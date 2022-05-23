Президент Дуда в Києві. Він виступив у Верховній Раді, зустрівся з президентом Зеленським

Президент Анджей Дуда зустрівся у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше польський лідер виступив із посланням до Верховної Ради України. - Тільки Україна має право приймати рішення про своє майбутнє. «Нічого про тебе без тенбе», - заявив він. З промовою в українському парламенті виступив також Зеленський. - Наші народи - брати. Наші країни - сестри. Ми родичі. І між нами немає ні кордонів, ні бар’єрів. Між народами, українським і польським, їх немає давно, - сказав Президент України.

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У Києві Анджея Дуду супроводжують, серед інших, шеф президентського Бюро міжнародної політики Якуб Кумох і голова Бюро національної безпеки Павел Солох. Раніше польський лідер виступив із посланням до Верховної Ради України, де його зустріли оплесками депутати.

Andrzej Duda powitany gromkimi brawami w Radzie Najwyższej Ukrainy TVN24

Дуда у Верховній Раді: вільний світ сьогодні має обличчя України

«Сьогодні я перебуваю в прекрасному, гордому Києві, столиці вільної, незалежної, демократичної України, яка вже майже 90 днів героїчно протидіє варварській агресієї», – сказав президент, виступаючи в українському парламенті.

Він нагадав, що здійснив візит до Києва 23 лютого, за день до початку російського вторгнення, щоб підтримати Україну та її народ, а також переконатися, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті. У середині квітня президент Дуда знову відвідав українську столицю, щоб поговорити про допомогу Україні.

- Під час того візиту до Києва я також був у Бородянці та Ірпені. Я на власні очі бачив сліди злочину, безмірність людського нещастя, страждання, біль, розтрощені будинки, неймовірну трагедію вашого народу, - сказав він.

- Знаю, які страшні вчинки чинили варвари-загарбники в Бучі та інших місцях. За це вони мають відповідати перед міжнародними трибуналами. Це необхідно, якщо хочемо, щоб світ був справедливим і вільним, - заявив Дуда.

За його словами, «незважаючи на великі руйнування, незважаючи на страшні злочини, великі страждання, які щодня переживає український народ, російські загарбники вас не зламали».

– Вони зазнали невдачі, і я твердо вірю, що ніколи їм це не вдасться. Нині хочу це сказати щосили: вільний світ сьогодні має обличчя України, - сказав президент.

Він подякував за честь виступити у місці, де, за його словами, «б’ється серце вільної, незалежної та демократичної України». Президент підкреслив, що це великий привілей і відзнака, яку він сприймає як великий жест дружби щодо Польщі та поляків.

Анджей Дуда PAP/Jakub Szymczuk/KPRP

Дуда: Українці сьогодні в Польщі не біженці, це наші гості

Президент Дуда виступив у Верховній Раді у присутності Президента України Володимира Зеленського та українських політиків.

- Звертаюся до ваших солдатів. Українських воїнів, які воюють у Збройних силах України, Нацгвардії, підрозділах територіальної оборони, героїчних захисників Маріуполя, а також тих, хто зараз в російській неволі, та тих, хто чинить запеклий опір нападникам по всій лінії фронту - ви герої України, але ви також герої Польщі, Європи та всього світу. Дякуємо від усього серця, - сказав Дуда, - прийміть нашу велику повагу!

– Дякую вам від усього серця, від імені польського народу, дякую вам за ваш опір, за вашу жертовність, за вашу відвагу, за вашу любов до волі й вітчизни. Це вона стане джерелом вашої перемоги. Ми твердо в це віримо, - сказав Дуда.

– Шановні українські друзі, я хотів би, щоб ви знали, що ваші родичі, дружини, батьки, діти, онуки, ті мільйони людей, які змушені були виїхати з України до Польщі, рятуючись від трагедії війни, сьогодні в нашій країні не є біженцями, вони наші гості, - сказав президент

Він запевнив, що українці, які втекли до Польщі від війни, в нашій країні – у безпеці.

- Коли ви так хоробро боретеся за незалежність своєї країни, вони в польських домівках в безпеці і зможуть безпечно повернутися на батьківщину після перемоги над російським загарбником, - сказав Дуда. - Я вірю, що так воно й буде!

Анджей Дуда також нагадав слова Президента України Володимира Зеленського про те, що поляків і українців разом понад 80 мільйонів і що разом ми сильніші.

- Ми не повинні змарнувати цей шанс, - сказав Дуда.

Президент: Україна показала, що вона здатна протистояти імперській Росії

Дуда наголосив, що український народ уже три місяці героїчно бореться за безпечне майбутнє з російським загарбником. Він зазначив, що багато країн, експерти та світові ЗМІ прогнозували, що для Росії це буде швидка і переможна війна, а Київ впаде за три дні.

- Більшої помилки вони не могли припуститися. Він не впав ні за три дні, ні за 33 дні, ні за 53 чи 83 дні, і не впаде. Не впаде, я в цьому не маю жодного сумніву, - заявив Дуда.

А ще президент звернув увагу на те, що більшість держав евакуювали свої посольства з Києва, а посол Польщі Бартош Ціхоцький залишився на місці.

- Він був тут з вами і під час бомбардування, і під час нападу на Київ, і він тут зі мною. Дякую, пане посол, за належне представництво Річпосполитої, - сказав президент.

Дуда відзначив, що перемоги в боях за Київ і Харків і героїчна оборона Маріуполя назавжди записані на сторінках історії.

- Ніхто цього не зітре. Україна показала цілому світу, що може протистояти імперській Росії. Адже ніхто в це не вірив, а це сталося і відбувається. Росія не досягла повністю жодної зі своїх стратегічних цілей, зазнала колосальних втрат і зазнає їх увесь час. Це великий успіх української держави, українських Збройних сил, української влади та всього народу, - сказав президент.

president.gov.ua

Дуда: вороги не зможуть нас посварити

- Вороги багато разів намагалися нас посварити, налаштувати один проти одного. Сьогодні також намагаються, лякаючи поляків українцями та українців поляками. Використовуючи болючі теми з нашого спільного минулого, з нашої історії, але це їм не вдасться. Ми надто добре знайомі з цими методами. Ми знаємо, що напруженість у польсько-українських відносинах служить лише чужим інтересам, а нам, полякам та українцям, - шкодять, - наголосив президент.

За його словами, обидва народи пов'язують "довгі століття історії - величної, але в багатьох моментах і дуже важкої".

– Ми зробили багато помилок, за які заплатили високу ціну. Про це в Україні, у Львові, говорив великий поборник польсько-українського поєднання та примирення Папа Іван Павло ІІ, - сказав президент.

Він нагадав слова Папи, сказані під час паломництва до Львова про те, що «завдяки очищенню історичної пам’яті всі будуть готові поставити те, що об’єднує, вище ніж те, що роз’єднує, аби разом будувати майбутнє, яке спирається на взаємну повагу, братній спільноті, братерській співпраці та справжній солідарності».

- Нині, більше ніж будь-коли, ми разом реалізовуємо цей послання і маємо продовжувати його втілювати на основі правди та взаємоповаги, - наголосив президент.

Анджей Дуда Kancelaria Prezydenta

«Тільки Україна має право вирішувати, яким буде її майбутнє»

– Сьогодні не ви, а західний світ проходить перевірку на те, чи вартий він довіри, чи дійсно його цінності щось значать. Якщ о заради «святого спокою», економічних інтересів чи політичних амбіцій Україною пожертвують, хоча б сантиметром її території та шматочком суверенітету, це буде величезним ударом не лише для українського народу, а й для всієї західної спільноти. Я в цьому не сумніваюся, - заявив Президент Дуда, звертаючись до українських парламентарів.

- Саме час і ваше майбутнє покажуть, чи основи західного світу, такі цінності, як демократія, права людини та солідарність - лише красиво звучать, але перед лицем жорстокої реальності нічого не значать, чи вони дійсно щось означають. Ми не повинні допустити, щоб вони перетворилися на порожні слова, ми не повинні допустити цього, це велика відповідальність Заходу перед Україною, це велика відповідальність міжнародної спільноти перед вашим народом і вашою державою», - додав він.

Як підкреслив президент, після Бучі, Бородянки та Маріуполя не може бути повернення до формули "business as usual" з Росією.

- Чесний світ не може цього зробити, повертаючись до порядку денного повз злочини, агресію, порушення основних прингципів, - сказав Анджей Дуда.

Президент Дуда підкреслив, що «західний світ згуртувався навколо України».

- Велика заслуга в тому Сполучених Штатів, їх керівництва з боку президента Джо Байдена. У ситуації справжньої загрози підтвердився той факт, що світ і надалі потребує сильного американського лідерства. Я говорю це в місці, з якого видно, що нам потрібно більше Америки в Європі як у військовому, так і в економічному плані, — заявив президент.

Він зазначив, що "на жаль, останнім часом в Європі лунають голоси, які тривожать, бо вимагають від України поступитися вимогам Путіна".

- Хочу сказати чітко. Тільки Україна має право вирішувати, яким буде її майбутнє. Тільки Україна має право приймати рішення щодо себе, - сказав він.

Анджей Дуда заявив, що "світ, міжнародна спільнота повинні вимагати від Росії повного виходу з території України, припинення порушення міжнародного права".

- Не може бути мови про переговори і рішення за спиною України. Нічого про вас без вас. Абсолютно. То залізне правило. І нехай так і залишиться, - наголосив він.

«Це Росія зруйнувала Україну і саме Росія повинна за це заплатити»

Президент запевнив, що Польща підтримає Україну на шляху до членства в Євросоюзі. Підкреслив, що місце вільної і демократичної України – в об’єднаній Європі. Він визнав також, що дуже хотів би, аби Україна долучилася до Ініціативи Тримор’я, завдяки чому це утворення буде значно потужнішим.

Президент заявив про активну участь у відбудові України з воєнних руїн.

- Потрібні спеціальні кошти на відбудову. Я буду говорити про це найближчими днями зі світовими лідерами на саміті в Давосі (Всесвітній економічний форум), - пообіцяв він.

Президент також заявив, що Україну потрібно відбудовувати насамперед за рахунок агресора, бо «такі вимоги історичної справедливості».

- За рахунок Російської Федерації, яка вторглася в Україну, руйнує будинки в Україні, нищить українську промисловість, забирає український врожай, вбиває людей в Україні. Її потрібно відбудовувати в першу чергу за рахунок військових репарацій, на це слід спрямувати заморожені в західних банках російські валютні резерви, а вони величезні, - сказав він.

- Це Росія зруйнувала Україну, і саме Росія має за це заплатити, – заявив Дуда.

– Україна виграє війну, подолає труднощі і буде відбудована ще кращою аніж була до російської агресії. Я в цьому впевнений. Хай живе вільна, суверенна і незалежна Україна, хай живе Польща! – проголосив президент.

Дуда: Я не заспокоюся, поки Україна не стане членом Європейського Союзу

Анджей Дуда сказав, що Польща підтримує і буде підтримувати Україну. - Особисто я не заспокоюсь, поки Україна не стане членом Європейського Союзу в повному розумінні цього слова, - сказав Дуда у зверненні до Верховної Ради України. Він додав, що його велике бажання і мрія – «і як президента Річпосполитої, і просто як людини – це те, щоб ми могли будувати спільне майбутнє разом».

– Дуже важливо не тільки для нас, але, перш за все, для наступних поколінь, для наших дітей, для наших онуків (...) якою далі, у наступні віки буде наша частина Європи і як люди зможуть тут жити - вірю, що як вільні, щасливі, самоврядні, такі, що будують майбутнє, розвиваються, можуть реалізувати свої прагнення, - сказав він.

Президент нагадав, що Польща була першою країною, яка визнала незалежність України у 1991 році. За його словами, у 1992 році "наші перші президенти - тоді вже повністю незалежних країн - підписали договір про співпрацю і добросусідство".

- Але сьогодні, я гадаю, можна з упевненістю сказати, що історичний момент заново формує наші відносини. Це ті факти, про які я говорив і які, напевно, ніхто не зможе заперечити. Сьогодні настав час - на моє глибоке переконання - для нового польсько-українського договору про добросусідство, - сказав Дуда.

Він додав, що цей договір мав би увібрати все «що ми побудували разом у наших відносинах, хоч би за останні місяці».

- Нинішня війна показала, наскільки недостатньою є мережа автомобільного, залізничного та інфраструктурного сполучення, що з’єднує наші держави. Настав час надолужити ці затримки. Польсько-український кордон має об’єднувати, а не розділяти, - сказав президент і додав, що "це має бути нашою великою метою на даний момент".

- Нехай одним з постійних символів наших відносин буде швидкісна залізниця, яка з’єднає Київ з Варшавою. Ми побудуємо її разом. Я вірю, що ми зможемо це зробити найближчими роками, – сказав він.

Президент Анджей Дуда – перший лідер іноземної держави, який виступив в українському парламенті з початку війни.

Зеленський у Верховній Раді: одного дня стало зрозуміло, що всі протиріччя між нашими народами не мають значення

Після виступу у Верховній Раді Анджея Дуди слово взяв Володимир Зеленський.

- Гість у хату - Бог у хату. Це польська приказка, якою я вітаю у Києві нашого гостя, друга і брата президента Польської республіки Анджея Дуду. Ця народна мудрість означає, що кожен гість - Божа благодать. І це те ставлення, згідно з яким поляки з початку війни між Росією та Україною прихистили мільйони наших громадян – жінок, дітей, старих та всіх інших, у двері яких 24 лютого постукали зовсім інші гості. Гості, яких ми ніколи не хотіли приймати, але які мають інші прислів’я та народну мудрість, - почав Зеленський, зазначивши, що Росія доводить цю «іншість» вже 88 днів.

- 88 днів божевілля: їхні ракети, бомби та снаряди влучають в будинки, школи, лікарні, музеї, театри, храми і навіть кладовища. У той же час, сам того не усвідомлюючи, 24 лютого Росія знищила ще щось. Це своєрідне «сховище» минулих конфліктів між Україною та Польщею. Одного дня стало зрозуміло, що всі ці протиріччя не мають сенсу перед обличчям такої загрози. Загрози виживанню наших націй. Ми з Анджеєм шукали справжнього порозуміння між нашими народами, ми разом розбирали це «сховище». На спільному кордоні ми планували спорудити пам’ятник примирення», - сказав Зеленський.

Анджей Дуда, Володимир Зеленський Twitter/Kancelaria Prezydenta

Він зазначив, що Україна та Польща обрали один шлях.

- Ми навчилися розрізняти ворогів і цінувати друзів. Цінувати і поважати один одного. Час, про який мріяли Єжи Ґедройць та Богдан Осадчук, настав (...). Сьогодні ми з Анджеєм розуміємо один одного з півслова. Наші парламенти, уряди та наші народи загалом розуміють один одного як ніколи. І не має значення кирилиця чи латиниця, не важливо, як ми пишемо «свобода» і «незалежність». Важливо, щоб і українці, і поляки говорили те саме, - відзначив український президент, додавши, що зараз його країна захищає не лише себе, а й всю Європу.

- Поляки це знають, цінують, поважають і допомагають Україні не з ввічливості, а як брати та союзники, які пам’ятають слова Леха Качинського про те, хто може бути наступним. Це не про страх. Це про готовність зустрітися з ворогом і відбити його. Тому, наприклад, ми так само дивимося на санкції проти Росії. Ми знаємо, що не можна застосовувати напівзаходи, коли агресію потрібно зупинити, - наголосив він.

Зеленський: єдність наших народів має залишатися незмінною

- Польща є одним із лідерів не лише в підтримці нашої держави, а й у захисті санкцій, необхідних, щоб змусити Росію до миру та у переконуванні інших у цій необхідності. Переважна більшість поляків підтримує ембарго на енергоносії з Росії. Це лише один із проявів, але наскільки важливий, що ми однаково бачимо політичний фронт у цій війні. Вірю, що керівництво Польщі допоможе на європейському рівні закріпити те, що наші народи вже розуміють, - наголосив Зеленський.

Він також закликав дбати про єдність польського та українського народів. - Єдність наших народів має залишатися незмінною. Ніхто не має права порушувати цю єдність ні зараз, ні в майбутньому. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі Євробачення. Український і польський народи нагородили один одного 12 балами - сьогодні і назавжди», - сказав він.

Потім він подякував усім полякам за підтримку, надану його країні та співвітчизникам під час війни.

- Дякую всім полякам за підтримку. Я хочу звернутися до всіх з цієї трибуни. Нехай це почує кожне воєводство, повіт і ґміна, підтримка і допомога яких відчувається в кожній області, місті, селі, в кожній громаді України. (...) Майже всі наші міста є містами-побратимами Польщі. Наші народи теж брати. Наші країни - сестри. Ми родичі. І між нами немає ні кордонів, ні бар’єрів. Між українським і польським народами їх вже давно немає, - додав він.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Окремо Зеленський подякував Сейму Польської республіки за прийнятий закон про допомогу громадянам України.

- Це безпрецедентне рішення, згідно з яким наші громадяни, які були змушені переїхати до Польщі через російську агресію, отримають майже ті самі права та можливості, що й громадяни Польщі. Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичне обслуговування та соціальне забезпечення. Це великий крок і жест великої душі, на який здатний лише великий друг України, – підкреслив Зеленський.

Він запевнив, що цей крок не залишиться без взаємності з боку України. – Найближчим часом я представлю до Верховної Ради України подібний – дзеркальний – проект. Не дай Боже, щоб польські громадяни коли-небудь потребували всіх цих привілеїв за таких умов, за умов війни. (...) І я впевнений, що український парламент підтримає цей закон – швидко і переконливою більшістю, – запевнив Володимир Зеленський.

Промову Президента України опублікував у Facebook заступник керівника його Офісу Андрій Сибіга.

Спільна прес-конференція Зеленського та Дуди

Після промов у Верховній Раді президенти України та Польщі виступили на спільній прес-конференції.

Зеленський назвав недільний візит Анджея Дуди до Києва "історичним".

- У такий історичний момент - це історична спільність між нашими державами, історичне поєднання наших народів, історична підтримка України з боку Польщі, історична підтримка людей, які внаслідок цієї війни були змушені виїхати на дружню землю Польщі і були прийняті там як свої, - сказав Зеленський.

Це також "демонстрація сили у відповідь на агресію Путіна", - додав він.

- Україна захищає не лише своє право на свободу, а й права та свободи кожної європейської держави, - аргументував він. - Міцність наших відносин будується саме через такі спроби, а не в підписаних угодах, угод ми можемо підписати ще багато, - зазначив Зеленський. Він заявив, що "йти цим шляхом з Польщею - велика честь для нас".

Зеленський повідомив, що після виступів у Верховній Раді він і президент Дуда провели робочу зустріч.

- Ми обговорили низку істотних і важливих справ щодо зміцнення української армії. Ми вдячні Польщі, тому що Польща відіграла особливу роль у посиленні поставок до нашої країни, - сказав він. – Ніхто так, як наші польські друзі, не знає, що Україна є частиною Європи, – стверджував він.

Президент Дуда наголосив, що «війна не закінчена, це факт, люди постійно гинуть».

- Це війна такого масштабу, якого світ не бачив багато років, - підкреслив він. І зазначив, що майже три місяці Росія не досягла повністю жодної зі своїх стратегічних цілей.

– Насправді ця війна – це просто поразка Росії, – оцінив Дуда.

Він закликав весь світ направити військову допомогу Україні.

- Перевага противника все ще величезна, – зазначив він. Водночас польський президент наполягав, що світ може сприяти мирному завершенню війни лише за допомогою санкцій.

- Ми повинні знайти спосіб зупинити Росію, - сказав він.

Спільна прес-конференція Зеленського та Дуди TVN24

Повітряна тривога під час виступів президентів

Під час виступів президентів Польщі та України, Анджея Дуди та Володимира Зеленського у Верховній Раді України у неділю, російська армія запустила ракети в бік Києва. Депутати пішли в сховище, - повідомив один із них Роман Грищук.

"Під час виступів Зеленського і Дуди у Верховній Раді по Києву було запущено російські ракети. Зараз депутати в укритті. Повітряна тривога", - написав Грищук.

Заступниця голови ВР: Президент Дуда виступив із історичною промовою

Виступ президента Польської республіки прокоментувала в неділю у Facebook заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк. "Президент сестринської Польщі Анджей Дуда виступив з історичною промовою у Верховній Раді! Його зустріли оплесками вдячності за всю щиру підтримку та допомогу, яку Польща надала українському народу від початку великого російського вторгнення", - написала Кондратюк.

«Він процитував Франка про дух «що тіло рве до бою», говорив про нашу єдність і відповідальність, подякував ЗСУ за захист Європи, сказавши, що героїчна оборона Маріуполя назавжди увійде в історії», - повідомила політикиня.

Анджей Дуда наголосив, - за словами Кондратюк, - що Україна обов'язково стане членом Європейського Союзу і отримає статус кандидата. Президент Польської Республіки пообіцяв, що він та інші його колеги докладуть для цього особистих зусиль, переконуючи охоплених сумнівами лідерів Європейського Союзу дати Україні цей шанс.

«У свою чергу Президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та всій Польщі за військову та братську допомогу Україні. Він говорив про побудову нової українсько-польської історії на тлі російського вторгнення, де всі протиріччя між нашими народами належать минулому», – підкреслила Кондратюк.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl