Прем'єр: Росія і Білорусь посилюють тиск на кордоні. Провокацій стане більше

Кордони Польщі та Литви є кордонами вільного світу, на яких спиняються різні гібридні атаки, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на спільній конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою. Моравецький попередив, що провокацій з боку Білорусі та Росії буде все більше.

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У четвер глава польського уряду зустрівся на Сувальському перешийку з президентом Литви Гітанасом Науседою. Основними темами їхньої розмови були питання, пов’язані з НАТО, агресія Росії проти України, двосторонні відносини між Польщею та Литвою та поточна ситуація в Білорусі.

Nauseda i Morawiecki Twitter/KPRM

- Сьогодні польські кордони і кордони Литви є кордонами вільного світу, який зупиняє тиск деспотизму зі сходу, - сказав Моравецький на спільній конференції.

- На наших кордонах - литовських, польських - відбуваються різноманітні гібридні атаки, які ми спостерігаємо вже два роки, - сказав він.

Як зазначив польський прем'єр, "Росія і Білорусь посилюють тиск на кордоні, збільшують кількість своїх провокацій, і ми повинні усвідомлювати, що кількість цих провокацій буде зростати".

- Ми раніше обговорювали це з паном президентом. Це спостерігається на території Литви. Я також знаю, що це спостерігається в Латвії, і ми це бачимо у нас. (...) Ось у чому полягає оперативна діяльність з їхнього боку, щоб дестабілізувати, посіяти бродіння, хаос, невизначеність і показати всім нашим партнерам по НАТО слабкість східного флангу НАТО, - сказав глава уряду.

"Росіяни таким чином перевіряють реакцію Польщі"

- Щойно ми говорили з президентом Литви Гітанасом Науседою про загрози з боку вагнерівців. За нашими даними, на території Білорусі їх близько чотирьох тисяч, за інформацією, отриманою від пана президента - навіть трохи більше, - сказав Моравецький.

За його словами, "таким чином росіяни перевіряють реакцію Польщі та наших союзників".

- Ми дуже рішуче відповідаємо на ці російські та білоруські провокації, інструментом яких є Група Вагнера. Ми відповіли, зрештою, на самому початку - створенням відповідного загородження на польсько-білоруському кордоні, - сказав він.

Науседа: ми розглядаємо можливість закриття кордону з Білоруссю

Президент Литви зазначив, що його країна "посилила охорону кордону після того, як група Вагнера почала розгортати свої підрозділи в Білорусі". - Ми бачимо, що військове угруповання в Білорусі може бути великою спокусою для Лукашенка і Путіна, щоб використовувати їх для провокацій проти країн НАТО, - зазначив він.

- Ми розглядаємо можливість закриття кордону з Білоруссю, але це має бути узгоджено з Польщею та Латвією, - повідомив литовський президент.

За його словами, "тісна співпраця між Литвою та Польщею є дуже важливою у сфері безпеки, і такі зустрічі особливо важливі". - Це довершує нашу співпрацю, яка зараз переходить у дуже конкретні форми організації військових навчань, - сказав Науседа.

Президент зазначив, що в розмові з польським прем'єр-міністром вони домовилися, що найближчим часом відбудеться зустріч розвідслужб обох країн, аби вони могли обмінятися інформацією. - І продовжувати ефективно використовувати наші можливості, щоб захистити цю ділянку землі", - додав він.

- Ми зробимо все від нас залежне, щоб безпека обох країн не була поставлена ​​під сумнів, - запевнив Науседа.

Przesmyk suwalski PAP

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Autor:red.