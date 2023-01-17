Президент Анджей Дуда в Давосі: маємо надію принаймні на бронетанкову бригаду для України

17 stycznia 2023, 20:53
Autor:
red.
Źródło:
tvn24
Duda: zbieramy koalicję, wspólnotę państw, które, jak mam nadzieję, przekażą czołgi Leopard 2
Duda: zbieramy koalicję, wspólnotę państw, które, jak mam nadzieję, przekażą czołgi Leopard 2
TVN24
TVN24Duda: zbieramy koalicję, wspólnotę państw, które, jak mam nadzieję, przekażą czołgi Leopard 2

Ми намагаємося організувати більшу підтримку України. І сподіваємося, що Німеччина також візьме в цьому участь, - заявив президент Анджей Дуда у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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У Давосі тривають дискусії Всесвітнього економічного форуму.  У них, зокрема, бере участь президент Анджей Дуда.  Разом із президентами Литви Гітанасом Науседою, Північної Македонії Стево Пендаровським та лідером білоруської опозиції Світланою Ціхановською він взяв участь у дискусії "In defence of Europe" (на захисті Європи - ред.) .

- П’ять днів тому я оголосив про наше рішення передати Україні танки Leopard. Ми вирішили відправити в Україну роту танків Leopard, - нагадав Анджей Дуда.

- Ми сподіваємося - і ми намагаємося організувати більшу підтримку України - (що - ред.) є кілька партнерів, кілька союзників, які передадуть Україні танки.  Сподіваємося, що виробник цих танків ( Leopard - ред.), тобто Німеччина, також візьме в цьому участь, - додав президент.

Він також висловив сподівання, що рішення Польщі передати "Леопарди" "започаткує новий розділ у військовій допомозі".

Президент Дуда: розраховую, що принаймні бронетанкову бригаду вдасться сформувати

До теми танків для України президент повернувся пізніше у розмові з польськими журналістами.  Він нагадав, що уряд Великої Британії, який має танки Challenger 2, уже прийняв рішення з цього приводу.

- Це теж дуже сучасні танки, вони, безумовно, підтримають Україну.  Тому велика подяка і великий уклін британській владі, прем’єр-міністру Ріші Сунаку за це рішення - це по-перше, - сказав він.

- По-друге - ми збираємо цю коаліцію, спільноту країн, яка, я сподіваюся, надасть танки Leopard 2. Тут ми розраховуємо на наших фінських партнерів, які мають ці танки.  Є низка європейських країн, які мають ці танки. Сподіваюся, що союзники просто передадуть кілька чи кільканадцять цих танків, завдяки чому вдасться сформувати принаймні танкову бригаду для України, - сказав президент.

Як він додав, "звичайно, ми розраховуємо на участь ФРН".  

- Цей процес займе певний час.  Звісно, ​​Німеччина теж має дати згоду тому, що так сформульовані ці контракти на закупівлю танків виробництва Німеччини, відтак тут є цілий комплекс цих елементів, але процес йде, - зазначив Дуда.

Президента також запитали, чи звертався Володимир Зеленський до нього за підтримкою в конкретних питаннях перед зустріччю в Давосі. 

- Це увесь час, з тих пір, як Росія напала на Україну в лютому минулого року, одне нескінченне прохання - зброя, зброя і ще раз зброя.  Усякого роду підтримка.  Україна каже так: автомати нам більше не потрібні, вони є.  Але сьогодні їм потрібна  більш досконала техніка, сучасні технології, дуже сучасне обладнання.  І ми вже передали таке обладнання Україні – сказав Анджей Дуда.

Президент зазначив, що "наші гармато-гаубиці "Краб" сьогодні допомагають Україні відбивати російські атаки і  українці їх дуже хвалять". 

- Я неодноразово чув з вуст президента Володимира Зеленського, його радників та українських військових схвальні відгуки про нашу техніку.  Я не буду згадувати про наші "Піоруни" (зенітно-ракетні комплекси – ред.), які зробили фурор в Україні, допомагаючи українським військам боротися з російськими літаками та гелікоптерами, - сказав він.

Проте сьогодні, за його словами, "основний запит, який від них чуємо, це, по-перше, боєприпаси, які їм дуже потрібні, по-друге - танки".

EPA/GIAN EHRENZELLER

"Зеленський від самого початку сказав нам: зброя, зброя і ще раз зброя"

Раніше під час панелі президент Дуда зазначив, що за день до вторгнення Росії в Україну він разом із президентом Науседою відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським. 

- Ми тоді спілкувалися із Зеленським.  І він сказав мені тоді: Анджей, ми справді готові, справді підготовлегі.  І ми ніколи не здамося, - пригадав Дуда.

- З самого початку ця війна посилає один меседж: це те, що нам сказав Володимир Зеленський на самому початку: зброя, зброя і ще раз зброя, нам потрібна військова підтримка, - наголосив президент.  За його словами, якщо країни Заходу продовжуватимуть надсилати в Україну велику кількість сучасної військової техніки, то "українці матимуть потенціал зупинити Росію".

"Навіть у складній ситуації ми змогли продемонструвати єдність"

Президент Литви Гітанас Науседа під час панелі зазначив, що хоча війна триває вже майже рік, Європейський Союз і країни-"однодумці", залишаються єдиними. "Навіть у складній ситуації ми змогли продемонструвати єдність і до того ж - продуктивну єдність", - сказав він. Науседа погодився з президентом Польщі, що якщо вдасться збільшити технічне забезпечення, України то вона виграє війну. "Я не думаю, що цей шлях буде аж таким довгим", - сказав він.

Однак Науседа також висловив побоювання, що розчарований Володимир Путін зосередить усі зусилля та ресурси своєї країни, ігноруючи потреби її жителів, і "пожертвує все на вівтар війни", а також що західні суспільства, яким дошкулятиме інфляція та ціни на енергоносії, можуть втомитися від війни, що триває.  За його словами, необхідно підтримувати всі дії, спрямовані на зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Світлана Ціхановська також висловила переконання, що Україна виграє війну за підтримки демократичних країн.  Як підкреслила вона, українська перемога стане "новим вікном можливостей і для білорусів - зламати диктатуру.

- Ми знаємо, що долі України та Білорусі пов'язані поміж собою, - сказала вона.

- Ми вже доросли до демократичних змін і будемо їх дотримуватися.  Я вдячна, що є такі лідери, як у Польщі чи Литві.  Це показує приклад того, що робити, коли ворог стукає в наші двері, - сказала Ціхановська.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі висловив переконання, що європейська та трансатлантична єдність і солідарність наступного року триватимуть.  Однак він висловив побоювання, що вона може розвалитися, коли закінчиться війна в Україні. 

- Хотілося б, щоб ця війна була зупинена сьогодні, але країни дивляться на власне подвір'я.  Щойно вони повернуться до національних інтересів і віддадуть їм пріоритет, нова єдність і солідарність закінчаться, – попередив він.

Autor:red.

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: EPA/GIAN EHRENZELLER

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