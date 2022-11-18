Президент Дуда: ймовірно Польщу очікує нова хвиля біженців

18 listopada 2022, 21:03
Autor:
tvn24.pl
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Prezydent: Mamy bardzo trudny czas. To nie ułatwia zadania polskim przedsiębiorcom
Prezydent: Mamy bardzo trudny czas. To nie ułatwia zadania polskim przedsiębiorcom
Prezydent: Mamy bardzo trudny czas. To nie ułatwia zadania polskim przedsiębiorcom

Енергетичну інфраструктуру в Україні брутально руйнують. Українцям не буде чим опалювати оселі. Нова хвиля біженців, ймовірно, хлине до Польщі, - заявив президент Анджей Дуда під час п’ятничної розмови в студії "Конгресу 590" у Жешуві. Дуда взяв участь у 20-й церемонії Економічної нагороди Президента Польської Республіки, яка проходила в рамках "Конгресу 590". Особливу нагороду під час урочистої церемонії було вручено Підкарпатському воєводству. Президент також вручив указ про присвоєння Жешуву звання "Місто-рятувальник".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Анджей Дуда говорив про важливу роль Підкарпаття у наданні допомоги Україні. - Підкарпаття справляється зі своїм завданням у важкі часи, коли сюди постійно приїжджають біженці з України. Під час війни в Україні, яка є наслідком російського нападу на цю країну, Підкарпаття склало іспит, - сказав президент.

За його словами, через Підкарпаття та Жешув постійно курсує гуманітарна, матеріальна та військова допомога для України. Він підкреслив, що останнім часом "енергетичну інфраструктуру в Україні брутально руйнують та нищать росіяни". - У багатьох випадках українці не матимуть чим опалювати свої квартири, не матимуть гарячої води. Ймовірно, Польщу чекає нова хвиля біженців. На даний момент тут ведуться приготування. Я говорив про це з маршалком Підкарпатського воєводства Владиславом Ортилом, – сказав президент.

PAP/Darek Delmanowicz

При цьому він наголосив, що польська держава має нормально функціонувати. - Той факт, що суспільство, місцевий бізнес і влада пройшли іспит, є дуже важливим і свідчить про їхню відповідальність, - додав президент Дуда.

Відзначені підприємства

Економічні нагороди Президента Польської Республіки вручалися в семи категоріях. "Президент відзначив підприємства, які сприяють розвитку національної економіки, дотримуються принципів відповідального бізнесу, сприяють створенню позитивного іміджу Польщі та є взірцем для інших компаній", - сказано на сайті президента.

- Для мене велика честь вручити вам ці нагороди на 20-му конкурсі, - сказав Анджей Дуда. Як він зазначив, конкурс пов’язаний з усіма президентами, які "таким чином віддавали честь і намагалися популяризувати польське підприємництво, польський бізнес, намагаючись за підтримки журі премії обрати тих, хто справді є найкращим", - додав Президент.

- Я посміхаюся, коли вручають цю нагороду, і особливо посміхався, коли ті, хто отримував цю нагороду раніше, говорили про те, як ця нагорода підтримує в бізнесі. Я дуже радий цьому. Кожному з президентів дуже приємно чути, що компанії, відібрані для цієї нагороди, включно з фіналістами, завдяки дипломам, які вони отримують, у багатьох випадках насправді завойовують довіру, стають кращими, їх частіше обирають партнерами для наступних бізнес-проектів, подальшої спільної діяльності разом з іншими вітчизняними та іноземними компаніями, - сказав Дуда.

Дуда: війна в Україні не полегшує ведення бізнесу в Польщі

Президент сказав, що ми переживаємо дуже важкі часи і не менш важкі часи - попереду. Він додав, що сьогодні в Україні йде війна, яка породжує світову кризу. За його словами, війна також викликає кризу в Польщі. - Коли дивишся з іншого боку океану, з іншого боку земної кулі, Польща - це маленька точка на карті світу. Здається, ця війна насправді відбувається в Польщі, і, на жаль, багато інвесторів з усього світу бачать це саме так. Це не полегшує завдання для польських підприємців, не полегшує ведення бізнесу в Польщі, - пояснив він.

PAP/Darek Delmanowicz

Він звернувся до присутніх на церемонії, сказавши, що, незважаючи на всі ці дуже складні економічні умови, шалені ціни на енергоносії, вони справляються, і він їм за це надзвичайно вдячний.

- Коли буде краще? Ніхто не може відповісти на це питання. Коли ці ціни стабілізуються, коли вони підуть вниз? Сьогодні ніхто не може відповісти на це питання. Коли закінчиться агресія Росії в Україні? Сьогодні ніхто не може відповісти на це питання. Ви можете лише поглянути на прогнози, які дають експерти, - сказав президент.

Він звернув увагу на те, що прогноз Єврокомісії для Польщі - не надто оптимістичний, якщо порівнювати його з іншими прогнозами. Однак, додав він, якщо порівняти це з прогнозом для Західної Європи, то в Польщі все одно буде краще, тому що в західних державах Європейського Союзу очікується ще нижче економічне зростання.

- Це означає, що ми маємо шанс надолужити той розрив у розвитку, який досі існує між нами та Західною Європою, особливо коли йдеться про те, аби здолати це відставання за рівнем життя пересічного громадянина, - зазначив президент.

За його словами, він як президент особливо зацікавлений у тому, щоб усі люди в Польщі жили краще і краще, на все вищому рівні, щоб Польща була дедалі привабливішою країною.

Президент: найстрашніштм соціальним лихом є безробіття

Дуда зазначив, що немає сумнівів у тому, що уряд "намагатиметься вжити заходів, які сприятимуть інвестиціям і допомагатимуть підприємцям".

- Серед вас ніхто, мабуть, не сумнівається, що найважливішим завданням для мене та моїх колег з уряду та парламентської більшості є збереження якомога більшої зайнятості в Польщі, тобто якомога нижчого рівня безробіття. Ми вважаємо його найстрашнішим суспільним лихом, яке тільки може бути, - сказав Дуда. "Інфляція в цьому контексті вважається набагато меншим злом", - додав він.

Дуда про підтримку польських підприємців

Президент також пообіцяв підтримку польським підприємцям. Він заявив, що якщо вони звернуться з проханням про якусь підтримку чи просування, наприклад участь у закордонних візитах глави держави, то, за його словами, "ми, безумовно, будемо до цього відкриті".

Він анонсував організацію економічних форумів у відвідуваних країнах, а також з нагоди візитів глав держав до Польщі, щоб польські підприємці могли зустрітися з іноземними контрагентами.

- Я хотів би, щоб цей економічний ринок трясло в самому позитивному сенсі, щоб не було стагнації, - наголосив Дуда. - Я хотів би, щоб воно було сповнене життя та оптимізму, як було і є сповнене життя та оптимізму Підкарпаття, - додав він.

Президент Дуда: без Жешува Україна, швидше за все, не вистояла б

Під час "Конгресу 590" Анджей Дуда передав меру Жешува указ про присвоєння Президентом України Володимиром Зеленським Жешуву звання "Місто-рятівник".

У своїй промові президент нагадав, що в четвер він був неподалік від Підкарпатського воєводства, на Люблінщині, куди останніми днями впала ракета. - Де сталася трагедія, де власне стався по суті нещасний випадок, бо це випливає з усіх даних, якими ми володіємо, і загинули двоє простих мешканців, які працювали на повністю цивільному устаткуванні, на сільськогосподарських вагах, де вони зважувалися. зерно, - сказав він.

- Раптом нізвідки, як грім серед ясного неба, впала ракета, обидва загинули. Катастрофа для місцевої громади, найбільша катастрофа для родин, для їхніх близьких, катастрофа для всієї Польської Республіки. Фактично, катастрофа також і для тих, хто, з найкращими намірами, вірогідно, запустив цю ракету, щоб захиститися від нападу Росії, від російських ракет. Тому що, ймовірно, це була ракета, випущена українською ППО, яка чомусь залетіла на нашу територію і впала за шість кілометрів від державного кордону, - зазначив Дуда.

Президент зауважив, що це, на жаль, драматичні і важкі реалії війни, яка точиться за кордоном і "в якомусь сенсі її побічні ефекти" стають і нашою участю.

Анджей Дуда подякував жителям Жешува за те, що вони взялися за надзвичайно важку місію не лише прийняти біженців з України, а й допомогти Україні. - Без Жешува, швидше за все, Україна б не вистояла. Не буду вдаватися в подробиці, але, повірте, так воно і є, - підкреслив президент.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Omar Marques/Getty Images

Ukraina
Andrzej Duda
Pozostałe wiadomości

O serii reportaży na temat finansowania kampanii europosłów PiS przez osoby z państwowych spółek mówili goście specjalnego wydania "Czarno na białym". - Jak widziałem te same nazwiska i te same kwoty, to coraz szerzej otwierały mi się oczy ze zdumienia - mówił jeden z autorów reportaży, Dariusz Kubik z TVN24. Dziennikarz tvn.pl Grzegorz Łakomski mówił, że "w samym PiS-ie ten temat wywołał dużą nerwowość, u niektórych nawet panikę". Natomiast prawnik i aktywista Krzysztof Izdebski przyznał, że "to jest legalne", ale "to nie są chyba wartości, jakich oczekiwalibyśmy od polityków".

Wpłaty na kampanię PiS. "W samym PiS-ie ten temat wywołał dużą nerwowość, u niektórych nawet panikę"

Wpłaty na kampanię PiS. "W samym PiS-ie ten temat wywołał dużą nerwowość, u niektórych nawet panikę"

18 listopada 2022, 21:57
Autor:
akr/tr
Źródło:
TVN24

IMGW wydał ostrzeżenia przed kolejnym zagrożeniem. Oprócz oblodzenia, we znaki dadzą nam się intensywne opady śniegu. Miejscami może spaść nawet 15 centymetrów. Sprawdź, w których regionach pogoda będzie niebezpieczna.

Alerty IMGW - oblodzenie i intensywne opady śniegu. Niebezpiecznie na północy i południu kraju

Alerty IMGW - oblodzenie i intensywne opady śniegu. Niebezpiecznie na północy i południu kraju

17 listopada 2022, 6:31
Aktualizacja: 18 listopada 2022, 21:34
Aktualizacja:
Autor:
kw,as,ps/dd
Źródło:
IMGW

12-latka spadła ze ścianki wspinaczkowej w parku rozrywki w Poznaniu. Jak przekazał TVN24 jej ojciec, do wypadku doszło na wycieczce szkolnej. Dziewczynka trafiła do szpitala "w stanie bardzo ciężkim, z rozległymi obrażeniami twarzoczaszki".  Poznańska policja poinformowała, że został "przesłuchany instruktor, który tego dnia sprawował pieczę nad osobami, które korzystały z tej ścianki wspinaczkowej". Pierwszą informację o sprawie dostaliśmy na Kontakt 24.

12-letnia dziewczyna spadła ze ścianki wspinaczkowej. Ma "rozległe obrażenia twarzoczaszki", jest w śpiączce

12-letnia dziewczyna spadła ze ścianki wspinaczkowej. Ma "rozległe obrażenia twarzoczaszki", jest w śpiączce

18 listopada 2022, 19:57
Autor:
js\mtom
Źródło:
TVN24

Nieformalną kontrolę nad okupowanym przez Rosję Donbasem przejmuje Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii na rosyjskim Północnym Kaukazie - poinformował w piątek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Mają o tym świadczyć między innymi zmiany kadrowe w obwodzie ługańskim. 

Ukraińskie władze: Ramzan Kadyrow przejmuje nieformalną władzę nad okupowanym Donbasem

Ukraińskie władze: Ramzan Kadyrow przejmuje nieformalną władzę nad okupowanym Donbasem

18 listopada 2022, 21:45
Autor:
ft/tr
Źródło:
PAP

Pojawia się taka opinia, że Rada Polityki Pieniężnej nic nie robi. To w ukrytym założeniu mówi, że jak Rada nic nie robi, to stopy procentowe spadają. Przecież tak nie jest - mówił w "Faktach po Faktach" Ireneusz Dąbrowski, członek RPP. Dodał też, że "bardzo dużo pojawiło się czynników antyinflacyjnych".

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski: mam dobre wiadomości

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski: mam dobre wiadomości

18 listopada 2022, 20:45
Autor:
kris\mtom
Źródło:
TVN24 Biznes

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka "dziękował Bogu" za wycofanie się z białoruskiego rynku amerykańskiego giganta gastronomicznego McDonald's. Wezwał też lokalnych producentów, aby zajęli miejsce amerykańskich restauracji oraz sprowadzali lokalny personel i produkty krajowe.

Łukaszenka żegna McDonald's. "Co, nie potrafimy przekroić bułki na pół?"

Łukaszenka żegna McDonald's. "Co, nie potrafimy przekroić bułki na pół?"

18 listopada 2022, 19:33
Autor:
kris
Źródło:
Reuters

Tego rodzaju incydenty zdarzają się. Nie da się bronić z powietrza całego terytorium kraju - mówił w "Faktach po Faktach" major rezerwy Michał Fiszer, były pilot, wykładowca Collegium Civitas. Odniósł się do eksplozji pocisku w Przewodowie przy granicy z Ukrainą. Podkreślał, że nie powinniśmy ustawać w wysiłkach, żeby wspierać Ukrainę sprzętem. Wacław Radziwinowicz z "Gazety Wyborczej", wieloletni korespondent w Moskwie powiedział, że "musimy mieć świadomość, że jesteśmy krajem przyfrontowym, a więc również zagrożonym".

Fiszer: Tego rodzaju incydenty zdarzają się. Nie da się bronić z powietrza całego terytorium

Fiszer: Tego rodzaju incydenty zdarzają się. Nie da się bronić z powietrza całego terytorium

18 listopada 2022, 20:56
Autor:
js\mtom
Źródło:
TVN24

Rosja może posiadać większe rezerwy pocisków rakietowych niż zakładano - pisze w piątek "New York Times". Według amerykańskiego dziennika świadczy o tym ostatni zmasowany atak na Ukrainę. Pentagon ocenia też, że Moskwa kupuje rakiety od Korei Północnej i Iranu - dodała nowojorska gazeta. 

"New York Times": rosyjskie zapasy rakiet mogą być większe niż zakładano

"New York Times": rosyjskie zapasy rakiet mogą być większe niż zakładano

18 listopada 2022, 19:09
Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP

Do tragicznego wypadku doszło w piątek po południu na ulicy Cybernetyki. Kierujący samochodem osobowym potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Policja zapowiada śledztwo w tej sprawie.

Mokotów: śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych

Mokotów: śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych

18 listopada 2022, 18:00
Aktualizacja: 18 listopada 2022, 18:22
Autor:
katke/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2021 roku było w województwie mazowieckim, a najniższe w warmińsko-mazurskim - wynika z danych opublikowanych w piątek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jak napisali ekonomiści PKO BP, "mazowieckie wciąż z najwyższymi płacami, ale reszta Polski goni". 

Zarobkowa mapa Polski. "Wcale nie powiat warszawski jest liderem"

Zarobkowa mapa Polski. "Wcale nie powiat warszawski jest liderem"

18 listopada 2022, 17:37
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wstrzymała zawieszenie warszawskiego sędziego Krzysztofa Chmielewskiego. Sędzia Barbara Skoczkowska, która podjęła decyzję, wyjaśniła, że nie jest to jeszcze rozpoznanie zażalenia na wyrok nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej SN, a jedynie decyzja w sprawie wniosku obrońcy.

Nowa izba Sądu Najwyższego przywróciła sędziego Krzysztofa Chmielewskiego do orzekania

Nowa izba Sądu Najwyższego przywróciła sędziego Krzysztofa Chmielewskiego do orzekania

18 listopada 2022, 21:00
Autor:
akr\mtom
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W piątek w kancelarii komorniczej w Łukowie (Lubelskie) zaatakował nożownik. Mężczyzna ranił obecną tam komornik i pracownika kancelarii. Kobieta zmarła. Napastnik został postrzelony przez interweniujących policjantów i trafił do szpitala.

Atak nożownika w kancelarii komorniczej w Łukowie. Nie żyje jedna z ranionych osób

Atak nożownika w kancelarii komorniczej w Łukowie. Nie żyje jedna z ranionych osób

18 listopada 2022, 15:12
Aktualizacja: 18 listopada 2022, 18:31
Aktualizacja:
Autor:
ms,
akr/
tam,mtom
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Nawet 90 centymetrów śniegu - takie opady odnotowane zostały od czwartku w zachodniej części stanu Nowy Jork. Aura sparaliżowała ruch na drogach i przyczyniła się między innymi do awarii w dostawach prądu. Według prognoz, pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Śniegu wciąż przybywa, a to nie koniec opadów. "To jest burza z potencjalnie śmiertelnymi konsekwencjami"

Śniegu wciąż przybywa, a to nie koniec opadów. "To jest burza z potencjalnie śmiertelnymi konsekwencjami"

18 listopada 2022, 14:47
Aktualizacja: 18 listopada 2022, 21:08
Aktualizacja:
Źródło:
CNN, NWS, AccuWeather, NBC

Węgry nie zgodzą się na zaciągnięcie przez państwa unijne wspólnej pożyczki na wsparcie Ukrainy - stwierdził szef węgierskiego rządu Viktor Orban. Premier Węgier dodał, że środki dla Kijowa mogą przekazać na podstawie umowy dwustronnej.

Orban: nie poprzemy wspólnej unijnej pożyczki dla Ukrainy

Orban: nie poprzemy wspólnej unijnej pożyczki dla Ukrainy

18 listopada 2022, 17:53
Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

W domu rodzinnym Ruhollaha Chomeiniego, założyciela Islamskiej Republiki Iranu, doszło do pożaru - wynika z nagrań udostępnionych przez Agencję Reutera. Według demonstrujących, którzy od tygodni protestują przeciwko irańskiemu reżimowi, budynek został podpalony. 

Doniesienia o podpaleniu rodzinnego domu ajatollaha Chomeiniego. Reuters publikuje nagrania

Doniesienia o podpaleniu rodzinnego domu ajatollaha Chomeiniego. Reuters publikuje nagrania

18 listopada 2022, 17:16
Autor:
ft\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

Projekt europejskiego myśliwca FCAS (Future Combat Air System) przeszedł do kolejnej fazy po tym, gdy w sprawie tej porozumiały się Francja, Niemcy i Hiszpania. Jest to największe europejskie przedsięwzięcie zbrojeniowe, którego koszt szacuje się na około 100 miliardów euro - poinformowała w piątek Agencja Reutera.

Europejski myśliwiec FCAS. Francja, Niemcy i Hiszpania porozumiały się w sprawie kolejnej fazy projektu

Europejski myśliwiec FCAS. Francja, Niemcy i Hiszpania porozumiały się w sprawie kolejnej fazy projektu

18 listopada 2022, 15:53
Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP

Twitter poinformował pracowników, że biurowce należące do firmy zostaną tymczasowo zamknięte - poinformowało BBC, powołując się na wiadomość wysłaną do pracowników. Decyzja została wprowadzona "ze skutkiem natychmiastowym".

Twitter zamyka swoje biura "ze skutkiem natychmiastowym"

Twitter zamyka swoje biura "ze skutkiem natychmiastowym"

18 listopada 2022, 14:29
Autor:
mb/dap
Źródło:
BBC

We wtorek około dziewiątej rano samolot lecący z Nowego Orleanu rozbił się podczas awaryjnego lądowania na polu golfowym w miejscowości Delafield w stanie Wisconsin. Na jego pokładzie znajdowały się trzy osoby i 53 psy transportowane do adopcji. Załodze nic się nie stało. Zwierzęta doznały obrażeń, ale ich stan jest dobry. Schronisko, które się nimi opiekuje, otrzymuje teraz setki ofert adopcji ocalałych podopiecznych.

Samolot przewożący 53 psy do adopcji rozbił się podczas awaryjnego lądowania

Samolot przewożący 53 psy do adopcji rozbił się podczas awaryjnego lądowania

18 listopada 2022, 17:32
Autor:
jdw//az
Źródło:
The Guardian, The Independent, TMJ4, hawspets.org

Największe piłkarskie widowisko na świecie zbliża się wielkimi krokami. Mundial rusza już w najbliższą niedzielę, ale sportowe emocje już buzują na ulicach Ad-Dauhy. Do Kataru zjeżdżają fani futbolu z całego świata. Barwy ich koszulek i szalików mogą jednak zmylić. Reporter TVN24 Paweł Łukasik rozmawiał z kibicami z Indii i Bangladeszu. Komu kibicują?

Mundial 2022. Kibice na ulicach Ad-Dauhy. Przyjechali do Kataru z Indii i Bangladeszu. Komu kibicują?

Mundial 2022. Kibice na ulicach Ad-Dauhy. Przyjechali do Kataru z Indii i Bangladeszu. Komu kibicują?

18 listopada 2022, 22:26
Autor:
momo/tr
Źródło:
TVN24

Żandarmeria Wojskowa prowadzi dochodzenie w sprawie broni, która została zagubiona lub skradziona na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Chodzi o pistolet VIS 100, broń krótką. - Trwają poszukiwania. Teren Akademii Wojsk Lądowych przy ulicy Czajkowskiego we Wrocławiu jest zamknięty i ściśle kontrolowany - przekazuje kpt. Daniel Zakrzewski, rzecznik prasowy Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu. Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.

W Akademii Wojsk Lądowych zniknęła broń. Trwa dochodzenie, teren uczelni został zamknięty

W Akademii Wojsk Lądowych zniknęła broń. Trwa dochodzenie, teren uczelni został zamknięty

18 listopada 2022, 10:55
Autor:
bż,
jw/
tam
Źródło:
tvn24.pl, Kontakt 24

Policjanci ze Słupska stracili ważny dowód rzeczowy w głośnej sprawie o usiłowanie zabójstwa. Z komendy zniknął także wart kilkanaście tysięcy złotych rower, odzyskany wcześniej od szajki złodziei - wynika z informacji tvn24.pl. - Trwają postępowania, które mają wyjaśnić szczegóły tych zdarzeń - przyznaje oficjalnie policja. W obu sprawach pierwsze sygnały dostaliśmy na Kontakt 24.

Policjantom ze Słupska zginął dowód w ważnej sprawie oraz drogi rower

Policjantom ze Słupska zginął dowód w ważnej sprawie oraz drogi rower

18 listopada 2022, 15:52
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 268 dni. Rosyjskie wojsko zaminowało około 30 procent obszaru Ukrainy. To terytorium porównywalne do dwóch powierzchni Austrii - poinformował w piątek Serhij Kruk, szef ukraińskiej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińskie służby: Zaminowano 30 procent terytorium kraju. To dwie powierzchnie Austrii

Ukraińskie służby: Zaminowano 30 procent terytorium kraju. To dwie powierzchnie Austrii

18 listopada 2022, 5:21
Aktualizacja: 18 listopada 2022, 16:57
Aktualizacja:
Autor:
mjz,
pp,
tas/kab
Źródło:
PAP
Cały posterunek na ławie oskarżonych. "Brutalny szeryf" i koledzy, którzy się przyglądali

Cały posterunek na ławie oskarżonych. "Brutalny szeryf" i koledzy, którzy się przyglądali

18 listopada 2022, 6:05
Bartosz
Żurawicz
Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Z umowy Orlenu z Saudi Aramco dotyczącej sprzedaży udziałów w Rafinerii Gdańskiej usunięto dwie klauzule, co prowadzi do tego, że saudyjska spółka "uzyska znacznie większą swobodę w dysponowaniu swoimi udziałami w nabywanych aktywach" - pisze w piątek Business Insider. Takiej zmiany - podaje portal - domagała się Komisja Europejska. Orlen w oświadczeniu napisał, że "zarówno umowy z partnerami przy przejęciu Grupy Lotos, ale także przepisy prawa polskiego, w pełni zabezpieczają przed dalszym niekontrolowanym zbyciem aktywów".

Media: Saudyjczycy będą mieli większą swobodę w sprzedaży udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Orlen odpowiada

Media: Saudyjczycy będą mieli większą swobodę w sprzedaży udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Orlen odpowiada

18 listopada 2022, 11:09
Autor:
ads/dap
Źródło:
Business Insider

Na festiwal EnergaCamerimage do Torunia przyjechali znani i cenieni twórcy. Wśród nich jest Baz Luhrmann - reżyser "Wielkiego Gatsby'ego", "Moulin Rouge!" czy "Elvisa". W Polsce pojawił się z autorką zdjęć do jego obrazów - Mandy Walker. Rozmawiała z nimi Ewelina Witenberg.

Baz Luhrmann: nie można tu przyjechać i nie myśleć o artystach, którzy teraz nie mogą opowiadać swoich historii

Baz Luhrmann: nie można tu przyjechać i nie myśleć o artystach, którzy teraz nie mogą opowiadać swoich historii

18 listopada 2022, 16:43
Autor:
akw\mtom
Źródło:
TVN24

Gdy rozum śpi, budzą się demony. Gdy na media nakłada się "śluby milczenia" i apeluje, by czekały na oficjalne komunikaty - budzą się niepokoje, plotki, które doprowadzić mogą do mniejszej czy większej paniki. Dlatego po wtorkowym, dramatycznym wieczorze należałoby zastanowić się jak, w chwili niepewności i potencjalnego albo rzeczywistego zagrożenia, rządzący i media mają budować komunikację kryzysową, by ta nie szkodziła interesom państwa, ale zarazem zaspokajała prawo do informacji i naturalne oczekiwanie obywateli, że ci dowiedzą się, co się dzieje, a nie będą trzymani w kompletnie niepotrzebnym, a nawet szkodliwym poczuciu niewiedzy i niepewności.

Horror vacui

Horror vacui

17 listopada 2022, 19:28
Autor:
Konrad
Piasecki
Źródło:
tvn24.pl

Za nami kolejna edycja rankingu "50 najbardziej kreatywnych w biznesie". W tym roku wygrali przedsiębiorcy zajmujący się produkowaniem systemów i podzespołów satelitarnych. Laureatem została również firma Cux, zajmująca się analityką behawioralną, która oferuje swoje rozwiązanie platformie Player.pl.

Ranking 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. Nagrodzona firma związana z platformą Player.pl

Ranking 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. Nagrodzona firma związana z platformą Player.pl

18 listopada 2022, 5:51
Autor:
mjz
Źródło:
TVN24