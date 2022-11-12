Президент Анджей Дуда з нагоди Свята Незалежності: свобода не дається раз і назавжди

- Я глибоко вірю в незалежну, суверенну, вільну Польщу, - сказав Анджей Дуда під час п'ятничних урочистостей з нагоди Свята Незалежності. У своїй промові біля могили Невідомого солдата у Варшаві президент згадав про кризи, які Польща та Європа пережили останніми місяцями, зокрема про війну в Україні. - Дякую всім, хто підтримував наших сусідів-українців, - сказав він.

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У п'ятницю президент взяв участь у головних урочистостях Національного Свята Незалежності на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві. Серед гостей урочистостей був президент Литви Гітанас Науседа.

Анджей Дуда нагадав, що святкування сторіччя незалежності Польщі розпочалося у 2017 році, у рік перед круглою річницею. Саме тоді, як він додав, "ми розпочали важливий період в історії незалежної, знову вільної, суверенної і знову Річпосполитої".

- Хоча, якщо взяти до уваги весь період у 104 роки, то треба сказати, що попри всі історичні бурі, попри надзвичайно важкі десятиліття і жахливі роки Другої світової війни, Польща більшу частину цього часу була суверенною та незалежною державою. Поляки були вільними людьми у своїй країні, - сказав він.

Президент подякував усім, хто "протягом останніх майже п'яти років нагадував нам про велику цінність суверенної та незалежної держави".

Prezydent Duda z okazji Święta Niepodległości TVN24

Президент Дуда: незалежність і свобода не даються раз і назавжди

Дуда подякував усім, хто виховував польську молодь, і нагадував про героїв відновлення незалежності понад сто років тому. Він висловив подяку тим, хто, за його словами, роками шукав героїв, спонукав їх шукати в сімейних альбомах, заохочував людей знаходити місця, пов’язані з боротьбою за незалежну Польщу та розбудову незалежної держави.

- Я дуже вдячний вам, усім вам, мої земляки, всім серцем за те, що ви формуєте це глибоке усвідомлення цінності незалежності, цінності суверенітету серед наших співвітчизників, особливо серед молодого покоління. І тут, і серед наших співвітчизників, які живуть за кордоном, - сказав президент.

Він підкреслив, що останніми роками дуже часто звучало багато скептичних слів, що, мовляв, про історію та незалежність говорять "знову і знову".

- Забулося, дехто не хотів згадувати цей знаменитий вислів про те, що незалежність і свобода не даються раз і назавжди, що її можна втратити, що її може не бути, що хтось може її забрати, як її забрали у поляків, які жили на зламі ХVІІІ і ХІХ століть, - підкреслив Дуда.

Урочистості з нагоди Свята Незалежності PAP/Albert Zawada

Дуда: йшлося про те, аби перевірити нашу рішучість

За словами президента, реалії останніх років змусили нас усвідомити, що означає мати чи не мати незалежності. Він нагадав про кризу на кордоні з Білоруссю, яка тривала на початку року. Дуда нагадав також, як тоді казав, що ми повинні захищати Польську Республіку та охороняти наш кордон. Він зазначив, що на той час ми не до кінця знали, наскільки глибокою була основа гібридних дій проти Польщі, Литви, а також усього Європейського Союзу.

Він наголосив, що січень і лютий, і, зокрема, 24 лютого, коли Росія напала на Україну - "чітко показали", яким є ймовірне джерело та мета цих дій. "Ідея полягала в тому, щоб перевірити нашу рішучість і готовність. А ще йшлося про те, щоб спричинити плутанину, кризу, внутрішні та зовнішні конфлікти, спричинити кризу всередині Європейського Союзу, влаштувати заворушення, відвернути увагу від ситуації на сході та спрямувати її на внутрішні проблеми, що йдуть зі сходу на захід", - сказав Дуда.

- Завдяки твердій позиції захисників кордонів Річпосполитої це не вдалося, - заявив президент, відзначивши, що кордон був захищений великими зусиллями та самопожертвою солдатів і офіцерів. Дуда подякував солдатам і офіцерам за службу, жертовність, відданість справі Річпосполитої та розуміння суті проблеми, навіть коли багатьои вона була не зовсім зрозумілою. За його словами, це була служба в складних умовах, не лише місцевості та погоди, а й суспільних, адже тих, хто ніс службу на кордоні "атакували з різних сторін".

- Водночас хочу подякувати й усім тим, хто поруч із офіцерами, часто анонімно, допомагав людям, керуючись чистим, сумлінним та чесним бажанням допомогти, а дуже часто й бажанням захистити добре ім'я та імідж польської держави як держави, що дбає про кожну людину. Власне завдяки жертовності таких людей, які надійно підтримували воїнів і були просто націлені на допомогу іншим людям, ми гідно вийшли з цієї ситуації, - сказав президент.

Wołodymyr Zełenski złożył Polsce i Polakom życzenia z okazji Święta Niepodległości Telegram/V_Zelenskiy_offical

Дуда: це були і є дії на захист нашої свободи і свободи нашої частини Європи

Він говорив про допомогу, яку польське суспільство надало Україні та її громадянам після російського вторгнення.

- Хочу подякувати всім, хто підтримував наших сусідів-українців (...). Тим, хто приймав у свої домівки прибульців з України, не питаючи, хто є хто, не питаючи, бідні вони чи заможні, - зазначив Дуда.

Він подякував тим, хто "часто власними автівками приїжджали на прикордонні пункти, щоб забрати людей у свої домівки, запропонувати допомогу та підтримку".

Президент нагадав, що поляки також надавали матеріальну та фінансову допомогу воюючій Україні, збирали спорядження для військових.

- Я дякую за це своїм землякам. Ви показали високий клас, ви показали, що "поляк зможе" в найкращому розумінні цього слова, - наголосив він.

- Так, це були і є дії на захист незалежності Річпосполитої. Це були і є дії на захист свободи - нашої власної і нашої частини Європи, - сказав Дуда.

Prezydent Duda: Belweder, tak mocno wpisany w naszą historię niepodległościową TVN24

Діючи разом

- Криза є, ситуація дуже важка, і цьому сприяли всі складні обставини останніх років, починаючи з пандемії, яка охопила весь світ. І це був перший серйозний елемент кризи, який призвів до дисбалансу в економіках, - сказав президент у своїй промові біля могили Невідомого солдата.

Як він додав, "на жаль, до цього абсолютно однозначно долучилася російська агресія проти України, яка спричинила обвал енергетичного ринку, різке підвищення цін, вражаюче для промисловості, жахливе для підприємців, для звичайних родин, для домогосподарств, і, зрештою, для влади, також і нашої".

- Чи зможемо ми впоратися з цим? Я переконаний, що спільними зусиллями ми впораємося - як разом ми побудували інтерконектор, який сполучив Литву з Польщею, газовий інтерконектор. Так само, як разом з нашими сусідами ми будували інші конектори, так само, як разом з нашими друзями з Данії та Норвегії, ми будували газопровід з норвезького шельфу і Baltic Pipe до Польщі і завдяки цьому ми не боїмося, що в Польщі забракне газу, - перерахував Анджей Дуда.

Президент висловив переконання, що "таким же чином ми будемо вирішувати й інші проблеми, наприклад, реалізуючи програму будівництва АЕС". Він зазначив, що це забезпечить енергію, постачання якої буде не тільки стабільним, але й максимально відповідатиме вимогам захисту планети та захисту клімату, включаючи принципи сталого розвитку.

- Це також питання суверенітету, незалежності та існування Польської Республіки, щоб вона була для всіх майбутніх поколінь, безумовно, не гіршою, ніж є сьогодні, в усіх відношеннях. Не тільки в економічному плані, не тільки в сенсі сучасності, не тільки в сенсі розвитку, а й у сенсі краси, природи, польських краєвидів, всього того, чим ми так сильно пишаємося, - сказав Анджей Дуда.

Salut narodowy z okazji Święta Niepodległości TVN24

Дуда: я глибоко вірю в незалежну, суверенну, вільну Польщу

Анджей Дуда нагадав, що у 1918 році наші діди й прадіди почали відбудовувати Польщу "з абсолютного згарища, яке залишилося після поділів, після Першої світової війни, яка також значною мірою прокотилася по нашій землі".

- Коли довелося заново ліпити польську державу з трьох шматків, трьох різних держав, трьох різних політичних, правових та адміністративних систем, було велике бажання відновити незалежність, суверенітет, мати свободу у своїй країні, після всіх цих страждань, - сказав президент. Як він додав, наші предки "це змогли".

- Якщо вони впоралися, то й ми зможемо з високо піднятою головою, гідно пережити всі кризові ситуації. Ми працьовита, розумна, наполеглива нація. Можна з упевненістю сказати: неймовірно стійка, про що свідчить понад 1050 років нашої історії, - зазначив президент.

- Я глибоко вірю в незалежну, суверенну, вільну Польщу. Я глибоко вірю в своїх співвітчизників. Я глибоко вірю в відчуття, що дрімає в кожному з нас і у всіх нас разом - відчуття великої віри у цінність суверенної, незалежної, власної Польщі, в якій ми самі керуємо і долю якої самі вирішуємо. Я глибоко вірю в мудрість нашого суспільства, - підкреслив Дуда.

Президент сказав, що також вірить у мудрість вибору нашим суспільством шляху, а також у здатність розпізнати, що є добрим для Польщі, для її майбутнього, для наступних поколінь, і яким шляхом ми маємо йти.

- Я глибоко вірю в опіку Провидіння над нашою Вітчизною. Нехай Господь Бог береже Польщу. Нехай Господь Бог береже всіх наших сусідів, які є нашими братами і союзниками. Нехай Господь Бог береже польський народ, - сказав Дуда.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP