Президент Анджей Дуда повернувся з України. «Наша присутність у Києві була дуже важливою в цей важкий час»

Завершився третій, з початку війни, візит президента Анджея Дуди в Україну. У середу вранці президент повернувся до Польщі. - Наша присутність у Києві була дуже важливою в цей важкий час. Ми, в Польщі, всі це чудово розуміємо. Ми знаємо з нашої історії, що таке зазнати російської агресії, - сказав він на залізничному вокзалі в Перемишлі.

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Президент у вівторок перебував у Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського. В українській столиці відбувся саміт Кримської платформи, в якому президент Дуда брав участь безпосередньо як єдиний іноземний гість. Решта запрошених глав держав та урядів взяли участь в режимі онлайні. Кримська платформа - це форум лідерів держав і міжнародних організацій, які поставили собі за мету відновлення територіальної цілісності України.

Президент повернувся до Польщі в середу вранці. Прес-конференція відбулася на залізничному вокзалі Перемишля, куди Дуда приїхав потягом прямо з Києва.

Президент Анджей Дуда на залізничному вокзалі в Перемишлі PAP/Darek Delmanowicz

Анджей Дуда: Наш обов’язок – надавати підтримку

- Наша присутність у Києві була дуже важливою в цей важкий час. Ми, в Польщі, всі це чудово розуміємо. Ми знаємо з нашої історії, що таке зазнати російської агресії, - сказав Дуда.

- Як президент Польської Республіки я не сумніваюся, що ми маємо бути тими, хто підтримує Україну. Наша присутність там є ознакою цієї підтримки, не лише моральної, – заявив він.

На його думку, присутність у Києві "показує світу, що не вся Україна охоплена війною".

- У таких містах, як Київ, можна бути, ходити по вулицях, можна приїжджати. Українські журналісти запитали нас, чи не відчуваємо загрози. Для нас очевидно, що загроза, особливо в ці дні, свята українського прапора та День Незалежності, більша, ніж у попередні дні, але така ситуація. Надати таку підтримку – наш обов’язок, – сказав Дуда.

Президент Анджей Дуда на залізничному вокзалі в Перемишлі PAP/Darek Delmanowicz

Анджей Дуда: ми знаємо, що таке бути під російською окупацією

Він також нагадав, що біженці з України досі шукають притулку в нашій країні. - Вони біжать від смерті та руйнування і потребують підтримки. Хто ж мав би насамперед цю підтримку виявити, як не ми, їхні сусіди. Ми чудово розуміємо цю ситуацію і знаємо з нашої історії, що означає бути під російською окупацією, що означає, що росіяни руйнують будинки, ґвалтують і палять. Це найчорніша сторона російського імперіалізму, - сказав він.

Президент підкреслив, що "Україна сьогодні потребує підтримки і наш обов'язок її надати". - Я радий, що у саміті Кримської платформи взяли віртуальну участь багато лідерів з усього світу, - зізнався президент.

Він зазначив, що "Крим український і його потрібно повернути Україні, необхідно повернути стан міжнародного порядку".

Відкриття меморіальної дошки Анджею Дуді на алеї Сміливості в Києві PAP/Viacheslav Ratynskyi

Анджей Дуда: героїзму вояків недостатньо

- Лише героїзму воїнів, того, що тисячі добровольців стають на захист Батьківщини – замало. На фронті гинуть люди, це сотні людей, іноді десятки на день. Їм потрібна не лише гуманітарна допомога, а й військова сила, техніка, яка дозволить ефективно захищати свою країну. Їм це обладнання потрібне, і я незмінно закликаю міжнародне співтовариство поставити таке обладнання в Україну. Це також меседж із вчорашньої зустрічі, - наголосив він.

У середу Україна святкує День Незалежності. – Я вважаю, що цей День Незалежності – це знак того, що Україна захистить себе, і я бажаю цього братам-українцям і президенту Зеленському, – сказав Дуда.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP