Президент Анджей Дуда: в умовах війни ми повинні вимагати швидкої зміни цієї короткозорої політики

- Ми стали учасниками історії, яка, ймовірно, визначить як виглядатиме Європа, Захід і ціла земна куля, - заявив президент Анджей Дуда, звертаючись до дипломатичного корпусу. Він звернув увагу на питання інвестування в армію та говорив про країни, які мало витрачають на оборону. - Зіткнувшись із повномасштабною війною прямо на східному кордоні НАТО та Європейського Союзу, ми повинні вимагати швидкої зміни цієї короткозорої політики, - сказав він. На його думку, така економія відбувається за рахунок "литовців, поляків, латишів, естонців чи румунів".

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У четвер у президентському палаці президент Анджей Дуда та перша леді Агата Корнгаузер-Дуда зустрілися з керівниками дипломатичних місій, акредитованих у Польщі. Президент нагадав, що це перша зустріч в такому колі після дворічної перерви. - Я тішуся , що ми повернулися до практики безпосередніх зустрічей, тому що мені важлива така форма контакту з вами, спілкування з вами, - сказав він.

- Хочу також подякувати вам за всю вашу діяльність у цей важкий для всіх нас час, під час пандемії, і сьогодні під час війни, яка відбувається в Україні внаслідок російської агресії, - додав він.

Andrzej Duda, Agata Kornhauser-Duda i Mark Brzezinski PAP/Andrzej Lange

Дуда: минулої зими Польща прийняла стратегічне рішення

- Мабуть, мало хто з вас очікував перед початком своєї місії тут, у Польщі, що ви їдете до країни, яка у перші місяці минулого року опиниться в центрі світових подій, і що раптом міста, які раніше вважалися віддаленими, такі як Перемишль або Жешув стане місцем прибуття та від’їзду найважливіших персон з ваших країн, - заявив президент.

Як продовжив Дуда, "ми з вами стали учасниками історії, яка, ймовірно, буде визначати вигляд Європи, Заходу і всієї земної кулі на десятиліття, а хто знає, може, й надовше".

Він також підкреслив, що "минулої зими Польща прийняла стратегічне рішення: в умовах залякування Росією сусідньої України ми вирішили не бути нейтральними щодо актів агресії".

- Ми з моїми колегами керувалися двома міркуваннями. По-перше, ми вірили, що Україна здатна успішно протистояти Росії, якщо вона отримає зброю та фінансову підтримку від вільного світу, Заходу. По-друге, ми були переконані, що якщо вимоги Росії зустрінуться з поступками з боку міжнародного співтовариства, Москва буде тероризувати всю нашу частину континенту, - продовжив він.

Prezydent Duda: Polska podjęła ubiegłej zimy strategiczną decyzję TVN24

"Час кінця історії, на жаль, минув"

Як продовжив Дуда, 'варварська агресія Росії змусила світ переглянути свої існуючі геополітичні домовленості та міжнародну безпекову ситуацію". "Поновлення російського нападу на незалежну Україну є чинником, який кардинально змінює безпекову ситуацію Європи та наших союзників", - відзначив президент під час зустрічі з дипломатичним корпусом.

За його словами, ставки у цій війни величезні для всіх нас, "і географічне положення тут не має значення, тому що зараз практично весь світ має боротися з наслідками енергетичної та продовольчої криз, спричинених Москвою". "Не ошукуймо самі себе - мета кремлівського режиму - не розв’язати, а загострити ці кризи, зробити їх усе більш і більш дошкульними для світу", - сказав він.

Посилаючись на оцінки експертів, він сказав, що до 70 мільйонів людей у ​​світі знаходяться під загрозою голоду. - 70 мільйонів це більше, ніж жителів Франції, майже вдвічі більше, ніж усе населення Польщі. Ми не повинні закривати очі на ці факти, - зазначив він.

Prezydent Andrzej Duda PAP/Andrzej Lange

Президент наголосив, що через напад Росії та продовольчий шантаж усім цим людям загрожує голодна смерть. - Їх також узяв в заручники Володимир Путін. Ми не можемо допустити, щоб такі дії залишалися безкарними і не зустрічалися з реакцією міжнародної спільноти, адже під загрозою життя мільйонів людей, часто вже постраждалих від дуже складної чи навіть драматичної ситуації, - наголосив він.

Президент також зазначив, що "Польща не ухиляється від відповідальності за розробку рішень викликів, про які тут мовилося". "Звідси наша підтримка угоди, укладеної під егідою генсека ООН, і наша готовність брати участь у транспортуванні українського збіжжя", - сказав він. У той же час він додав, що "в довгостроковій перспективі нам потрібно переглянути нашу політику безпеки". - Час кінця історії, на жаль, минув, - додав Анджей Дуда.

Президент про військові витрати. "Ми повинні вимагати швидкої зміни цієї короткозорої політики"

Під час виступу польський лідер також торкнувся викликів, пов’язаних з національною безпекою країни. - Інвестиції в армію - це інвестиції в безпеку та стабільність не лише нашу, Польщі, а й цілої Європи, а з огляду на масштаби НАТО, можна сказати, й світу, - відзначив він.

На його думку, "важливо, аби це зрозуміли і ті держави, які, незважаючи на рішення, прийняті на саміті в Уельсі в 2014 році, досі не витрачають на оборону хоча б 2% ВВП".

- Сьогодні, перед лицем повномасштабної війни прямо на східному кордоні НАТО та Європейського Союзу, ми повинні вимагати швидкої зміни цієї короткозорої політики на користь більш солідарного та лояльного підходу до союзників, яким перебувають під найбільшою загрозою. - закликав він.

Він додав, що така економія відбувається за рахунок "литовців, поляків, латишів, естонців і румунів".

- Ми не можемо прийняти це як союзники. З союзниками так не чинять. Я кажу це від імені держави, яка постачала озброєння для воюючої України не зі складів застарілої техніки, а зі своїх частин, забираючи їх у своїх солдатів, щоб українцям було чим захищати свою землю та свої домівки, - підкреслив Дуда.

Президент зазначив, що важливо підтримувати союзницьку співпрацю з такими партнерами, як США, Велика Британія, країни Бухарестської дев'ятки та країни Балтії.

- На видноколі також з’являються нові важливі партнери, наприклад Республіка Корея, яка нещодавно стала нашим важливим партнером у військовій сфері, а можливо, й в енергетичній. Безсумнівно, головним гарантом стабільності та безпеки на трансатлантичному просторі є НАТО, - заявив він.

Президент також висловив сподівання, що на наступному саміті НАТО у Вільнюсі будуть прийняті подальші рішення щодо консолідації трансатлантичних зв'язків і зміцнення східного флангу Північноатлантичного альянсу.

- Безсумнівно, якщо НАТО загрожує вторгнення, то це загроза зі сходу. У цьому контексті будь-які розмови про стратегічну автономію Європи, що розуміється фактично як часткове послаблення співпраці зі США, слід вважати не лише фантазіями, а й небезпечними для значної частини континенту ідеями, - зазначив він.

"Несправедливий мир закінчується новими війнами"

Дуда також торкнувся питання складнощів у глобальних міжнародних відносинах. У цьому контексті він вказав на справедливість як основу миру, "в тому числі того, яким має скінчитися російська агресія проти України". "Несправедливий мир закінчується новими війнами, і ми всі хочемо, щоб та, яка зараз триває і так жахливо впливає на Україну, була останньою в нашому житті, наших дітей, онуків і, дай Боже, наступних поколінь", - сказав він.

За його словами, "справедливий мир - це той, який відновлює територіальну цілісність України, змушує Росію припинити окупацію частини території Грузії та Молдови, вивести війська з Білорусі та припинити утримання маріонеткового режиму, припинити розпалювання та підживлювання конфліктів на Балканах, тероризування держав біля своїх кордонів, спонсорування найманців в африканських країнах і залякування світу голодом".

- Справедливий мир також означає визнання права кожної нації визначати власне майбутнє, - продовжив він.

"Війна змусила відкласти багато з цих планів, але я не збираюся від них відмовлятися"

Президент заявив, що Польща є прихильницею України в НАТО, а також Українт, Молдови, Албанії, Північної Македонії, Чорногорії та Сербії в ЄС, і відкритості для Боснії та Герцеговини.

- Я також переконаний, що Ініціатива трьох морів, Бухарестська дев’ятка, польсько-український рух братерства, який так сильно підтримують наші друзі з країн Балтії, Чехії та Словаччини, і центральноєвропейська солідарність перед лицем війни в Україні створює нову ідентичність для нашого регіону. Ми стаємо родиною держав і націй, створених спільною історією, географією, спорідненістю та мовними та міжособистісними зв’язками на основі спільної долі, - продовжив Анджей Дуда.

Він також висловив переконання, що всі країни регіону будуть залучені до відновлення України після війни. - Я закликаю нас, як регіон, як Ініціативу трьох морів, працювати над якнайшвидшим включенням України та Молдови в європейські транспортні системи, а також енергетичні та цифрові системи передачі даних, а також над терміновою інтеграцією цих держав в європейську спільноту, - закликав президент.

Він додав, що перед війною в Україні існували плани, щоб "Польща реалізувала більш глобальний порядок денний". - Я хотів нового відкриття співпраці з країнами Латинської Америки, Африки на південь від Сахари та Індо-Тихоокеанського регіону. Я також планував візити на Близький Схід, підкріплені бізнес-складовою, - сказав він.

- Звичайно, війна призупинила багато з цих планів, але я не збираюся від них відмовлятися. Я вважаю, що це завдання до кінця мого президентства. Польща є великою європейською країною, і її порядок денний має бути глобальним, - заявив Дуда.

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Autor:red.

Źródło: PAP