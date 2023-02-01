Президент Дуда: українська армія має отримати від нас достатньо техніки, щоб відбити наступ і повернути території

1 lutego 2023, 23:16
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Prezydent: ukraińska armia musi otrzymać od nas tyle wyposażenia, by odeprzeć ofensywę i odzyskać swoje terytoria
Prezydent: ukraińska armia musi otrzymać od nas tyle wyposażenia, by odeprzeć ofensywę i odzyskać swoje terytoria TVN24
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TVN24Prezydent: ukraińska armia musi otrzymać od nas tyle wyposażenia, by odeprzeć ofensywę i odzyskać swoje terytoria

Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у Латвії. У середу він зустрівся з лідером країни Егілсом Левітсом. Головною темою прес-конференції після зустрічі президентів стало питання безпеки та допомоги Україні. "Ми зміцнюємо нашу безпеку і готові говорити з нашими союзниками про підтримку України", - сказав президент.

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Президентів Польщі Анджея Дудк та Латвії Егіла Левітса на спільній прес-конференції після зустрічі в Ризі запитали про постачання зброї в Україну.  

- Ми постійно надсилаємо Україні військову підтримку, - запевнив Дуда. 

 - Цієї військової підтримки з боку Польщі вже було багато, я б навіть сказав дуже багато з огляду на наші можливості, - наголосив він.

- Ми відправили з Польщі в Україну понад 240 танків, ми відправили понад 100 броньованих машин, десятки тисяч гвинтівок, ми відправили в Україну величезну кількість боєприпасів, - перерахував президент Польської Республіки.

- Ми відправили наші переносні зенітно-ракетні установки Piorun, які відмінно протистоять російським вертольотам і російським літакам.  Ми відправили наші надсучасні гармати-гаубиці "Краб" - далекобійні гармати-гаубиці з дальністю 50 кілометрів, що дозволило зупинити російські атаки в багатьох місцях, - зазначив Дуда.

Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у ЛатвіїPAP/Andrzej Lange

Президент підкреслив, що на даний момент Польща вирішила відправити роту танків Leopard і заявила про подальшу підтримку в танковій сфері.  

- У нас залишилися танки з пострадянських запасів - більш і менш модернізовані.  Ще залишилися модернізовані танки Т-72, ​​а також танки PT-91 Twardy, які відомі в Латвії, тому що цими танками оснащений польський військовий контингент, дислокованого в Латвії в рамках спільного захисту НАТО, - сказав президент.

- Слід пам’ятати, що ми підтримуємо Україну, але ми також дбаємо про безпеку Польщі, - наголосив Дуда, відповідаючи на питання про постачання винищувачів в Україну.  

- Зараз у польській армії близько 50 винищувачів F-16, очікуємо поставки до Польщі винищувачів F-35, тому що відповідні контракти були підписані кілька років тому, - перерахував президент.  Він додав, що Польща чекає на поставки винищувачів із Південної Кореї.  "Ми зміцнюємо нашу безпеку і готові до переговорів з союзниками  в рамках підтримки України", - додав він.

Дуда зазначив, що в рамках НАТО найважливішим є елемент стримування.  "Давайте пам'ятати, що стримування ефективне лише тоді, коли ми здатні захистити себе і маємо цей військовий потенціал", - зазначив він.

Левітс: Україна здатна захиститися від нападу Росії

Егілс Левітс підкреслив, що держави НАТО постійно надсилають допомогу Україні. 

- Ця крива завжди йшла вгору, якщо порівнювати місяць з місяцем, то щомісяця ця допомога збільшувалася, – зазначив він.

- В України є зброя, і її стає все більше, - сказав президент Латвії.  

Егілс Левітс PAP/Andrzej Lange

- Я вважаю, що Україна здатна захиститися від російського нападу, тому що навіть у росіян це відбувається не так швидко, їм теж потрібен час, щоб виробити і доставити зброю, - додав він.

- Важливо, що Україна отримує і найближчим часом отримає ще більше військової допомоги.  Ця крива йде вгору, щоб Україна вистояла, щоб вона могла звільнити ті території, які зараз окуповані Росією, - наголосив Левітс.

Президент про "гарантії безпеки" для України

Говорячи про запланований на липень саміт НАТО у Вільнюсі, Анджей Дуда зазначив, що важливо виконати рішення саміту НАТО в Мадриді, тобто посилити присутність НАТО в наших країнах від рівня батальйонних груп до забезпечення присутності на рівні бригад.  Другою темою обговорення було зміцнення інфраструктури.

- Це те, чого ми хочемо досягти на наступному саміті НАТО у Вільнюсі, щоб ці гарантії для наших країн були навіть посилені, щоб підвищити мобільність підрозділів швидкого реагування НАТО, якщо виникне така потреба, але перш за все шляхом посилення потенціалу військової інфраструктури, - сказав президент Польщі.

Дуда зазначив, що війна в Україні показала, наскільки важливий доступ до сучасної військової інфраструктури для зупинки ворога, а також для превентивних дій.  Він нагадав, що зміцнення цієї інфраструктури є способом відбити бажання атакувати у потенційного агресора.

Анджей Дуда, Егілс Левітс PAP/Andrzej Lange

Дуда зазначив, що і Польща, і Латвія продовжують політику підтримки України шляхом передачі їй зброї.  Передача танків та іншої важкої техніки, зокрема,  Великою Британією чи США, за його словами, також надзвичайно важливі в перспективі ймовірного майбутнього наступу Росії.

- Українська армія має отримати від нас достатньо техніки, щоб мати можливість зупинити цей наступ, а потім витіснити російську армію, щоб повернути собі окуповані нею території, - сказав президент.

Він зазначив, що до саміту НАТО варто було б спільно з союзниками напрацювати "угоду у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО".  Дуда також наголосив на незмінній підтримці Польщею та Латвією зусиль України щодо вступу до НАТО, додавши, що, незважаючи на війну, Україна намагається здійснити реформи, визначені Європейським Союзом.  "Це свідчить про рішучу налаштованість України приєднатися до Європейського Союзу", - додав він.

Ініціатива створення спеціального карного трибуналу

Егілс Левітс розповів про ініціативу створення спеціального Карного трибуналу, завданням якого було б судити винних у воєнних злочинах в Україні.  

- У зв’язку з підготовкою до липневого саміту НАТО у Вільнюсі ми говорили, що ми повинні покарати тих, хто спричинив цю війну, як на європейській, так і на міжнародній арені. Має бути створений трибунал, спеціальний трибунал, який би судив за воєнні злочини.  Можливо, це буде під егідою НАТО, а можливо існують й інші варіанти, - зазначив Левітс.

- Ми також домовилися, що разом повинні діяти в напрямку того, щоб заморозити російські активи, і ці активи могли б бути використані для допомоги Україні", - зазначив президент Латвії.

Президент Дуда наголосив, що приєднується до цієї ініціативи.  

- Як юристи, спілкуючись також з експертами, ми прекрасно знаємо, що в міжнародному праві існує прогалина, яка не дозволяє поставити російських воєнних злочинців перед Міжнародним кримінальним судом, - сказав Анджей Дуда.

За його словами, для того, щоб ця необхідна кримінальна відповідальність за злочини, скоєні росіянами в Україні, була реалізована, необхідно створити спеціальний Карний трибунал.

Він запевнив, що разом з президентом Латвії працює і буде працювати в цьому напрямку.  

- Ми також будемо спілкуватися з колегами на міжнародній арені.  Це одна з найважливіших тем, якою ми хочемо займатися на даний момент, - наголосив Анджей Дуда.

Переговори в Ризі також стосувалися розвитку інфраструктури

Президент Дуда підкреслив, що на переговорах у Ризі домінували питання безпеки країн Центральної Європи та питання, як ця безпека будується.  Він додав, що також обговорювалося питання майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.  

- І чого ми повинні прагнути до цього саміту і потім під час цього саміту, - сказав Дуда.

Президент повідомив, що також говорив з Левітсом про двосторонню співпрацю.  Він підкреслив, що польсько-латвійські відносини нараховують кілька сотень років, а також вказав на спільну історію, пов’язану, зокрема, з протистоянням російської агресії.  Дуда зазначив, що обидві країни зараз є членами НАТО і тісно співпрацюють, зокрема, з  в рамках "Ініціативи трьох морів".

За словами президента, переговори в Ризі також стосувалися розвитку інфраструктури.  У цьому контексті він згадав  подальше розширення Rail Baltica, угоду з CPK (Центральний порт комунікації - державна компанія з розбудови транспортної інфраструктури - ред.) і плани будівництва високошвидкісної залізниці.  За його словами, йдеться про те, що в майбутньому буде сполучення країн Балтії з чеською Прагою та далі на південь.

Президент наголосив, що такі інвестиції важливі не лише для комунікацій та економіки, а й для безпеки в умовах агресивної політики Росії.

Дуда зазначив, що переговори з Левітсом також стосувалися "Саміту трьох морів", який відбудеться в Румунії.  

- Я сподіваюся, що ми визначимося і ще більше зміцнимо нашу співпрацю, що є очевидним з огляду на те, що сьогодні відбувається в Україні, і те, як посилилася агресивність Москви, - наголосив президент Польщі.

Левітс про польсько-латвійську співпрацю

Латвійський лідер повідомив, що головною темою розмови з Анджеєм Дудою були питання безпеки та якии чином далі допомагати Україні, яка, як він зазначив, бореться за свою свободу, а також за Польщу, Латвію, Європу та весь західний світ.  

- Це - наша відповідальність: зробити все можливе, щоб допомогти Україні в цій боротьбі, допомогти Україні перемогти, - сказав Левітс.

Анджей Дуда, Егілс Левітс PAP/Andrzej Lange

Він додав, що розмова також стосувалася того, як зміцнити інфраструктуру в нашому регіоні.  

- Одним із стратегічних проектів є Rail Baltica (залізнична магістраль - ред.), який має не тільки економічний вимір, але також має військове та стратегічне значення, - сказав Левітс.

Він нагадав, що цього літа в Бухаресті відбудеться саміт "Ініціативи трьох морів".  Як підкреслив Левітс, президент Дуда є одним з ініціаторів формату "Ініціативи трьох морів".  Він сказав, що розмова в середу була про  подальший розвиток цієї ініціативи.  

- Після останнього саміту в Ризі, який вже був великим кроком вперед, тепер ми повинні зробити ще один крок у Бухаресті, + сказав латвійський президент.

Під час спільної прес-конференції з президентом Дудою Левітс також сказав, серед іншого:  про польську громаду в Латвії.  

- Сьогодні була підписана програма польсько-латвійської культурно-освітньої співпраці, в ній також міститься (він – ред.) питання щодо польських шкіл, де можна буде вивчати польську мову, - повідомив він.

Взаємні відзначення

Канцелярія президента в середу в Twitter повідомила, що Анджей Дуда нагородив президента Егілса Левітса орденом Білого Орла, а польський лідер отримав орден Вієстура від президента Латвії.

Як повідомило Бюро міжнародної політики, президент Латвії нагородив Хрестами подяки: голову БМП Марціна Пшидача, президентського міністра Малгожату Папроцьку та посла Польщі в Латвії Моніку Міхалішин.

Орден Вієстура - латвійська відзнака, заснована 12 травня 1938 року з нагоди двадцятої річниці створення незалежної Латвійської держави.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Lange

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TVN24, tvn24.pl
Miała być willa od ministerstwa, to będzie, choć inna. Fundacja założona przez Dworczyka zmieniła zdanie

Miała być willa od ministerstwa, to będzie, choć inna. Fundacja założona przez Dworczyka zmieniła zdanie

1 lutego 2023, 6:45
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego z listopada ubiegłego roku w sprawie Igora Tuleyi jest ostateczna - uznał SN. Wówczas uchylono zawieszenie w obowiązkach i obniżenie wynagrodzenia sędziego. Wydając teraz postanowienie, sędzia SN Marek Siwek nie uwzględnił wniosku Tuleyi o wyłączenie dwóch sędziów, którzy podjęli listopadową uchwałę.

Uchwała o przywróceniu Igora Tuleyi do pracy jest "ostateczna". Sąd Najwyższy odrzucił wniosek

Uchwała o przywróceniu Igora Tuleyi do pracy jest "ostateczna". Sąd Najwyższy odrzucił wniosek

1 lutego 2023, 17:40
Autor:
akr/dap
Źródło:
PAP

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało szefa Pracodawców RP, byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka. - Rafał Baniak jest osobą, która stawia się, i zawsze będzie się stawiała, na wezwanie każdego organu procesowego. W związku z powyższym nie znajdujemy uzasadnienia dla tych czynności - powiedział jeden z jego adwokatów Przemysław Rosati. "Z obawą obserwujemy praktykę nadużywania środków przymusu wobec przedstawicieli środowisk biznesowych, którzy w żaden sposób nie unikają współpracy z organami ścigania w dotyczących ich sprawach" - podkreśliła Polska Rada Biznesu.

Szef Pracodawców RP zatrzymany przez CBA. Sytuacja "niestandardowa", czynności "zupełnie niepotrzebne"

Szef Pracodawców RP zatrzymany przez CBA. Sytuacja "niestandardowa", czynności "zupełnie niepotrzebne"

1 lutego 2023, 12:23
Aktualizacja: 1 lutego 2023, 17:32
Aktualizacja:
Autor:
akw/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Nathan Chasing Horse, były aktor znany z filmu "Tańczący z wilkami", jest podejrzany m.in. o molestowanie seksualne nieletnich - podaje BBC. Mężczyzna został aresztowany w Las Vegas. Funkcjonariusze podejrzewają również, że był on przywódcą sekty i miał wykorzystywać swoją pozycję do popełniania nadużyć wobec dziewcząt z rdzennych społeczności.

Aktor znany z filmu "Tańczący z wilkami" podejrzany o wykorzystywanie seksualne nieletnich

Aktor znany z filmu "Tańczący z wilkami" podejrzany o wykorzystywanie seksualne nieletnich

1 lutego 2023, 13:15
Autor:
pb//am
Źródło:
BBC

Kierowca tureckiej ciężarówki zatrzymany w Rzeszowie (woj. podkarpackie) przejechał ponad dwa tysiące kilometrów bez odpoczynku. Podczas kontroli okazało się, że używał magnesu, który zakłócał pracę tachografu i drogomierza pojazdu. - Swoim postępowaniem narażał na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego - podkreślają inspektorzy ruchu drogowego.

Przejechał bez przerwy ponad dwa tysiące kilometrów. W ręce miał magnes, który zakłócał pracę tachografu

Przejechał bez przerwy ponad dwa tysiące kilometrów. W ręce miał magnes, który zakłócał pracę tachografu

1 lutego 2023, 13:15
Autor:
ms/
tam
Źródło:
tvn24.pl, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego 
Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista

Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista

31 stycznia 2023, 8:55
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Nauczyciel początkujący zarabia poniżej płacy minimalnej, a tutaj minister lekką ręką wydaje kilkadziesiąt milionów na instytucje niemające nic wspólnego z rzeczywistymi potrzebami szkoły - mówił Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Takie działanie - dodał - "to jest fatalny sygnał" dla środowiska nauczycielskiego.

Broniarz o pieniądzach od Czarnka na wille: to fatalny sygnał, minister lekką ręką wydaje miliony

Broniarz o pieniądzach od Czarnka na wille: to fatalny sygnał, minister lekką ręką wydaje miliony

1 lutego 2023, 11:28
Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

Jeśli chodzi o Fundację Polska Wielki Projekt, trudno nazwać ten podmiot fundacją krzakiem utworzoną tylko po to, żeby chwycić jakąś nieruchomość - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bielan, europoseł PiS, prezes Partii Republikańskiej. Odniósł się w ten sposób do dotacji przyznawanych przez resort Przemysława Czarnka organizacjom zbliżonym do PiS, na zakup nieruchomości. Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że jest dziennikarzem, którzy waży słowa, ale w jego ocenie to "ordynarny skok na kasę". - To jest gruba przesada - odparł Bielan.

"Willa plus". "Ordynarny skok na kasę?". Bielan odpowiada

"Willa plus". "Ordynarny skok na kasę?". Bielan odpowiada

1 lutego 2023, 8:18
Aktualizacja: 1 lutego 2023, 9:00
Autor:
js//now
Źródło:
TVN24

Stopy procentowe w USA w górę. Fed podniósł główną stopę o 25 punktów bazowych, do przedziału 4,50-4,75 procent. Jest to najmniejsza podwyżka od marca ubiegłego roku i odpowiedź na spadającą inflację. Stopy procentowe znajdują się jednak na najwyższym poziomie od 2007 roku.

Stopy procentowe w USA. Jest decyzja Rezerwy Federalnej

Stopy procentowe w USA. Jest decyzja Rezerwy Federalnej

1 lutego 2023, 20:10
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami, ale trwają wspierające WOŚP aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty, cenne pamiątki czy niezapomniane doświadczenia. W akcji biorą udział gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 1 lutego 2023, 15:18
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl