Президент Дуда поспілкувався з Володимиром Зеленським. «Ми обговорили поточну воєнну ситуацію»
Президент Анджей Дуда у вівторок поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив Дуда у соцмережах, лідери обговорили "поточну воєнну ситуацію, допомогу Україні та координацію подальшої діяльності".
- Сьогодні в майже годинній розмові з президентом України Володимиром Зеленським за участю наших співробітників , зокрема, Андрія Єрмака (керіник Офісу президента України – ред.), Андрія Сибіги (його заступника – ред.) і Якуба Кумоха (голова президентського Бюро міжнародної політики - ред.) ми детально обговорили поточну воєнну ситуацію, допомогу Україні та координацію подальших дій», - повідомив президент Дуда у вівторок у Twitter.
Про вівторкові переговори також повідомив у соцмережах президент України.
«Я перебуваю в постійному діалозі з президентом Анджеєм Дудою. Я поінформував його про поточну ситуацію на полі бою. Ми обговорили військову підтримку України з боку Польщі та інших союзників. Ми скоординували наші дії, щоб зупинити російську агресію", - зазначив Зеленський у своєму профілі.
Четвер 148-й день російського вторгнення в Україну.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO HANDOUT