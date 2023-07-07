Прем’єр-міністр Моравецький вшанував пам’ять жертв Волинської різанини. У неіснуючому селі Острувкі 

7 lipca 2023, 16:36
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Stefanczuk o Wołyniu: wszystkim potomkom ofiar składam wyrazy współczucia
Stefanczuk o Wołyniu: wszystkim potomkom ofiar składam wyrazy współczuciaTVN24
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TVN24Stefanczuk o Wołyniu: wszystkim potomkom ofiar składam wyrazy współczucia

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький вшанував пам’ять жертв Волинської різанини в неіснуючому селі Острувкі. Його жителі були знищені загонами Української повстанської армії. 

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Глава польського уряду прибув в Україну в п'ятницю рано вранці у зв'язку наближенням 80-х роковин цього злочину, які припадають на 11 липня. 

Моравецький приїхав до Острувок на світанку. Разом з одним із нащадків польських мешканців цього села та дослідником волинського злочину лікарем Леоном Попеком він вкопав дерев’яний хрест на місці колишнього хреста і помолився перед ним. 

Відтак Прем’єр-міністр запалив лампаду перед статуєю Матері Божої, яка розташована поруч із місцем, де колись стояв островецький костел, та відвідав цвинтар, де поховані жертви Волинської різанини. Там він поклав вінок до пам'ятника, встановленого на їхню пам'ять. 

Morawiecki oddał hołd pamięci ofiarom Rzezi Wołyńskiej w nieistniejącej wsi OstrówkiKrystian Maj/KPRM
Morawiecki oddał hołd pamięci ofiarom Rzezi Wołyńskiej w nieistniejącej wsi OstrówkiKrystian Maj/KPRM

"Тут, в Острувках, загинуло 475 людей" 

Попек, який провадив прем’єр-міністра місцями трагічних подій в Острувках, розповів ПАП, що село, історія якого сягає 16 століття, припинило своє існування в серпні 1943 року. 

- 30 серпня 1943 року за кілька годин це село, як і сусідня Воля Островецька та ще понад 30 сіл Любомльського повіту, були оточені та припинили своє існування, - розповідає дослідник.   

- Тут, в Островках, загинуло 475 людей. У Волі Островецькій - 580 осіб. Загалом понад 1050 осіб. Це зробила УПА, - пояснив він. 

Мешканців Острувок замордували бійці куреня УПА під командуванням Івана Климчака "Лисого".   

- Пізніше він подав рапорт, що вбив усіх від малого до старого, а майно забрав на потреби куреня, - підкреслив Попек. 

У Волинській різанині дослідник втратив свого діда Яна Шведа та тітку з чоловіком і двома дітьми.   

- Більше 20 людей - близьких і далеких родичів, - сказав доктор Попек. 

Morawiecki oddał hołd pamięci ofiarom Rzezi WołyńskiejKrystian Maj/KPRM

Позитивні сигнали 

На запитання про польсько-українське порозуміння у питанні Волинського злочину дослідник відзначив, що є надія, що колись це станеться. 

- Я дивлюся на це з певним оптимізмом, тому що бачу поодинокі ознаки добрих відносин. Ось хоча б рік тому українська громада впорядкувала понад десять кладовищ. Вчора в Острувках відбулося спільне прибирання цвинтаря, в якому брала участь польська та українська молодь. Це позитивні сигнали того, що щось у цьому напрямку йде на краще, - зазначив він в інтерв'ю ПАП. 

Скоординований напад УПА 

80 років тому, 11 і 12 липня 1943 року, Українська Повстанська Армія здійснила скоординований напад на близько 150 населених поляками міст і сіл Володтмирського, Горохівського, Ковельського та Луцького повітів колишнього Волинського воєводства. Використано те, що в неділю, 11 липня, люди зібралися в костелах. "Кривава неділя" вважається кульмінацією геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти поляків на Волині та в Східній Галичині у 1943-1945 роках. В результаті загинуло близько 100 тисяч поляків. 

Виконавцями геноциду на Волині були члени Організації Українських Націоналістів - Б (фракція Бандери), підпорядкована їй УПА та заохочуване ними українське населення, яке було сусідами поляків, часто пов’язаними з ними кровними зв’язками. Безпосередню відповідальність за видачу злочинного наказу покладають на головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Свої дії ОУН-УПА називала "антипольською акцією", спрямованою на те, щоб Україна стала територією, населеною виключно українцями. 

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krystian Maj/KPRM

Ukraina
Historia
Mateusz Morawiecki
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tas
/ prpb
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PAP

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Autor:
ng/tok
Źródło:
PAP

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Źródło:
PAP

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Autor:
akw/tam
Źródło:
TVN24

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Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

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Maluchy zdobyły austriacki szczyt. Jadą do Monte Carlo po milion złotych

Maluchy zdobyły austriacki szczyt. Jadą do Monte Carlo po milion złotych

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Autor:
ng/tok
Źródło:
TVN24

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Paliło się mieszkanie. W środku były zamknięte zwierzęta

Paliło się mieszkanie. W środku były zamknięte zwierzęta

7 lipca 2023, 15:08
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl

Jak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka, za naruszenie prawa sędziego Igora Tuleyi do rzetelnego procesu, do prywatności i do swobody wypowiedzi Polska ma zapłacić 36 tysięcy euro. O tym, co ten wyrok oznacza, mówiła w TVN24 pełnomocniczka sędziego, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy.

Wyrok w sprawie Tuleyi "potwierdza skalę destrukcji wymiaru sprawiedliwości w Polsce"

Wyrok w sprawie Tuleyi "potwierdza skalę destrukcji wymiaru sprawiedliwości w Polsce"

7 lipca 2023, 15:29
Autor:
akw/tam
Źródło:
TVN24

Musimy mieć świadomość, że bez wyjaśnienia i spisania historii zbrodni wołyńskiej do samego końca, Rosja zawsze będzie wykorzystywać kartę wołyńską, aby wbić klin pomiędzy Polaków a Ukraińców - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki na cmentarzu w nieistniejącej już wsi Puźniki na Ukrainie.

Morawiecki: nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara strasznej zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana

Morawiecki: nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara strasznej zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana

7 lipca 2023, 14:14
Autor:
js/gp
Źródło:
PAP

Krewny ofiar ludobójstwa dokonanego na Wołyniu, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie przyjął zaproszenia na kościelne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Pojawił się na konferencji KEP z transparentem, którego hasła upominają się o pochówek ofiar. Ksiądz poinformował po tym, że został spisany przez policję. W trakcie mszy arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z apelem "w sprawie godnych pochówków wszystkich ofiar ludobójstwa".

Ksiądz Isakowicz-Zaleski stanął z transparentem. "Spisano mnie. To ma być 'pojednanie i przebaczenie'?"

Ksiądz Isakowicz-Zaleski stanął z transparentem. "Spisano mnie. To ma być 'pojednanie i przebaczenie'?"

7 lipca 2023, 17:06
Autor:
akw/tam
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Możemy sprawić, by Polska była w końcu państwem naszych marzeń - powiedziała na konferencji prasowej działaczka społeczna Dagmara Adamiak, inicjatorka Kampanii Prawdy. Ogłosiła zawierający 12 postulatów Manifest Młodych i zaapelowała do demokratycznej opozycji o jego przyjęcie.

12 postulatów w Manifeście Młodych. "Fundament dla normalnej Polski"

12 postulatów w Manifeście Młodych. "Fundament dla normalnej Polski"

7 lipca 2023, 12:26
Autor:
pp/gp
Źródło:
TVN24

Mennica Gdańska wyemituje monety z bohaterami filmów wyprodukowanych przez studio Warner Bros. Ich zakup będzie jednak wyzwaniem, ponieważ wybitych ma zostać raptem 500 sztuk.

Bohaterowie filmów Warner Bros. na kolekcjonerskich monetach

Bohaterowie filmów Warner Bros. na kolekcjonerskich monetach

7 lipca 2023, 13:36
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

W piątek przed południem doszło do awarii trzech aplikacji koncernu Meta - komunikatora Messenger oraz serwisów Facebook i Instagram, wynika z danych serwisu Downdetector. Liczba zgłoszeń internautów o nieprawidłowym działaniu tych mediów społecznościowych liczona jest w tysiącach. 

Awarie Messengera, Instagrama i Facebooka. Użytkownicy masowo zgłaszają problemy 

Awarie Messengera, Instagrama i Facebooka. Użytkownicy masowo zgłaszają problemy 

7 lipca 2023, 16:32
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Downdetector, tvn24.pl