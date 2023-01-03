Прем'єр: ми вкрай критично ставимося до будь-якого прославляння Бандери

3 stycznia 2023, 16:40
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Morawiecki: jesteśmy skrajnie krytyczni wobec jakiegokolwiek gloryfikowania Bandery
Morawiecki: jesteśmy skrajnie krytyczni wobec jakiegokolwiek gloryfikowania Bandery
TVN24
TVN24Morawiecki: jesteśmy skrajnie krytyczni wobec jakiegokolwiek gloryfikowania Bandery

"До будь-якого прославляння чи, навіть, згадування Степана Бандери ми ставимося дуже критично. Тут не може бути жодних нюансів", - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Він повідомив, що в наступній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем скаже про це "дуже і дуже чітко".

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Під час прес-конференції у понеділок голову польського уряду запитали про вшанування дня народження Степана Бандери на профілях Верховної Ради України у соцмережах. У неділю, до 114-ї річниці від дня народження Бандери, Верховна Рада України опублікувала у Twitter фотографію головнокомандувача Української армії генерала Валерія Залужного під портретом лідера ОУН та процитувала. кілька висловів з книжок Бандери.

"Коли, вибираючи між хлібом і свободою, народ обирає хліб, він остаточно втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, то він матиме хліб, який сам створив, і ніхто його в нього не відніме. (.. .) Повна і остаточна перемога українського націоналізму настане тоді, коли перестане існувати Російська імперія", - нагадали слова Бандери на профілі Ради.

"Зараз триває боротьба з Російською імперією. І ці настанови Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних сил", - додали акаунтах українського парламенту в соцмережах.

Моравецький: тут не може бути нюансів

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що 'ми надзвичайно критично, дуже, дуже негативно ставимося до будь-якого прославляння чи навіть нагадування про Бандеру".  

- У своїй першій розмові з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я скажу це дуже і дуже чітко, - заявив прем’єр.

- Тут немає жодних нюансів. Якщо Верховна Рада нагадує про ту постать, яка була ідеологом тих злочинних часів - часів війни, то нагадаймо, що все це відбувалося під німецькою окупацією, ці страшні українські злочини, задля повноти і про це варто нагадати. Не можна погоджуватися на будь-яку поблажливість щодо тих, хто не хоче визнати, що той жахливий геноцид був чимось неймовірним, і здійснити повне спокутування, повне визнання провини, - заявив прем'єр.

Матеуш МоравецькийPAP/Radek Pietruszka

Моравецьктй про новий польсько-український договір

Його також запитали про новий польсько-український договір про добросусідство. У відповідь він зазначив, що "під патронатом президента" Анджея Дуди ведуться переговори з українською стороною про те, як будувати відносини після війни.  

- Після війни, яка якнайшвидше б закінчилася, але закінчилася добрим миром. Якби,не дай Боже, ця війна закінчилася на умовах Путіна, Кремля, - це означатиме, що світ стає небезпечнішим, а Польща в гіршому становищі, ніж сьогодні, – сказав він.

Він пообіцяв, що після закінчення війни "ми, я думаю, обговоримо можливі положення такого договору набагато детальніше". "Сьогодні для нас це не пріоритет номер один", - додав прем'єр.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Ukraina
Mateusz Morawiecki
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