Президент: це умова того, щоб ми і в майбутньому в Європі почувалися спокійно

- Я наголосив на необхідності поважати міжнародне право, на необхідності відновлення Україною контролю над своїми міжнародно визнаними кордонами, - заявив президент Анджей Дуда, який бере участь у 77-й сесії Генасамблеї ООН. Говорячи про закулісся переговорів зі світовими лідерами, він також повідомив, що було підписано дві польсько-бразильські угоди.

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Президент Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою перебувають у Нью-Йорку, де він бере участь у 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Під час зустрічі з журналістами Дуда сказав, що "це дуже напружений час, наступні три дні тут, у Нью-Йорку".

- Дуже багато зустрічей, які вже сьогодні почалися, - зазначив він у вівторок.

Дві угоди між Польщею та Бразилією

Президент зазначив, що саміт у Нью-Йорку дав можливість поспілкуватися з лідерами країн світу. Він повідомив, що зустрічався, зокрема, з королем Йорданії, з яким говорив про продовольчу кризу, спричинену нападом Росії на Україну, та про питання російського впливу в Сирії.

Як повідомив Анджей Дуда, він також спілкувався з президентом Світового банку Девідом Малпассом і президентом Бразилії Жаїром Болсонаро. Президент поінформував, що між Польщею та Бразилією підписано дві угоди - про уникнення подвійного оподаткування та про захист таємної інформації. Він висловив сподівання, що співпраця з Бразилією розвиватиметься також у галузях промисловості та сільського господарства.

Анджей Дуда

Переговори про війну в Україні. "Я наголосив на необхідності дотримання міжнародного права"

Він підкреслив, що серед тем переговорів у вівторок була "війна в Україні і яким чином цю війну можна закінчити, та які шанси на те аби повернувся мир?"

- Звісно, ​​я наголошував на необхідності дотримання міжнародного права, на необхідності відновлення Україною контролю над своїми міжнародно визнаними кордонами, - сказав президент. Він нагадав, що був в Україні за день до початку російського вторгнення і тричі під час війни.

Він зазначив, що перебуває в постійному контакті з президентом України Володимиром Зеленським.

- Відтак я поділився своїми спостереженнями, своїми знаннями, а також тим, що я очікую і які є очікування, перш за все, в нашій частині Європи (щодо цього - прим. ред.), як цей конфлікт, ця російська агресія може закінчитися, що це має означати виведення російських військ і повернення України до її міжнародно визнаних кордонів, - продовжив він.

На думку президента Дуди "це умова того, щоб ми і в майбутньому, в Європі, почувалися спокійно".

Дуда: міжнародна спільнота не може залишити ці злочини безкарними

- Для нас важливо, щоб Україна відновила контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами. І це, на нашу думку, умова будь-яких серйозних розмов про мир. Росія має повернутися до дотримання міжнародного права, - продовжив президент.

Він також назвав пріоритетом покарання військових злочинів, скоєних росіянами в Україні. На його думку, це повинен здійснити, наприклад, міжнародний трибунал, оскільки "з цими злочинами повинні працювати міжнародні інстанції і тут, я думаю, ми можемо очікувати рішень у найближчі місяці' - чи це будуть спроби поставити винних перед вже діючими трибуналами, чи створити спеціальний трибунал для цих злочинів, як це було раніше в інших конфліктах, з іншими військовими злочинами.

Дуда висловив переконання, що "міжнародне співтовариство не може залишити ці злочини безкарними, тому що це, очевидно, надихне всіх інших потенційних вбивць вважати, що вони можуть безкарно вбивати людей, нападати, мордувати, ґвалтувати людей". Він нагадав, що "поляки, наші родини, зі своєї історії точно знають, що означає російська окупація, що означає жорстокість радянської армії, на що вони здатні".

Президент: якби Путін застосував ядерну зброю, це було б порушенням світового табу

Дуда також сказав, що «якби російська влада, якби президент (Володимир - ред.) Путін зважився на такий крок, що застосував би - навіть у найменшій мірі - неконвенційну ядерну зброю проти України - це було б ламанням глобального табу і, на мій погляд, поставило б Росію вже зовсім за будь-які рамки".

Президента також запитали про запланований виступ російського президента, який, за деякими припущеннями, мав оголосити мобілізацію у вівторок, і якою має бути відповідь Заходу, якщо ці припущення підтвердяться.

- З самого початку до справи треба підходити дуже спокійно і послідовно, незалежно від того, що говорить президент Росії у своїй промові, - сказав Дуда.

За його словами, "що б не говорив Володимир Путін", немає сумніву в тому, що "Росія є злочинцем і агресором, а українці лише захищають свій суверенітет, незалежність, захищають свою землю і свої домівки".

- Сподіваюся, ми зможемо говорити про це так, щоб весь світ це знав і розумів,- додав він.

- Україна сьогодні потребує підтримки, і я вірю, що ця підтримка буде продовжена, - наголосив Дуда.

Анджей Дуда про псевдореферендуми. "Польща не визнає ці результати"

Польського президента також запитали про його позицію щодо псевдореферендумів, які анонсує влада самопроголошених т.зв. народних республік, створених проросійськими сепаратистами в Донецькій і Луганській областях на сході України. Дуда зазначив, що полякам, особливо літнім людям і тим, хто знає історію своєї країни, не потрібно розповідати, "чого варті референдуми, організовані Росією на окупованих нею територіях".

- Вони нічого не варті. Правда в тому, що результат визначається в Кремлі, а не голосуванням. І тут не має особливого значення, за що голосують ті, хто взагалі бере участь у референдумі. І результат буде такий, який планують у Кремлі, - наголосив він.

Тому, зазначив він, "з демократичної точки зору це взагалі знущання".

- І ми так це й сприймаємо. Сподіваюся, що в міжнародній сфері ніхто не буде надавати цьому значення, тому що довіра до цих дій і результатів просто нульова, - сказав він. Водночас президент запевнив, що "Польща не визнає ці результати як щось, що має бодай якесь міжнародне значення".

Псевдореферендуми мають відбутися 23-27 вересня, а їхня мета - включити до складу Російської Федерації окуповані Росією території Донецької та Луганської областей.

Продовольча криза. Президент Дуда: ми повинні пам'ятати і говорити про проблеми Африки

Дуда зазначив, що Росія, розкрадаючи врожай в Україні, свідомо намагається викликати світову продовольчу кризу. Відповідаючи у вівторок у Нью-Йорку на запитання журналістів, чи візьме він до уваги точку зору африканських країн, які нещодавно відвідав, Дуда сказав: "Я постараюся зробити цю промову структурованою таким чином, щоб ця їхня точка зору прозвучала".

За його словами, Росія "знає, що, влаштовуючи міжнародну продовольчу кризу, особливо в тих країнах, де важко з продовольством і які й так перебувають у кризовому становищіі, вона може досягти свого роду колапсу в світі і, в певному сенсі, капітуляції світу і згоди на російську агресію або принаймні мовчазної згоди".

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Autor:Ред.