Президент Дуда в Раді безпеки ООН: з моменту російського вторгнення ми живемо в епоху непевності

Президент Анджей Дуда під час відкритих дебатів щодо України в Раді Безпеки ООН заявив, що "24 лютого 2022 року є датою, коли світ, яким ми його знали досі, незворотно змінився". Він додав, що після російського вторгнення "ми живемо в епоху непевності".

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Польський президент був одним із кількох десятків лідерів і голів делегацій, які виступили в середу на дебатах у Раді безпеки ООН. Головним промовцем став президент України Володимир Зеленський, який запропонував низку реформ системи ООН, зокрема механізм подолання Генеральною Асамблеєю вето постійних членів Ради та превентивні санкції щодо країн, які здійснюють агресію. У дебатах також взяли участь, серед інших: очільник дипломатії США Ентоні Блінкен, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров.

- З точки зору мого регіону, 24 лютого 2022 року - це дата, коли незворотньо змінився світ, який ми знали досі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало визначальним моментом у геополітиці, трансформуючи всю європейську безпеку та руйнуючи самі основи нашої міжнародної системи, - сказав президент Дуда.

- Ця стратегічна зміна не є чимось тимчасовим. Ми живемо в нову еру непевності, - додав президент.

Анджей Дуда у Раді безпеки ООН UN Web TV

Дуда: Імперіалістична Росія сама себе дискредитує як члена міжнародного співтовариства

Анджей Дуда заявив, що коли Росія зайняла місце постійного члена Ради замість СРСР, вона погодилася взяти на себе більшу відповідальність за захист міжнародної безпеки та фундаментальних принципів ООН. Натомість, зазначив президент Польщі, вона вирішила свідомо розтоптати ці норми і робить це досі.

- Від повітряних атак на критичну інфраструктуру до загострення світової продовольчої кризи шляхом блокування торговельних шляхів та руйнування української портової інфраструктури. Від спричинення екологічної катастрофи через підрив дамби в Новій Каховці до бомбардування об’єктів культурної спадщини в українських містах, - перелічував президент Дуда.

- Ці огидні дії в поєднанні з постійним запереченням міжнародного порядку, включаючи Статут ООН, доводять, що імперіалістична Росія дискредитує сама себе як члена міжнародного співтовариства", - сказав він. Дуда звинуватив Москву в зловживанні правом вето. Він підкреслив, що світ не може бути пасивним.

Дуда: не можна допустити, щоб винуватці міжнародних злочинів уникли покарання

- Якщо ми сьогодні не вчинимо солідарних дій для захисту фундаментальних цінностей міжнародного права, завтра може бути пізно, - закликав президент. Дуда також висловився за створення спеціального трибуналу для розгляду російських злочинів і міжнародного механізму відшкодування шкоди Україні.

- Не можна допустити щоб винуватці міжнародних злочинів не повинні залишатися безкарними. Їх мають судити компетентні суди. Це має бути нашим імперативом для забезпечення тривалого миру в майбутньому, сказав він.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP