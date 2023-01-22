Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький: ми створимо "меншу коаліцію", якщо не буде згоди Німеччини щодо "Леопардів"

22 stycznia 2023, 18:49
Autor:
red.
Źródło:
PAP
"Uwolnić Leopardy". Protesty w Berlinie
"Uwolnić Leopardy". Protesty w BerlinieENEX
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ENEX"Uwolnić Leopardy". Protesty w Berlinie

Згоди Німеччини на передачу Україні танків Leopard 2 досі немає. Ситуацію прокоментував прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

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- Скажу прямо: Україна та Європа виграють цю війну, з Німеччиною чи без неї. Проте від Німеччини залежить, чи захочуть вони приєднатися до місії зупинити варварство Росії, - зазначив глава польського уряду. Він заявив, що якщо Німеччина не погодиться на передачу "Леопардів", буде сформована "менша коаліція".

У п'ятницю на засіданні контактної групи з оборонної підтримки України на базі Рамштайн представники 50 країн обговорили можливості військової допомоги. Під час зустрічі учасникам не вдалося домовитися про постачання в Україну танків «Леопард». США та інші союзники розраховували, що Німеччина самостійно постачатиме Україні танки і дозволить це робити іншим країнам як країна-виробник цих бойових машин.

Моравецький: Україна та Європа виграють цю війну - з Німеччиною чи без неї

В інтерв’ю Польському Агентству Преси прем’єр-міністр Матеуш Моравецький відзначив, що "позиція Німеччини є неприйнятною".  

- Вже майже рік, як почалася війна. Кожен день гинуть невинні люди.  Російські бомби сіють хаос в українських містах.  Атакують цивільні об'єкти, вбивають жінок і дітей. Що ще потрібно Німеччині, щоб відкрити очі і почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави? Крім того, вони не повинні активувати 100 відсотків своїх ресурсів. Достатньо 30 відсотків, навіть 10 відсотків буде прогресом. Але перш за все Берлін не повинен послаблювати чи саботувати дії інших країн, - зазначив глава польського уряду.

- Ми тісно співпрацюємо зі США, ми створили коаліцію європейських країн, які долучилися до підтримки України. Саме тоді, коли здається, що справи щодо важкого озброєння для України рухаються трохи краще, втручається Німеччина і висловлює сумніви. Ворог на Сході, а ми витрачаємо час на дискусії, які ні до чого доброго не ведуть, - наголосив прем’єр-міністр.

На його думку, "Німеччина потрапила в пастку, яку сама собі влаштувала".  

- Вони роками вели політику зближення з Росією. Вони сподівалися задобрити російського ведмедя щедрими контрактами. Ця політика збанкрутувала, а Німеччині досі важко визнати помилку, - сказав він.

Моравецький закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца "вжити рішучих дій".  

- Німеччина - потужна держава з точки зору економіки та військової сили. Я намагаюся зважувати свої слова, але це скажу поямо.  Україна та Європа виграють цю війну - з Німеччиною чи без неї. Однак від Німеччини залежить, чи захоче вона приєднатися до місії зупинення російського варварства, чи буде дивитися на це пасивно, прирікаючи себе на те, аби бути записаною не на тій стороні історії, - зазначив глава уряду.

Прем'єр: якщо не буде згоди Німеччини, ми створимо "меншу коаліцію"

На запитання, що буде, якщо німці не погодяться передати "Леопарди", Моравецький відповів: "Ми створимо "меншу коаліцію" країн, готових пожертвувати частину своєї сучасної техніки, сучасні танки воюючій Україні".

- Ми не будемо байдуже спостерігати, як Україна стікає кров'ю. Український народ бореться за нашу свободу.  Відправка "Леопардів" в Україну є питанням польського та європейського державного інтересу.  Ми не дамо Росії захопити Київ, а потім підпалити Європу. Рішення підтримати українську армію виправдане як політично, так і морально. Я сподіваюся, що німці це зрозуміють швидше, ніж пізніше, - підкрес

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Mateusz Morawiecki
Niemcy
Ukraina
Wojna w Ukrainie
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