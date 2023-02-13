Президент Анджей Дуда про збільшення витрат на оборону Польщі та літаки F-16 для України

Президент Анджей Дуда в інтерв'ю BBC торкнувся питання передачі Україні літаків F-16. Він визнав, що це буде "дуже серйозне рішення", яке союзники повинні прийняти спільно. В інтерв'ю Le Figaro він заявив, що Польща розширює свої оборонні можливості, і оголосив, що в 2023 році вона виділить на оборону понад чотири відсотки ВВП. Це вдвічі більше, ніж очікується від союзників по НАТО.

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Президент Польської Республіки Анджей Дуда в інтерв'ю BBC, яке транслювалося в неділю, заявив, що можливе рішення про передачу Україні літаків F-16 не може бути ухвалене Польщею самостійно, натомість це має бути спільне рішення союзників України.

- F-16 - один із найкращих винищувачів у світі, тому немає жодних сумнівів у їх ефективності. Проблема з нашої точки зору в іншому. Перш за все, ми вважаємо, що для цього в будь-якому випадку потрібне рішення союзників, а значить, ми маємо прийняти колективне рішення. Крім того, у зв’язку з тим, що F-16 вимагають обслуговування, якщо вони десь дислоковані, і це стосується не лише реактивних літаків, а й технічного забезпечення, сервісного обслуговування тощо, то ж це не просто відправлення кількох реактивних літаків, - сказав президент Дуда.

Myśliwce F-16 Konwicki Marcin / Shutterstock

Він зазначив, що якби Польща передала хоча б невелику частину своїх F-16, яких, як він підкреслив, і так є недостатньо, їй знадобилося б набагато більше.

- Сьогодні рішення про передачу будь-яких літаків, будь-яких F-16 за межі Польщі є дуже серйозним рішенням і для нас це нелегке рішення, - додав він.

Дуда: вільна і суверенна Україна в інтересах Польщі та Європи

Анджея Дуду запитали, чи відчуває він розчарування через те, що деякі європейські країни не допомагають Україні так активно, як це робить Польща. Він відповів, що політикові не можна розчаровуватися.

- Я роблю те, що вважаю за потрібне в інтересах поляків і з точки зору безпеки нашої частини Європи, а також безпеки України. Тому що для нас важливо, щоб вільна, суверенна та незалежна Україна вижила та існувала. Також важливо, щоб російський імперіалізм, який відродився, було зупинено, - пояснив президент Польщі.

Він нагадав, що, виступаючи на Генасамблеї ООН, сказав, що мир можливий лише за умови дотримання міжнародного права, а дотримання міжнародного права є найкращою гарантією миру.

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Altum Hall w Rydze PAP/Andrzej Lange

-Тоді фактично, якщо війна має закінчитися, якщо російська агресія має припинитися, верховенство міжнародного права має бути відновлене. Міжнародне право має переважати. Міжнародне право гарантує мир і безпеку. Згідно з міжнародним правом, Україна має повернути міжнародно визнані території, в відтак росіяни повинні залишити окуповані території України, - наголосив президент Дуда.

Інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю, було дане у зв'язку з візитом президента Польщі до Великої Британії, запланованим на наступний тиждень.

Дуда: Польща виділить на оборону понад 4 відсотки ВВП

Зміст розмови президента з Le Figaro опубліковано в суботу ввечері на сайті його Канцелярії. Анджея Дуду запитали в інтерв’ю, серед іншого, про стратегічні відносини Польщі зі Сполученими Штатами. На запитання, чи є це для нього гарантією безпеки, президент зауважив, що "ми зробили все, щоб вступити до НАТО, саме для того, щоб отримати гарантію 5 статті Трактату".

- Це не просто слова. Сьогодні, завдяки посиленій присутності НАТО на східному фланзі, майже 10 000 військовослужбовців США присутні на нашій землі. Польща розширює свою обороноздатність. Закуповуємо озброєння. У 2023 році ми витратимо на оборону понад 4 відсотки ВВП. Це вдвічі більше, ніж очікується від союзників по НАТО. Сьогодні ми будуємо спільну безпеку, один за всіх, усі за одного, - наголосив президент.

Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego kpt. Błażej Łukaszewski/12 BZ

Дуда: напад Росії на Польщу був би нападом Росії на НАТО

На запитання, чи уявляє він собі можливий напад Росії на Польщу, він зазначив, що "це буде напад Росії на НАТО".

- Коли в 2001 році США зазнали нападу, всі союзники стали на бік американців і воювали проти терористів. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, на будь-яку з них, відповідь була б однаковою: швидкою та рішучою, – наголосив президент.

Анджей Дуда наголосив, що Україна має терміново отримати допомогу. На запитання, чи можуть росіяни виграти війну в Україні, президент відповів, що "так, можуть, якщо Україні не нададуть дуже термінову допомогу".

- У них (в росіян - ред.) немає сучасної військової інфраструктури, але є люди. Якщо найближчими тижнями ми не надішлемо в Україну військову техніку, Путін може виграти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться", - сказав він.

Він також сказав, що дуже пишається поляками, тією допомогою, яку вони надали українським біженцям, які рятувалися від бомб. За його словами, "поляки не забули, що таке російська окупація, що таке російське вторгнення і як поводиться російська армія". "Її прихід означає смерть, жорстокість, нещадну боротьбу", - сказав він.

Президент: Центральна Європа роками остерігала перед Володимиром Путіним

На запитання, чи сприяє оцінка російської агресії проти України та його чудові стосунки з президентом України, з лідерами країн Балтії та інших східноєвропейських країн відродженню регіону Трьох морів, Анджей Дуда відповів, що "справді, Центральна Європа роками остерігала перед Володимиром Путіним".

- У 2008 році, коли Росія напала на Грузію, президент Польщі Лех Качинський разом з лідерами України та країн Балтії поїхав до Тбілісі, де у вирішальний момент перед натовпом грузинів, які зібралися в центрі міста, президент Качинський сказав пам’ятні слова, що якщо Росія не зупиниться, то "сьогодні - Грузія, завтра, можливо, - країни Балтії, Україна, а потім, можливо, - моя країна, Польща", - нагадав Дуда.

Президент зазначив, що країни Східної Європи виявили солідарність у своїй позиції щодо Москви. "Ми разом, але ми також в НАТО", - наголосив він.

- Що дуже важливо, наша територія є стратегічною територією, яка через Сувальський коридор веде до країн Балтії. Якщо Сувальський коридор, 65 кілометрів польсько-литовського кордону між Білоруссю та російською Калінінградською областю, не буде захищено, країни Балтії будуть відрізані від решти країн НАТО. Ми ставимося до цього дуже серйозно, як ми, так і наші балтійські партнери, - підкреслив він.

Przesmyk suwalski PAP

Дуда про воєнні репарації з Німеччини

Під час розмови було поставлено питання, чи потрібно Польщі порушувати питання німецьких військових репарацій після Другої світової війни.

- Правда в тому, що німці нічого не зробили аби виплатити репарації після Другої світової війни. Все польське суспільство висловлює згоду щодо репарацій, - сказав Анджей Дуда.

- У Польщі немає родини, члена якої не вбили б німці. Немає місця, яке б не постраждало, - додав він.

- Ми відбудували Польщу після війни власними силами. Інші країни, такі як Греція, все ще хочуть репарацій. Чому польська держава, яка була найбільшою жертвою війни, втратила 6 мільйонів своїх громадян, мала повністю знищену столицю, держава з найбільшими втратами і найбільшими руйнуваннями не повинна отримати нічого? - запитав президент.

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Autor:momo,pp

Źródło: PAP