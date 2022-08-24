TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Президент Анджей Дуда повернувся з України. «Наша присутність у Києві була дуже важливою в цей важкий час»

24 sierpnia 2022, 15:41

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24, PAP
Andrzej Duda wrócił z Kijowa do Polski
Andrzej Duda wrócił z Kijowa do Polski TVN24
wideo 2/14
TVN24Andrzej Duda wrócił z Kijowa do Polski

Завершився третій, з початку війни, візит президента Анджея Дуди в Україну. У середу вранці президент повернувся до Польщі. - Наша присутність у Києві була дуже важливою в цей важкий час. Ми, в Польщі, всі це чудово розуміємо. Ми знаємо з нашої історії, що таке зазнати російської агресії, - сказав він на залізничному вокзалі в Перемишлі.

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Президент у вівторок перебував у Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського. В українській столиці відбувся саміт Кримської платформи, в якому президент Дуда брав участь безпосередньо як єдиний іноземний гість. Решта запрошених глав держав та урядів взяли участь в режимі онлайні. Кримська платформа - це форум лідерів держав і міжнародних організацій, які поставили собі за мету відновлення територіальної цілісності України.

Президент повернувся до Польщі в середу вранці. Прес-конференція відбулася на залізничному вокзалі Перемишля, куди Дуда приїхав потягом прямо з Києва.

Президент Анджей Дуда на залізничному вокзалі в ПеремишліPAP/Darek Delmanowicz

Анджей Дуда: Наш обов’язок – надавати підтримку

- Наша присутність у Києві була дуже важливою в цей важкий час. Ми, в Польщі, всі це чудово розуміємо. Ми знаємо з нашої історії, що таке зазнати російської агресії, - сказав Дуда. 

- Як президент Польської Республіки я не сумніваюся, що ми маємо бути тими, хто підтримує Україну. Наша присутність там є ознакою цієї підтримки, не лише моральної, – заявив він.

На його думку, присутність у Києві "показує світу, що не вся Україна охоплена війною". 

- У таких містах, як Київ, можна бути, ходити по вулицях, можна приїжджати. Українські журналісти запитали нас, чи не відчуваємо загрози. Для нас очевидно, що загроза, особливо в ці дні, свята українського прапора та День Незалежності, більша, ніж у попередні дні, але така ситуація. Надати таку підтримку – наш обов’язок, – сказав Дуда.

Президент Анджей Дуда на залізничному вокзалі в ПеремишліPAP/Darek Delmanowicz

Анджей Дуда: ми знаємо, що таке бути під російською окупацією

Він також нагадав, що біженці з України досі шукають притулку в нашій країні. - Вони біжать від смерті та руйнування і потребують підтримки. Хто ж мав би насамперед цю підтримку виявити, як не ми, їхні сусіди. Ми чудово розуміємо цю ситуацію і знаємо з нашої історії, що означає бути під російською окупацією, що означає, що росіяни руйнують будинки, ґвалтують і палять. Це найчорніша сторона російського імперіалізму, - сказав він.

Президент підкреслив, що "Україна сьогодні потребує підтримки і наш обов'язок її надати". - Я радий, що у саміті Кримської платформи взяли віртуальну участь багато лідерів з усього світу, - зізнався президент.

Він зазначив, що "Крим український і його потрібно повернути Україні, необхідно повернути стан міжнародного порядку".

Відкриття меморіальної дошки Анджею Дуді на алеї Сміливості в КиєвіPAP/Viacheslav Ratynskyi

Анджей Дуда: героїзму вояків недостатньо

- Лише героїзму воїнів, того, що тисячі добровольців стають на захист Батьківщини – замало. На фронті гинуть люди, це сотні людей, іноді десятки на день. Їм потрібна не лише гуманітарна допомога, а й військова сила, техніка, яка дозволить ефективно захищати свою країну. Їм це обладнання потрібне, і я незмінно закликаю міжнародне співтовариство поставити таке обладнання в Україну. Це також меседж із вчорашньої зустрічі, - наголосив він.

У середу Україна святкує День Незалежності. – Я вважаю, що цей День Незалежності – це знак того, що Україна захистить себе, і я бажаю цього братам-українцям і президенту Зеленському, – сказав Дуда.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Viacheslav Ratynskyi

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Andrzej Duda
Polska
Wołodymyr Zełenski
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Autor:
ft,js/kab
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Autor:
tm/
tam
Źródło:
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js/dap
Źródło:
TVN24

Policja w Finlandii nie będzie wszczynać śledztwa w sprawie nagrań z udziałem premier kraju Sanny Marin. W komunikacie podano, że służby nie znalazły podstaw do tego ani w materiale wideo, ani gdzieś indziej. Media zwracają uwagę, że oświadczenie nie precyzuje, o jakie nagrania chodzi.

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Świat

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24 sierpnia 2022, 15:03

Świat

Autor:
akr/dp
Źródło:
PAP

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Ukraińskie media: Pododdział rosyjskiej policji zlikwidowany. Nie żyje około 30 Rosjan

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Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 15:36

Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił w środę największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2,98 miliarda dolarów. 24 sierpnia przypada Dzień Niepodległości Ukrainy.

Joe Biden ogłosił "największą dotąd" transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy

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Joe Biden ogłosił "największą dotąd" transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy

24 sierpnia 2022, 15:22

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Autor:
js/dap
Źródło:
PAP

Zamiast wojny błyskawicznej Rosjan na Ukrainie czekał silny opór. Po pół roku od początku konfliktu, walki okupanta z siłami ukraińskimi toczą się głównie na południu i wschodzie kraju. Choć ambicje Putina były większe, pod rosyjską okupacją znajduje się obecnie 13 procent terytorium Ukrainy.

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Autor:
FC/dap
Źródło:
tvn24.pl

Na części polskich rzek występuje trudna sytuacja, gdyż stany alarmowe zostały przekroczone. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mają one pierwszy, drugi i trzeci stopień.

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Autor:
anw
Źródło:
IMGW

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Katowice

Uderzył w tył jadącego przed nim auta i uciekł. Policja publikuje nagranie i szuka sprawcy

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Katowice

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

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Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Pożar w budynku noclegowym w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie). Jak informują służby, trzy osoby zginęły. To kobieta, mężczyzna i dziecko. Kilka osób zostało rannych, wśród poszkodowanych jest strażak, który brał udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Pierwsze nagrania pokazujące pożar otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pożar w budynku noclegowym. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

Pomorze

Pożar w budynku noclegowym. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

24 sierpnia 2022, 13:31
Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 15:03

Pomorze

Autor:
mm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

W Nowym Dworze Mazowieckim wędkarze znaleźli przedmiot przypominający minę. Na miejsce przyjechali saperzy. Okazało się, że jest to przeciwpancerna mina z czasów II wojny światowej.

Wędkarz na dnie Narwi zauważył minę

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Wędkarz na dnie Narwi zauważył minę

24 sierpnia 2022, 15:22

Najnowsze

Autor:
mg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policja w Sierpcu na Mazowszu zatrzymała mężczyznę, który jest podejrzany o ranienie nożem w szyję swojego kolegę. "W trakcie spotkania, pokłócili się o kiełbasę w zupie. 39-letniemu mieszkańcowi powiatu sierpeckiego grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności" - podała w komunikacie policja.

Kłótnia o kiełbasę w zupie i cios nożem

Okolice

Kłótnia o kiełbasę w zupie i cios nożem

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Okolice

Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W Polsce najniższa emerytura to 10 groszy. Z kolei koszt wypłaty świadczenia emerytalnego to 100-150 złotych - podała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Jej zdaniem wypłacanie tak zwanych groszowych emerytur jest sprzeczne z tym, czym jest świadczenie emerytalne.

Tyle wynosi w Polsce najniższa emerytura. Prezes ZUS postuluje zmiany

Dla seniora

Tyle wynosi w Polsce najniższa emerytura. Prezes ZUS postuluje zmiany

24 sierpnia 2022, 13:38

Dla seniora

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

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SN miał zdecydować o teście niezawisłości sędzi, wniosek jednoosobowo oddalony. "Sprawozdawca nie miał prawa"

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SN miał zdecydować o teście niezawisłości sędzi, wniosek jednoosobowo oddalony. "Sprawozdawca nie miał prawa"

24 sierpnia 2022, 14:24

Polska

Autor:
ft,
akr/dap
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Onet

W biegnącym pod kanałem La Manche Eurotunelu, który łączy Francję i Wielką Brytanię, utknęły we wtorek dziesiątki osób. W pociągu na trasie z Calais do Folkestone uruchomił się alarm. - To było jak film katastroficzny - mówiła jedna z pasażerek. 

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“Nigdy i nigdzie nie wychodzę bez ochrony”. Po zamachu na Darię Duginę prokremlowscy propagandyści boją się o życie

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Autor:
az
Źródło:
Washington Post

Nagrania i zdjęcia opublikowane na Instagramie, na których Tatiana Nawka tańczy zorbę i rozbija talerze, są szeroko komentowane w europejskich mediach. Pojawiły się informacje, że żona rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, mimo sankcji zakazujących jej wjazdu na teren Unii Europejskiej, bawi się tak na wakacjach w Grecji. Lokalne władze twierdzą jednak, że Nawka nie wjechała do ich kraju. Wiadomo, że wcześniej przebywała na terenie sąsiedniej Turcji.

Żona rzecznika Kremla bawi się w Grecji mimo sankcji? Na nagraniach tańczy zorbę i rozbija talerze

Świat

Żona rzecznika Kremla bawi się w Grecji mimo sankcji? Na nagraniach tańczy zorbę i rozbija talerze

24 sierpnia 2022, 11:10

Świat

Autor:
kgo//az
Źródło:
Instagram/Tatiana Nawka, "The Times", "Proto Thema"

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 47-latka zaatakowanego przez psa rasy pitbull. Mężczyzna - według ustaleń śledczych - nie był właścicielem, miał jedynie wyprowadzić dwa psy znajomej. Wtedy jeden z nich zaatakował. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastrzelili agresywne zwierzę. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Miał wyprowadzić psy na spacer, jeden z nich go zaatakował. 47-latek nie żyje

Pomorze

Miał wyprowadzić psy na spacer, jeden z nich go zaatakował. 47-latek nie żyje

24 sierpnia 2022, 9:26

Pomorze

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach do odwołania wstrzymała planowe zabiegi operacyjne i przyjęcia pacjentów do zabiegów. Taką decyzję dyrekcja podjęła po tym, kiedy ponad 60 pielęgniarek poszło na zwolnienia lekarskie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że część z pracowników protestuje w ten sposób przeciw nowemu sposobowi naliczania wysokości płac.

Wstrzymane zabiegi operacyjne w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Ponad 60 pielęgniarek na zwolnieniach

Kraków

Wstrzymane zabiegi operacyjne w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Ponad 60 pielęgniarek na zwolnieniach

24 sierpnia 2022, 15:31

Kraków

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus lub o rodzinny kapitał opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Zakład może zawsze sprawdzić, czy dana osoba opuściła nasz kraj.

500 plus dla Ukraińców. ZUS o możliwości utraty świadczenia

Z kraju

500 plus dla Ukraińców. ZUS o możliwości utraty świadczenia

24 sierpnia 2022, 15:30

Z kraju

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Zaatakowana przez Rosję Ukraina obchodzi Święto Niepodległości w najtrudniejszym możliwym czasie. TVN24 i tvn24.pl od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji jest blisko bohaterów i bohaterek Ukrainy. Codziennie relacjonujemy ich walkę o wolność, opowiadamy o ich losach w Ukrainie i w Polsce, w której tyle osób znalazło schronienie. Stworzyliśmy serwis TVN24 po ukraińsku, w którym publikujemy artykuły w języku naszych sąsiadów i opisujemy pomoc, jaką wy - Polki i Polacy - zaoferowaliście im w niespotykanej skali. Przypominamy wydarzenia, historie i materiały z i wokół Ukrainy z tych sześciu miesięcy wojny.

Ukraina. Pół roku walki, pół roku pomocy. Historie, relacje, rozmowy i najważniejsze materiały TVN24 i tvn24.pl

Świat

Ukraina. Pół roku walki, pół roku pomocy. Historie, relacje, rozmowy i najważniejsze materiały TVN24 i tvn24.pl

24 sierpnia 2022, 5:39

Świat

Autor:
adso,
ral
Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura we Wrocławiu skierowała do Okręgowego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wielkopolskim postanowienie z żądaniem wydania "rzeczy mogących stanowić dowód" w sprawie zanieczyszczenia Odry. - Mamy głęboką nadzieję, że heroiczna praca wędkarzy w ratowaniu Odry nie spotka się ze sprawami sądowymi skierowanymi przeciwko naszym członkom - mówiła prezes PZW.

Prokuratura żąda dokumentów w sprawie zanieczyszczenia Odry. PZW: trudno to traktować jako gest przyjazny

Poznań

Prokuratura żąda dokumentów w sprawie zanieczyszczenia Odry. PZW: trudno to traktować jako gest przyjazny

24 sierpnia 2022, 13:21

Poznań

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

Na plaży w powiecie kamieńskim w województwie zachodniopomorskim znaleziono we wtorek setki ptasich piór. Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24. - Uderzyło nas, że wszędzie leżą te pióra - powiedział Reporter 24. Jak przekazał wiceburmistrz Dziwnowa, "zjawisko jest naturalne i nie ma powodów do obaw".

Setki ptasich piór w morzu i na plaży. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"

Polska

Setki ptasich piór w morzu i na plaży. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"

24 sierpnia 2022, 13:45

Polska

Autor:
MAK,dk,anw/dd
Źródło:
Kontakt 24, tvn24.pl, tvnmeteo.pl

Wędkarze mówią o tysiącach śniętych ryb znalezionych w jednym ze stawów w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykluczył, że przyczyną jest skażenie wody ściekami. - Doszło do odtlenienia wody - twierdzą urzędnicy.

Śnięte ryby w stawie w Inowrocławiu. "Na brzegach były ich tysiące"

Pomorze

Śnięte ryby w stawie w Inowrocławiu. "Na brzegach były ich tysiące"

24 sierpnia 2022, 12:54

Pomorze

Autor:
mm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Inicjatywa Wolna Szkoła stworzyła interaktywną mapę szkół z całej Polski, które nie zamierzają korzystać z podręcznika do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Mapa, na której do tej pory znalazło się blisko dwa tysiące placówek, jest cały czas aktualizowana. Według Wolnej Szkoły w części szkół "nauczycielki i nauczyciele czekają na podręcznik innego wydawnictwa, w części nie planują w ogóle korzystania z podręcznika na rzecz własnych materiałów, a w części będą podejmować decyzję we wrześniu". 

Wolna Szkoła stworzyła mapę szkół, które nie użyją podręcznika do HiT profesora Roszkowskiego

Polska

Wolna Szkoła stworzyła mapę szkół, które nie użyją podręcznika do HiT profesora Roszkowskiego

24 sierpnia 2022, 12:54

Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
tvn24.pl

Po wielu miesiącach wznowiono rozmowy między ministerstwem edukacji a działającymi w oświacie związkami zawodowymi. Minister Przemysław Czarnek zaproponował nauczycielom 9 procent podwyżki od 1 stycznia 2023 roku. Związkowców propozycja nie zadowala. - Od 1 września uruchamiamy pogotowie protestacyjne - mówi tvn24.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Minister proponuje nauczycielom podwyżkę. Związkowcy niezadowoleni, ogłoszono pogotowie protestacyjne

Polska

Minister proponuje nauczycielom podwyżkę. Związkowcy niezadowoleni, ogłoszono pogotowie protestacyjne

24 sierpnia 2022, 10:51
Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 13:19

Polska

Aktualizacja:
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Proces dopuszczenia do użytku podręcznika Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych do historii i teraźniejszości znów się wydłuża. Procedura, która Białemu Krukowi, gdzie książkę wydał prof. Wojciech Roszkowski, zajęła 47 dni, dla jego konkurencji trwa już 64 dni, a to jeszcze nie koniec, bo książka otrzymała kolejną warunkową recenzję - tym razem językową.

Podręcznik konkurencyjny dla książki Wojciecha Roszkowskiego dostał trzecią recenzję. I znów warunkową

Polska

Podręcznik konkurencyjny dla książki Wojciecha Roszkowskiego dostał trzecią recenzję. I znów warunkową

24 sierpnia 2022, 12:07

Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Czternastoletnia wokalistka z Polski Sara James po raz kolejny zachwyciła jurorów "America’s Got Talent". W półfinale programu Polka zaśpiewała utwór "Rocket Man" Eltona Johna, a Simon Cowell, Heidi Klum i Howie Mandel nie szczędzili jej komplementów. O tym, czy wokalistka awansuje do finału, dowiemy się w środę.

Polska nastolatka Sara James zachwyciła w półfinale "America’s Got Talent". "Nie ma wątpliwości, to był zwycięski występ"

Kultura i styl

Polska nastolatka Sara James zachwyciła w półfinale "America’s Got Talent". "Nie ma wątpliwości, to był zwycięski występ"

24 sierpnia 2022, 8:25

Kultura i styl

Autor:
kgo//az
Źródło:
"America's Got Talent", People, tvn24.pl

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli sprawdzali w szczecińskiej stoczni, jak realizowany jest plan budowy lodołamaczy oraz jak przebiega remont okrętu ORP Lublin. Z raportu, do którego dotarł reporter tvn24.pl, wynika, że ocena NIK jest negatywna. Z kolei prezes Izby Marian Banaś osobiście zwrócił uwagę premiera Mateusza Morawieckiego na plan sprzedaży strategicznej z punktu widzenia interesów państwa nieruchomości w Świnoujściu na rzecz prywatnej spółki.

NIK w słynnej "stoczni od stępki". Jak oceniła cztery plany naprawcze, budowę lodołamaczy i remont okrętu?

Polska

NIK w słynnej "stoczni od stępki". Jak oceniła cztery plany naprawcze, budowę lodołamaczy i remont okrętu?

24 sierpnia 2022, 9:45

Polska

Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl

W liście do sołtysów wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk napisał, że "doczekaliśmy się wreszcie decyzji o uruchomieniu środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy". Polsce wciąż nie wypłacono pieniędzy z KPO. Konieczne do tego jest spełnienie warunków dotyczących praworządności. Rzecznik rządu tłumaczy, że chodzi o "prefinansowanie środków".

Wicepremier pisze o "uruchomieniu środków w ramach KPO". Rzecznik mówi o "prefinansowaniu"

Z kraju

Wicepremier pisze o "uruchomieniu środków w ramach KPO". Rzecznik mówi o "prefinansowaniu"

24 sierpnia 2022, 12:20

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, Gazeta Wyborcza

Kiedy resort zdrowia ogłosił refundację terapii genowej, dostaliśmy kilkanaście telefonów z gratulacjami, że już nie musimy zbierać pieniędzy na leczenie Poli. Musieliśmy prostować, że naszej dziewczynce refundacja nie przysługuje - mówi Natalia Borysowska, ciocia siedmiomiesięcznej Poli chorej na SMA. Według prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza 27 dzieci, dla których obecnie prowadzone są zbiórki, powinno otrzymać terapię genową lub przynajmniej możliwość konsultacji u specjalistów powiązanych z ministerstwem. Lekarze uspokajają jednak, że przyjmowany przez nie dotychczas refundowany nusinersen jest równie skuteczny.

Refundacja terapii genowej na SMA. Apelują o szansę dla 27 chorych dzieci

Polska

Refundacja terapii genowej na SMA. Apelują o szansę dla 27 chorych dzieci

23 sierpnia 2022, 16:44

Polska

Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl