Президент Дуда: ймовірно Польщу очікує нова хвиля біженців

Енергетичну інфраструктуру в Україні брутально руйнують. Українцям не буде чим опалювати оселі. Нова хвиля біженців, ймовірно, хлине до Польщі, - заявив президент Анджей Дуда під час п’ятничної розмови в студії "Конгресу 590" у Жешуві. Дуда взяв участь у 20-й церемонії Економічної нагороди Президента Польської Республіки, яка проходила в рамках "Конгресу 590". Особливу нагороду під час урочистої церемонії було вручено Підкарпатському воєводству. Президент також вручив указ про присвоєння Жешуву звання "Місто-рятувальник".

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Анджей Дуда говорив про важливу роль Підкарпаття у наданні допомоги Україні. - Підкарпаття справляється зі своїм завданням у важкі часи, коли сюди постійно приїжджають біженці з України. Під час війни в Україні, яка є наслідком російського нападу на цю країну, Підкарпаття склало іспит, - сказав президент.

За його словами, через Підкарпаття та Жешув постійно курсує гуманітарна, матеріальна та військова допомога для України. Він підкреслив, що останнім часом "енергетичну інфраструктуру в Україні брутально руйнують та нищать росіяни". - У багатьох випадках українці не матимуть чим опалювати свої квартири, не матимуть гарячої води. Ймовірно, Польщу чекає нова хвиля біженців. На даний момент тут ведуться приготування. Я говорив про це з маршалком Підкарпатського воєводства Владиславом Ортилом, – сказав президент.

PAP/Darek Delmanowicz

При цьому він наголосив, що польська держава має нормально функціонувати. - Той факт, що суспільство, місцевий бізнес і влада пройшли іспит, є дуже важливим і свідчить про їхню відповідальність, - додав президент Дуда.

Відзначені підприємства

Економічні нагороди Президента Польської Республіки вручалися в семи категоріях. "Президент відзначив підприємства, які сприяють розвитку національної економіки, дотримуються принципів відповідального бізнесу, сприяють створенню позитивного іміджу Польщі та є взірцем для інших компаній", - сказано на сайті президента.

- Для мене велика честь вручити вам ці нагороди на 20-му конкурсі, - сказав Анджей Дуда. Як він зазначив, конкурс пов’язаний з усіма президентами, які "таким чином віддавали честь і намагалися популяризувати польське підприємництво, польський бізнес, намагаючись за підтримки журі премії обрати тих, хто справді є найкращим", - додав Президент.

- Я посміхаюся, коли вручають цю нагороду, і особливо посміхався, коли ті, хто отримував цю нагороду раніше, говорили про те, як ця нагорода підтримує в бізнесі. Я дуже радий цьому. Кожному з президентів дуже приємно чути, що компанії, відібрані для цієї нагороди, включно з фіналістами, завдяки дипломам, які вони отримують, у багатьох випадках насправді завойовують довіру, стають кращими, їх частіше обирають партнерами для наступних бізнес-проектів, подальшої спільної діяльності разом з іншими вітчизняними та іноземними компаніями, - сказав Дуда.

Дуда: війна в Україні не полегшує ведення бізнесу в Польщі

Президент сказав, що ми переживаємо дуже важкі часи і не менш важкі часи - попереду. Він додав, що сьогодні в Україні йде війна, яка породжує світову кризу. За його словами, війна також викликає кризу в Польщі. - Коли дивишся з іншого боку океану, з іншого боку земної кулі, Польща - це маленька точка на карті світу. Здається, ця війна насправді відбувається в Польщі, і, на жаль, багато інвесторів з усього світу бачать це саме так. Це не полегшує завдання для польських підприємців, не полегшує ведення бізнесу в Польщі, - пояснив він.

PAP/Darek Delmanowicz

Він звернувся до присутніх на церемонії, сказавши, що, незважаючи на всі ці дуже складні економічні умови, шалені ціни на енергоносії, вони справляються, і він їм за це надзвичайно вдячний.

- Коли буде краще? Ніхто не може відповісти на це питання. Коли ці ціни стабілізуються, коли вони підуть вниз? Сьогодні ніхто не може відповісти на це питання. Коли закінчиться агресія Росії в Україні? Сьогодні ніхто не може відповісти на це питання. Ви можете лише поглянути на прогнози, які дають експерти, - сказав президент.

Він звернув увагу на те, що прогноз Єврокомісії для Польщі - не надто оптимістичний, якщо порівнювати його з іншими прогнозами. Однак, додав він, якщо порівняти це з прогнозом для Західної Європи, то в Польщі все одно буде краще, тому що в західних державах Європейського Союзу очікується ще нижче економічне зростання.

- Це означає, що ми маємо шанс надолужити той розрив у розвитку, який досі існує між нами та Західною Європою, особливо коли йдеться про те, аби здолати це відставання за рівнем життя пересічного громадянина, - зазначив президент.

За його словами, він як президент особливо зацікавлений у тому, щоб усі люди в Польщі жили краще і краще, на все вищому рівні, щоб Польща була дедалі привабливішою країною.

Президент: найстрашніштм соціальним лихом є безробіття

Дуда зазначив, що немає сумнівів у тому, що уряд "намагатиметься вжити заходів, які сприятимуть інвестиціям і допомагатимуть підприємцям".

- Серед вас ніхто, мабуть, не сумнівається, що найважливішим завданням для мене та моїх колег з уряду та парламентської більшості є збереження якомога більшої зайнятості в Польщі, тобто якомога нижчого рівня безробіття. Ми вважаємо його найстрашнішим суспільним лихом, яке тільки може бути, - сказав Дуда. "Інфляція в цьому контексті вважається набагато меншим злом", - додав він.

Дуда про підтримку польських підприємців

Президент також пообіцяв підтримку польським підприємцям. Він заявив, що якщо вони звернуться з проханням про якусь підтримку чи просування, наприклад участь у закордонних візитах глави держави, то, за його словами, "ми, безумовно, будемо до цього відкриті".

Він анонсував організацію економічних форумів у відвідуваних країнах, а також з нагоди візитів глав держав до Польщі, щоб польські підприємці могли зустрітися з іноземними контрагентами.

- Я хотів би, щоб цей економічний ринок трясло в самому позитивному сенсі, щоб не було стагнації, - наголосив Дуда. - Я хотів би, щоб воно було сповнене життя та оптимізму, як було і є сповнене життя та оптимізму Підкарпаття, - додав він.

Президент Дуда: без Жешува Україна, швидше за все, не вистояла б

Під час "Конгресу 590" Анджей Дуда передав меру Жешува указ про присвоєння Президентом України Володимиром Зеленським Жешуву звання "Місто-рятівник".

У своїй промові президент нагадав, що в четвер він був неподалік від Підкарпатського воєводства, на Люблінщині, куди останніми днями впала ракета. - Де сталася трагедія, де власне стався по суті нещасний випадок, бо це випливає з усіх даних, якими ми володіємо, і загинули двоє простих мешканців, які працювали на повністю цивільному устаткуванні, на сільськогосподарських вагах, де вони зважувалися. зерно, - сказав він.

- Раптом нізвідки, як грім серед ясного неба, впала ракета, обидва загинули. Катастрофа для місцевої громади, найбільша катастрофа для родин, для їхніх близьких, катастрофа для всієї Польської Республіки. Фактично, катастрофа також і для тих, хто, з найкращими намірами, вірогідно, запустив цю ракету, щоб захиститися від нападу Росії, від російських ракет. Тому що, ймовірно, це була ракета, випущена українською ППО, яка чомусь залетіла на нашу територію і впала за шість кілометрів від державного кордону, - зазначив Дуда.

Президент зауважив, що це, на жаль, драматичні і важкі реалії війни, яка точиться за кордоном і "в якомусь сенсі її побічні ефекти" стають і нашою участю.

Анджей Дуда подякував жителям Жешува за те, що вони взялися за надзвичайно важку місію не лише прийняти біженців з України, а й допомогти Україні. - Без Жешува, швидше за все, Україна б не вистояла. Не буду вдаватися в подробиці, але, повірте, так воно і є, - підкреслив президент.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl