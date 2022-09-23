TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Президент Дуда: повернення Україною земель, які сьогодні окупувала Росія, є фундаментом майбутньої архітектури миру

23 września 2022, 21:50

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Duda: odzyskanie przez Ukrainę ziem, dzisiaj okupowanych przez Rosję, to fundament przyszłej architektury pokoju
TVN24Duda: odzyskanie przez Ukrainę ziem, dzisiaj okupowanych przez Rosję, to fundament przyszłej architektury pokoju

Зупинення імперських тенденцій Росії, відстояння кордонів України, повернення Україною земель, які сьогодні окупувала Росія - це фундамент майбутньої архітектури миру, - заявив президент Анджей Дуда в четвер під час прес-брифінгу, підсумовуючи виступи та кулуарні переговори на Генеральній Асамблеї ООН.

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Президент Анджей Дуда повідомив про зустріч із президентом США Джо Байденом у середу. 

- Ми трохи поговорили. Сподіваюся, що американська присутність у нас посилиться і що, як сказав президент Байден, підтримка України з боку Сполучених Штатів триватиме, - сказав він.

Він висловив сподівання, що "у світовому просторі буде дедалі більше тих, хто підтримуватиме Україну". 

- Зупинка повернення імперських тенденцій в Росії, збереження кордонів України, повернення окупованих сьогодні Росією земель є основою майбутньої архітектури миру, – сказав він.

- Якщо це вдасться, а ми робимо все, щоб це вдалось, наша безпека, безумовно, зросте, зросте безпека всієї Центральної Європи, і це буде прикладом для всіх потенційних лідерів у світі, які мають такі імперські амбіції і які мають намір розширити сфери свого впливу або навіть розширити свої держави за рахунок інших держав і націй, - додав він.

Дуда: до нашої частини Європи прикута увага всього світу

Президент пояснив, що приїхав до Нью-Йорка з міністром закордонних справ Збігнєвом Рау, щоб "представити нашу точку зору, щоб переконувати в тому, якою є ситуація в Європі насправді".

- Перш за все, йдеться про нашу частину Європи. Сьогодні до неї прикута увага всього світу, і це дуже важливий момент для збереження миру у всьому світі. Ми намагаємося робити все найкраще і в інтересах нашої країни та нашого суспільства, - сказав він.

Дуда: Росія може розраховувати на відповідь

На запитання щодо слів речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, який підкреслив, що Вашингтон серйозно ставиться до загрози використання Росією ядерної зброї, Дуда відповів: "Дуже добре, що адміністрація в США, яка займається питаннями безпеки, найближче оточення Джо Байдена (...) однозначно відповідає, що ставиться до цього питання серйозно".

- У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети, і Сполучені Штати є великою ядерною державою, найбільшою військовою державою у світі, і той факт, що Сполучені Штати серйозно ставляться до російської загрози, також є загрозою для Росії, - відзначив Анджей. Дуда.

- якщо Росія зламає усі табу, якщо навіть до держави, яка не має ядерної зброї і захищає свою територію виключно звичайною зброєю, буде застосована тактична ядерна зброя, Росія може очікувати відповіді, - додав він.

- Тактика твердої, рішучої і спокійної відповіді Росії, на весь російський шантаж і акти агресії системно і послідовно здійснюється в США, - сказав Дуда.

Президент підкреслив, що Володимир Путін і його генерали "також знають, що застосування будь-якого, навіть тактичного, ядерного заряду до держави, яка не має ядерної зброї (...) (винесе - ред.) цих панів поза будь-які рамки світової політики ".

- Це не лише загроза кримінальних трибуналів, відповідальності, можливого довгострокового ув’язнення, це вигнання з цивілізованого світу, – додав він.

Дуда: цього недостатньо аби переконати молодих росіян загинути

Президента Дуду також запитали про втечу росіян зі своєї країни після оголошеної Путіним мобілізації. На думку президента, така поведінка "явно протирічить брехливим тезам, висловленим міністром Лавровим".

- Якби на Росію напали, а росіян вбивали, ця війна була б для росіян вітчизняною. Якби росіяни відчували, що вони захищають свою батьківщину і свою націю у цій війни, вони б не поводилися так, тобто не намагалися б масово ухилитися від призову, - сказав президент.

На його думку, те, що росіяни масово хочуть уникнути призову, свідчить про те, що вони знають, що це агресивна війна. 

- Вони знають, що їхня влада вирішила напасти на іншу країну без будь-якого виправдання і без будь-якої конкретної, зрозумілої причини, окрім загального російського почуття гордині і що вони мають право панувати над іншими народами та гнобити інші народи. Та цього недостатньо щоб переконати молодих росіян гинути. А вони гинуть, - підкреслив Дуда і зазначив, що росіяни гинуть в Україні тисячами, тому що українці героїчно стали на захист своєї Батьківщини.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: JASON SZENES/PAP/EPA

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Andrzej Duda
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Raporty:
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mjz
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Autor:
ps
Źródło:
Reuters

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Aktualizacja:
Autor:
ams,
mb/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

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Autor:
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mjz/kab
Źródło:
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Autor:
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Źródło:
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Popełnienie w Ukrainie zbrodni wojennych potwierdził w piątek Erik Mose, przewodniczący komisji śledczej ONZ ds. Ukrainy. Zaznaczył przy tym, że komisja nie posiada jeszcze dowodów na stwierdzenie, czy popełnione zostały również zbrodnie przeciwko ludzkości - poinformowała agencja Reutera.

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Justyna
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Źródło:
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Niektórzy samorządowcy - jak ci z Poznania - uważają, że zaproponowane ceny za energię elektryczną są nieporozumieniem. Inni - jak ci w Koszalinie - rozpaczliwie szukają oszczędności. Jeszcze inni - jak w przypadku Bydgoszczy - mają wątpliwości, czy przetargi na zakup prądu odbywają się uczciwie. Już teraz wiadomo, że samorządy za prąd będą musiały zapłacić kilka razy więcej niż do tej pory. W rekordowym Piotrkowie Trybunalskim, rachunki mają poszybować dziesięciokrotnie.

Jedni się buntują, inni rozpaczliwie tną koszty. Samorządowa mapa podwyżek

Polska

Jedni się buntują, inni rozpaczliwie tną koszty. Samorządowa mapa podwyżek

23 września 2022, 16:22

Polska

Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wprowadził dekretem 10-procentowy podatek od przychodów podległych mu parafii. To opłata solidarnościowa, z której zaspokajane mają być potrzeby mniej zamożnych parafii. Płacić będą ci proboszczowie, którzy otrzymują pieniądze na przykład z dzierżawy nieruchomości. - Potrzeby parafii są coraz większe - tłumaczy przedstawiciel kurii.

Krakowska kuria wprowadza dziesięcinę. Ma pokryć rosnące koszty w parafiach

Kraków

Krakowska kuria wprowadza dziesięcinę. Ma pokryć rosnące koszty w parafiach

23 września 2022, 15:57

Kraków

Autor:
bp/
tam
Źródło:
tvn24.pl

O pół miliarda mają wzrosnąć w przyszłym roku rachunki miasta za energię elektryczną - alarmuje stołeczny ratusz. Przedstawia również plan, który pozwoli ograniczyć koszty. Ponadto apeluje do władz centralnych o wsparcie dla samorządów.

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Autor:
dg
Źródło:
PAP

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mb/dap
Źródło:
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Autor:
pb//az
Źródło:
bbc.com, people.com

Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi uratowali dziewczynkę, która urodziła się z olbrzymim, bo ważącym ponad trzy kilogramy guzem krzyżowo-ogonowym. Dziecko bezpiecznie przyszło na świat, przeszło operację usunięcia nowotworu i wkrótce wyjdzie ze szpitala.

Po urodzeniu Adelina ważyła niemal 6,5 kg, jej guz ponad trzy. Wkrótce dziewczynka opuści szpital

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Łódź

Autor:
pk/
tam
Źródło:
PAP

Biuro Informacji Kredytowej podało, że w sierpniu bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku o 68,8 procent spadła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych, a gotówkowych o 4,3 procent. - Tak złego wyniku nie było od ponad 12 lat, czyli od stycznia 2010 roku - zaznaczył profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

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Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP

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Rysica biegała po jezdni i nawoływała. W pobliżu samochód potrącił jej młode

Pomorze

Rysica biegała po jezdni i nawoływała. W pobliżu samochód potrącił jej młode

23 września 2022, 12:58

Pomorze

Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
TVN24 Szczecin
Najpierw usunięto "masturbację", potem całą ankietę. Czego minister Czarnek (nie) dowie się o 13-latkach?

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Najpierw usunięto "masturbację", potem całą ankietę. Czego minister Czarnek (nie) dowie się o 13-latkach?

23 września 2022, 9:23
Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.plt
Premium

53-latce z Antwerpii zabroniono wstępu do tamtejszego ogrodu zoologicznego po tym, jak spędzała tak dużo czasu z jednym z szympansów, że doprowadziło to między nimi do "niezdrowej relacji" - donosi publiczny belgijski nadawca VRT. W ubiegłym roku kobieta otrzymała zakaz odwiedzin samej małpy, ale jak twierdzą władze zoo, nie stosowała się do niego.

Dostała zakaz wstępu do zoo. Z powodu "niezdrowej relacji" z szympansem

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Dostała zakaz wstępu do zoo. Z powodu "niezdrowej relacji" z szympansem

23 września 2022, 21:05

Świat

Autor:
ps
Źródło:
PAP, vrt.be

Pozywający księdza Mirosława Króla zgodzili się na ugodę w postępowaniu przedprocesowym i wycofali oskarżenia o molestowanie. Mają otrzymać wysokie odszkodowanie, a w ramach ugody zachowali sobie prawo do mówienia o krzywdach, których doświadczyli – dowiedziała się nieoficjalnie TVN24. Wcześniej kancelaria reprezentująca rektora seminarium w Orchard Lake księdza Mirosława Króla podała w oświadczeniu, że sprawa została "zakończona i zamknięta", a postępowanie nie doprowadziło do "potwierdzenia" oskarżeń. Tymczasem w USA nadal trwa prokuratorskie śledztwo, w ramach którego możliwe jest postawienie zarzutów karnych księdzu Królowi.

Ofiary księdza Mirosława Króla z Orchard Lake dostaną odszkodowanie, mają prawo mówić o molestowaniu

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Ofiary księdza Mirosława Króla z Orchard Lake dostaną odszkodowanie, mają prawo mówić o molestowaniu

23 września 2022, 14:46

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Autor:
akr/adso
Źródło:
ekai.pl, tvn24.pl

Pacjentom swojego hospicjum ksiądz Jan Kaczkowski pomagał w odchodzeniu, podczas gdy sam miał glejaka mózgu, który okazał się dla niego wyrokiem śmierci. O radzeniu sobie z chorobą i trudnościami mówił z właściwym sobie dystansem i poczuciem humoru. Na ekrany kin wchodzi dziś film o znanym księdzu.

Był już śmiertelnie chory, gdy mówił: życie jest piękne, jestem łapczywy życia. Kim był ksiądz Jan Kaczkowski

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Był już śmiertelnie chory, gdy mówił: życie jest piękne, jestem łapczywy życia. Kim był ksiądz Jan Kaczkowski

23 września 2022, 16:44

Polska

Autor:
wac//az
Źródło:
tvn24.pl, fundacjakaczkowskiego.org

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10 książek zbyt niebezpiecznych, by je czytać. Jakie tytuły i dlaczego zostały zakazane? Ta lista zaskakuje

Ciekawostki

10 książek zbyt niebezpiecznych, by je czytać. Jakie tytuły i dlaczego zostały zakazane? Ta lista zaskakuje

23 września 2022, 14:39

Ciekawostki

Autor:
wac//az
Źródło:
The New York Times, BBC, Reader's Digest, The Moscow Times

Przełom lata i jesieni to czas, w którym rozpoczyna się rykowisko jeleni. Zdjęcia tych majestatycznych zwierząt w okresie godowym zaobserwowanych w okolicach Białej Podlaskiej (Lubelskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Chcą odstraszyć konkurenta i zdobyć partnerkę. "Są mniej uważne i łatwiej je podglądać"

Polska

Chcą odstraszyć konkurenta i zdobyć partnerkę. "Są mniej uważne i łatwiej je podglądać"

23 września 2022, 17:39

Polska

Autor:
ps,mj
Źródło:
Kontakt 24, tvnmeteo.pl

Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 29 na 30 października. O godzinie 3.00 należy przestawić wskazówki zegara na godzinę 2.00. Oznacza to, że będziemy mogli pospać o godzinę dłużej.

Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

23 września 2022, 18:18

Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

"Johnny" opowiada o znajomości nieżyjącego już księdza Jana Kaczkowskiego i Patryka Galewskiego, wziętego szefa kuchni. Chociaż scenariusz do filmu napisało życie, pełnometrażowy debiut fabularny Daniela Jaroszka z Dawidem Ogrodnikiem i Piotrem Trojanem nie jest typowym przykładem kina biograficznego. I bardzo dobrze.

"Johnny", wciągająca opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, od piątku w kinach

Kultura i styl

"Johnny", wciągająca opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, od piątku w kinach

23 września 2022, 9:27

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona//am
Źródło:
tvn24.pl

Był "małym grubaskiem" ze Śląska, który do tego seplenił. Ale nigdy nie przestawał marzyć o aktorstwie, choć logopeda nie dawał mu na to szans. Szans na duże filmowe role nie dawała mu również branża. Tymczasem w ciągu dwóch minionych lat Piotr Trojan zagrał dwie główne filmowe role, a każda z nich doceniona została między innymi podczas kolejnych edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O nich, o szkole aktorskiej i ucieczkach z castingów aktor opowiedział w rozmowie z Tomaszem-Marcinem Wroną, tvn24.pl.

Piotr Trojan w tvn24.pl: Wspomnienie szkoły aktorskiej to okres ściśniętego brzucha i lęku, ciągłej oceny

Kultura i styl

Piotr Trojan w tvn24.pl: Wspomnienie szkoły aktorskiej to okres ściśniętego brzucha i lęku, ciągłej oceny

23 września 2022, 15:36

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona//am
Źródło:
tvn24.pl

Trujących grzybów przybywa, podejrzewam, że to rezultat zmian klimatycznych - ostrzega Wiesław Kamiński, grzyboznawca, autor bloga NaGrzyby.pl. Trujące grzyby występują w całym kraju i nie są to tylko muchomory - trujących gatunków jest w Polsce aż około 200. A wiele z nich trudno odróżnić od gatunków jadalnych.

Nie tylko muchomory. Na te grzyby trzeba uważać - trujących gatunków przybywa

Ciekawostki

Nie tylko muchomory. Na te grzyby trzeba uważać - trujących gatunków przybywa

23 września 2022, 12:19

Ciekawostki

Autor:
kgo//mm
Źródło:
encyklopedialesna.pl, lasy.gov.pl, tvn24.pl