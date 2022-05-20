Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: у разі нападу під час процесу вступу Польща прийде їм на допомог

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прокоментував плани вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. - У разі нападу на Швецію або Фінляндію під час їх вступу до НАТО, Польща прийде їм на допомогу, - заявив він у четвер на конференції PISM Strategic Ark. Він також закликав до ізоляції президента Росії Володимира Путіна.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

- Я хотів би чітко сказати, що у разі нападу на Швецію чи Фінляндію під час їхнього вступу до НАТО, Польща прийде їм на допомогу, – заявив у четвер прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час конференції PISM Strategic Ark у Варшаві.

Моравецький: ми повинні бути єдиними

За його словами, вступ Швеції та Фінляндії до НАТО стане "істотним сигналом зміцнення безпеки в Європі і серйозною поразкою для Кремля".

На думку Моравецького, Росію можна стримати від нападу на інші країни «лише за допомогою наших військових можливостей і потужних санкцій». - Путін - це не тільки божевільний, яким його багато хто вважає, він добре знає, що для перемоги над Заходом його необхідно розколоти, тому ми повинні бути єдиними, – сказав глава уряду.

Він підкреслив, що в країнах східного флангу НАТО необхідно створити постійні бази союзників.

- Польща готова побудувати такі бази, які були б місцем для постійного розташування легких підрозділів, - сказав він.

Моравецький: битва за Україну може вирішити майбутнє наступного століття

У своїй вступній промові глава уряду Матеуш Моравецький також згадав про російську агресію проти України.

- Я переконаний, що війна ніколи не буває неминучою. Це завжди результат або свідомого рішення, або відсутності такого рішення, - сказав Моравецький.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький PAP/Andrzej Lange

Згадуючи розправу над мирним населенням у Бучі чи Маріуполі, прем'єр-міністр відзначив, що «всі ці події повинні розбудити нас з геополітичного сну і змусити відкинути наші старі ілюзії». Як він зазначив, ходять чутки про спроби дозволити Володимиру Путіну зберегти обличчя на міжнародній арені. «Але як можна спробувати зберегти щось, що насправді було повністю втрачене?» - запитав Моравецький.

За словами прем'єр-міністра, сьогодні ми маємо підстави спробувати зрозуміти динаміку імперіалізму і, можливо, тоталітаризму Росії. Він додав, що ми також повинні бути готові «пильно придивитися до себе».

- Подивитися в дзеркало і замислитися про свою власну ідентичність у світі, який настільки сповнений невизначеності, - сказав Моравецький.

Глава уряду також подякував PiSM (Польському Інституту Міжнародних Стосунків – Ред.) за організацію конференції, підкресливши, що важко знайти краще місце для дискусії про майбутнє. Він пригадав Варшавську битву 1920 року, яка, за його словами, сформувала світовий порядок на наступні два десятиліття.

- Зараз ведеться битва за Україну, і вона може вирішити, яким стане майбутнє наступного століття, - зауважив прем'єр-міністр.

Моравецький: якщо Україна переможе, то це буде насамперед її власна перемога

За словами Моравецького, парадокс війни в Україні полягає в тому, що «якщо Україна переможе, то це буде насамперед її перемога».

- Однак якщо вона програє, то це буде не її поразка, а поразка всіх нас і кінець світу, яким ми його знаємо, - заявив прем’єр.

– Саме тому я й закликаю ізолювати російського президента. Звісно, дипломатія вимагає діалогу, але з терористами не домовляються. Злочинці мають бути засуджені, а ідеологія "Русского мира" - переможена й ліквідована, - сказав глава уряду.

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP