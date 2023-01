Прем'єр: ми вкрай критично ставимося до будь-якого прославляння Бандери

czytaj dalej

Pełnomocnicy PKN Orlen, mimo wielokrotnych prób, uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli NIK - napisał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w piśmie skierowanym do marszałek Sejmu. Dodał, że kontrolerzy nie mają wglądu między innym w umowy dotyczące sprzedaży części Lotosu - wynika z pisma szefa NIK pokazanego w mediach społecznościowych przez posła Tomasza Trelę. Banaś chce, by Elżbieta Witek zwróciła się z prośbą o interwencję do premiera Mateusza Morawieckiego. Orlen w odpowiedzi na pytania tvn24.pl dotyczące tej sprawy stwierdził, że współpracuje ze wszystkimi organami, w tym z NIK, w ramach właściwych kompetencji organów, ale NIK "nie posiada uprawnienia do kontrolowania każdego podmiotu, w dowolnym zakresie".