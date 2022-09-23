Президент Дуда: повернення Україною земель, які сьогодні окупувала Росія, є фундаментом майбутньої архітектури миру

Зупинення імперських тенденцій Росії, відстояння кордонів України, повернення Україною земель, які сьогодні окупувала Росія - це фундамент майбутньої архітектури миру, - заявив президент Анджей Дуда в четвер під час прес-брифінгу, підсумовуючи виступи та кулуарні переговори на Генеральній Асамблеї ООН.

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Президент Анджей Дуда повідомив про зустріч із президентом США Джо Байденом у середу.

- Ми трохи поговорили. Сподіваюся, що американська присутність у нас посилиться і що, як сказав президент Байден, підтримка України з боку Сполучених Штатів триватиме, - сказав він.

Він висловив сподівання, що "у світовому просторі буде дедалі більше тих, хто підтримуватиме Україну".

- Зупинка повернення імперських тенденцій в Росії, збереження кордонів України, повернення окупованих сьогодні Росією земель є основою майбутньої архітектури миру, – сказав він.

- Якщо це вдасться, а ми робимо все, щоб це вдалось, наша безпека, безумовно, зросте, зросте безпека всієї Центральної Європи, і це буде прикладом для всіх потенційних лідерів у світі, які мають такі імперські амбіції і які мають намір розширити сфери свого впливу або навіть розширити свої держави за рахунок інших держав і націй, - додав він.

Дуда: до нашої частини Європи прикута увага всього світу

Президент пояснив, що приїхав до Нью-Йорка з міністром закордонних справ Збігнєвом Рау, щоб "представити нашу точку зору, щоб переконувати в тому, якою є ситуація в Європі насправді".

- Перш за все, йдеться про нашу частину Європи. Сьогодні до неї прикута увага всього світу, і це дуже важливий момент для збереження миру у всьому світі. Ми намагаємося робити все найкраще і в інтересах нашої країни та нашого суспільства, - сказав він.

Дуда: Росія може розраховувати на відповідь

На запитання щодо слів речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, який підкреслив, що Вашингтон серйозно ставиться до загрози використання Росією ядерної зброї, Дуда відповів: "Дуже добре, що адміністрація в США, яка займається питаннями безпеки, найближче оточення Джо Байдена (...) однозначно відповідає, що ставиться до цього питання серйозно".

- У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети, і Сполучені Штати є великою ядерною державою, найбільшою військовою державою у світі, і той факт, що Сполучені Штати серйозно ставляться до російської загрози, також є загрозою для Росії, - відзначив Анджей. Дуда.

- якщо Росія зламає усі табу, якщо навіть до держави, яка не має ядерної зброї і захищає свою територію виключно звичайною зброєю, буде застосована тактична ядерна зброя, Росія може очікувати відповіді, - додав він.

- Тактика твердої, рішучої і спокійної відповіді Росії, на весь російський шантаж і акти агресії системно і послідовно здійснюється в США, - сказав Дуда.

Президент підкреслив, що Володимир Путін і його генерали "також знають, що застосування будь-якого, навіть тактичного, ядерного заряду до держави, яка не має ядерної зброї (...) (винесе - ред.) цих панів поза будь-які рамки світової політики ".

- Це не лише загроза кримінальних трибуналів, відповідальності, можливого довгострокового ув’язнення, це вигнання з цивілізованого світу, – додав він.

Дуда: цього недостатньо аби переконати молодих росіян загинути

Президента Дуду також запитали про втечу росіян зі своєї країни після оголошеної Путіним мобілізації. На думку президента, така поведінка "явно протирічить брехливим тезам, висловленим міністром Лавровим".

- Якби на Росію напали, а росіян вбивали, ця війна була б для росіян вітчизняною. Якби росіяни відчували, що вони захищають свою батьківщину і свою націю у цій війни, вони б не поводилися так, тобто не намагалися б масово ухилитися від призову, - сказав президент.

На його думку, те, що росіяни масово хочуть уникнути призову, свідчить про те, що вони знають, що це агресивна війна.

- Вони знають, що їхня влада вирішила напасти на іншу країну без будь-якого виправдання і без будь-якої конкретної, зрозумілої причини, окрім загального російського почуття гордині і що вони мають право панувати над іншими народами та гнобити інші народи. Та цього недостатньо щоб переконати молодих росіян гинути. А вони гинуть, - підкреслив Дуда і зазначив, що росіяни гинуть в Україні тисячами, тому що українці героїчно стали на захист своєї Батьківщини.

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Autor:red.

Źródło: TVN24