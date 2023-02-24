Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Києві: Польща передала Україні перші чотири танки Leopard 2 A4. Незабаром доставимо більше

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у Києві, що Польща стала першою серед європейських країн, передавши Україні свої перші чотири танки Leopard 2 A4. - Ці танки вже в Україні. Вони зміцнять нашу оборону, - підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва в п'ятницю, на першу річницю агресії Росії проти України. Зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На спільній прес-конференції голова польського уряду сказав, що приїхав "не лише зі словом підтримки, але й знаючи, що на цю варварську агресію потрібно відповісти силою".

Він підкреслив, що Польща була тією країною, яка успішно створила коаліцію для передачі Україні танків Leopard.

- Сьогодні, першою з європейських країн, вона також хоче символічно передати тобі, Володимире, перші чотири польські Leopard 2 A4, - сказав він.

Як запевнив Моравецький, танки "Леопард" "однозначно будуть добре стояти у вашому строю на полі бою, вони відмінно працюватимуть". "Незабаром ми передамо більше", - сказав він. "Ми закликаємо наших партнерів з Європейського Союзу та НАТО зробити те саме", - додав він.

Зеленський: танки вже в Україні

Президент України підкреслив, що присутність Матеуша Моравецького в Києві є "дуже потужним символом єдності України та Польщі, нашої спільної незламності, нашої солідарності".

- Польща була з нами до і після початку цього повномасштабного вторгнення і буде з нами - я впевнений - до нашої спільної перемоги, - заявив він.

- Польща є одним із найважливіших союзників України, який надає допомогу, і я дякую за це прем’єр-міністру, дякую польському суспільству за цю підтримку, - сказав Зеленський.

- Лідери завжди можуть це зробити, коли мають підтримку нації, і я вдячний усьому польському народу, тому що це і зброя, і економічна підтримка, і політична підтримка, і гуманітарна підтримка, підтримка наших людей. Все це зміцнює обороноздатність України, - додав Зеленський.

Президент України нагадав, що Польща була засновником "танкової коаліції", за що подякував Моравецькому.

- Сьогодні ми можемо повідомити про перші такі танки, які ми отримали з Польщі. Перші танки прийшли з Польщі, - зазначив він.

- Ці танки вже в Україні. Вони посилять нашу оборону, - сказав Зеленський.

Моравецький зустрівся з українським прем'єром

"Через рік після початку військових дій Росії прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб дати чіткий і зрозумілий сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії", - написав речник уряду Пьотр Мюллер у Twitter. За його словами, "відразу після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб гарантувати, що Україна не залишиться сама".

На фотографіях, опублікованих у Twitter речником уряду та канцелярією прем’єр-міністра, бачимо Матеуша Моравецького в товаристві прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Візит прем'єр-міністра Польщі до Києва

Глава польського уряду разом із прем’єр-міністром України поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну.

Пізніше, як повідомила Канцелярія прем'єр-міністра, Моравецький зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Речник уряду повідомив ПАП, що Моравецький і Зеленський відвідали поранених українських військових у шпиталі.

У Канцелярії прем'єр-міністра додали, що "в шпиталі в Києві Президент України вручив нагороди воїнам, які були на фронті і боролися за свободу не лише України, а й усієї Європи".

- Після цього запланована зустріч з питань безпеки України, - поінформував Мюллер.

Моравецький також зустрівся в Києві зі співробітниками посольства Польщі та подякував їм за роботу в Україні за останній рік.

Візит прем'єр-міністра до Києва в п'ятницю анонсував Генеральний секретар ПіС Кшиштоф Соболевський. Він підкреслив, що прем'єр-міністр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією за підсумками візиту президента США Джо Байдена до Варшави, який завершився в середу, і домовленостей, досягнутих у Польщі після зустрічі Байдена з президентом Зеленським.

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Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP