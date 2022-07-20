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Президент Дуда поспілкувався з Володимиром Зеленським. «Ми обговорили поточну воєнну ситуацію»

20 lipca 2022, 14:00

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
PAP
Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski w Ukrainie
Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski w UkrainieTVN24
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TVN24Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski w Ukrainie

Президент Анджей Дуда у вівторок поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив Дуда у соцмережах, лідери обговорили "поточну воєнну ситуацію, допомогу Україні та координацію подальшої діяльності".

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- Сьогодні в майже годинній розмові з президентом України Володимиром Зеленським за участю наших співробітників , зокрема, Андрія Єрмака (керіник Офісу президента України – ред.), Андрія Сибіги (його заступника – ред.) і Якуба Кумоха (голова президентського Бюро міжнародної політики - ред.) ми детально обговорили поточну воєнну ситуацію, допомогу Україні та координацію подальших дій», - повідомив президент Дуда у вівторок у Twitter.

Про вівторкові переговори також повідомив у соцмережах президент України.

«Я перебуваю в постійному діалозі з президентом Анджеєм Дудою. Я поінформував його про поточну ситуацію на полі бою. Ми обговорили військову підтримку України з боку Польщі та інших союзників. Ми скоординували наші дії, щоб зупинити російську агресію", - зазначив Зеленський у своєму профілі.

Четвер 148-й день російського вторгнення в Україну.

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Autor:momo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO HANDOUT

Andrzej Duda
Wołodymyr Zełenski
Ukraina
Wojna w Ukrainie
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