Президент Дуда: Україна хапається за все, що може. Якщо потопаючий втопить нас, то не матиме допомоги

Людина, що потопає, хапається за все, що може. Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною сьогодні, - сказав президент Анджей Дуда, відповідаючи на запитання про продовження ембарго на українське зерно. Він переконував, що "ми повинні дбати про власні інтереси". - Це, перш за все, наш обов'язок, і ми будемо це робити ефективно і рішуче, - додав він.

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У вівторок президент Анджей Дуда взяв участь у загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Пізніше він поспілкувався з журналістами в Нью-Йорку. Його запитали, зокрема, про розлад польсько-українських відносин через зернове ембарго та чого він очікує від президента Володимира Зеленського та його країни в цій ситуації.

- Мені найбільше важливо, щоб росіяни не окупували Україну. Для мене головне, щоб росіяни не виграли цю війну, - сказав він. Він зазначив, що "це питання не тільки безпеки України, це питання нашої безпеки в майбутньому".

Президент Дуда: якщо потопаючий завдасть шкоди і втопить нас, то не отримає допомоги

Анджей Дуда TVN24

Дуда також сказав, що "ми трохи маємо справу наче з тим хто тоне". - Ми ті, хто рятує. Що таке потопаючий - той, хто хоч раз брав участь у порятунку потопаючого, чи хто коли-небудь вивчав те, що відбувається в такій ситуації, знає, що потопаючий надзвичайно небезпечний, тому що він може затягнути на глибину, - сказав президент.

- Він має неймовірну силу через особистий страх і вплив адреналіну і може просто втопити рятівника. Він хапається за все. Сказано ж бо в прислів'ї: потопельник за бритву хапається. Дійсно, потопаючий хапається за все, що може, - продовжив він.

За його словами, "ситуація трохи схожа на цю сьогоднішню між Польщею та Україною".

- Україна перебуває під ударом Росії і, безсумнівно, знаходиться у дуже складній ситуації. Він хапається за все, що може. Чи можна дорікати їй у цьому? Звісно, можна мати претензії. Чи потрібно нам діяти так, щоб захистити себе від шкоди, якої може завдати потопаючий? Звісно, що ми мусимо діяти так, щоб захистити себе від заподіяння нам шкоди потопаючим? Тому що якщо той, хто тоне, завдасть шкоди і втопить нас, то не отримає допомоги, - сказав Дуда.

- Тому ми маємо тут дбати про свої інтереси. Це, перш за все, наш обов’язок, і ми будемо це робити ефективно та рішуче, - додав президент.

Дуда: зустріч із Зеленським не відбулася

Дуду також запитали, чи спілкувався він та чи буде спілкуватися з Володимиром Зеленським на полях засідання ООН.

- Наша зустріч сьогодні не відбулася, тому що (...) графік зустрічей був значно перенесений. Зустріч мала бути об 11:30. Це припало якраз на час мого виступу, - пояснив він. За його словами, "тут у кожного свій, дуже жорсткий, розклад дня".

- Можливо, ця зустріч може відбутися пізніше. Наразі це, як ми говоримо, знято з порядку денного через те, що просто посунувся погодинний розклад, - додав президент.

Duda: nie doszło do spotkania z Zełenskim TVN24

Дуда: ми відстоюємо інтереси наших аграріїв

Президента Польщі також запитали про його оцінку скарги України до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину через продовження цими країнами ембарго на українську сільськогосподарську продукцію.

- Давайте з'ясуємо одну річ. Польща не закрила свої кордони для українського зерна. Польща реалізує домовленості з Україною щодо створення транспортних коридорів. Ці транспортні коридори створені, і завдяки цим коридорам зараз через Польщу провозиться удвічі більше зерна, ніж у лютому чи березні цього року, - сказав Дуда.

- Проте очевидно, що ми відстоюємо інтереси наших аграріїв. Звичайно, найпростіше продати зерно в Польщі, тому що це найближчий ринок. І це найпростіше, і, мабуть, найдешевше, бо не потрібно далеко возити. Проблема лише в тому, що у нас теж є свої інтереси, - сказав Дуда. Він зазначив, що "ми хочемо допомогти Україні, ми допомагали Україні весь час і дуже довго". - Ми робимо це дуже жертовно. Ми хочемо й надалі допомагати стільки, скільки можемо, на стільки, на скільки ми в стані це робити, - додав він.

- Я розумію, що є бізнес-кола, які мають інтереси в Україні і хочуть продати зерно якомога швидше і з мінімальними витратами. Ми повинні захищатися від цього. Це наш очевидний обов'язок.Тут, м’яко кажучи, є таке зіткнення інтересів. Якщо Україна дійсно подасть на нас скаргу до Суду, ми пояснимо ситуацію перед Судом. Тоді це судовий спір. За таким принципом і будемо діяти. Проте було б добре, щоб Україна пам’ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам’ятала, що ми є транзитною країною для України, - сказав президент Дуда.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24