Президент Анджей Дуда з нагоди 90-х роковин Голодомору. "Вічна пам'ять мільйонам жертв Великого голоду"

26 listopada 2022, 22:47
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Wielki Głód na Ukrainie i miliony ofiar sowieckiego reżimu (materiał archiwalny z 22.11.2019 r.)
Wielki Głód na Ukrainie i miliony ofiar sowieckiego reżimu (materiał archiwalny z 22.11.2019 r.)
tvn24
tvn24Великий голод в Україні та мільйони жертв радянської влади (архівне відео від 22.11.2019)

"Вічна пам'ять мільйонам жертв Великого голоду в Україні, організованого 90 років тому сталінським Радянським Союзом", - заявив в суботу президент Анджей Дуда в соціальних мережах. Остання субота листопада в Україні є державним Днем пам’яті жертв Великого Голоду.

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"Вічна пам'ять мільйонам жертв Великого голоду, спричиненого 90 років тому в Україні сталінським Радянським Союзом. Вічна ганьба його послідовникам, які сьогодні бомблять українські міста, електростанції, школи та лікарні", - написав президент Дуда у Twitter.

Прем'єр-міністр: сьогодні світ знову стоїть перед загрозою чергового штучного голоду

У суботу вранці до Києва прибув прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Там він поклав квіти до пам’ятника жертвам голодомору. 

- Ми збираємось у 90-ту річницю штучно створеного російсько-комуністичним режимом голоду. Сьогодні світ знову стоїть перед загрозою чергового штучного голоду, який хоче викликати Росія, - зазначив прем'єр.

"Великий голод охопив Україну в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - йдеться в повідомленні Канцелярії прем'єр-міністра в Twitter.

Голодомор

На суботу припадає День пам’яті жертв Голодомору в Україні, присвячений вшануванню жертв штучно влаштованого радянською владою голоду в 1932-33 роках. Підраховано, що під час Великого голоду в Україні загинуло щонайменше 3,5 мільйона людей.

Творець поняття геноциду, польський юрист Рафал Лемкін визнав голод в Україні типовим прикладом практики, спрямованої на знищення нації. У січні 2010 року українські судді пішли його стопами і визнали Сталіна, Молотова та кількох інших радянських злочинців винними в геноциді.

Польща визнала Голодомор радянським злочином геноциду у 2006 році. "Пам'ять про жертви цього злочину залишиться застереженням проти всіх форм тоталітаризму, який так болісно вразив Європу 20-го століття, особливо поляків і українців", - сказано в резолюції Сейму від 6 грудня 2006 року.

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Autor:red.

Źródło: PAP

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Źródło:
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Źródło:
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Autor:
asty/dap
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PAP