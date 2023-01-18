Президент для CNBC: російське вістря притупилося, але ми не робимо достатньо, щоб зупинити вторгнення

Ми насправді зробили стільки, що російське вістря затупилося об ту допомогу, яку ми надаємо Україні, - заявив в інтерв’ю CNBC президент Анджей Дуда, який бере участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Однак, за його оцінкою, "поки що ми робимо недостатньо, щоб повністю зупинити російське вторгнення".

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- Сьогодні умовою, визначальним фактором того, що буде далі з Україною, є саме ступінь допомоги, яку Україні надають західні країни, країни Європейського Союзу, але не тільки, а також США, Австралія, Канада, всі ти, хто, як ми кажемо, є частиною вільного світу, - сказав президент.

Він додав, що "Володимир Путін хоче поневолити Україну, він хоче поширити свій режим на Україну, він хоче забрати свободу в українців".

- Чому? Тому що українці вирішили, що вони хочуть бути частиною спільноти вільних країн, вони хочуть бути частиною ЄС, вони хочуть бути частиною НАТО, про що голосно говорять останніми роками, - наголосив Дуда.

- Я, але не тільки я, тому що багато експертів прямо кажуть, що те, що Путін вперше напав на Україну в 2014 році, а потім була повноекранна агресія в лютому минулого року - це саме та дія, яка має зупинити процес руху країн із колишньої сфери впливу Радянського Союзу до спільноти Заходу, до спільноти вільних, демократичних держав, - додав президент.

Andrzej Duda udzielił wywiadu dziennikarzowi CNBC Jakub Szymczuk/KPRP

За його словами, "це питання, яке сьогодні ставить собі і мусить поставити вся та частина світу, яку ми називаємо вільним світом". - Чи допустимо, щоб інші країни, інші народи були поневолені такими тиранами, як Путін, які заперечують усі правила демократії, які хочуть запровадити терор, які хочуть поневолити інших, використовувати їхній потенціал у своїх цілях, чи вважаємо, що вільний світ повинен розвиватися і кожна нація має право на самовизначення. Якщо ми так вважаємо, то маємо захищати Україну, - наголосив він.

Дуда: ми робимо недостатньо, щоб повністю зупинити російське вторгнення

На запитання, чи хоче він донести до своїх партнерів думку, що якщо Путіна не затримають в Україні, то він спробує отримати територіальні здобутки деінде в Європі, президент відповів: "Так, звичайно".

- Ми, поляки, дуже часто згадуємо, що це вперше було сказано у 2008 році, під час російської агресії проти Грузії, нашим президентом, професором Лехом Качиньським. Потім він стояв на головній вулиці Тбілісі, де зібралися натовпи людей, і сказав: "Сьогодні Грузія, завтра, можливо, країни Балтії, Україна, а потім, може й моя країна - Польща", - нагадав Дуда.

Відповідаючи на запитання про підтримку України та чи є пропозиція про постачання танків Leopard 2 сигналом для Німеччини, що для перемоги України у цій війні потрібно зробити набагато більше, президент сказав, що наразі, на його думку, ми робимо недостатньо, щоб повністю зупинити російське вторгнення. - Ми стільки зробили, що від тієї допомоги, яку ми надаємо, притупилося російське вістря. Хоча я завжди повторюю, що в основному це завдяки героїзму українців, які захищають свою Батьківщину. Тому що вони гинуть, вони віддають життя, вони стікають кров’ю на полі бою з росіянами, - сказав президент.

Prezydent w Davos: mamy nadzieję, że Niemcy przekażą czołgi Ukrainie Reuters

Дуда про суперечку між Польщею та Євросоюзом

Дуда також згадав у розмові суперечку Польщі з Євросоюзом у зв'язку з положеннями про судоустрій. Його запитали, чому в цьому конкретному випадку Європейський Союз повинен судитися з Польщею, яка саме в цьому питанні є такою важливою та близькою до ЄС державою.

- На жаль, трохи схоже на те, що наші проблеми розуміють не всі особи, які приймають рішення, особливо в Західній Європі. Люди, які ніколи не знали життя під ярмом комунізму, - сказав президент.

- На жаль, ми все ще боремося із залишками цієї старої системи в багатьох моментах, включно з нашою системою правосуддя, де - прикро про це казати - все ще є поодинокі випадки суддів, які засуджували людей як підлеглі комуністичної партії, які належали до комуністичної партії, які виконували накази комуністичної партії, а сьогодні вони називають себе незалежними суддями, і коли ми прийшли і сказали: "Ви повинні піти, ви заплямовані, ваша кар’єра почалася з того, що ви підкорялися наказам комуністів і засуджувати людей до в'язниці", то сьогодні за них заступилися європейські інституції, що нас цілковито дивує", - продовжив Дуда.

- Ми кажемо: маємо спокійно завершити цей процес реформ, ми демократична держава, це відбувається за згодою польських виборців, я брав участь у цьому процесі під час свого першого президентського терміну. Нагадаю, що я виграв вибори вдруге. Підданий критиці з боку деяких інституцій ЄС, нападкам деяких європейських політиків, у моїй країні понад 10 мільйонів виборців знову проголосували за мене, щоб я продовжував обіймати посаду Президента Польської Республіки, - підкреслив він.

Він додав, що "люди хочуть, щоб ці справи були завершені, тому що вони знають, що лише закриття цих справ і відсторонення цих людей зробить нас все більш і більш справді повноцінною частиною Заходу, культурно, ментально, перш за все з точки зору економіки, рівня життя, що найбільше хвилює людей".

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Autor:red.

Źródło: PAP