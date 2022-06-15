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Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький: для захисту України ми зробили недостатньо 

15 czerwca 2022, 16:01

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Mateusz Morawiecki po spotkaniu liderów państw unijnych NATO
Mateusz Morawiecki po spotkaniu liderów państw unijnych NATOTVN24
wideo 2/35
TVN24Mateusz Morawiecki po spotkaniu liderów państw unijnych NATO

- Я прошу вас зробити набагато більше. Щоб ми надали зброю, артилерію в Україну,- заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький після зустрічі лідерів держав ЄС - членів НАТО. «Чи можна нам вірити, якщо Україна впаде?» – питав він. Натомість глава Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що червнева зустріч усіх лідерів стане "самітом, який змінить НАТО". Усі, хто брав участь у переговорах у Гаазі, також виступили зі спільною заявою.

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у вівторок взяв участь у саміті країн ЄС, що входять до НАТО. На конференції після переговорів у Гаазі він, зокрема, сказав, що в контексті війни в Україні надзвичайно важливо посилити солідарність і трансатлантичний підхід.

- Я певний того, що ці трансатлантичні стосунки дуже міцні і очевидні для нас перед лицем такого конфлікту та варварського нападу Росії на Україну, - сказав шеф польського уряду.

Прем'єр-міністр повідомив, що на саміті виникло питання, чи достатньо ЄС і НАТО одностайні у захисті європейських цінностей.

- Я думаю, що ні. Ми робимо недостатньо. Ми ще недостатньо зробили для захисту України, підтримки українського народу, захисту його свободи і суверенітету, - сказав він.

- Тому я прошу вас зробити набагато більше. Щоб ми доставили в Україну зброю, артилерію. Це їм потрібно, щоб захищати батьківщину, - продовжив Моравецький.

- Чи можна нам вірити, якщо Україна впаде? Чи можемо ми уявити, що Україна гине, а ми повертаємося до business as usual, тобто до нормальних відносин? Сподіваюся, що ні, - додав він.

Столтенберг про "саміт, який змінить НАТО"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що наприкінці червня в Мадриді відбудеться історичний саміт Альянсу. Він сказав, що це буде "саміт, який змінить НАТО і на якому візьмуть участь всі лідери (держав - ред.) НАТО".

- В результаті НАТО буде сильнішим у ці небезпечні часи, - відзначив він.

Генсек НАТО зазначив, що під час зустрічі в Гаазі обговорювалася необхідність постійної підтримки України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

- У відповідь на російське вторгнення ми збільшили нашу здатність захищати кожний дюйм території НАТО. У Мадриді ми зробимо наступні кроки та визначимо наступні заходи для зміцнення наших позицій. Сьогодні ми говорили про необхідність більшої готовності та більшої присутності, як щодо солдатів, так і щодо техніки. Нам також потрібно більше вкладати в захист наших кордонів і більше інвестувати в спільну оборону, - сказав Столтенберг.

Він додав, що на саміті також обговорюватимуться заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

- Їх присутність в НАТО зробить наш альянс міцнішим, - аргументував Столтенберг.

Моравецький про високі ціни на зерно

Моравецький звернув увагу на високі ціни на сировину та зерно.

- Це ще одна зброя Кремля, яку він використовує проти вільного світу. (Володимир) Путін хоче зробити так, аби в Африці та на Близькому Сході запанував голод, сподіваючись на чергову міграційну кризу, яка дестабілізує Європейський Союз, - сказав він.

- Тому ми повинні зробити дуже рішучі кроки тут і зараз щодо цієї війни, – заявив прем’єр-міністр Польщі

Прем'єр-міністри Нідерландів та Данії про виклики на майбутнє

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що "війна в Україні має серйозні наслідки для безпеки в Європі і ще раз доводить необхідність сильного та єдиного Трансатлантичного альянсу".

Крім того, він запевнив у підтримці прагнень Швеції та Фінляндії до членства в НАТО.

- Ми переконані, що ці дві країни стануть надзвичайною підтримкою для нашого Альянсу як на політичному, так і на військовому рівнях, - додав він.

Рютте нагадав, що в Мадриді будуть обговорювати спосіб реагування Альянсу, щоб це була швидка та збалансована реакція, а позиція НАТО була б стримуючою.

- З огляду на це, ми також поговоримо про новий стратегічний підхід щодо підготовки нашого Альянсу до сучасних і майбутніх викликів безпеки. Для цього потрібен новий підхід, нові інструменти та ефективні стратегії, а отже, чіткий план на наступні 10 років, враховуючи нову реальність, з якою ми боремося, - сказав глава уряду Нідерландів. Він також нагадав про необхідність для країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону, що забезпечить більшу ефективність Альянсу.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен погодилася, що жорстоке вторгнення Росії створило нові виклики для Європи.

- Виклики будуть щораз більші, тому НАТО має бути щораз сильнішим, і ми повинні узгодити це в Мадриді. Ми також повинні зробити все можливе, щоб зміцнити військову позицію НАТО, а також збільшити витрати. Це наше дуже чітке послання, - сказала вона.

Спільна заява лідерів групи держав ЄС в НАТО

У комюніке, оприлюдненому після зустрічі у вівторок, йдеться про те, що «глави держав і урядів Бельгії, Данії, Латвії, Нідерландів, Польщі, Португалії та Румунії зустрілися в Гаазі, готуючись до майбутнього переломного саміту НАТО в Мадриді».

«Жорстока, незаконна, неспровокована та невиправдана війна Росії проти України зруйнувала мир в Європі та докорінно змінила євроатлантичну безпеку. Ми підтверджуємо нашу повну солідарність з Україною (...). Ми закликаємо президента Путіна негайно припинити цю безглузду війну та вивенсти всі російські війська з України", - пишуть автори заяви.

Вони додали, що «у відповідь на війну Росії проти України НАТО та союзники зробили необхідні кроки для гарантування безпеки на територіях союзників». «В цей критичний для нашої безпеки та міжнародного миру та стабільності момент ми продовжимо зміцнювати НАТО як фундамент нашої колективної оборони», – йдеться у заяві.

"Ми погоджуємося, що на саміті НАТО в Мадриді ми приймемо рішення щодо основ нової доктрини НАТО, адаптованої до більш непередбачуваної та небезпечної стратегічної реальності", - заявили підписанти. «З огляду на найбільшу загрозу євроатлантичній безпеці за останні десятиліття, ми також значно посилимо нашу довгострокову доктрину оборони та стримування», - написано в документі.

Учасники переговорів наголосили, що нова ситуація вимагає від країн НАТО більших фінансових витрат, а європейські країни мають взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи. «У Мадриді союзники мають домовитися про амбітний підхід до зміцнення нашого Альянсу на майбутнє шляхом значного збільшення спільного фінансування НАТО відповідно до рішень, прийнятих на саміті в Брюсселі 2021 року», - йдеться у комюніке.

Його автори додали, що вітають і підтримують заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. "Обидві ці країни мають багаторічний досвід навчання та дій разом з НАТО та його союзниками. Разом ми зміцнимо Альянс".

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
The New York Times Magazine, The Times

Bitcoin jest na najniższych poziomach od grudnia 2020 roku, a w ciągu miesiąca jego wartość spadła o jedną czwartą. - Miał być nowym złotem, miał być nowym pieniądzem w obiegu - zwracał uwagę w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS Rafał Zaorski, spekulant, inwestor Bigshortsbets.com. - Teza, że bitcoin jest nowym złotem, w tej chwili upada, ponieważ złoto się bardzo dobrze czuje w kryzysie takim jak ten, a jednocześnie bitcoin nie jest dobrym miejscem do trzymania swoich pieniędzy. To jest też związane z bańką spekulacyjną na kryptowalutach, napchaną chciwością inwestorów, która się powtarza systematycznie, co 20 lat - przyznał znany inwestor.

Bitcoin najtańszy od miesięcy. Zaorski: kolejna teza w tej chwili upada

Pieniądze

Bitcoin najtańszy od miesięcy. Zaorski: kolejna teza w tej chwili upada

14 czerwca 2022, 19:02

Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego plebiscytu Medal Wolności Słowa organizowanego przez Fundację Grand Press. Gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 30 sierpnia.

Medal Wolności Słowa 2022. Można już zgłaszać kandydatów

Polska

Medal Wolności Słowa 2022. Można już zgłaszać kandydatów

15 czerwca 2022, 9:46

Polska

Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press

Fundacja im. Weroniki Migoń ogłosiła nominowanych do nagrody imienia reżyserki. Kapituła konkursowa wyłoniła trzy osoby, które będą rywalizowały o tytuł najlepszego reżysera obsady aktorskiej w filmie polskim minionego sezonu.

Nagroda im. Weroniki Migoń. Znamy nominowanych

Polska

Nagroda im. Weroniki Migoń. Znamy nominowanych

15 czerwca 2022, 16:37

Polska

Autor:
akr/
tam
Źródło:
tvn24.pl