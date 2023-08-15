Президент: безпека Польщі безцінна. Ми не можемо дозволити собі сьогодні бездіяльність

- Наша мета - так озброїти польську армію і створити таку систему оборони, щоб ніхто ніколи не наважився на нас напасти, щоб польському солдату не довелося воювати, – сказав президент Анджей Дуда на параді до Свята Війська Польського.

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У Варшаві відбувся військовий парад з нагоди Свята Війська Польського. Під час церемонії виступив президент Анджей Дуда.

"Це найкращий день, щоб говорити про нашу безпеку"

- Свято Війська Польського чудово поєднує в собі минуле, теперішнє та майбутнє. Це найкращий день, щоб поговорити про нашу безпеку тут і зараз, у 2023 році, а також про безпеку майбутнього, наших дітей і онуків, - сказав президент.

За його словами, "всі бачать, що безпека є фундаментальним питанням".

- Нам знову довелося жити в небезпечні часи, за нашим східним кордоном точиться повномасштабна війна. Це війна, якій, на жаль, досі не видно кінця. З самого початку ми, поляки, були залучені до допомоги Україні, яка героїчно бореться з російським загарбником, - сказав Дуда.

Він підкреслив, що "завдяки тому, що захисники України стримують натиск Росії, (...) Польща сьогодні безпечніша".

- Якщо хтось цього не розуміє і критикує нашу підтримку, то по суті він нічого не розуміє, не розуміє, на чому базується безпека Польщі. Незалежна Україна і незалежна Білорусь дуже важливі для безпеки Польщі, - зазначив він.

Prezydent przemawiał na defiladzie

"Оборона кордону - одна із підвалин незалежності"

За словами президента, "захист кордонів є однією з основ незалежності". Він додав, що Польща "стала об'єктом гібридної атаки на кордоні, якою керують російські та білоруські спецслужби".

- Ми як держава цей іспит витримали на відмінно. Ми завдячуємо цим ставленню та відданості польських солдатів і офіцерів, - сказав він, подякувавши тим, хто працює на кордоні.

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Дуда: безпека Польщі, польок і поляків - безцінна

- Ми зміцнюємо та модернізуємо наші Збройні сили, цього року ми виділимо на оборону понад 4 відсотки ВВП - 137 мільярдів злотих. Ця модернізація включає обладнання всіх категорій, - сказав Дуда.

Як він пояснив, "мета всієї цієї великої модернізації полягає в тому, щоб так озброїти польську армію і створити таку систему захисту, щоб ніхто ніколи не наважився на нас напасти, щоб польському солдату не доводилося воювати, щоб тільки наш потенціал був достатнім стримуючим елементом проти будь-якої агресії".

- На жаль, є ті, хто критикує цю амбітну програму. Є ті, хто голосно нагадує, що ми залазимо в борги, щоб купити сучасне обладнання. Коли я чую такі голоси, я завжди кажу: ми не можемо чекати 20 чи 30 років, щоб зробити це. Ми не можемо дозволити собі сидіти сьогодні без діла. Безпека Польщі, польок і поляків є безцінною, - наголосив він.

Дуда: натепер Військо Польське налічує вже понад 175 тисяч вояків

Президент зазначив, що "останні вісім років були часом відновлення польської армії, зміцнення безпеки Польщі".

- Ми мали справу з прямо протилежною ситуацією - зі скороченням чисельності польських збройних сил, з ліквідацією багатьох частин, зникненням військової присутності на сході Польщі, з ухваленням планів оборони Польської Республіки на лінії Вісли. Не може бути повернення до цієї хибної політики, - додав він.

Дуда нагадав, що в 2015 році Польща мала близько 97 тисяч солдатів, "а після розформування та ліквідації кількох сотень військових частин мала в диспозиції лише три армійські дивізії".

- У 2016 році ми припинили цю катастрофічну політику і повністю перевернули полюси. Наразі формується вже п’ята дивізія, створено 18-ту Механізовану дивізію та 1-шу Піхотну дивізію Легіонів, у Кракові формують 2-й механізований корпус, - перелічив він.

Президент також підкреслив, що "з нуля були створені понад 37-тисячні Сили територіальної оборони, які за останні кілька років неодноразово показали, наскільки вони важливі для підтримання безпеки польок і поляків".

Він додав, що нині Військо Польське налічує вже понад 175 тисяч вояків.

Prezydent Andrzej Duda na defiladzie w Warszawie TVN24

Президент: польські вояки змінили хід історії

Президент підкреслив, що 15 серпня "ми віддаємо шану польським воякам, які проливали кров, захищаючи нашу батьківщину на різних полях битв", щоб Польща була вільною, незалежною та безпечною.

- Це день, коли ми згадуємо велику перемогу, здобуту в 1920 році щойно відродженою Польщею над радянською Росією. Героїзм польських вояків у Варшавській битві став вирішальним чинником у перемозі, яка мала велике значення як для безпеки нашої Батьківщини, так і всієї Європи, - сказав Анджей Дуда. Він зазначив, що зупинка більшовицької експансії завадила поширенню російської комуністичної революції на Захід.

- Польські вояки змінили хід історії. Вони захистили всю Європу, - сказав Дуда.

Дуда: питання безпеки Польщі мають бути виключені з політичних суперечок

Президент згадав промову президента Леха Качинського в Тбілісі 12 серпня 2008 року, в якій він закликав до реакції та єдності світу щодо російського імперіалізму.

- Ми добре знаємо, що сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а пізніше, можливо, настав час для моєї країни, Польщі, - сказав тоді президент Качиньський.

- Професор Лех Качинський, мій вчитель, був великим прихильником подальшого розширення НАТО до Грузії та України, що гарантувало безпеку для всього нашого регіону. На жаль, тоді його не послухали. На нього нападали, злісно висміювали. Його концепцію ставили під сумнів. Але він мав рацію. Історія визнала його правоту, – сказав Дуда.

На його думку, це урок, з якого повинні зробити висновки всі політики.

- Саме тому я неодноразово закликав під час свого президентства, щоб питання безпеки Польщі були виключені з політичної суперечки, особливо в такі неспокійні часи, які ми зараз переживаємо, - сказав він.

Дуда підкреслив, що "коли 103 роки тому більшовицька армія підходила до Варшави, ми змогли об’єднатися як нація". Він зазначив, що батьків незалежності єднала Польща та її безпека.

- Тому я ще раз закликаю всіх політиків до відповідальності, особливо під час кампанії перед парламентськими виборами, яка щойно розпочалася. Давайте не піддаватися на гру та маніпулювання. Не піддаваймося на провокації. Шкода, завдана таким чином безпеці Польщі, може бути величезною. Давайте брати приклад з батьків нашої незалежності, - сказав він.

Całe przemówienie prezydenta podczas obchodów Święta Wojska Polskiego

Блащак: Минули часи, коли нашій армії доводилося соромитися техніки, яку вона використовує

Перед президентом виступив глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак.

- 15 серпня - це не лише нагода вклонитися героям переможної Варшавської битви та подякувати сучасникам-воїнам за захист нашої Батьківщини. Це також ідеальний день, щоб продемонструвати нашу силу, показати, що ми збудували потужні Збройні сили, які без вагань ефективно захищатимуть наші кордони, показати, що Польща стала значимим гравцем на міжнародній арені - сказав він.

За словами Блащака, "минули ті часи, коли нашій армії доводилося соромитися техніки, яку вона використовує, та умов, у яких вона служить".

- Сьогодні ми демонструємо свою силу та сучасність. "Сильна Біло-червона!" - ось девіз цьогорічного Свята Війська Польського. Силою Біло-червоної є Військо Польське, професійне, ефективне, оснащене найякіснішою технікою, яку ми закупили в останні роки, - заявив він.

Глава Міноборони нагадав, що "Військо Польське вже давно опікується безпекою на кордоні".

- Вони готові постійно відбивати гібридні атаки російського та білоруського режимів, підкріплені нещодавньою присутністю так званої Групи Вагнера. Щодня там чергують кілька тисяч військових, щоб у будь-який час бути готовими до адекватної відповіді, - розповів він.

- Привітаймо оплесками солдатів, які зараз несуть службу на польсько-білоруському кордоні, - закликав міністр.

Блащак повідомив, що "відразу після закінчення параду він поїде до солдатів на кордоні, щоб привітати їх особисто".

- Безпека - основа побудови сильної, справедливої ​​та заможної держави. Без Війська Польського неможливо розвивати інфраструктуру, реалізовувати соціальні програми чи навчати наших дітей. Відповідальна держава ніколи не поступається навіть сантиметром своєї території. Ми це знаємо і ніколи не будемо легковажити завданням, поставленим перед нами найяснішою Річпосполитою, - підсумував він.

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