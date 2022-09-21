TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Президент: це умова того, щоб ми і в майбутньому в Європі почувалися спокійно

21 września 2022, 17:24

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Duda: akcentowałem konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego
Duda: akcentowałem konieczność przestrzegania prawa międzynarodowegoTVN24
wideo 2/7
TVN24Duda: akcentowałem konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego

- Я наголосив на необхідності поважати міжнародне право, на необхідності відновлення Україною контролю над своїми міжнародно визнаними кордонами, - заявив президент Анджей Дуда, який бере участь у 77-й сесії Генасамблеї ООН. Говорячи про закулісся переговорів зі світовими лідерами, він також повідомив, що було підписано дві польсько-бразильські угоди.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Президент Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою перебувають у Нью-Йорку, де він бере участь у 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Під час зустрічі з журналістами Дуда сказав, що "це дуже напружений час, наступні три дні тут, у Нью-Йорку". 

- Дуже багато зустрічей, які вже сьогодні почалися, - зазначив він у вівторок.

Дві угоди між Польщею та Бразилією

Президент зазначив, що саміт у Нью-Йорку дав можливість поспілкуватися з лідерами країн світу. Він повідомив, що зустрічався, зокрема, з королем Йорданії, з яким говорив про продовольчу кризу, спричинену нападом Росії на Україну, та про питання російського впливу в Сирії.

Як повідомив Анджей Дуда, він також спілкувався з президентом Світового банку Девідом Малпассом і президентом Бразилії Жаїром Болсонаро. Президент поінформував, що між Польщею та Бразилією підписано дві угоди - про уникнення подвійного оподаткування та про захист таємної інформації. Він висловив сподівання, що співпраця з Бразилією розвиватиметься також у галузях промисловості та сільського господарства.

Анджей Дуда

Переговори про війну в Україні. "Я наголосив на необхідності дотримання міжнародного права"

Він підкреслив, що серед тем переговорів у вівторок була "війна в Україні і яким чином цю війну можна закінчити, та які шанси на те аби повернувся мир?"

- Звісно, ​​я наголошував на необхідності дотримання міжнародного права, на необхідності відновлення Україною контролю над своїми міжнародно визнаними кордонами, - сказав президент. Він нагадав, що був в Україні за день до початку російського вторгнення і тричі під час війни.

Він зазначив, що перебуває в постійному контакті з президентом України Володимиром Зеленським. 

- Відтак я поділився своїми спостереженнями, своїми знаннями, а також тим, що я очікую і які є очікування, перш за все, в нашій частині Європи (щодо цього - прим. ред.), як цей конфлікт, ця російська агресія може закінчитися, що це має означати виведення російських військ і повернення України до її міжнародно визнаних кордонів, - продовжив він.

На думку президента Дуди "це умова того, щоб ми і в майбутньому, в Європі, почувалися спокійно".

Дуда: міжнародна спільнота не може залишити ці злочини безкарними

- Для нас важливо, щоб Україна відновила контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами. І це, на нашу думку, умова будь-яких серйозних розмов про мир. Росія має повернутися до дотримання міжнародного права, - продовжив президент.

Він також назвав пріоритетом покарання військових злочинів, скоєних росіянами в Україні. На його думку, це повинен здійснити, наприклад, міжнародний трибунал, оскільки "з цими злочинами повинні працювати міжнародні інстанції і тут, я думаю, ми можемо очікувати рішень у найближчі місяці' - чи це будуть спроби поставити винних перед вже діючими трибуналами, чи створити спеціальний трибунал для цих злочинів, як це було раніше в інших конфліктах, з іншими військовими злочинами.

Дуда висловив переконання, що "міжнародне співтовариство не може залишити ці злочини безкарними, тому що це, очевидно, надихне всіх інших потенційних вбивць вважати, що вони можуть безкарно вбивати людей, нападати, мордувати, ґвалтувати людей". Він нагадав, що "поляки, наші родини, зі своєї історії точно знають, що означає російська окупація, що означає жорстокість радянської армії, на що вони здатні".

Президент: якби Путін застосував ядерну зброю, це було б порушенням світового табу

Дуда також сказав, що «якби російська влада, якби президент (Володимир - ред.) Путін зважився на такий крок, що застосував би - навіть у найменшій мірі - неконвенційну ядерну зброю проти України - це було б ламанням глобального табу і, на мій погляд, поставило б Росію вже зовсім за будь-які рамки".

Президента також запитали про запланований виступ російського президента, який, за деякими припущеннями, мав оголосити мобілізацію у вівторок, і якою має бути відповідь Заходу, якщо ці припущення підтвердяться.

- З самого початку до справи треба підходити дуже спокійно і послідовно, незалежно від того, що говорить президент Росії у своїй промові, - сказав Дуда.

За його словами, "що б не говорив Володимир Путін", немає сумніву в тому, що "Росія є злочинцем і агресором, а українці лише захищають свій суверенітет, незалежність, захищають свою землю і свої домівки". 

- Сподіваюся, ми зможемо говорити про це так, щоб весь світ це знав і розумів,- додав він. 

- Україна сьогодні потребує підтримки, і я вірю, що ця підтримка буде продовжена, - наголосив Дуда.

Анджей Дуда про псевдореферендуми. "Польща не визнає ці результати"

Польського президента також запитали про його позицію щодо псевдореферендумів, які анонсує влада самопроголошених т.зв. народних республік, створених проросійськими сепаратистами в Донецькій і Луганській областях на сході України. Дуда зазначив, що полякам, особливо літнім людям і тим, хто знає історію своєї країни, не потрібно розповідати, "чого варті референдуми, організовані Росією на окупованих нею територіях".

- Вони нічого не варті. Правда в тому, що результат визначається в Кремлі, а не голосуванням. І тут не має особливого значення, за що голосують ті, хто взагалі бере участь у референдумі. І результат буде такий, який планують у Кремлі, - наголосив він.

Тому, зазначив він, "з демократичної точки зору це взагалі знущання". 

- І ми так це й сприймаємо. Сподіваюся, що в міжнародній сфері ніхто не буде надавати цьому значення, тому що довіра до цих дій і результатів просто нульова, - сказав він. Водночас президент запевнив, що "Польща не визнає ці результати як щось, що має бодай якесь міжнародне значення".

Псевдореферендуми мають відбутися 23-27 вересня, а їхня мета - включити до складу Російської Федерації окуповані Росією території Донецької та Луганської областей.

Продовольча криза. Президент Дуда: ми повинні пам'ятати і говорити про проблеми Африки

Дуда зазначив, що Росія, розкрадаючи врожай в Україні, свідомо намагається викликати світову продовольчу кризу. Відповідаючи у вівторок у Нью-Йорку на запитання журналістів, чи візьме він до уваги точку зору африканських країн, які нещодавно відвідав, Дуда сказав: "Я постараюся зробити цю промову структурованою таким чином, щоб ця їхня точка зору прозвучала".

За його словами, Росія "знає, що, влаштовуючи міжнародну продовольчу кризу, особливо в тих країнах, де важко з продовольством і які й так перебувають у кризовому становищіі, вона може досягти свого роду колапсу в світі і, в певному сенсі, капітуляції світу і згоди на російську агресію або принаймні мовчазної згоди". 

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Ukraina
Andrzej Duda
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Pozostałe wiadomości

Rosja haniebne pogwałciła podstawowe zasady karty ONZ. Ta wojna ma doprowadzić do likwidacji Ukrainy jako państwa, niczego innego - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden na 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Będziemy stać solidarnie z Ukrainą przeciwko agresji Rosji - podkreślił.

Biden: Rosja chce wymazać swojego suwerennego sąsiada z mapy. Będziemy stać solidarnie z Ukrainą

Świat

Biden: Rosja chce wymazać swojego suwerennego sąsiada z mapy. Będziemy stać solidarnie z Ukrainą

21 września 2022, 17:45

Świat

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, TVN24

Frank szwajcarski w środę około godziny 16.30 przebił granicę 5 złotych. To pierwsza taka sytuacja od stycznia 2015 roku. Więcej trzeba też zapłacić za dolara amerykańskiego i euro. - Mamy kilka czynników, które wpływają na to, co się dzieje na walutach. Takim świeżym tematem jest kolejna zmiana sytuacji za naszą granicą i informacje o częściowej mobilizacji w rosyjskim społeczeństwie - mówił na antenie TVN24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. - Druga kwestia jest taka, że znowu notowania euro względem dolara spadły poniżej parytetu - dodał.

Frank szwajcarski najdroższy od ponad 7 lat. Przebił psychologiczną granicę

Rynki

Frank szwajcarski najdroższy od ponad 7 lat. Przebił psychologiczną granicę

21 września 2022, 9:58
Aktualizacja: 21 września 2022, 16:39

Rynki

Aktualizacja:
Autor:
mp,mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

W kilku miastach Syberii i Dalekiego Wschodu odbywają się spontaniczne akcje przeciwko ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji - podała rosyjska sekcja Radia Swoboda. Ludzie wychodzą na ulice bez haseł i plakatów, obawiając się aresztowań - dodała rozgłośnia. W Irkucku policja zatrzymała co najmniej 20 protestujących.

Putin ogłosił częściową mobilizację. Rosjanie wychodzą na ulice

Świat

Putin ogłosił częściową mobilizację. Rosjanie wychodzą na ulice

21 września 2022, 16:15

Świat

Autor:
tas//now
Źródło:
PAP, tayga.info, Radio Swoboda, tvn24.pl

Władze Litwy poinformowały, że nie zmienią obowiązujących od poniedziałku przepisów, które dotyczą wjazdu Rosjan. Nadal mają być oceniani indywidualnie. Podobny komunikat wydał szef dyplomacji Łotwy. Rosjanie uciekają z kraju po ogłoszeniu przez Władimira Putina "częściowej" mobilizacji.

Mobilizacja w Rosji. Łotwa i Litwa nie zmienią przepisów dotyczących wjazdu Rosjan

Świat

Mobilizacja w Rosji. Łotwa i Litwa nie zmienią przepisów dotyczących wjazdu Rosjan

21 września 2022, 16:07

Świat

Autor:
KS/kab
Źródło:
PAP

Były rektor Moskiewskiego Instytutu Lotniczego (MAI), Anatolij Gieraszczenko, zmarł po upadku ze schodów. Miał 73 lata - podał portal "Euro Weekly News", powołując się na rosyjskie media.

Były rektor Moskiewskiego Instytutu Lotniczego "zmarł po upadku ze schodów"

Świat

Były rektor Moskiewskiego Instytutu Lotniczego "zmarł po upadku ze schodów"

21 września 2022, 17:11

Świat

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

Ksiądz dr Iain Greenshields, moderator Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji, gościł na zamku Balmoral w weekend poprzedzający śmierć Elżbiety II. W rozmowie z telewizją ABC News duchowny zapewnił, że mimo 96 lat królowa nadal była "pełna energii" i "zaangażowania". Przekazał też, co monarchini powiedziała na temat swojej wiary oraz przytoczył opowiedziany przez nią żart. 

Szkocki duchowny spędził z Elżbietą II jej ostatni weekend. "Niczego nie żałowała"

Świat

Szkocki duchowny spędził z Elżbietą II jej ostatni weekend. "Niczego nie żałowała"

21 września 2022, 16:47

Świat

Autor:
kgo//am
Źródło:
ABC News, tvn24.pl

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział w środę w Radomiu, że jest bardzo zaniepokojony podwyżkami cen prądu dla polskich miast. - Zbieramy informacje o ich skali. Wiemy, że od tego zależy życie i elementarny komfort tysięcy mieszkańców polskich miejscowości - dodał.

Tusk o podwyżkach cen prądu dla polskich miast: trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał listopad, grudzień czy styczeń

Polska

Tusk o podwyżkach cen prądu dla polskich miast: trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał listopad, grudzień czy styczeń

21 września 2022, 13:07

Polska

Autor:
pp/kab
Źródło:
TVN24, PAP

To jest historia o tym, jak wielkie szczęście może zamienić się w wielką tragedię - mówiła w TVN24 Marta Warchoł, autorka reportażu "Miała mieć na imię...". Jego bohaterką jest kobieta, która w 30. tygodniu ciąży dowiedziała się, że jej dziecko nie ma czaszki. - To jest efekt tego brutalnego, okropnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku. Takie historie wydarzają się tylko i wyłącznie dlatego, że lekarze się boją - komentowała w programie "Wstajesz i Wiesz" Dominika Długosz z "Newsweeka".

Reportaż "Miała mieć na imię...". "Ta historia może dotknąć każdą kobietę w Polsce"

Polska

Reportaż "Miała mieć na imię...". "Ta historia może dotknąć każdą kobietę w Polsce"

21 września 2022, 11:08

Polska

Autor:
momo/kg
Źródło:
TVN24

Rząd Niemiec staje się większościowym udziałowcem największego niemieckiego importera gazu ziemnego, firmy Uniper - podało niemieckie Ministerstwo Gospodarki. Umowa zakłada, że niemiecki rząd będzie posiadał około 99 procent udziałów w znacjonalizowanej firmie. Resort wyjaśnił, że przejęcie jest wynikiem wstrzymania dostaw gazu z Rosji.

Gazowy gigant znacjonalizowany

Ze świata

Gazowy gigant znacjonalizowany

21 września 2022, 17:20

Ze świata

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

Na rynku opałowym zabraknie około 2,5 miliona ton węgla - ocenił w rozmowie z TVN24 Biznes Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Jakub Wiech, z portalu Energetyka24, stwierdził, że może to zmusić społeczeństwo do szukania alternatyw, w tym zanieczyszczających powietrze. - Obywatel sięgnie po to, co ma pod ręką - przyznał.

"Jesteśmy w największym kryzysie w historii. Może nas poturbować"

Z kraju

"Jesteśmy w największym kryzysie w historii. Może nas poturbować"

21 września 2022, 14:16

Z kraju

Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Deweloperzy rozpoczęli budowę tylko 5,2 tysiąca mieszkań w sierpniu 2022 roku. Jest to aż o 63 procent mniej rok do roku - podano w analizie HRE Investments. Wskazano, że sierpień to drugi miesiąc z rzędu, w którym widać niepokojąco duży spadek liczby lokali budowanych przez deweloperów. Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka "tak gwałtownego osłabienia strony podażowej rynku mieszkaniowego nie było nigdy".

Załamanie na rynku nieruchomości. "Sami deweloperzy mają problem ze zdobyciem kredytu"

Z kraju

Załamanie na rynku nieruchomości. "Sami deweloperzy mają problem ze zdobyciem kredytu"

21 września 2022, 16:04

Z kraju

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

Ustawiają się w kolejce po węgiel przed kopalnią "Janina" w Libiążu (Małopolska). Od kilku tygodni przyjeżdżają tam osoby z całego regionu, a także innych województw. Klientów kusi dostępność węgla i niska cena. Muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.

Limity, kolejki i kilka godzin oczekiwania. Przejeżdżają pół Polski po tani węgiel prosto z kopalni

Kraków

Limity, kolejki i kilka godzin oczekiwania. Przejeżdżają pół Polski po tani węgiel prosto z kopalni

21 września 2022, 15:25

Kraków

Autor:
bp/
tam
Źródło:
TVN24

Odbyte przez nas dyskusje rzucają nowe światło na wykorzystanie szpiegowskich oprogramowań - przekazał na konferencji prasowej Jeroen Lenaers, przewodniczący komisji śledczej Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa i innych programów szpiegujących, opisując wizytę w Polsce. Mówił o "jeszcze jednym przykładzie kryzysu praworządności w Polsce". Europosłanka Sophie in ’t Veld powiedziała, że w Polsce oprogramowanie szpiegowskie jest wymierzone "nie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli, tylko jest wymierzone przeciwko obywatelom". - Wzywam Komisję Europejską, aby przestała zamykać oczy na tę kwestię, (...), wzywam Europol, by zaproponował uczestnictwo w dochodzeniach - zaapelowała.

Członkowie komisji śledczej Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa: kolejny przykład kryzysu praworządności w Polsce

Polska

Członkowie komisji śledczej Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa: kolejny przykład kryzysu praworządności w Polsce

21 września 2022, 14:25

Polska

Autor:
mjz//now
Źródło:
TVN24

Władimir Putin ogłosił w środę częściową mobilizację w Rosji. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz określił ten ruch jako "akt desperacji". Szef Rady Europejskiej zapewnił, że wsparcie Unii dla Ukrainy pozostanie niezłomne. "Żadna ilość propagandy nie może przykryć faktu, że Ukraina wygrywa tę wojnę" - komentował szef brytyjskiego resortu obrony Ben Wallace. Na zapowiedzi rosyjskiego prezydenta zareagowali także przedstawiciele innych państw Zachodu. 

Putin ogłasza częściową mobilizację w Rosji. Przedstawiciele państw Zachodu komentują

Świat

Putin ogłasza częściową mobilizację w Rosji. Przedstawiciele państw Zachodu komentują

21 września 2022, 13:13
Aktualizacja: 21 września 2022, 15:52

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,
akw
/kg,
now
Źródło:
PAP

Rosjanie reagują na ogłoszoną przez prezydenta Władimira Putina częściową mobilizację, wpisując w wyszukiwarce hasła takie jak "jak uniknąć częściowej mobilizacji", "jak złamać rękę w domu" czy "odmowa mobilizacji". Od wczoraj jest to w Google'u wyraźny trend.

"Jak złamać rękę w domu?" Rosjanie szukają w internecie sposobów na to, by uniknąć mobilizacji

Świat

"Jak złamać rękę w domu?" Rosjanie szukają w internecie sposobów na to, by uniknąć mobilizacji

21 września 2022, 15:41

Świat

Autor:
wac//az
Źródło:
Google Trends, Newsweek, tvn24.pl

W Rosji na pniu wyprzedają się bilety lotnicze w jedną stronę. Ceny tych, które pozostały jeszcze w ofercie, zaczynają się od ponad dwudziestu tysięcy złotych. Jak podkreśla Agencja Reutera to reakcja nad zapowiedź Władimira Putina, który w środę ogłosił decyzję o częściowej mobilizacji.

W dniu decyzji Putina Rosjanie wykupują bilety w jedną stronę

Ze świata

W dniu decyzji Putina Rosjanie wykupują bilety w jedną stronę

21 września 2022, 12:43

Ze świata

Autor:
mp/ams
Źródło:
Reuters

Rosjanie od kilku dni bombardują i próbują zniszczyć zaporę na Zalewie Peczeniskim w obwodzie charkowskim - we wtorek poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. To olbrzymi zbiornik będący głównym źródłem wody dla całego Charkowa i okolic. Jego zniszczenie może mieć katastrofalne skutki. - To kolejny atak na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, który ma osłabić zimą morale Ukraińców - ocenia ekspert.

Rosjanie próbują zniszczyć zaporę Peczenihy. "Celem jest sprowokowanie klęski humanitarnej w Ukrainie"

Świat

Rosjanie próbują zniszczyć zaporę Peczenihy. "Celem jest sprowokowanie klęski humanitarnej w Ukrainie"

21 września 2022, 13:05

Świat

Autor:
Maciej
Michałek
Źródło:
Pravda, Hromadske, Ukrinform, tvn24.pl

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 210 dni. Rosyjskie ministerstwo obrony cytowane przez agencję Reutera podało, że w Zaporoską Elektrownię Jądrową w Ukrainie uderzył pocisk wielkokalibrowy. Jak przekazał resort, uszkodzony został jeden z rurociągów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Resort obrony Rosji: w Zaporoską Elektrownię Jądrową uderzył pocisk wielkokalibrowy

Świat

Resort obrony Rosji: w Zaporoską Elektrownię Jądrową uderzył pocisk wielkokalibrowy

21 września 2022, 5:14
Aktualizacja: 21 września 2022, 14:00

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty/kg
Źródło:
tvn24.pl

Zwycięzcy, którzy 29 lipca w Des Plaines kupili szczęśliwy los w loterii Mega Millions - zgłosili się w końcu po swoją nagrodę. Zanim podjęli decyzję co do jej wypłaty - musieli skonsultować się z prawnikami.

W ostatniej chwili zgłosili się po 1,34 miliarda dolarów wygranej w loterii. Za kilka dni nie mogliby już podjąć jej jednorazowo

Ze świata

W ostatniej chwili zgłosili się po 1,34 miliarda dolarów wygranej w loterii. Za kilka dni nie mogliby już podjąć jej jednorazowo

21 września 2022, 17:32

Ze świata

Autor:
kkow//am
Źródło:
NBC, AP, Lotto

Przepisy dokładnie określają, jaka temperatura musi być w klasie, by zajęcia w szkole mogły się odbywać. Znaczne podwyżki cen węgla oraz problemy z jego dostępnością sprawiły, że rośnie ryzyko zamykania szkół w okresie jesiennym i zimowym.

Jaka temperatura musi być w klasie? Prawo określa, przy ilu stopniach lekcje w szkole trzeba odwołać

Polska

Jaka temperatura musi być w klasie? Prawo określa, przy ilu stopniach lekcje w szkole trzeba odwołać

21 września 2022, 14:08

Polska

Autor:
jdw//az
Źródło:
ISAP, tvn24.pl,

Profil TVN24 w sierpniu był ponownie najpopularniejszym kontem medialnym na Facebooku - podaje Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Jak dodano, profil stacji od dawna jest liderem zestawienia.

TVN24 najpopularniejszy wśród mediów na Facebooku. Dziękujemy!

Z kraju

TVN24 najpopularniejszy wśród mediów na Facebooku. Dziękujemy!

21 września 2022, 11:57

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Tomasz Wołek nie żyje. Dziennikarz, publicysta i komentator sportowy miał 74 lata. Informację o jego śmierci radiu TOK FM potwierdziła rodzina. Wołek był jego wieloletnim współpracownikiem.

Tomasz Wołek nie żyje. Dziennikarz miał 74 lata

Polska

Tomasz Wołek nie żyje. Dziennikarz miał 74 lata

21 września 2022, 11:22

Polska

Autor:
pp/kab
Źródło:
tvn24.pl, TOK FM

Królowa Danii 82-letnia Małgorzata II, która uczestniczyła w poniedziałek w pogrzebie brytyjskiej królowej Elżbiety II w Londynie, uzyskała pozytywny wyniki testu na COVID-19 - poinformował duński dwór królewski. Monarchini, która jest kuzynką Elżbiety II, podczas uroczystości w Opactwie Westminsterskim siedziała tuż przy trumnie obok szwedzkiej pary królewskiej, naprzeciwko króla Karola III.

Królowa Małgorzata II z pozytywnym testem na COVID-19 po pogrzebie Elżbiety II

Świat

Królowa Małgorzata II z pozytywnym testem na COVID-19 po pogrzebie Elżbiety II

21 września 2022, 14:42

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP

Papież Franciszek powiedział wiernym, że kardynał Konrad Krajewski, jego wysłannik, który pojechał z misją na Ukrainę, opowiedział mu o "potwornościach" wojny, jakie tam zobaczył. Na koncie papieża na Twittera zamieszczono wpis, w którym mowa o "zamęczonej Ukrainie".

Papież Franciszek o "straszliwej sytuacji udręczonej Ukrainy"

Świat

Papież Franciszek o "straszliwej sytuacji udręczonej Ukrainy"

21 września 2022, 16:10

Świat

Autor:
mjz//now
Źródło:
tvn24.pl

W 2022 roku Chorwację odwiedziło już ponad milion Polaków - podała Chorwacka Wspólnota Turystyczna. Jak dodano, Polacy są czwartym narodem najchętniej przyjeżdżającym do tego kraju zaraz po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach. W stosunku do 2019 roku liczba wszystkich turystów w Chorwacji zwiększyła się o prawie 92 procent.

Milion Polaków pojechało tam na wakacje. Nowe dane

Turystyka

Milion Polaków pojechało tam na wakacje. Nowe dane

21 września 2022, 16:23

Turystyka

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

Grzyby możemy spotkać w lasach już w maju, ale największy szczyt sezonu na grzyby następuje późnym latem i jesienią. Kiedy iść na grzyby, aby zebrać swoje ulubione gatunki, i gdzie ich szukać? Sprawdź kalendarz grzybiarza.

Kiedy na grzyby? Kalendarz grzybiarza, sezon na grzybobranie

Najnowsze

Kiedy na grzyby? Kalendarz grzybiarza, sezon na grzybobranie

7 lipca 2021, 13:25
Aktualizacja: 21 września 2022, 14:54

Najnowsze

Aktualizacja:

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba skierował się w stronę planety leżącej najdalej od Słońca. NASA pokazała zdjęcie, na którym pierwszy raz od ponad 30 lat tak wyraźnie widać pierścienie Neptuna.

Jest nowe zdjęcie Neptuna i jego pierścieni

Ciekawostki

Jest nowe zdjęcie Neptuna i jego pierścieni

21 września 2022, 16:52

Ciekawostki

Autor:
ps
Źródło:
NASA, tvnmeteo.pl