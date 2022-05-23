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Президент Дуда в Києві. Він виступив у Верховній Раді, зустрівся з президентом Зеленським

23 maja 2022, 12:56

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Президент Дуда в Києві. Він виступив у Верховній Раді
Президент Дуда в Києві. Він виступив у Верховній РадіTVN24
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TVN24Президент Дуда в Києві. Він виступив у Верховній Раді

Президент Анджей Дуда зустрівся у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше польський лідер виступив із посланням до Верховної Ради України. - Тільки Україна має право приймати рішення про своє майбутнє. «Нічого про тебе без тенбе», - заявив він. З промовою в українському парламенті виступив також Зеленський. - Наші народи - брати. Наші країни - сестри. Ми родичі. І між нами немає ні кордонів, ні бар’єрів. Між народами, українським і польським, їх немає давно, - сказав Президент України.

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У Києві Анджея Дуду супроводжують, серед інших, шеф президентського Бюро міжнародної політики Якуб Кумох і голова Бюро національної безпеки Павел Солох. Раніше польський лідер виступив із посланням до Верховної Ради України, де його зустріли оплесками депутати.

Andrzej Duda powitany gromkimi brawami w Radzie Najwyższej Ukrainy
Andrzej Duda powitany gromkimi brawami w Radzie Najwyższej Ukrainy TVN24

Дуда у Верховній Раді: вільний світ сьогодні має обличчя України

«Сьогодні я перебуваю в прекрасному, гордому Києві, столиці вільної, незалежної, демократичної України, яка вже майже 90 днів героїчно протидіє варварській агресієї», – сказав президент, виступаючи в українському парламенті.

Він нагадав, що здійснив візит до Києва 23 лютого, за день до початку російського вторгнення, щоб підтримати Україну та її народ, а також переконатися, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті. У середині квітня президент Дуда знову відвідав українську столицю, щоб поговорити про допомогу Україні.

- Під час того візиту до Києва я також був у Бородянці та Ірпені. Я на власні очі бачив сліди злочину, безмірність людського нещастя, страждання, біль, розтрощені будинки, неймовірну трагедію вашого народу, - сказав він.

- Знаю, які страшні вчинки чинили варвари-загарбники в Бучі та інших місцях. За це вони мають відповідати перед міжнародними трибуналами. Це необхідно, якщо хочемо, щоб світ був справедливим і вільним, - заявив Дуда.

За його словами, «незважаючи на великі руйнування, незважаючи на страшні злочини, великі страждання, які щодня переживає український народ, російські загарбники вас не зламали».

– Вони зазнали невдачі, і я твердо вірю, що ніколи їм це не вдасться. Нині хочу це сказати щосили: вільний світ сьогодні має обличчя України, - сказав президент.

Він подякував за честь виступити у місці, де, за його словами, «б’ється серце вільної, незалежної та демократичної України». Президент підкреслив, що це великий привілей і відзнака, яку він сприймає як великий жест дружби щодо Польщі та поляків.

Анджей ДудаPAP/Jakub Szymczuk/KPRP

Дуда: Українці сьогодні в Польщі не біженці, це наші гості

Президент Дуда виступив у Верховній Раді у присутності Президента України Володимира Зеленського та українських політиків.

- Звертаюся до ваших солдатів. Українських воїнів, які воюють у Збройних силах України, Нацгвардії, підрозділах територіальної оборони, героїчних захисників Маріуполя, а також тих, хто зараз в російській неволі, та тих, хто чинить запеклий опір нападникам по всій лінії фронту - ви герої України, але ви також герої Польщі, Європи та всього світу. Дякуємо від усього серця, - сказав Дуда, - прийміть нашу велику повагу!

– Дякую вам від усього серця, від імені польського народу, дякую вам за ваш опір, за вашу жертовність, за вашу відвагу, за вашу любов до волі й вітчизни. Це вона стане джерелом вашої перемоги. Ми твердо  в це віримо, - сказав Дуда.

– Шановні українські друзі, я хотів би, щоб ви знали, що ваші родичі, дружини, батьки, діти, онуки, ті мільйони людей, які змушені були виїхати з України до Польщі, рятуючись від трагедії війни, сьогодні в нашій країні не є біженцями, вони наші гості, - сказав президент

Він запевнив, що українці, які втекли до Польщі від війни, в нашій країні – у безпеці.

- Коли ви так хоробро боретеся за незалежність своєї країни, вони в польських домівках в безпеці і зможуть безпечно повернутися на батьківщину після перемоги над російським загарбником, - сказав Дуда. - Я вірю, що так воно й буде!

Анджей Дуда також нагадав слова Президента України Володимира Зеленського про те, що поляків і українців разом понад 80 мільйонів і що разом ми сильніші.

- Ми не повинні змарнувати цей шанс, - сказав Дуда.

Президент: Україна показала, що вона здатна протистояти імперській Росії

Дуда наголосив, що український народ уже три місяці героїчно бореться за безпечне майбутнє з російським загарбником. Він зазначив, що багато країн, експерти та світові ЗМІ прогнозували, що для Росії це буде швидка і переможна війна, а Київ впаде за три дні.

- Більшої помилки вони не могли припуститися. Він не впав ні за три дні, ні за 33 дні, ні за 53 чи 83 дні, і не впаде. Не впаде, я в цьому не маю жодного сумніву, - заявив Дуда.

А ще президент звернув увагу на те, що більшість держав евакуювали свої посольства з Києва, а посол Польщі Бартош Ціхоцький залишився на місці.

- Він був тут з вами і під час бомбардування, і під час нападу на Київ, і він тут зі мною. Дякую, пане посол, за належне представництво Річпосполитої, - сказав президент.

Дуда відзначив, що перемоги в боях за Київ і Харків і героїчна оборона Маріуполя назавжди записані на сторінках історії.

- Ніхто цього не зітре. Україна показала цілому світу, що може протистояти імперській Росії. Адже ніхто в це не вірив, а це сталося і відбувається. Росія не досягла повністю жодної зі своїх стратегічних цілей, зазнала колосальних втрат і зазнає їх увесь час. Це великий успіх української держави, українських Збройних сил, української влади та всього народу, - сказав президент.

president.gov.ua

Дуда: вороги не зможуть нас посварити

- Вороги багато разів намагалися нас посварити, налаштувати один проти одного. Сьогодні також намагаються, лякаючи поляків українцями та українців поляками. Використовуючи болючі теми з нашого спільного минулого, з нашої історії, але це їм не вдасться. Ми надто добре знайомі з цими методами. Ми знаємо, що напруженість у польсько-українських відносинах служить лише чужим інтересам, а нам, полякам та українцям, - шкодять, - наголосив президент.

За його словами, обидва народи пов'язують "довгі століття історії - величної, але в багатьох моментах і дуже важкої".

– Ми зробили багато помилок, за які заплатили високу ціну. Про це в Україні, у Львові, говорив великий поборник польсько-українського поєднання та примирення Папа Іван Павло ІІ, - сказав президент.

Він нагадав слова Папи, сказані під час паломництва до Львова про те, що «завдяки очищенню історичної пам’яті всі будуть готові поставити те, що  об’єднує, вище ніж те, що роз’єднує, аби разом будувати майбутнє, яке спирається на взаємну повагу, братній спільноті, братерській співпраці та справжній солідарності».

- Нині, більше ніж будь-коли, ми разом реалізовуємо цей послання і маємо продовжувати його втілювати на основі правди та взаємоповаги, - наголосив президент.

Анджей ДудаKancelaria Prezydenta

 «Тільки Україна має право вирішувати, яким буде її майбутнє»

– Сьогодні не ви, а західний світ проходить перевірку на те, чи вартий він довіри, чи дійсно його цінності щось значать. Якщо заради «святого спокою», економічних інтересів чи політичних амбіцій Україною пожертвують, хоча б сантиметром її території та шматочком суверенітету, це буде величезним ударом не лише для українського народу, а й для всієї західної спільноти. Я в цьому не сумніваюся, - заявив Президент Дуда, звертаючись до українських парламентарів.

- Саме час і ваше майбутнє покажуть, чи основи західного світу, такі цінності, як демократія, права людини та солідарність - лише красиво звучать, але перед лицем жорстокої реальності нічого не значать, чи вони дійсно щось означають. Ми не повинні допустити, щоб вони перетворилися на порожні слова, ми не повинні допустити цього, це велика відповідальність Заходу перед Україною, це велика відповідальність міжнародної спільноти перед вашим народом і вашою державою», - додав він.

Як підкреслив президент, після Бучі, Бородянки та Маріуполя не може бути повернення до формули "business as usual" з Росією.

- Чесний світ не може цього зробити, повертаючись до порядку денного повз злочини, агресію, порушення основних прингципів, - сказав Анджей Дуда.

Президент Дуда підкреслив, що «західний світ згуртувався навколо України».

- Велика заслуга в тому Сполучених Штатів, їх керівництва з боку президента Джо Байдена. У ситуації справжньої загрози підтвердився той факт, що світ і надалі потребує сильного американського лідерства. Я говорю це в місці, з якого видно, що нам потрібно більше Америки в Європі як у військовому, так і в економічному плані, — заявив президент.

Він зазначив, що "на жаль, останнім часом в Європі лунають голоси, які тривожать, бо вимагають від України поступитися вимогам Путіна".

- Хочу сказати чітко. Тільки Україна має право вирішувати, яким буде її майбутнє. Тільки Україна має право приймати рішення щодо себе, - сказав він.

Анджей Дуда заявив, що "світ, міжнародна спільнота повинні вимагати від Росії повного виходу з території України, припинення порушення міжнародного права".

- Не може бути мови про переговори і рішення за спиною України. Нічого про вас без вас. Абсолютно. То залізне правило. І нехай так і залишиться, - наголосив він.

«Це Росія зруйнувала Україну і саме Росія повинна за це заплатити»

Президент запевнив, що Польща підтримає Україну на шляху до членства в Євросоюзі. Підкреслив, що місце вільної і демократичної України – в об’єднаній Європі. Він визнав також, що дуже хотів би, аби Україна долучилася до Ініціативи Тримор’я, завдяки чому це утворення буде значно потужнішим.

Президент заявив про активну участь у відбудові України з воєнних руїн.

- Потрібні спеціальні кошти на відбудову. Я буду говорити про це найближчими днями зі світовими лідерами на саміті в Давосі (Всесвітній економічний форум), - пообіцяв він.

Президент також заявив, що Україну потрібно відбудовувати насамперед за рахунок агресора, бо «такі вимоги історичної справедливості».

- За рахунок Російської Федерації, яка вторглася в Україну, руйнує будинки в Україні, нищить українську промисловість, забирає український врожай, вбиває людей в Україні. Її потрібно відбудовувати в першу чергу за рахунок військових репарацій, на це слід спрямувати заморожені в західних банках російські валютні резерви, а вони величезні, - сказав він.

- Це Росія зруйнувала Україну, і саме Росія має за це заплатити, – заявив Дуда.

– Україна виграє війну, подолає труднощі і буде відбудована ще кращою  аніж була до російської агресії. Я в цьому впевнений. Хай живе вільна, суверенна і незалежна Україна, хай живе Польща! – проголосив президент.

Дуда: Я не заспокоюся, поки Україна не стане членом Європейського Союзу

Анджей Дуда сказав, що Польща підтримує і буде підтримувати Україну. - Особисто я не заспокоюсь, поки Україна не стане членом Європейського Союзу в повному розумінні цього слова, - сказав Дуда у зверненні до Верховної Ради України. Він додав, що його велике бажання і мрія – «і як президента Річпосполитої, і просто як людини – це те, щоб ми могли будувати спільне майбутнє разом».

– Дуже важливо не тільки для нас, але, перш за все, для наступних поколінь, для наших дітей, для наших онуків (...) якою далі, у наступні віки буде наша частина Європи і як люди зможуть тут жити - вірю, що як вільні, щасливі, самоврядні, такі, що будують майбутнє, розвиваються, можуть реалізувати свої прагнення, - сказав він.

Президент нагадав, що Польща була першою країною, яка визнала незалежність України у 1991 році. За його словами, у 1992 році "наші перші президенти - тоді вже повністю незалежних країн - підписали договір про співпрацю і добросусідство".

- Але сьогодні, я гадаю, можна з упевненістю сказати, що історичний момент заново формує наші відносини. Це ті факти, про які я говорив і які, напевно, ніхто не зможе заперечити. Сьогодні настав час - на моє глибоке переконання - для нового польсько-українського договору про добросусідство, - сказав Дуда.

Він додав, що цей договір мав би увібрати все «що ми побудували разом у наших відносинах, хоч би за останні місяці».

- Нинішня війна показала, наскільки недостатньою є мережа автомобільного, залізничного та інфраструктурного сполучення, що з’єднує наші держави. Настав час надолужити ці затримки. Польсько-український кордон має об’єднувати, а не розділяти, - сказав президент і додав, що "це має бути нашою великою метою на даний момент".

- Нехай одним з постійних символів наших відносин буде швидкісна залізниця, яка з’єднає Київ з Варшавою. Ми побудуємо її разом. Я вірю, що ми зможемо це зробити найближчими роками, – сказав він.

Президент Анджей Дуда – перший лідер іноземної держави, який виступив в українському парламенті з початку війни.

Зеленський у Верховній Раді: одного дня стало зрозуміло, що всі протиріччя між нашими народами не мають значення

Після виступу у Верховній Раді Анджея Дуди слово взяв Володимир Зеленський.

- Гість у хату - Бог у хату. Це польська приказка, якою я вітаю у Києві нашого гостя, друга і брата президента Польської республіки Анджея Дуду. Ця народна мудрість означає, що кожен гість - Божа благодать. І це те ставлення, згідно з яким поляки з початку війни між Росією та Україною прихистили мільйони наших громадян – жінок, дітей, старих та всіх інших, у двері яких 24 лютого постукали зовсім інші гості. Гості, яких ми ніколи не хотіли приймати, але які мають інші прислів’я та народну мудрість, - почав Зеленський, зазначивши, що Росія доводить цю «іншість» вже 88 днів.

- 88 днів божевілля: їхні ракети, бомби та снаряди влучають в будинки, школи, лікарні, музеї, театри, храми і навіть кладовища. У той же час, сам того не усвідомлюючи, 24 лютого Росія знищила ще щось. Це своєрідне «сховище» минулих конфліктів між Україною та Польщею. Одного дня стало зрозуміло, що всі ці протиріччя не мають сенсу перед обличчям такої загрози. Загрози виживанню наших націй. Ми з Анджеєм шукали справжнього порозуміння між нашими народами, ми разом розбирали це «сховище». На спільному кордоні ми планували спорудити пам’ятник примирення», - сказав Зеленський.

Анджей Дуда, Володимир ЗеленськийTwitter/Kancelaria Prezydenta

Він зазначив, що Україна та Польща обрали один шлях.

- Ми навчилися розрізняти ворогів і цінувати друзів. Цінувати і поважати один одного. Час, про який мріяли Єжи Ґедройць та Богдан Осадчук, настав (...). Сьогодні ми з Анджеєм розуміємо один одного з півслова. Наші парламенти, уряди та наші народи загалом розуміють один одного як ніколи. І не має значення кирилиця чи латиниця, не важливо, як ми пишемо «свобода» і «незалежність». Важливо, щоб і українці, і поляки говорили те саме, - відзначив український президент, додавши, що зараз його країна захищає не лише себе, а й всю Європу.

- Поляки це знають, цінують, поважають і допомагають Україні не з ввічливості, а як брати та союзники, які пам’ятають слова Леха Качинського про те, хто може бути наступним. Це не про страх. Це про готовність зустрітися з ворогом і відбити його. Тому, наприклад, ми так само дивимося на санкції проти Росії. Ми знаємо, що не можна застосовувати напівзаходи, коли агресію потрібно зупинити, - наголосив він.

Зеленський: єдність наших народів має залишатися незмінною

- Польща є одним із лідерів не лише в підтримці нашої держави, а й у захисті санкцій, необхідних, щоб змусити Росію до миру та у переконуванні інших у цій необхідності. Переважна більшість поляків підтримує ембарго на енергоносії з Росії. Це лише один із проявів, але наскільки важливий, що ми однаково бачимо політичний фронт у цій війні. Вірю, що керівництво Польщі допоможе на європейському рівні закріпити те, що наші народи вже розуміють, - наголосив Зеленський.

Він також закликав дбати про єдність польського та українського народів. - Єдність наших народів має залишатися незмінною. Ніхто не має права порушувати цю єдність ні зараз, ні в майбутньому. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі Євробачення. Український і польський народи нагородили один одного 12 балами - сьогодні і назавжди», - сказав він.

Потім він подякував усім полякам за підтримку, надану його країні та співвітчизникам під час війни.

- Дякую всім полякам за підтримку. Я хочу звернутися до всіх з цієї трибуни. Нехай це почує кожне воєводство, повіт і ґміна, підтримка і допомога яких відчувається в кожній області, місті, селі, в кожній громаді України. (...) Майже всі наші міста є містами-побратимами Польщі. Наші народи теж брати. Наші країни - сестри. Ми родичі. І між нами немає ні кордонів, ні бар’єрів. Між українським і польським народами їх вже давно немає, - додав він.

Володимир Зеленськийpresident.gov.ua

Окремо Зеленський подякував Сейму Польської республіки за прийнятий закон про допомогу громадянам України.

- Це безпрецедентне рішення, згідно з яким наші громадяни, які були змушені переїхати до Польщі через російську агресію, отримають майже ті самі права та можливості, що й громадяни Польщі. Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичне обслуговування та соціальне забезпечення. Це великий крок і жест великої душі, на який здатний лише великий друг України, – підкреслив Зеленський.

Він запевнив, що цей крок не залишиться без взаємності з боку України. – Найближчим часом я представлю до Верховної Ради України подібний – дзеркальний – проект. Не дай Боже, щоб польські громадяни коли-небудь потребували всіх цих привілеїв за таких умов, за умов війни. (...) І я впевнений, що український парламент підтримає цей закон – швидко і переконливою більшістю, – запевнив Володимир Зеленський.

Промову Президента України опублікував у Facebook заступник керівника його Офісу Андрій Сибіга.

Спільна прес-конференція Зеленського та Дуди

Після промов у Верховній Раді президенти України та Польщі виступили на спільній прес-конференції.

Зеленський назвав недільний візит Анджея Дуди до Києва "історичним".

- У такий історичний момент - це історична спільність між нашими державами, історичне поєднання наших народів, історична підтримка України з боку Польщі, історична підтримка людей, які внаслідок цієї війни були змушені виїхати на дружню землю Польщі і були прийняті там як свої, - сказав Зеленський.

Це також "демонстрація сили у відповідь на агресію Путіна", - додав він.

- Україна захищає не лише своє право на свободу, а й права та свободи кожної європейської держави, - аргументував він. - Міцність наших відносин будується саме через такі спроби, а не в підписаних угодах, угод ми можемо підписати ще багато, - зазначив Зеленський. Він заявив, що "йти цим шляхом з Польщею - велика честь для нас".

Зеленський повідомив, що після виступів у Верховній Раді він і президент Дуда провели робочу зустріч.

- Ми обговорили низку істотних і важливих справ щодо зміцнення української армії. Ми вдячні Польщі, тому що Польща відіграла особливу роль у посиленні поставок до нашої країни, - сказав він. – Ніхто так, як наші польські друзі, не знає, що Україна є частиною Європи, – стверджував він.

Президент Дуда наголосив, що «війна не закінчена, це факт, люди постійно гинуть».

- Це війна такого масштабу, якого світ не бачив багато років, - підкреслив він. І зазначив, що майже три місяці Росія не досягла повністю жодної зі своїх стратегічних цілей.

– Насправді ця війна – це просто поразка Росії, – оцінив Дуда.

Він закликав весь світ направити військову допомогу Україні.

- Перевага противника все ще величезна, – зазначив він. Водночас польський президент наполягав, що світ може сприяти мирному завершенню війни лише за допомогою санкцій.

- Ми повинні знайти спосіб зупинити Росію, - сказав він.

Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji z Andrzejem Dudą
Спільна прес-конференція Зеленського та ДудиTVN24

Повітряна тривога під час виступів президентів

Під час виступів президентів Польщі та України, Анджея Дуди та Володимира Зеленського у Верховній Раді України у неділю, російська армія запустила ракети в бік Києва. Депутати пішли в сховище, - повідомив один із них Роман Грищук.

"Під час виступів Зеленського і Дуди у Верховній Раді по Києву було запущено російські ракети. Зараз депутати в укритті. Повітряна тривога", - написав Грищук.

Заступниця голови ВР: Президент Дуда виступив із історичною промовою

Виступ президента Польської республіки прокоментувала в неділю у Facebook заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк. "Президент сестринської Польщі Анджей Дуда виступив з історичною промовою у Верховній Раді! Його зустріли оплесками вдячності за всю щиру підтримку та допомогу, яку Польща надала українському народу від початку великого російського вторгнення", - написала Кондратюк.

 «Він процитував Франка про дух «що тіло рве до бою», говорив про нашу єдність і відповідальність, подякував ЗСУ за захист Європи, сказавши, що героїчна оборона Маріуполя назавжди увійде в історії», - повідомила політикиня.

Анджей Дуда наголосив, - за словами Кондратюк, - що Україна обов'язково стане членом Європейського Союзу і отримає статус кандидата. Президент Польської Республіки пообіцяв, що він та інші його колеги докладуть для цього особистих зусиль, переконуючи охоплених сумнівами лідерів Європейського Союзу дати Україні цей шанс.

«У свою чергу Президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та всій Польщі за військову та братську допомогу Україні. Він говорив про побудову нової українсько-польської історії на тлі російського вторгнення, де всі протиріччя між нашими народами належать минулому», – підкреслила Кондратюк.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/Kancelaria Prezydenta

Ukraina
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Wołodymyr Zełenski
Pomoc dla Ukrainy
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CNN, tvn24.pl, PAP, Reuters

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Walki od kilku tygodni skupiają się na wschodzie kraju. Były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak, analizując sytuację na froncie, zwrócił uwagę, że Rosjanie bez powodzenia starają się opanować ten region. - Zdobycze terenowe są bardzo niewielkie za cenę ogromnych strat - ocenił w TVN24. Zwrócił uwagę, że siły ukraińskie prowadzą "przemyślaną operację", która "wiąże zasadnicze siły armii rosyjskiej, wykrwawiając je bardzo mocno".

Generał Skrzypczak analizuje sytuację na froncie. "To jest przemyślana przez Ukraińców operacja"

Świat

Generał Skrzypczak analizuje sytuację na froncie. "To jest przemyślana przez Ukraińców operacja"

23 maja 2022, 10:56

Świat

Autor:
ft
Źródło:
TVN24

Ukraiński sąd skazał rosyjskiego sierżanta Wadima Szyszymarina na karę dożywotniego pozbawienia wolności za pozbawienie życia nieuzbrojonego cywila. Był to pierwszy proces rosyjskiego żołnierza oskarżonego o zbrodnie wojenne w Ukrainie.

Rosyjski żołnierz Wadim Szyszymarin skazany na dożywocie za zabicie ukraińskiego cywila

Najnowsze

Rosyjski żołnierz Wadim Szyszymarin skazany na dożywocie za zabicie ukraińskiego cywila

23 maja 2022, 12:07

Najnowsze

Autor:
ft\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

Polski Ład okazał się pełen błędów, a rządzący ostatecznie się z niego wycofali. Gdy w Sejmie i Senacie pracuje się nad nową wersją propozycji, na jaw wyszła informacja o nagrodach, jakie w resorcie finansów otrzymali urzędnicy pracujący nad Polskim Ładem. Łącznie wyniosły ponad 1,43 miliona złotych - poinformowała "Gazeta Wyborcza". Pytany o to szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że nagrody mogły być wypłacone "za ciężką pracę". - To nic innego, jak kasa dla swoich - skomentował Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Program "kasa, misiu, kasa" to jedyne, co można powiedzieć o tym bezmyślnym pomyśle dawania nagród - dodał poseł opozycji. - Jeżeli ktoś zasługuje na nagrodę, to urzędnicy, którzy w pocie czoła naprawiają to, co zepsuł Polski Ład - uznał z kolei Jarosław Gowin z Porozumienia.

Pytania o nagrody za Polski Ład. Terlecki: może to za ciężką pracę

Polska

Pytania o nagrody za Polski Ład. Terlecki: może to za ciężką pracę

23 maja 2022, 12:52

Polska

Autor:
akw//now
Źródło:
TVN24

Trzynastomiesięczna Giulia Maiano wypadła z balkonu hotelu w Szarm el-Szejk i zginęła na miejscu. Dziewczynka spędzała z rodziną wakacje w Egipcie. Miejscowa policja prowadzi dochodzenie w sprawie.

Niemowlę wypadło z ramion ojca stojącego na hotelowym balkonie. Zginęło na miejscu

Świat

Niemowlę wypadło z ramion ojca stojącego na hotelowym balkonie. Zginęło na miejscu

23 maja 2022, 14:30

Świat

Autor:
wac//az
Źródło:
Rai News, abruzzoweb-it

Jakub W. usłyszał wyrok trzech lat więzienia za śmiertelnie potrącenie sześciolatki. Będzie musiał też zapłacić rodzicom dziecka. Mężczyzna w grudniu 2021 roku wjechał na czerwonym świetle na przejście dla pieszych i śmiertelnie potrącił dziewczynkę. Był wtedy kurierem i - jak przyznał w trakcie śledztwa - zapatrzył się na telefon, bo sprawdzał trasę, gdzie miał dostarczyć paczki. Wyrok nie jest prawomocny.

"Sprawdzał trasę", wjechał na czerwonym świetle i śmiertelnie potrącił sześciolatkę. Usłyszał wyrok

Pomorze

"Sprawdzał trasę", wjechał na czerwonym świetle i śmiertelnie potrącił sześciolatkę. Usłyszał wyrok

23 maja 2022, 12:58

Pomorze

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Belgia jest pierwszym krajem na świecie, który wprowadził obowiązek 21-dniowej izolacji dla osób zakażonych małpią ospą - podały belgijskie media.

Belgia wprowadza obowiązkową izolację dla osób zakażonych małpią ospą. Jako pierwszy kraj na świecie

Najnowsze

Belgia wprowadza obowiązkową izolację dla osób zakażonych małpią ospą. Jako pierwszy kraj na świecie

23 maja 2022, 11:54

Najnowsze

Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP

W Korei Północnej odbył się pogrzeb marszałka Koreańskiej Armii Ludowej, w którym udział wziął przywódca kraju Kim Dzong Un. Dyktator wraz z innymi wysokiej rangi urzędnikami niósł trumnę. Uroczyste pożegnanie z udziałem licznych gości odbyło się mimo trwającego w kraju lockdownu i obaw o szerzenie się epidemii COVID-19.

Kim Dzong Un niósł trumnę na pogrzebie marszałka Koreańskiej Armii Ludowej

Świat

Kim Dzong Un niósł trumnę na pogrzebie marszałka Koreańskiej Armii Ludowej

23 maja 2022, 12:05

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
Reuters, NPR, PAP

Po ponad 30 latach działalności amerykańska sieć McDonald's wycofuje się w Rosji, a "złote łuki" - znak rozpoznawczy firmy - znikają z rosyjskich ulic. Firma podjęła decyzję w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

McDonald's kończy działalność w Rosji. "Złote łuki" znikają z rosyjskich ulic

Świat

McDonald's kończy działalność w Rosji. "Złote łuki" znikają z rosyjskich ulic

23 maja 2022, 14:08

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
Reuters, CNBC

Cała Europa szuka dodatkowych źródeł dostaw paliw na swoje rynki. To jest czynnik, który będzie zwiększał ryzyko, że w kolejnych tygodniach, być może przez całe wakacje, będziemy płacić więcej - powiedziała na antenie TVN24 Urszula Cieślak z BM Reflex. Zwróciła także uwagę, że jesteśmy przed szczytem sezonu wakacyjnego, co także nie wróży obniżek. Z kolei ekspert rynku paliw Dawid Czopek podkreślał, że przyczyn tak wysokiego wzrostu cen na stacjach nie da się sprowadzić do jednego czynnika.

Rekordowe ceny na stacjach. Ekspertka wskazuje na "czynnik zwiększający ryzyko"

Najnowsze

Rekordowe ceny na stacjach. Ekspertka wskazuje na "czynnik zwiększający ryzyko"

23 maja 2022, 13:39

Najnowsze

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie do uczestników Forum Ekonomicznego w Davos. Nie powinno być żadnego handlu z Rosją, trzeba wprowadzić całkowite embargo na import rosyjskiej ropy. Niezbędne jest stworzenie globalnego precedensu, który zniechęci przyszłych agresorów do użycia siły - mówił Zełenski.

Prezydent Zełenski do uczestników Forum w Davos: należy całkowicie zaprzestać handlu z Rosją

Świat

Prezydent Zełenski do uczestników Forum w Davos: należy całkowicie zaprzestać handlu z Rosją

23 maja 2022, 12:50

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
PAP, TVN24

Rada Polityki Pieniężnej będzie prawdopodobnie kontynuowała podwyższanie stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągnie pewność, że inflacja trwale się obniży - ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w przesłaniu na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, opublikowanym na portalu Obserwator Finansowy.

Glapiński o stopach procentowych: w kolejnych miesiącach będą prawdopodobnie podwyższane

Pieniądze

Glapiński o stopach procentowych: w kolejnych miesiącach będą prawdopodobnie podwyższane

23 maja 2022, 11:18

Pieniądze

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Za przygotowanie Polskiego Ładu urzędnikom w Ministerstwie Finansów przekazano pokaźne nagrody - informuje Wyborcza.biz. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że niektórzy pracownicy resortu otrzymali po 25-30 tysięcy złotych dodatku.

Nagrody za Polski Ład. Nawet 30 tysięcy złotych

Z kraju

Nagrody za Polski Ład. Nawet 30 tysięcy złotych

23 maja 2022, 10:01

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
Gazeta Wyborcza

Małpia ospa jest kuzynką ospy prawdziwej, która została wyeliminowana między innymi dzięki szczepieniom - tłumaczą lekarze i naukowcy. Ale czy istnieje szczepionka na wirusa małpiej ospy? "Jeżeli czytacie, że szczepienie przeciw ospie wietrznej chroni przed ospą małpią, jest to nieprawda" - napisał w mediach społecznościowych wirusolog, profesor Krzysztof Pyrć. Dodał, że jest inna szczepionka, która w znacznym stopniu chroni zarówno przed ospą prawdziwą, jak i małpią. Zapewnił jednocześnie, że "nie ma powodów do paniki".

Małpia ospa i szczepienie, które chroni "w znacznym stopniu". Profesor Krzysztof Pyrć wyjaśnia

Polska

Małpia ospa i szczepienie, które chroni "w znacznym stopniu". Profesor Krzysztof Pyrć wyjaśnia

23 maja 2022, 11:55

Polska

Autor:
akw//now
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 89. dzień. Ukraińska wiceminister spraw zagranicznych Emine Dżaparowa wygłosiła przemówienie w rzymskim uniwersytecie Luiss. Zaapelowała o kontynuowanie sankcji przeciwko Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski bierze w poniedziałek udział w forum ekonomicznym w Davos. Brytyjski resort obrony podał, że Rosja w ciągu trzech miesięcy wojny straciła na Ukrainie podobną liczbę żołnierzy jak ZSRR przez dziewięć lat w Afganistanie. Ulewne deszcze zamieniły Mariupol w Wenecję, zatkane kanały burzowe i ściekowe powodują wycieki wody deszczowej wraz ze skutkami rozkładu śmieci i ludzkich ciał, co zwiększa ryzyko epidemii - poinformował w poniedziałek na Telegramie doradca mera miasta Petro Andriuszczenko. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy.

Wiceszefowa MSZ Ukrainy: ceną za pokój nie może być integralność terytorialna

Świat

Wiceszefowa MSZ Ukrainy: ceną za pokój nie może być integralność terytorialna

23 maja 2022, 5:35
Aktualizacja: 23 maja 2022, 12:51

Świat

Aktualizacja:
Autor:
akr,
kz
//now
Źródło:
PAP, Reuters

Są państwa europejskie, które są państwami zasobnymi, dysponują świetnym uzbrojeniem, same produkują bardzo wysokiej jakości uzbrojenie. Ukraina tego wsparcia bardzo potrzebuje - powiedział w poniedziałek w Przemyślu prezydent Andrzej Duda po powrocie z Ukrainy. Pytany był o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który ocenił, że Norwegia "pośrednio żeruje na tym, co się dzieje" w Ukrainie.

Morawiecki mówił o "żerowaniu" Norwegii. Prezydent pytany o słowa premiera

Polska

Morawiecki mówił o "żerowaniu" Norwegii. Prezydent pytany o słowa premiera

23 maja 2022, 7:40

Polska

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP
To państwa ziemia? Już nie. Mieli "idyllę", będzie skrzyżowanie

Premium

To państwa ziemia? Już nie. Mieli "idyllę", będzie skrzyżowanie

22 maja 2022, 6:18
Bartosz
Żurawicz

Premium

Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Morgan Freeman znalazł się na zaktualizowanej liście 963 Amerykanów objętych rosyjskimi sankcjami. Kremlowi nie spodobał się fakt, że aktor zaangażował się w działania organizacji badającej kwestię rosyjskich ataków na demokrację. "Wyobraźcie sobie scenariusz filmu: były agent KGB, niezadowolony z upadku jego ojczyzny, knuje zemstę (...). I podobnie jak prawdziwy szpieg KGB potajemnie używa cyberwojny do atakowania demokracji na całym świecie (...). Tym szpiegiem jest Władimir Putin. A to nie jest scenariusz filmowy" - mówił aktor.

Morgan Freeman z zakazem wjazdu do Rosji. Czym aktor podpadł Putinowi?

Świat

Morgan Freeman z zakazem wjazdu do Rosji. Czym aktor podpadł Putinowi?

23 maja 2022, 12:44

Świat

Autor:
wac//az
Źródło:
CNN, BBC

Iran pomści śmierć pułkownika Gwardii Rewolucyjnej Sajed Chodaia - przekazał irański prezydent Ebrahim Raisi. Wojskowy elitarnych oddziałów sił zbrojnych Iranu został zastrzelony w niedzielę przed swoim domem. Jak podają miejscowe media, atak przeprowadziło dwóch uzbrojonych motocyklistów. Irański pułkownik był - według irańskiego wojska - tak zwanym obrońcą świątyń.

Irański "obrońca świątyń" zastrzelony w Teheranie. Prezydent Iranu: pomścimy wielkiego męczennika

Świat

Irański "obrońca świątyń" zastrzelony w Teheranie. Prezydent Iranu: pomścimy wielkiego męczennika

22 maja 2022, 19:54
Aktualizacja: 23 maja 2022, 11:16

Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo/kg
Źródło:
Reuters, NDTV

Mieszkaniec Poznania poinformował, że uciekł mu z mieszkania dwumetrowy wąż boa. Ogłoszenie o takiej treści zamieścił w mediach społecznościowych. "Jeżeli ktoś widział lub słyszał cokolwiek pilnie proszę o kontakt" - przekazał. Straż miejska ostrzega, by w razie spotkania z gadem nie działać na własną rękę.

Mieszkaniec Poznania szuka zaginionego węża boa. "Jeżeli ktoś widział lub słyszał cokolwiek proszę o kontakt"

Poznań

Mieszkaniec Poznania szuka zaginionego węża boa. "Jeżeli ktoś widział lub słyszał cokolwiek proszę o kontakt"

23 maja 2022, 14:24

Poznań

Autor:
aa/
tam
Źródło:
TVN24

Przypadki zakażenia wirusem małpiej ospy zarejestrowano ostatnio między innymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii oraz Szwecji. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz był pytany o działania związane z ryzykiem pojawienia się małpiej ospy w Polsce. - Choroba ta nie stanowi tej kategorii ryzyka co koronawirus - powiedział. Uspokoił, że aktualnie "nie ma zagrożenia" szerszym jej rozprzestrzenianiem się.

Czy jest ryzyko rozprzestrzenienia się małpiej ospy w Polsce? Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy zabiera głos

Polska

Czy jest ryzyko rozprzestrzenienia się małpiej ospy w Polsce? Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy zabiera głos

23 maja 2022, 10:05

Polska

Autor:
akw//now
Źródło:
PAP

Sonda Voyager 1 od niemal 45 lat przemierza przestrzeń kosmiczną. Urządzenie działa bez zarzutu, ale od jakiegoś czasu dostarcza naukowcom dane, które ci uważają za zastanawiające. Zespół NASA nie jest pewien, co może być tego przyczyną, ale zapewnia, że stara się wyjaśnić tę zagadkę.

"Tajemnicze sygnały z kosmosu" przesłane przez sondę Voyager 1. Naukowcy zastanawiają się, co jest ich przyczyną

Nauka

"Tajemnicze sygnały z kosmosu" przesłane przez sondę Voyager 1. Naukowcy zastanawiają się, co jest ich przyczyną

22 maja 2022, 17:56

Nauka

Autor:
kw//rzw
Źródło:
livescience.com

Po trzech latach od zatrzymania przez brytyjską policję podejrzany o zabicie żony Czesław K. trafił w ręce polskich śledczych. Sąd w Londynie zadecydował o ekstradycji mężczyzny 12 maja. W środę, 18 maja, w Tarnowie usłyszał on zarzut zabójstwa.

Jest podejrzany o zabicie żony. Trzy lata temu zatrzymano go w Wielkiej Brytanii, teraz trafił do Polski

Polska

Jest podejrzany o zabicie żony. Trzy lata temu zatrzymano go w Wielkiej Brytanii, teraz trafił do Polski

23 maja 2022, 13:33

Polska

Autor:
bp/gp
Źródło:
tvn24.pl/małopolska policja/Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

W poniedziałek mija 30 lat od śmierci słynnego włoskiego sędziego śledczego Giovanniego Falcone, który zginął w zamachu bombowym niedaleko Palermo w 1992 roku. Za zabójstwem stała sycylijska mafia cosa nostra, z którą bezkompromisowo walczył. W zamachu zginęła również żona sędziego i trzech policjantów z ochrony. "Mafia, jak każde zjawisko ludzkie, ma swój początek i będzie miała swój koniec" - mówił sędzia. Jego słowa są często przypominane we Włoszech.

Wypowiedział wojnę mafii, został po nim krater w ziemi. Zamach na sędziego Falcone wstrząsnął Włochami

Świat

Wypowiedział wojnę mafii, został po nim krater w ziemi. Zamach na sędziego Falcone wstrząsnął Włochami

23 maja 2022, 7:32

Świat

Autor:
momo
Źródło:
PAP

Liczba uchodźców w skali świata w wyniku wojny w Ukrainie po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 milionów osób - przekazał Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi. - To rekord, który nigdy nie powinien zostać ustanowiony - ocenił.

UNHCR: Liczba uchodźców na świecie przekroczyła 100 milionów. Rekord, który nie powinien zostać ustanowiony

Świat

UNHCR: Liczba uchodźców na świecie przekroczyła 100 milionów. Rekord, który nie powinien zostać ustanowiony

23 maja 2022, 12:24

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP

Dziennikarze CNN pojechali do wsi położonych w obwodzie charkowskim, gdzie - jak podali - mogli zobaczyć skutki bombardowania z użyciem amunicji zapalającej. Ta uznawana jest za wyjątkowo niehumanitarną.

"Nawet powietrze przesycone jest ogniem". Dziennikarze pokazali zniszczenia po atakach z użyciem amunicji zapalającej

Świat

"Nawet powietrze przesycone jest ogniem". Dziennikarze pokazali zniszczenia po atakach z użyciem amunicji zapalającej

23 maja 2022, 10:54

Świat

Autor:
akw\mtom
Źródło:
CNN

Po trzech miesiącach wojny proces odczłowieczania nazywany "filtracją" stał się częścią życia pod rosyjską okupacją - pisze w poniedziałek stacja CNN. Procedura stosowana przez Rosjan wobec Ukraińców obejmuje sprawdzanie dokumentów, brutalne przesłuchania, pobieranie odcisków palców i przeszukania. Amerykańska stacja rozmawiała z kilkoma Ukraińcami, którzy trafili do rosyjskich ośrodków filtracyjnych. "To prawdziwe obozy koncentracyjne z salami tortur" - oceniła ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Jak wygląda "filtracja" na terenach okupowanych przez Rosjan. "Prawdziwe obozy koncentracyjne z salami tortur"

Świat

Jak wygląda "filtracja" na terenach okupowanych przez Rosjan. "Prawdziwe obozy koncentracyjne z salami tortur"

23 maja 2022, 9:38

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
CNN, PAP

Tatry straciły kolejnego niedźwiedzia brunatnego. Około dziesięcioletni samiec zginął na torach kolejowych w pobliżu przystanku Stará Lesná na Słowacji. O wypadku poinformował na Facebooku słowacki Tatrzański Park Narodowy.

Niedźwiedź zginął na torach w słowackich Tatrach. "Kolej łączy ludzi, ale dzieli zwierzęta"

Świat

Niedźwiedź zginął na torach w słowackich Tatrach. "Kolej łączy ludzi, ale dzieli zwierzęta"

23 maja 2022, 12:03

Świat

Autor:
anw/dd
Źródło:
Tatranský národný park, medvede.sk

Prowadzenie badań na Czerwonej Planecie nie jest łatwe. Wysyłane na Marsa łaziki i lądowniki są zasilane energią słoneczną, więc w przypadku jej odcięcia, cała misja staje w obliczu niepowodzenia. Jednym z największych zagrożeń dla maszyn okazały się przysłaniające słońce burze piaskowe. Dotychczas stanowiły one tajemnicę, ale najnowsze badanie rzuca odrobinę światła na przyczyny ich występowania.

Naukowcy są bliżej odkrycia tajemnicy burz piaskowych na Marsie

Nauka

Naukowcy są bliżej odkrycia tajemnicy burz piaskowych na Marsie

23 maja 2022, 13:15

Nauka

Autor:
as/dd
Źródło:
USRA, PNAS