Президент Анджей Дуда про збільшення витрат на оборону Польщі та літаки F-16 для України

13 lutego 2023, 19:36
Autor:
momo,pp
Źródło:
PAP
Prezydent: to jeden z najważniejszych momentów w funkcjonowaniu Wojska Polskiego
Prezydent: to jeden z najważniejszych momentów w funkcjonowaniu Wojska PolskiegoTVN24
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TVN24Prezydent: to jeden z najważniejszych momentów w funkcjonowaniu Wojska Polskiego

Президент Анджей Дуда в інтерв'ю BBC торкнувся питання передачі Україні літаків F-16. Він визнав, що це буде "дуже серйозне рішення", яке союзники повинні прийняти спільно. В інтерв'ю Le Figaro він заявив, що Польща розширює свої оборонні можливості, і оголосив, що в 2023 році вона виділить на оборону понад чотири відсотки ВВП. Це вдвічі більше, ніж очікується від союзників по НАТО.

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Президент Польської Республіки Анджей Дуда в інтерв'ю BBC, яке транслювалося в неділю, заявив, що можливе рішення про передачу Україні літаків F-16 не може бути ухвалене Польщею самостійно, натомість це має бути спільне рішення союзників України.

- F-16 - один із найкращих винищувачів у світі, тому немає жодних сумнівів у їх ефективності. Проблема з нашої точки зору в іншому. Перш за все, ми вважаємо, що для цього в будь-якому випадку потрібне рішення союзників, а значить, ми маємо прийняти колективне рішення. Крім того, у зв’язку з тим, що F-16 вимагають обслуговування, якщо вони десь дислоковані, і це стосується не лише реактивних літаків, а й технічного забезпечення, сервісного обслуговування тощо, то ж це не просто відправлення кількох реактивних літаків, - сказав президент Дуда.

Myśliwce F-16Konwicki Marcin / Shutterstock

Він зазначив, що якби Польща передала хоча б невелику частину своїх F-16, яких, як він підкреслив, і так є недостатньо, їй знадобилося б набагато більше.  

- Сьогодні рішення про передачу будь-яких літаків, будь-яких F-16 за межі Польщі є дуже серйозним рішенням і для нас це нелегке рішення, - додав він.

Дуда: вільна і суверенна Україна в інтересах Польщі та Європи

Анджея Дуду запитали, чи відчуває він розчарування через те, що деякі європейські країни не допомагають Україні так активно, як це робить Польща. Він відповів, що політикові не можна розчаровуватися.

- Я роблю те, що вважаю за потрібне в інтересах поляків і з точки зору безпеки нашої частини Європи, а також безпеки України. Тому що для нас важливо, щоб вільна, суверенна та незалежна Україна вижила та існувала. Також важливо, щоб російський імперіалізм, який відродився, було зупинено, - пояснив президент Польщі.

Він нагадав, що, виступаючи на Генасамблеї ООН, сказав, що мир можливий лише за умови дотримання міжнародного права, а дотримання міжнародного права є найкращою гарантією миру.

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Altum Hall w RydzePAP/Andrzej Lange

-Тоді фактично, якщо війна має закінчитися, якщо російська агресія має припинитися, верховенство міжнародного права має бути відновлене. Міжнародне право має переважати. Міжнародне право гарантує мир і безпеку. Згідно з міжнародним правом, Україна має повернути міжнародно визнані території, в відтак росіяни повинні залишити окуповані території України, - наголосив президент Дуда.

Інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю, було дане у зв'язку з візитом президента Польщі до Великої Британії, запланованим на наступний тиждень.

Дуда: Польща виділить на оборону понад 4 відсотки ВВП

Зміст розмови президента з Le Figaro опубліковано в суботу ввечері на сайті його Канцелярії. Анджея Дуду запитали в інтерв’ю, серед іншого, про стратегічні відносини Польщі зі Сполученими Штатами. На запитання, чи є це для нього гарантією безпеки, президент зауважив, що "ми зробили все, щоб вступити до НАТО, саме для того, щоб отримати гарантію 5 статті Трактату".

- Це не просто слова. Сьогодні, завдяки посиленій присутності НАТО на східному фланзі, майже 10 000 військовослужбовців США присутні на нашій землі. Польща розширює свою обороноздатність. Закуповуємо озброєння. У 2023 році ми витратимо на оборону понад 4 відсотки ВВП. Це вдвічі більше, ніж очікується від союзників по НАТО. Сьогодні ми будуємо спільну безпеку, один за всіх, усі за одного, - наголосив президент.

Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiegokpt. Błażej Łukaszewski/12 BZ

Дуда: напад Росії на Польщу був би нападом Росії на НАТО

На запитання, чи уявляє він собі можливий напад Росії на Польщу, він зазначив, що "це буде напад Росії на НАТО".  

- Коли в 2001 році США зазнали нападу, всі союзники стали на бік американців і воювали проти терористів. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, на будь-яку з них, відповідь була б однаковою: швидкою та рішучою, – наголосив президент.

Анджей Дуда наголосив, що Україна має терміново отримати допомогу. На запитання, чи можуть росіяни виграти війну в Україні, президент відповів, що "так, можуть, якщо Україні не нададуть дуже термінову допомогу".  

- У них (в росіян - ред.) немає сучасної військової інфраструктури, але є люди. Якщо найближчими тижнями ми не надішлемо в Україну військову техніку, Путін може виграти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться", - сказав він.

Він також сказав, що дуже пишається поляками, тією допомогою, яку вони надали українським біженцям, які рятувалися від бомб. За його словами, "поляки не забули, що таке російська окупація, що таке російське вторгнення і як поводиться російська армія". "Її прихід означає смерть, жорстокість, нещадну боротьбу", - сказав він.

Президент: Центральна Європа роками остерігала перед Володимиром Путіним

На запитання, чи сприяє оцінка російської агресії проти України та його чудові стосунки з президентом України, з лідерами країн Балтії та інших східноєвропейських країн відродженню регіону Трьох морів, Анджей Дуда відповів, що "справді, Центральна Європа роками остерігала перед Володимиром Путіним".

- У 2008 році, коли Росія напала на Грузію, президент Польщі Лех Качинський разом з лідерами України та країн Балтії поїхав до Тбілісі, де у вирішальний момент перед натовпом грузинів, які зібралися в центрі міста, президент Качинський сказав пам’ятні слова, що якщо Росія не зупиниться, то "сьогодні - Грузія, завтра, можливо, - країни Балтії, Україна, а потім, можливо, - моя країна, Польща", - нагадав Дуда.

Президент зазначив, що країни Східної Європи виявили солідарність у своїй позиції щодо Москви. "Ми разом, але ми також в НАТО", - наголосив він.  

- Що дуже важливо, наша територія є стратегічною територією, яка через Сувальський коридор веде до країн Балтії. Якщо Сувальський коридор, 65 кілометрів польсько-литовського кордону між Білоруссю та російською Калінінградською областю, не буде захищено, країни Балтії будуть відрізані від решти країн НАТО. Ми ставимося до цього дуже серйозно, як ми, так і наші балтійські партнери, - підкреслив він.

Przesmyk suwalskiPAP

Дуда про воєнні репарації з Німеччини

Під час розмови було поставлено питання, чи потрібно Польщі порушувати питання німецьких військових репарацій після Другої світової війни.  

- Правда в тому, що німці нічого не зробили аби виплатити репарації після Другої світової війни. Все польське суспільство висловлює згоду щодо репарацій, - сказав Анджей Дуда.  

- У Польщі немає родини, члена якої не вбили б німці. Немає місця, яке б не постраждало, - додав він.

- Ми відбудували Польщу після війни власними силами. Інші країни, такі як Греція, все ще хочуть репарацій. Чому польська держава, яка була найбільшою жертвою війни, втратила 6 мільйонів своїх громадян, мала повністю знищену столицю, держава з найбільшими втратами і найбільшими руйнуваннями не повинна отримати нічого? - запитав президент.

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Autor:momo,pp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: David Tanecek/PAP

Andrzej Duda
Wojsko
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
NATO
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Prezydent Elbląga przyznaje, że zna większość organizacji pozarządowych ze swojego miasta i okolic. Jednak o Fundacji "Dumni z Elbląga" dowiedział się niedawno, po nagłośnieniu przez dziennikarzy tvn24.pl sprawy "Willi Plus". Nieznana nawet lokalnie fundacja dostała ponad dwa miliony złotych dotacji. - Fundacja nie realizowała żadnych projektów wspólnie z samorządem ani nie zwracała się do tej pory z konkretnym programem, projektem związanym z edukacją - podkreśla samorządowiec.

Fundacja dostała ponad dwa miliony złotych na willę. Prezydent Elbląga: nie znam tej fundacji

Fundacja dostała ponad dwa miliony złotych na willę. Prezydent Elbląga: nie znam tej fundacji

13 lutego 2023, 13:30
Autor:
mm/
tam
Źródło:
TVN24 Pomorze
Chorwacja z euro za droga dla Polaków? "Nie wydaje mi się. Terminy na lato mam już dawno zajęte"

Chorwacja z euro za droga dla Polaków? "Nie wydaje mi się. Terminy na lato mam już dawno zajęte"

12 lutego 2023, 7:50
Jacek
Tacik
Autor:
Jacek
Tacik
Źródło:
tvn24.pl
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Polska jest najlepszym sposobem obrony przeciwko temu, co się dzieje w Ukrainie. podkreślił dziennikarz CNN Jake Tapper. W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną mówił o tym, jakie znaczenie będzie miała nadchodząca wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce i czego można się po niej spodziewać.

Co może powiedzieć Biden? "Przemówienie do Polaków, Ukraińców i świata"

Co może powiedzieć Biden? "Przemówienie do Polaków, Ukraińców i świata"

12 lutego 2023, 20:21
Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce w 2022 roku - wynika z badania Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Na informacje podawane na antenie TVN24 powoływano się prawie 16,3 tysiąca razy.

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w 2022 roku. Wyniki badania

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w 2022 roku. Wyniki badania

7 lutego 2023, 18:28
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl