin przed inwazją, był jeszcze w Kijowie. Samochodem dojechał do granicy Polski "praktycznie w ostatniej chwili". - Potem zaraz spadły rosyjskie pociski - opowiadał prowadzącej rozmowę Christiane Amanpour. Wspomniał też słowa, jakie usłyszał tamtego dnia na pożegnanie od Wołodymyra Zełenskiego: "Andrzej, nie wiem, czy się jeszcze zobaczymy".

Andrzej Duda dla CNN: praktycznie w ostatniej chwili dojechaliśmy do polskiej granicy, zaraz potem spadły rosyjskie pociski

Andrzej Duda dla CNN: praktycznie w ostatniej chwili dojechaliśmy do polskiej granicy, zaraz potem spadły rosyjskie pociski

22 lutego 2023, 12:17
Autor:
adso,
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Źródło:
CNN

Prezydent USA Joe Biden w środę spotka się z personelem amerykańskiej ambasady w Warszawie. Na popołudnie zaplanowany jest szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki z dodatkowym udziałem Bidena oraz szefa NATO Jensa Stoltenberga. Po godzinie 17 wywiadu TVN24 udzieli prezydent Andrzej Duda. W tvn24.pl relacjonujemy wizytę Joe Bidena w Polsce oraz wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Najpierw spotkanie z personelem ambasady, później szczyt B9. Kolejny dzień wizyty Bidena w Polsce

Najpierw spotkanie z personelem ambasady, później szczyt B9. Kolejny dzień wizyty Bidena w Polsce

22 lutego 2023, 5:43
Aktualizacja: 22 lutego 2023, 13:40
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Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Ukraińskie wojska miały przeprowadzić we wtorek późnym wieczorem zmasowany atak rakietowy na rosyjskie pozycje na okupowanych terenach Donbasu - powiadomił portal stopcor.org. Data ataku jest pierwszą rocznicą uznania przez Rosję samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Portal Ukraińska Prawda informuje z kolei o udanym ataku na magazyn amunicji w okupowanym przez Rosjan Mariupolu przeprowadzonym w środowy poranek.

Seria eksplozji w Mariupolu. Doniesienia o ukraińskich atakach w Donbasie

Seria eksplozji w Mariupolu. Doniesienia o ukraińskich atakach w Donbasie

22 lutego 2023, 12:10
Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
PAP, Ukraińska Prawda

- Zawieszenie przez Putina ostatniego traktatu nuklearnego ze Stanami Zjednoczonymi jest atakiem na międzynarodową kontrolę zbrojeń – powiedział Dmytro Kułeba, ukraiński minister spraw zagranicznych, komentując wystąpienie prezydenta Rosji. Wycofanie się Rosji z traktatu New START wzbudziło zaniepokojenie całego świata.

Putin zawiesza udział w traktacie New START. "Udaje, że ma sytuację pod kontrolą"

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Autor:
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/ prpb
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Bloomberg: Amerykanie przekazali Ukrainie bomby JDAM-ER

Bloomberg: Amerykanie przekazali Ukrainie bomby JDAM-ER

22 lutego 2023, 10:20
Autor:
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Źródło:
PAP

Biały Dom poinformował, że prezydent USA Joe Biden spotkał się we wtorek w Warszawie z prezydent Mołdawii Maią Sandu. W komunikacie napisano, że amerykański przywódca "potwierdził silne poparcie USA dla suwerenności i integralności terytorialnej Mołdawii".

Prezydent Joe Biden spotkał się w Warszawie z prezydent Mołdawii Maią Sandu

Prezydent Joe Biden spotkał się w Warszawie z prezydent Mołdawii Maią Sandu

22 lutego 2023, 5:26
Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Przychody firm, które testowały czterodniowy tydzień pracy, wzrosły średnio o 35 procent rok do roku - podano w wynikach programu pilotażowego w Wielkiej Brytanii. Zmniejszyła się także liczba absencji w pracy. Pracownicy poinformowali, że obniżył się ich poziom wypalenia zawodowego, mogą też lepiej łączyć pracę z życiem towarzyskim. Program był prowadzony w drugim półroczu 2022 roku.

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Autor:
mb/ToL
Źródło:
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Autor:
pk/tok
Źródło:
tvn24.pl

W środę, która jest ostatnim dniem wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, mieszkańcy Warszawy powinni spodziewać się utrudnień - informuje stołeczny ratusz. Przed godziną 12 zamknięte dla ruchu zostało Krakowskie Przedmieście. Kilka minut później w Alejach Jerozolimskich i na Marszałkowskiej wstrzymano tramwaje, autobusy oraz ruch samochodowy. Służby oczekują na przejazd kolumny z amerykańską delegacją.

Joe Biden w Warszawie. Zamknięte ulice i most, w centrum nie jeżdżą tramwaje

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22 lutego 2023, 6:39
Aktualizacja: 22 lutego 2023, 13:01
Aktualizacja:
Autor:
dg/gp
Źródło:
PAP/tvnwarszawa.pl

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały z amerykańskim Westinghouse umowę na prace przedprojektowe w sprawie elektrowni jądrowej. - Ta umowa czyni ten projekt jeszcze bardziej możliwym - podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Prezes spółki PEJ Tomasz Stępień mówił, że to kamień milowy. - Z fazy koncepcyjnej wchodzimy w fazę przedprojektową, przygotowawczą - wyjaśnił, zapowiadając, że jeszcze w tym roku ma zostać podpisana pierwsza umowa na projektowanie elektrowni. Ma ona powstać w województwie pomorskim.

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Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Podpisano ważną umowę

22 lutego 2023, 10:38
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

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Wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Generał Stróżyk: musimy przygotować się do długofalowej wojny, zwiększyć produkcję

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Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
TVN24

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Czym jest Bukaresztańska Dziewiątka? Joe Biden spotka się dziś w Warszawie z jej członkami

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Autor:
kgo//az
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Najnowszy bilans strat rosyjskiej armii

Najnowszy bilans strat rosyjskiej armii

22 lutego 2023, 13:55
Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP

Rosja przeprowadziła test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat (Satan II), który prawdopodobnie zakończył się niepowodzeniem. Doszło do tego w okolicach wizyty prezydenta Joe Bidena w Ukrainie - podaje stacja CNN, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników zaznajomionych ze sprawą.

CNN: Rosjanom prawdopodobnie nie wyszedł test pocisku balistycznego Satan II

CNN: Rosjanom prawdopodobnie nie wyszedł test pocisku balistycznego Satan II

22 lutego 2023, 7:42
Autor:
akr/adso
Źródło:
CNN

Na oficjalnym profilu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena pojawiły się w nocy dwa wpisy, w których amerykański przywódca dziękuje prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Polakom. Biden dołączył do nich fotografie, na których ściska dłoń polskiego prezydenta, macha do słuchaczy swojego przemówienia w Arkadach Kubickiego czy uśmiecha się do zdjęcia otoczony dziećmi trzymającymi flagi Polski, USA i Ukrainy.

Joe Biden dziękuje i publikuje zdjęcia

Joe Biden dziękuje i publikuje zdjęcia

22 lutego 2023, 10:11
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl

Zdaniem przewodniczącego niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Władimir Putin nie jest zainteresowany rozwiązaniem pokojowym wojny w Ukrainie. Jak ocenił Bruno Kahl, rosyjski prezydent szuka rozstrzygnięcia w walce i liczy przewagę, by dyktować pokój na swoich warunkach. Ostrzega również przed możliwą, zdecydowanie szerszą mobilizacją.

Szef niemieckiego wywiadu: Moskwa może zdecydować się na szerszą mobilizację. Nawet milion ludzi

Szef niemieckiego wywiadu: Moskwa może zdecydować się na szerszą mobilizację. Nawet milion ludzi

22 lutego 2023, 7:41
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
PAP

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Autor:
adso
Źródło:
PAP

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wac//am
Źródło:
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2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

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22 lutego 2023, 9:28
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

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Hitowa "Sukcesja" już wiosną na antenie TVN. Kiedy premiera serialu?

Hitowa "Sukcesja" już wiosną na antenie TVN. Kiedy premiera serialu?

21 lutego 2023, 12:18
Autor:
pb//am
Źródło:
tvn.pl, HBO Max

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Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl