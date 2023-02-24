Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Києві: Польща передала Україні перші чотири танки Leopard 2 A4. Незабаром доставимо більше

24 lutego 2023, 17:00
Autor:
red.
Źródło:
TVN24, PAP
Morawiecki: Polska przekazuje Ukrainie cztery pierwsze czołgi Leopard 2 A4
Morawiecki: Polska przekazuje Ukrainie cztery pierwsze czołgi Leopard 2 A4
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Morawiecki: Polska przekazuje Ukrainie cztery pierwsze czołgi Leopard 2 A4

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у Києві, що Польща стала першою серед європейських країн, передавши Україні свої перші чотири танки Leopard 2 A4. - Ці танки вже в Україні. Вони зміцнять нашу оборону, - підтвердив президент Володимир Зеленський. 

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва в п'ятницю, на першу річницю агресії Росії проти України. Зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На спільній прес-конференції голова польського уряду сказав, що приїхав "не лише зі словом підтримки, але й знаючи, що на цю варварську агресію потрібно відповісти силою".

Він підкреслив, що Польща була тією країною, яка успішно створила коаліцію для передачі Україні танків Leopard. 

- Сьогодні, першою з європейських країн, вона також хоче символічно передати тобі, Володимире, перші чотири польські Leopard 2 A4, - сказав він.

Як запевнив Моравецький, танки "Леопард" "однозначно будуть добре стояти у вашому строю на полі бою, вони відмінно працюватимуть". "Незабаром ми передамо більше", - сказав він. "Ми закликаємо наших партнерів з Європейського Союзу та НАТО зробити те саме", - додав він.

Зеленський: танки вже в Україні

Президент України підкреслив, що присутність Матеуша Моравецького в Києві є "дуже потужним символом єдності України та Польщі, нашої спільної незламності, нашої солідарності". 

- Польща була з нами до і після початку цього повномасштабного вторгнення і буде з нами - я впевнений - до нашої спільної перемоги, - заявив він.

- Польща є одним із найважливіших союзників України, який надає допомогу, і я дякую за це прем’єр-міністру, дякую польському суспільству за цю підтримку, - сказав Зеленський. 

- Лідери завжди можуть це зробити, коли мають підтримку нації, і я вдячний усьому польському народу, тому що це і зброя, і економічна підтримка, і політична підтримка, і гуманітарна підтримка, підтримка наших людей. Все це зміцнює обороноздатність України, - додав Зеленський.

Президент України нагадав, що Польща була засновником "танкової коаліції", за що подякував Моравецькому. 

- Сьогодні ми можемо повідомити про перші такі танки, які ми отримали з Польщі. Перші танки прийшли з Польщі, - зазначив він. 

- Ці танки вже в Україні. Вони посилять нашу оборону, - сказав Зеленський.

Моравецький зустрівся з українським прем'єром

"Через рік після початку військових дій Росії прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб дати чіткий і зрозумілий сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії", - написав речник уряду Пьотр Мюллер у Twitter. За його словами, "відразу після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб гарантувати, що Україна не залишиться сама".

На фотографіях, опублікованих у Twitter речником уряду та канцелярією прем’єр-міністра, бачимо Матеуша Моравецького в товаристві прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Візит прем'єр-міністра Польщі до Києва

Глава польського уряду разом із прем’єр-міністром України поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну.

Пізніше, як повідомила Канцелярія прем'єр-міністра, Моравецький зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Речник уряду повідомив ПАП, що Моравецький і Зеленський відвідали поранених українських військових у шпиталі.

У Канцелярії прем'єр-міністра додали, що "в шпиталі в Києві Президент України вручив нагороди воїнам, які були на фронті і боролися за свободу не лише України, а й усієї Європи".

- Після цього запланована зустріч з питань безпеки України, - поінформував Мюллер.

Моравецький також зустрівся в Києві зі співробітниками посольства Польщі та подякував їм за роботу в Україні за останній рік.

Візит прем'єр-міністра до Києва в п'ятницю анонсував Генеральний секретар ПіС Кшиштоф Соболевський. Він підкреслив, що прем'єр-міністр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією за підсумками візиту президента США Джо Байдена до Варшави, який завершився в середу, і домовленостей, досягнутих у Польщі після зустрічі Байдена з президентом Зеленським.

Zaślepka materiału TVN24GO
"Początek zbrodni". Tak wyglądała praca w TVN24 i tvn24.pl po tym, jak Putin rozpoczął inwazję w Ukrainie
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria Premiera/TWITTER

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Mateusz Morawiecki
Wołodymyr Zełenski
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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akr//now
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Radio Swoboda, Espreso.TV, PAP

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Źródło:
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Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24

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Aktualizacja:
Autor:
momo,js//now
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Aktualizacja:
Autor:
ft,
momo,
tas//now
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

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Autor:
oprac.
RG
Źródło:
Konkret24

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kgo//mm
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Kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem, najpierw wjechał na chodnik, a następnie uderzył w ogrodzenie i wpadł na prywatną posesję. Tam dachował. Policja opublikowała nagranie z monitoringu z tego zdarzenia.

Stracił panowanie nad autem i wpadł na prywatną posesję. Policja publikuje nagranie

Stracił panowanie nad autem i wpadł na prywatną posesję. Policja publikuje nagranie

24 lutego 2023, 13:52
Autor:
wini/tok
Źródło:
TVN24 Kraków

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji prowadzi listę firm i korporacji, które swoimi działaniami w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, wspierają działania Rosji. Do tej pory znalazło się na niej 15 podmiotów, a każdy przypadek uargumentowano. To firmy m.in. z Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Chin i Grecji, a wiele marek znanych jest Polakom.

Te firmy wspierają Rosję. Ukraiński urząd opublikował listę

Te firmy wspierają Rosję. Ukraiński urząd opublikował listę

24 lutego 2023, 11:50
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

24 lutego zeszłego roku nad ranem wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Nazajutrz wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z innymi przedstawicielami władz pojawił się na ulicach Kijowa i nagrał przekaz do narodu. Miało to pokazać, że nie wyjechał ze stolicy Ukrainy.

Rok temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Dzień później Wołodymyr Zełenski przemówił do narodu z ulic Kijowa

Rok temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Dzień później Wołodymyr Zełenski przemówił do narodu z ulic Kijowa

24 lutego 2023, 13:31
Autor:
js//rzw
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Rok po rozpoczęciu przez Rosję nieuzasadnionej, bezprawnej, pełnoskalowej agresji Ukraina nadal się broni i pozostaje niepodległa. Wojna przyniosła jednak wiele śmierci, przelanej krwi i rozległych zniszczeń. Moskwa w brutalny sposób atakuje cywilów i nie przestrzega prawa międzynarodowego. Niemniej Zachód wspiera Kijów i zapowiada, że nie zaprzestanie swych działań. Jednocześnie Ukraińcy, ale także społeczność międzynarodowa, snują plany odbudowy po wojnie. Już teraz, mimo nieustających ataków rakietowych, Ukraina stara się stanąć na nogi. Pokazują to fotografie wykonane niemal rok temu i teraz, na których widać częściowo odbudowany miasta i wsie.

Rok wojny. Fotografie odbudowywanej Ukrainy, które napawają optymizmem

Rok wojny. Fotografie odbudowywanej Ukrainy, które napawają optymizmem

24 lutego 2023, 6:45
Autor:
akr//now
Źródło:
PAP/EPA

W marcu ubiegłego roku świat obiegło nagranie dziewczynki śpiewającej w kijowskim schronie piosenkę znaną z filmu animowanego "Kraina lodu". Niedługo później Amelia Anisowicz była już w Polsce. Dziewczynka wystąpiła na scenie łódzkiej Atlas Areny podczas charytatywnego koncertu "Razem z Ukrainą", wykonując ukraiński hymn. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę, Amelia zawitała do studia TVN24. I raz jeszcze zaśpiewała piosenkę, która przyniosła jej międzynarodową sławę.

Śpiewała w schronie, teraz zaśpiewała dla widzów TVN24. "Nie rozumiałam, co to jest wojna"

Śpiewała w schronie, teraz zaśpiewała dla widzów TVN24. "Nie rozumiałam, co to jest wojna"

24 lutego 2023, 11:45
Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24
Jeden kraj, ta sama wojna, a kompletnie inna rzeczywistość. "Poproszę 17 pizz. Chłopaki w okopach chcieli..."

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24 lutego 2023, 11:07
Mariusz
Kowalczyk
Autor:
Mariusz
Kowalczyk
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

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Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

Tajwan ogłosił, że zapłaci każdemu turyście, który pojawi się na wyspie, 165 dolarów, czyli około 735 zł. Kraj chce w ten sposób przyciągnąć odwiedzających i wzmocnić swoją gospodarkę. Na dofinansowanie wypoczynku mogą liczyć też grupy wycieczkowe.

Zapłacą ponad 700 zł każdemu turyście, który ich odwiedzi w tym roku

Zapłacą ponad 700 zł każdemu turyście, który ich odwiedzi w tym roku

24 lutego 2023, 10:54
Autor:
pb//az
Źródło:
CNN, Taipei Times

Dyrektor generalny Warner Bros. Discovery David Zaslav poinformował w czwartek, że powstaną kolejne filmy z serii "Władca Pierścieni". Poprzednie okazały się ogromnym sukcesem i zdobyły wiele nagród. Na razie nie wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za reżyserię.

Powstaną kolejne filmy z serii "Władca Pierścieni" i "Hobbit". Co wiadomo o nowych produkcjach

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24 lutego 2023, 12:32
Autor:
pb//az
Źródło:
Variety, The Guardian

W rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych krótki film podsumowujący ostatni rok zmagań z agresorem. Na nagraniu widać między innymi ukraińskich żołnierzy, uciekające rodziny i zniszczenia spowodowane atakami. "24 lutego miliony z nas dokonało wyboru. Zamiast białej flagi wybraliśmy niebiesko-żółtą" - napisał na Twitterze ukraiński przywódca.

"Rok łez". Zełenski opublikował nagranie na rocznicę inwazji

"Rok łez". Zełenski opublikował nagranie na rocznicę inwazji

24 lutego 2023, 11:18
Autor:
bp//now
Źródło:
Twitter

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl