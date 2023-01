Президент для CNBC: російське вістря притупилося, але ми не робимо достатньо, щоб зупинити вторгнення

czytaj dalej

To, co mogło być kroniką zapowiedzianej śmierci marzeń PiS o zdobyciu pieniędzy z Funduszu Odbudowy, dość niespodziewanie zamieniło się w dawno niewidzianą rozgrywkę partyjno-parlamentarną z nagłymi zwrotami akcji, deklaracjami utraty zaufania i zarzutami zdrady. Ubiegłotygodniowe głosowanie i uratowanie planów rządu przez opozycję może (choć wcale nie musi) być istotnym punktem na mapie przedwyborczych przetasowań i formowania kampanijnych narracji. A kto wie, czy nie będzie miało siły budowania legendy podobnej do tej, jaka towarzyszy do dziś niedoszłej debacie prezydenckiej w Końskich, o której w świecie politycznym wciąż usłyszeć można: "a gdyby Trzaskowski tam wtedy pojechał, to by te wybory wygrał….".