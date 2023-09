Президент Дуда в Раді безпеки ООН: з моменту російського вторгнення ми живемо в епоху непевності

czytaj dalej

Władze zawsze wykorzystują potencjał, który mają do dyspozycji, po to, żeby się wspomóc. Tak jest zawsze, tak było i prawdopodobnie dalej tak będzie - ocenił w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną prezydent Andrzej Duda. W kontekście tegorocznej kampanii wyborczej zapewnił, że mamy w Polsce pluralizm mediów. Prezydent odniósł się też do interwencji policji wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej oraz do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica".